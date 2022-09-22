بريطانيا "تفكر جديا" في نقل سفارتها في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، وغضب في إسرائيل إثر إعلان رئيس الحكومة دعمه لحل الدولتين

نظم الحوثيون عرضا عسكريا ضخما، الأربعاء، في العاصمة اليمنية صنعاء، بمناسبة الذكرى الثامنة لسيطرتهم عليها، شمل أسلحة قال المتمردون إنها جديدة.
وجاء الاستعراض العسكري في الوقت الذي تسري فيه هدنة برعاية الأمم المتحدة بين الأطراف المتحاربة في اليمن منذ عام 2015 .
وبثت قناة "المسيرة" التابعة للمتمردين مشاهد من العرض العسكري الذي قالت إنه تضمن "أسلحة استراتيجية جديدة لم يتم الكشف عنها من قبل، بعضها دخل الخدمة قريباً وبعضها جربت ولم تستخدم بعد".
وأكد رئيس المجلس السياسي الأعلى التابع للمتمردين الحوثيين، مهدي المشاط، في خطاب بمناسبة هذه الذكرى، على "الحرص الكبير على السلام والانفتاح على كل الجهود والمساعي الخيرة".
ودعا المشاط "قيادة الحرب في الجانب الآخر إلى الانتقال المشترك من استراتيجيات الحرب والسياسات العدائية إلى استراتيجيات وسياسات السلام".
وكان الحوثيون قد نظموا، في وقت سابق هذا الشهر، عرضا عسكريا في مدينة الحديدة غرب البلاد، في خطوة قالت الأمم المتحدة إنها تشكل "خرقا" لاتفاق أممي عام 2018.
و يدور النزاع في اليمن بين الحوثيين الذين يسيطرون على صنعاء ومناطق أخرى في شمال البلاد وغربها، وقوات الحكومة المدعومة من تحالف عسكري تقوده السعودية.
وتسبّبت الحرب بمقتل مئات آلاف الأشخاص بشكل مباشر أو بسبب تداعياتها، وفق الأمم المتحدة.
ومنذ الثاني من أبريل/نيسان الماضي، سمحت الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة بوقف الأعمال العدائية واتّخاذ تدابير تهدف إلى التخفيف من الظروف المعيشية الصعبة للسكان، في مواجهة واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
مؤتمر المناخ 2022: السيسي يحث المجتمع الدولي على مضاعفة التمويل المقدم للدول النامية للتصدي للتغير المناخي
دعا الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الدول المتقدمة المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة لوضع تعهداتها بشأن تمويل المشروعات التي تسعى لخفض الانبعاثات ومواجهة التغير المناخي موضع التنفيذ.
وقال السيسي، في كلمة ألقاها عبر الفيديو، إن "المجتمع الدولي يعلم حجم العبء الملقى على عاتق الدول النامية للوفاء بتعهداتها المناخية في ظل أزمتي غذاء و طاقة غير مسبوقتين عالميا"، مؤكدا على أهمية الإسراع من وتيرة تنفيذ التزاماتها التي جرى الاتفاق عليها في قمة كوبنهاغن عام 2009، بتوفير 100 مليار دولار للدول النامية، ومضاعفة التمويل الموجه إلى التكيف المناخي.
وأضاف السيسي أنه يتطلع لاستقبال قادة الدول والحكومات في قمة الأمم المتحدة للمناخ COP 27 التي ستعقد بمدينة شرم الشيخ المصرية، في نوفمبر /تشرين الثاني المقبل، معتبرا اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة حاليا في نيويورك، تمهد الطريق لتحقيق نتائج ملموسة في شرم الشيخ.
وتعقد الدورة 77 من اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بحضور رؤساء وقادة دول العالم في الفترة ما بين 12 و27 أيلول/ سبتمبر الجاري.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
بريطانيا "تفكر جديا" في نقل سفارتها في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس
قالت رئيسة الوزراء البريطانية
الجديدة، ليز تراس، إنها تفكر في نقل السفارة البريطانية في إسرائيل من تل أبيب إلى
القدس، حسبما أوردت صحيفة
"ديلي تلغراف" البريطانية وعدد من الوكالات البريطانية.
ونقل مكتب بي بي سي بالقدس عن
مصادر سياسية النية البريطانية، التي عبرت عنها تراس أثناء اجتماعها برئيس
الحكومة، يائير لابيد، يوم أمس الأربعاء، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم
المتحدة.
ونقلت الديلي تلغراف عن متحدثة في
مكتب تراس قولها إن رئيسة الوزراء البريطانية شاركت لبيد في خطوة نقل السفارة
البريطانية من تل أبيب إلى القدس، وأخبرته بأنها "تتفهم أهمية وحساسية"
موقع السفارة، وفقا للمتحدث.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
انتقادات لاذعة لرئيس الحكومة الإسرائيلي إثر اعتزامه إعلان دعمه لحل الدولتين
يعتزم رئيس الحكومة الإسرائيلي، يائير
لابيد، إعلان دعمه لمبدأ حل الدولتين، وذلك خلال خطابه، اليوم الخميس، أمام الجمعية
العامة للأمم المتحدة.
وأثار ذلك موجة انتقادات إسرائيلية
داخلية لاذعة من الأحزاب السياسية الإسرائيلية كافة، باستثناء حزب ميرتس اليساري، الذي رحب بالخطوة.
وهاجم رئيس الوزراء البديل، نفتالي
بينت، الخطوة قائلا إنه لا مكان لدولة فلسطينية بين البحر والنهر، مشيراً إلى أن
موضوع إقامة الدولة الفلسطينية دفن منذ تسعينيات القرن الماضي.
هذا وقال بيان لحزب الليكود المعارض
إن لابيد يسعى لإقامة دولة معادية وإعطاء الفلسطينيين ما وصفه بأرض إسرائيل.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
السعودية تقول إنها توسطت لدى روسيا للإفراج عن 10 من أسرى الحرب الأجانب في أوكرانيا
قالت وزارة الخارجية السعودية إن روسيا أفرجت، الأربعاء، عن عشرة من أسرى
الحرب الأجانب في أوكرانيا، من بينهم خمسة بريطانيين وأمريكيان اثنان، في اتفاقية
لتبادل الأسرى تمت بوساطة سعودية.
وذكرت الوزارة، في بيان، أن قائمة الأسرى تضم مواطنين من الولايات المتحدة والمملكة
المتحدة والسويد وكرواتيا والمغرب، وقالت إن طائرة تقل الأسرى هبطت في المملكة.
وتابعت الوزارة: "قامت الجهات المعنية في المملكة باستلامهم ونقلهم من
روسيا إلى المملكة، والعمل على تسهيل إجراءات عودتهم إلى بلدانهم".
كما أطلقت روسيا، الأربعاء، سراح 215 أوكرانيا أسرتهم بعد معركة طويلة
الأمد في مدينة ماريوبول الساحلية، في وقت سابق هذا العام، من بينهم قادة عسكريون حسبما ذكر مسؤول أوكراني كبير.
وقال أندري يرماك مدير مكتب الرئيس فولوديمير زيلينسكي إن من بين الأسرى
الأوكرانيين الذين أطلق سراحهم قائد ونائب قائد كتيبة أزوف التي خاضت الجانب
الأكبر من القتال.
وأفرجت روسيا أيضا عن المواطنين الأمريكيين ألكسندر دروكي (39 عاما) وآندي
هيون (27 عاما).
وأسرت روسيا دروكي وهيون، وكلاهما من ألاباما، في يونيو/ حزيران، بينما كانا
يقاتلان في شرق أوكرانيا حيث سافرا لدعم القوات الأوكرانية التي تقاوم الغزو
الروسي.
ورحب مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، ووزير الخارجية، أنتوني
بلينكن، بإطلاق سراح المواطنين الأمريكيين وشكر الحكومة الأوكرانية وولي العهد
السعودي الأمير محمد بن سلمان على دورهما في إطلاق سراح الأسرى.
كما رحبت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس بالإفراج عن المواطنين
البريطانيين وكتبت على تويتر "نرحب بحرارة بهذه الأخبار" بعد "شهور
من الغموض والمعاناة لهم ولأسرهم".
تغطية مباشرة
time_stated_uk
عاجلوفاة الفنان المصري هشام سليم عن عمر ناهز 64 عاما
توفي الفنان هشام سليم، منذ قليل، بعد صراعٍ مع مرض السرطان، عن عمر ناهز 64 عاما.
وأكد الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، أنّ جنازة الراحل ستخرج بعد صلاة العصر، من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، على أن يكون الدفن في مقابر العائلة.
الحوثيون يحيون الذكرى الثامنة لسيطرتهم على صنعاء بعرض عسكري ضخم و"أسلحة استراتيجية جديدة"
نظم الحوثيون عرضا عسكريا ضخما، الأربعاء، في العاصمة اليمنية صنعاء، بمناسبة الذكرى الثامنة لسيطرتهم عليها، شمل أسلحة قال المتمردون إنها جديدة.
وجاء الاستعراض العسكري في الوقت الذي تسري فيه هدنة برعاية الأمم المتحدة بين الأطراف المتحاربة في اليمن منذ عام 2015 .
وبثت قناة "المسيرة" التابعة للمتمردين مشاهد من العرض العسكري الذي قالت إنه تضمن "أسلحة استراتيجية جديدة لم يتم الكشف عنها من قبل، بعضها دخل الخدمة قريباً وبعضها جربت ولم تستخدم بعد".
وأكد رئيس المجلس السياسي الأعلى التابع للمتمردين الحوثيين، مهدي المشاط، في خطاب بمناسبة هذه الذكرى، على "الحرص الكبير على السلام والانفتاح على كل الجهود والمساعي الخيرة".
ودعا المشاط "قيادة الحرب في الجانب الآخر إلى الانتقال المشترك من استراتيجيات الحرب والسياسات العدائية إلى استراتيجيات وسياسات السلام".
وكان الحوثيون قد نظموا، في وقت سابق هذا الشهر، عرضا عسكريا في مدينة الحديدة غرب البلاد، في خطوة قالت الأمم المتحدة إنها تشكل "خرقا" لاتفاق أممي عام 2018.
و يدور النزاع في اليمن بين الحوثيين الذين يسيطرون على صنعاء ومناطق أخرى في شمال البلاد وغربها، وقوات الحكومة المدعومة من تحالف عسكري تقوده السعودية.
وتسبّبت الحرب بمقتل مئات آلاف الأشخاص بشكل مباشر أو بسبب تداعياتها، وفق الأمم المتحدة.
ومنذ الثاني من أبريل/نيسان الماضي، سمحت الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة بوقف الأعمال العدائية واتّخاذ تدابير تهدف إلى التخفيف من الظروف المعيشية الصعبة للسكان، في مواجهة واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
مؤتمر المناخ 2022: السيسي يحث المجتمع الدولي على مضاعفة التمويل المقدم للدول النامية للتصدي للتغير المناخي
دعا الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الدول المتقدمة المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة لوضع تعهداتها بشأن تمويل المشروعات التي تسعى لخفض الانبعاثات ومواجهة التغير المناخي موضع التنفيذ.
وقال السيسي، في كلمة ألقاها عبر الفيديو، إن "المجتمع الدولي يعلم حجم العبء الملقى على عاتق الدول النامية للوفاء بتعهداتها المناخية في ظل أزمتي غذاء و طاقة غير مسبوقتين عالميا"، مؤكدا على أهمية الإسراع من وتيرة تنفيذ التزاماتها التي جرى الاتفاق عليها في قمة كوبنهاغن عام 2009، بتوفير 100 مليار دولار للدول النامية، ومضاعفة التمويل الموجه إلى التكيف المناخي.
وأضاف السيسي أنه يتطلع لاستقبال قادة الدول والحكومات في قمة الأمم المتحدة للمناخ COP 27 التي ستعقد بمدينة شرم الشيخ المصرية، في نوفمبر /تشرين الثاني المقبل، معتبرا اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة حاليا في نيويورك، تمهد الطريق لتحقيق نتائج ملموسة في شرم الشيخ.
وتعقد الدورة 77 من اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بحضور رؤساء وقادة دول العالم في الفترة ما بين 12 و27 أيلول/ سبتمبر الجاري.
بريطانيا "تفكر جديا" في نقل سفارتها في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس
قالت رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة، ليز تراس، إنها تفكر في نقل السفارة البريطانية في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، حسبما أوردت صحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية وعدد من الوكالات البريطانية.
ونقل مكتب بي بي سي بالقدس عن مصادر سياسية النية البريطانية، التي عبرت عنها تراس أثناء اجتماعها برئيس الحكومة، يائير لابيد، يوم أمس الأربعاء، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ونقلت الديلي تلغراف عن متحدثة في مكتب تراس قولها إن رئيسة الوزراء البريطانية شاركت لبيد في خطوة نقل السفارة البريطانية من تل أبيب إلى القدس، وأخبرته بأنها "تتفهم أهمية وحساسية" موقع السفارة، وفقا للمتحدث.
انتقادات لاذعة لرئيس الحكومة الإسرائيلي إثر اعتزامه إعلان دعمه لحل الدولتين
يعتزم رئيس الحكومة الإسرائيلي، يائير لابيد، إعلان دعمه لمبدأ حل الدولتين، وذلك خلال خطابه، اليوم الخميس، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأثار ذلك موجة انتقادات إسرائيلية داخلية لاذعة من الأحزاب السياسية الإسرائيلية كافة، باستثناء حزب ميرتس اليساري، الذي رحب بالخطوة.
وهاجم رئيس الوزراء البديل، نفتالي بينت، الخطوة قائلا إنه لا مكان لدولة فلسطينية بين البحر والنهر، مشيراً إلى أن موضوع إقامة الدولة الفلسطينية دفن منذ تسعينيات القرن الماضي.
هذا وقال بيان لحزب الليكود المعارض إن لابيد يسعى لإقامة دولة معادية وإعطاء الفلسطينيين ما وصفه بأرض إسرائيل.
السعودية تقول إنها توسطت لدى روسيا للإفراج عن 10 من أسرى الحرب الأجانب في أوكرانيا
قالت وزارة الخارجية السعودية إن روسيا أفرجت، الأربعاء، عن عشرة من أسرى الحرب الأجانب في أوكرانيا، من بينهم خمسة بريطانيين وأمريكيان اثنان، في اتفاقية لتبادل الأسرى تمت بوساطة سعودية.
وذكرت الوزارة، في بيان، أن قائمة الأسرى تضم مواطنين من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والسويد وكرواتيا والمغرب، وقالت إن طائرة تقل الأسرى هبطت في المملكة.
وتابعت الوزارة: "قامت الجهات المعنية في المملكة باستلامهم ونقلهم من روسيا إلى المملكة، والعمل على تسهيل إجراءات عودتهم إلى بلدانهم".
كما أطلقت روسيا، الأربعاء، سراح 215 أوكرانيا أسرتهم بعد معركة طويلة الأمد في مدينة ماريوبول الساحلية، في وقت سابق هذا العام، من بينهم قادة عسكريون حسبما ذكر مسؤول أوكراني كبير.
وقال أندري يرماك مدير مكتب الرئيس فولوديمير زيلينسكي إن من بين الأسرى الأوكرانيين الذين أطلق سراحهم قائد ونائب قائد كتيبة أزوف التي خاضت الجانب الأكبر من القتال.
وأفرجت روسيا أيضا عن المواطنين الأمريكيين ألكسندر دروكي (39 عاما) وآندي هيون (27 عاما).
وأسرت روسيا دروكي وهيون، وكلاهما من ألاباما، في يونيو/ حزيران، بينما كانا يقاتلان في شرق أوكرانيا حيث سافرا لدعم القوات الأوكرانية التي تقاوم الغزو الروسي.
ورحب مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، ووزير الخارجية، أنتوني بلينكن، بإطلاق سراح المواطنين الأمريكيين وشكر الحكومة الأوكرانية وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على دورهما في إطلاق سراح الأسرى.
كما رحبت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس بالإفراج عن المواطنين البريطانيين وكتبت على تويتر "نرحب بحرارة بهذه الأخبار" بعد "شهور من الغموض والمعاناة لهم ولأسرهم".