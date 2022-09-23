ارتفاع عدد ضحايا غرق مركب قبالة أرواد السورية إلى 61 شخصا، وتراجع الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ 37 عاما

إسبانيا تعلن تأييد الحل "المقبول للطرفين" المتنازعين بشأن الصحراء الغربية
قال رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيث، مساء الخميس، إن إسبانيا تؤيد "حلا سياسيا مقبولا للطرفين" فيما يتعلق بالصحراء الغربية.
وخلال خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال سانشيث: "نؤيد تماما عمل المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، وهو العمل الذي نعتبره حاسما للغاية".
وأضاف: "ستواصل إسبانيا دعم سكان الصحراء في مخيمات اللاجئين كما فعلت دائما، بصفتها المانح الدولي الرئيسي للمساعدات الإنسانية في هذا السياق".
وفي وقت سابق من هذا العام، أثارت إسبانيا غضب الجزائر، موردها الرئيسي للغاز، من خلال دعمها لخطة مغربية لمنح الحكم الذاتي للصحراء الغربية.
ويعتبر المغرب الإقليم كله تابعا له، لكن حركة استقلال مدعومة من الجزائر تطالب بدولة ذات سيادة.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
ماذا لو شعر الرجال بآلام الدورة الشهرية؟
تجري في الهند حملة باستخدام أجهزة محاكاة بمراكز للتسوق وبجامعات لجعل الرجال "يشعرون ببعض من آلام الحيض التي تعاني منها النساء".
وقال المسؤولون عن الحملة إنهم يريدون "كسر الصور النمطية المتعلقة بالدورة الشهرية للنساء"، وفتح الأمر للنقاش العام.
الجنيه الإسترليني يتراجع إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ 37 عاما
تراجع الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ 37 عاما، في ظل ازدياد مخاوف المستثمرين حيال المستقبل الاقتصادي ورفع المصارف المركزية معدلات الفائدة لمكافحة التضخم الخارج عن السيطرة.
وانخفض الجنيه الإسترليني إلى 1.1170 دولارا، وهو أدنى مستوى له منذ مطلع عام 1985، بعدما رفع بنك انجلترا، الخميس، تكاليف الاقتراض بـ50 نقطة أساسية.
وأعقب ذلك زيادة أعلنها الاحتياطي الفدرالي، الأربعاء، بثلاثة أرباع النقطة، وسط توقعات بزيادات إضافية.
وارتفع الدولار مقابل اليورو الذي بلغ 0.9753 دولارا، في انخفاض غير مسبوق للعملة الأوروبية الموحدة منذ عشرين عاما.
وبينما ترفع المصارف المركزية حول العالم تكاليف الإقراض، تبنى الاحتياطي الفدرالي على وجه الخصوص موقفا متشددا؛ إذ أكد مسؤولون أنهم لن يتراجعوا إلى حين السيطرة على التضخم الذي بلغ أعلى مستوى له منذ أربعة عقود، وإن تم ذلك على حساب الاقتصاد.
وتتركز أنظار المستثمرين الآن على لندن، حيث من المرتقب أن يعلن وزير المال الجديد، كواسي كوارتنغ، ميزانية مصغّرة تهدف لدعم العائلات والأعمال التجارية.
وأعلن كوارتنغ، الخميس، أنه سيلغي الضريبة على الرواتب التي فرضها مؤخرا سلفه ريشي سوناك.
ويأتي ذلك في وقت يحذر بنك انجلترا من أن بريطانيا تدخل في حالة ركود، تحت وطأة أسعار الوقود والمواد الغذائية المرتفعة.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
ارتفاع عدد ضحايا غرق مركب المهاجرين قبالة أرواد السورية إلى 61 شخصا
أفادت السلطات اللبنانية، اليوم الجمعة، بانتشال جثث 61 شخصا قبالة سواحل سوريا؛ في حصيلة جديدة لقتلى رحلة المهاجرين المشؤومة من لبنان إلى أوروبا في وقت سابق هذا الأسبوع.
وبدأت السلطات السورية في العثور على جثث في البحر قبالة ساحل طرطوس بعد ظهر أمس الخميس.
وقال المدير العام للموانئ البحرية، العميد سامر قبرصلي، في بيان، إن "كوادرنا تعمل الآن بكل جهودها على إنقاذ زورق بحري مقابل منطقة المنطار وجزيرة أرواد وعدة مواقع على شاطئ طرطوس"، مشيرا إلى أن "الزورق انطلق من لبنان - المنية (شمال) منذ عدة أيام بقصد الهجرة" وعلى متنه ركاب من جنسيات عدة.
ولا تزال عمليات البحث جارية عن ناجين ويشارك فيها صيادون.
وتتكرر، منذ سنوات، محاولات الهجرة غير الشرعية من لبنان، لاسيما في ظل تردّي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد.
وتضاعف عدد المهاجرين الذين يحاولون الفرار بحراً، وغالباً ما تكون وجهتهم قبرص، الدولة الأوروبية الواقعة قبالة السواحل اللبنانية.
وفي 13 سبتمبر/أيلول، أعلن جهاز خفر السواحل التركي مقتل ستة مهاجرين بينهم طفلان في عرض بحر إيجه، في حين جرى إنقاذ 73 شخصا آخرين كانوا يحاولون الوصول إلى إيطاليا بعدما انطلقوا من طرابلس في شمال لبنان.
وكثيرا ما تعلن السلطات اللبنانية إحباطها لمحاولات هجرة غير شرعية عبر البحر.
المركزي المصري يبقي على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير خلافا للتوقعات
أبقى البنك المركزي المصري على سعر الفائدة للإيداع والإقراض دون تغيير، للمرة الثالثة على التوالي رغم استمرار معدلات التضخم المرتفعة.
وأفاد بيان للبنك، مساء أمس الخميس، بأن لجنة السياسة النقدية أبقت على سعري عائد الإيداع والإقراض عند 11.25 في المائة و12.25 في المائة على الترتيب.
كما قرر البنك المركزي زيادة نسبة الاحتياطي النقدي، التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها، لديه من 14 في المائة إلى 18 في المائة.
وأشارالبنك المركزي في تفاصيل بيان اجتماعه الدوري إلى انخفاض أسعار بعض السلع نسبيا مثل البترول في الخارج، وتراجع التضخم بعد زيادة الفائدة في عدد من البلدان لاحتواء ارتفاع معدلات التضخم.
ووصل معدل التضخم السنوي في مصر إلى 15.3 في المئة لشهر أغسطس/ آب مقابل 6.4 سجلت خلال نفس الشهر من العام السابق.
وكان محللون ماليون قد توقعوا أن يرفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة 100 نقطة أساسية، غير أن لجنة السياسة النقدية، التابعة للبمط، ذكرت، في بيانها، أنه على الرغم من ارتفاع التضخم، فقد انخفض على أساس شهري عما كان عليه في مارس/آذار وأبريل/نيسان الماضيين، وهو مدفوع بالأساس بمشكلات في الإمدادات، وبالأخص بسبب أسعار السلع الأولية العالمية.
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إسبانيا تعلن تأييد الحل "المقبول للطرفين" المتنازعين بشأن الصحراء الغربية
قال رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيث، مساء الخميس، إن إسبانيا تؤيد "حلا سياسيا مقبولا للطرفين" فيما يتعلق بالصحراء الغربية.
وخلال خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال سانشيث: "نؤيد تماما عمل المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، وهو العمل الذي نعتبره حاسما للغاية".
وأضاف: "ستواصل إسبانيا دعم سكان الصحراء في مخيمات اللاجئين كما فعلت دائما، بصفتها المانح الدولي الرئيسي للمساعدات الإنسانية في هذا السياق".
وفي وقت سابق من هذا العام، أثارت إسبانيا غضب الجزائر، موردها الرئيسي للغاز، من خلال دعمها لخطة مغربية لمنح الحكم الذاتي للصحراء الغربية.
ويعتبر المغرب الإقليم كله تابعا له، لكن حركة استقلال مدعومة من الجزائر تطالب بدولة ذات سيادة.
ماذا لو شعر الرجال بآلام الدورة الشهرية؟
تجري في الهند حملة باستخدام أجهزة محاكاة بمراكز للتسوق وبجامعات لجعل الرجال "يشعرون ببعض من آلام الحيض التي تعاني منها النساء".
وقال المسؤولون عن الحملة إنهم يريدون "كسر الصور النمطية المتعلقة بالدورة الشهرية للنساء"، وفتح الأمر للنقاش العام.
الجنيه الإسترليني يتراجع إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ 37 عاما
تراجع الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ 37 عاما، في ظل ازدياد مخاوف المستثمرين حيال المستقبل الاقتصادي ورفع المصارف المركزية معدلات الفائدة لمكافحة التضخم الخارج عن السيطرة.
وانخفض الجنيه الإسترليني إلى 1.1170 دولارا، وهو أدنى مستوى له منذ مطلع عام 1985، بعدما رفع بنك انجلترا، الخميس، تكاليف الاقتراض بـ50 نقطة أساسية.
وأعقب ذلك زيادة أعلنها الاحتياطي الفدرالي، الأربعاء، بثلاثة أرباع النقطة، وسط توقعات بزيادات إضافية.
وارتفع الدولار مقابل اليورو الذي بلغ 0.9753 دولارا، في انخفاض غير مسبوق للعملة الأوروبية الموحدة منذ عشرين عاما.
وبينما ترفع المصارف المركزية حول العالم تكاليف الإقراض، تبنى الاحتياطي الفدرالي على وجه الخصوص موقفا متشددا؛ إذ أكد مسؤولون أنهم لن يتراجعوا إلى حين السيطرة على التضخم الذي بلغ أعلى مستوى له منذ أربعة عقود، وإن تم ذلك على حساب الاقتصاد.
وتتركز أنظار المستثمرين الآن على لندن، حيث من المرتقب أن يعلن وزير المال الجديد، كواسي كوارتنغ، ميزانية مصغّرة تهدف لدعم العائلات والأعمال التجارية.
وأعلن كوارتنغ، الخميس، أنه سيلغي الضريبة على الرواتب التي فرضها مؤخرا سلفه ريشي سوناك.
ويأتي ذلك في وقت يحذر بنك انجلترا من أن بريطانيا تدخل في حالة ركود، تحت وطأة أسعار الوقود والمواد الغذائية المرتفعة.
ارتفاع عدد ضحايا غرق مركب المهاجرين قبالة أرواد السورية إلى 61 شخصا
أفادت السلطات اللبنانية، اليوم الجمعة، بانتشال جثث 61 شخصا قبالة سواحل سوريا؛ في حصيلة جديدة لقتلى رحلة المهاجرين المشؤومة من لبنان إلى أوروبا في وقت سابق هذا الأسبوع.
وبدأت السلطات السورية في العثور على جثث في البحر قبالة ساحل طرطوس بعد ظهر أمس الخميس.
وقال المدير العام للموانئ البحرية، العميد سامر قبرصلي، في بيان، إن "كوادرنا تعمل الآن بكل جهودها على إنقاذ زورق بحري مقابل منطقة المنطار وجزيرة أرواد وعدة مواقع على شاطئ طرطوس"، مشيرا إلى أن "الزورق انطلق من لبنان - المنية (شمال) منذ عدة أيام بقصد الهجرة" وعلى متنه ركاب من جنسيات عدة.
ولا تزال عمليات البحث جارية عن ناجين ويشارك فيها صيادون.
وتتكرر، منذ سنوات، محاولات الهجرة غير الشرعية من لبنان، لاسيما في ظل تردّي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد.
وتضاعف عدد المهاجرين الذين يحاولون الفرار بحراً، وغالباً ما تكون وجهتهم قبرص، الدولة الأوروبية الواقعة قبالة السواحل اللبنانية.
وفي 13 سبتمبر/أيلول، أعلن جهاز خفر السواحل التركي مقتل ستة مهاجرين بينهم طفلان في عرض بحر إيجه، في حين جرى إنقاذ 73 شخصا آخرين كانوا يحاولون الوصول إلى إيطاليا بعدما انطلقوا من طرابلس في شمال لبنان.
وكثيرا ما تعلن السلطات اللبنانية إحباطها لمحاولات هجرة غير شرعية عبر البحر.
المركزي المصري يبقي على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير خلافا للتوقعات
أبقى البنك المركزي المصري على سعر الفائدة للإيداع والإقراض دون تغيير، للمرة الثالثة على التوالي رغم استمرار معدلات التضخم المرتفعة.
وأفاد بيان للبنك، مساء أمس الخميس، بأن لجنة السياسة النقدية أبقت على سعري عائد الإيداع والإقراض عند 11.25 في المائة و12.25 في المائة على الترتيب.
كما قرر البنك المركزي زيادة نسبة الاحتياطي النقدي، التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها، لديه من 14 في المائة إلى 18 في المائة.
وأشارالبنك المركزي في تفاصيل بيان اجتماعه الدوري إلى انخفاض أسعار بعض السلع نسبيا مثل البترول في الخارج، وتراجع التضخم بعد زيادة الفائدة في عدد من البلدان لاحتواء ارتفاع معدلات التضخم.
ووصل معدل التضخم السنوي في مصر إلى 15.3 في المئة لشهر أغسطس/ آب مقابل 6.4 سجلت خلال نفس الشهر من العام السابق.
وكان محللون ماليون قد توقعوا أن يرفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة 100 نقطة أساسية، غير أن لجنة السياسة النقدية، التابعة للبمط، ذكرت، في بيانها، أنه على الرغم من ارتفاع التضخم، فقد انخفض على أساس شهري عما كان عليه في مارس/آذار وأبريل/نيسان الماضيين، وهو مدفوع بالأساس بمشكلات في الإمدادات، وبالأخص بسبب أسعار السلع الأولية العالمية.