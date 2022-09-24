روجر فيدرر لاعب التنس العالمي يعتزل مهزوما ويودع جمهوره بالدموع، وانخفاض حاد في أسواق الأسهم في جميع أنحاء العالم

ودع لاعب التنس العالمي روجر فيدرر المصنف الأول عالميا في تنس الرجال ملاعب المنافسات بالدموع.

وتنافس اللاعب السويسري في مباراته الأخيرة إلى جانب رافائيل نادال في مباراة الزوجي في كأس لافر في لندن الذي يجمع بين منتخبي أوروبا وباقي العالم.

خسر فيدرر إلى جانب نادال في شوط حاسم أمام جاك سوك وفرانسيس تيافو.

ورغم انتهاء مسيرة روجر فيدرر بهزيمة لكنه عبر عن تقديره لجماهيره الذين تجمعوا بالآلاف في استقباله وفي وداعه، وقال إنه سعيد وليس حزينا.

شكر اللاعب الأسطورة الجميع. وقال : إن حياته المهنية في عالم الرياضة كانت رحلة رائعة. وأضاف والدموع تسبقه "سأتخطى لامحالة حزن الوداع، فوجودي هنا منحني شعورا رائعا، استمتعت بكل شيء حتى بربط شريط حذائي لآخر مرة. وأضاف "اللعب إلى جانب نادال كان رائعا ووجود كل عظماء اللعبة هنا أكثر من رائع. شكرا لكم".

وكان اللاعب البالغ من العمر 41 عاما قد أعلن في الأسبوع الماضي اعتزاله بسبب إصابة مزمنة في الركبة.

فاز فيدرر بـ20 لقباً، وظل على مدى 15 عاماً، الأكثر إثارة في تاريخ لعبة التنس.