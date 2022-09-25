إسرائيل تفرض إغلاقا على الضفة الغربية وغزة مع بداية موسم الأعياد اليهودية، والإيطاليون يدلون بأصواتهم في انتخابات "تاريخية"

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، يرسل المجندين الروس ليلقوا حتفهم في أوكرانيا عن قصد.

لكن الرئيس الأوكراني أكد للجنود الروس أنهم إذا استسلموا فسوف يعاملون بطريقة حضارية وإنسانية ، ولن يُجبروا على العودة إلى ديارهم.

وفي كلمة له ألقاها باللغة الروسية مساء السبت، قال زيلينسكي إن إعلان بوتين التعبئة يعد عملا "إجراميا" وإن القادة الروس لا يهتمون بحياة الجنود.

ومنذ أن أعلن بوتين تعبئة 300 ألف من جنود الاحتياط ، اندلعت سلسلة من الاحتجاجات المناهضة للحرب في جميع أنحاء روسيا.

وتقول جماعات حقوق الإنسان إن أكثر من 700 شخص قد تم اعتقالهم خلال الاحتجاجات.