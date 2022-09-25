إسرائيل تفرض إغلاقا على الضفة الغربية وغزة مع بداية موسم الأعياد اليهودية، والإيطاليون يدلون بأصواتهم في انتخابات "تاريخية"

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، يرسل المجندين\nالروس ليلقوا حتفهم في أوكرانيا عن قصد. لكن الرئيس الأوكراني أكد للجنود الروس أنهم إذا\nاستسلموا فسوف يعاملون بطريقة حضارية وإنسانية ، ولن يُجبروا على العودة إلى\nديارهم. وفي كلمة له ألقاها باللغة الروسية مساء السبت، قال\nزيلينسكي إن إعلان بوتين التعبئة يعد عملا "إجراميا" وإن القادة الروس\nلا يهتمون بحياة الجنود. ومنذ أن أعلن بوتين تعبئة 300 ألف من جنود الاحتياط ،\nاندلعت سلسلة من الاحتجاجات المناهضة للحرب في جميع أنحاء روسيا. وتقول جماعات حقوق الإنسان إن أكثر من 700 شخص قد تم\nاعتقالهم خلال الاحتجاجات.
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زيلينسكي مخاطبا المجندين الروس باللغة الروسية: بوتين يرسلكم إلى حتفكم في أوكرانيا
قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، يرسل المجندين الروس ليلقوا حتفهم في أوكرانيا عن قصد.
لكن الرئيس الأوكراني أكد للجنود الروس أنهم إذا استسلموا فسوف يعاملون بطريقة حضارية وإنسانية ، ولن يُجبروا على العودة إلى ديارهم.
وفي كلمة له ألقاها باللغة الروسية مساء السبت، قال زيلينسكي إن إعلان بوتين التعبئة يعد عملا "إجراميا" وإن القادة الروس لا يهتمون بحياة الجنود.
ومنذ أن أعلن بوتين تعبئة 300 ألف من جنود الاحتياط ، اندلعت سلسلة من الاحتجاجات المناهضة للحرب في جميع أنحاء روسيا.
وتقول جماعات حقوق الإنسان إن أكثر من 700 شخص قد تم اعتقالهم خلال الاحتجاجات.
الانتخابات الإيطالية: بدء إدلاء الناخبين بأصواتهم وسط توقعات بتقدم اليمين المتطرف
بدأ الناخبون الإيطاليون بالإدلاء بأصواتهم في انتخابات يعتقد العديد من المراقبين أنها ستكون تاريخية حيث تظهر استطلاعات الرأي أن الاقتراع سيسفر عن تولي امرأة رئاسة الوزراء للمرة الأولى في تاريخ البلاد.
وتتزعم جورجيا ميلوني حزب "إخوة إيطاليا"اليميني المتشدد الذي ينتمي أيدولوجيا إلى حركة الفاشيين الجدد التي تشكلت بعد الحرب العالمية الثانية.
وستستمر عمليات التصويت حتى مساء اليوم إلا أن عملية تقسيم المقاعد الانتخابية بحسب حسابات معقدة ستؤدي إلى أن تأخير إعلان النتيجة النهائية.
وهيمنت قضايا الهجرة وارتفاع الأسعار على الحملات الانتخابية، بينما كان هناك أيضا نوع من الاهتمام بقضايا الإجهاض وحقوق مجتمع الميم والدعم الإيطالي لأوكرانيا
إسرائيل تفرض إغلاقا على الضفة الغربية وغزة مع بداية موسم الأعياد اليهودية
يبدأ اليوم فرض الإغلاق الذي أعلنته إسرائيل على مناطق الضفة الغربية والمحتلة وقطاع غزة مع بداية فترة الأعياد اليهودية وما يعرف بعيد رأس السنة العبرية.
ورفعت الأجهزة الأمنية حالة التأهب إلى أقصى الدرجات نتيجة توقعات باستمرار عمليات إطلاق النار وتصاعد التوتر في الضفة الغربية والقدس.
هذا وقتل الجيش الإسرائيلي أمس فلسطينيا كان يستقل دراجة نارية في مدينة نابلس بالضفة الغربية.
وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل الشاب سائد الكوني برصاص الجيش الإسرائيلي مشيرة إلى أن جثمانه لا يزال محتجزا لدى الجانب الإسرائيلي.
ونعت مجموعة "عرين نابلس" وهي جماعة مسلحة شُكلت مؤخراً في مدينة نابلس تخطط لشن هجمات على أهداف إسرائيلية في الضفة الغربية، الشاب الكوني و قالت أنه أحد مقاتليها.