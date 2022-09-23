ارتفاع عدد ضحايا غرق مركب قبالة أرواد السورية إلى 61 شخصا، وتراجع الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ 37 عاما

قال رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيث، مساء الخميس، إن إسبانيا تؤيد "حلا سياسيا مقبولا للطرفين" فيما يتعلق بالصحراء الغربية.

وخلال خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال سانشيث: "نؤيد تماما عمل المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، وهو العمل الذي نعتبره حاسما للغاية".

وأضاف: "ستواصل إسبانيا دعم سكان الصحراء في مخيمات اللاجئين كما فعلت دائما، بصفتها المانح الدولي الرئيسي للمساعدات الإنسانية في هذا السياق".

وفي وقت سابق من هذا العام، أثارت إسبانيا غضب الجزائر، موردها الرئيسي للغاز، من خلال دعمها لخطة مغربية لمنح الحكم الذاتي للصحراء الغربية.

ويعتبر المغرب الإقليم كله تابعا له، لكن حركة استقلال مدعومة من الجزائر تطالب بدولة ذات سيادة.