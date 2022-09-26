مظاهرات للتنديد بالغلاء في تونس، وتوتر في القدس خلال إحياء رأس السنة العبرية

الجنيه الإسترليني ينخفض لأدنى مستوى له أمام الدولار
انخفضت قيمة الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى لها
على الإطلاق مقابل الدولار، فيما يعد رد
فعل من قبل الأسواق المالية على إعلان الحكومة البريطانية عن تخفيضات ضريبية كبيرة
وزيادة الاقتراض من الخارج لمواجهة التضخم وارتفاع الأسعار.
وقد انخفض الجنية الإسترليني بنسبة 4 % ليستقر سعره
عند ما يقرب من دولار واحد وثلاثة سنتات، لكنه عاد وارتفع عن ذلك قليلا.
كما انخفض الجنيه الإسترليني مقابل اليورو.
وتقول الحكومة البريطانية إنها لن تعلق على التغيرات
التى تحدث في الأسواق، لكن محرر الاقتصاد في بي بي سي يقول إن ثقة المستثمرين
العالميين قد اهتزت في الاقتصاد البريطاني.
ويشير المحللون إلى أن قيمة الدولار قد ارتفعت بعد
إعلان الاحتياطي الفيدرالي عن زيادة أسعار الفائدة في البنوك الأمريكية.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
عاجلقتلى وجرحى في إطلاق نار في مدرسة في روسيا
تفيد
التقارير الواردة من روسيا بأن مسلحا أطلق النار داخل مدرسة في مدينة إزهافيسك الروسية.
وقال
مسؤولون إن ستة أشخاص قتلوا وأصيب أخرون.
القدس تشهد مواجهات بين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية في رأس السنة العبرية
اندلعت
مواجهات صباح اليوم الإثنين بين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية في ساحات الحرم
القدسي/جبل الهيكل وداخل أسوار البلدة القديمة بالقدس، عقب دخول عشرات من المصلين
اليهود ساحات المجمع الديني المقدس بحماية مشددة من قوات الشرطة الإسرائيلية، في
أول أيام "رأس السنة العبرية".
وأفادت
دائرة الأوقاف الإسلامية أن "مئات المستوطنين اقتحموا ساحات حرم المسجد
الأقصى على مجموعات"، مشددة على أن قوات الشرطة الإسرائيلية "اعتدت على
الفلسطينيين في ساحات المسجد، واعتقلت عددا، وأخرجت بعضهم من الأقصى، ومنعت دخول
الفلسطينيين دون سن الأربعين إلى المسجد".
وتسود حالة من التوتر الأجواء في القدس في ظل دعوات لجماعات يهودية تطالب بأداء صلوات تلمودية في محيط المسجد الأقصى خلال موسم الأعياد اليهودية ودعوات مضادة تدعو "للتصدي للمخططات التي تستهدف المسجد".
لجنة العفو الرئاسي في مصر تعلن إطلاق سراح دفعة جديدة من المحبوسين احتياطيا
أعلنت
لجنة العفو الرئاسي في مصر إطلاق سراح دفعة جديدة من المحبوسين احتياطيا بقرارات
من النيابة العامة والسلطات القضائية وهي الدفعة الرابعة هذا الشهر التي يطلق
سراحها.
وقال
النائب طارق الخولي، عضو لجنة العفو الرئاسي، في منشور على فيسبوك إن لجنة العفو تجري
تنسيقاتها بالتعاون مع أجهزة الدولة والنيابة العامة للإفراج عن هذه الدفعة بقوام
39 من المحبوسين احتياطيا.
وأعاد الرئيس
المصري عبد الفتاح السيسي تشكيل لجنة العفو الرئاسي منذ عدة أشهر وأطلق سراح نحو
700 شخص من بينهم معارضون بارزون.
وتطالب مؤسسات
حقوقية ومعارضون بإطلاق سراح مزيد من السجناء والمحبوسين وتسريع وتيرة العفو
الرئاسي، حيث أصدرت "الحركة المدنية الديمقراطية المصرية" الشهر الجاري
بيانا انتقدت فيه ما وصفته بسياسة "التقتير" في إخلاء سبيل سجناء الرأي
من حيث أعداد من يتم الإفراج عنهم وعلى فترات متباعدة.
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الجنيه الإسترليني ينخفض لأدنى مستوى له أمام الدولار
انخفضت قيمة الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق مقابل الدولار، فيما يعد رد فعل من قبل الأسواق المالية على إعلان الحكومة البريطانية عن تخفيضات ضريبية كبيرة وزيادة الاقتراض من الخارج لمواجهة التضخم وارتفاع الأسعار.
وقد انخفض الجنية الإسترليني بنسبة 4 % ليستقر سعره عند ما يقرب من دولار واحد وثلاثة سنتات، لكنه عاد وارتفع عن ذلك قليلا.
كما انخفض الجنيه الإسترليني مقابل اليورو.
وتقول الحكومة البريطانية إنها لن تعلق على التغيرات التى تحدث في الأسواق، لكن محرر الاقتصاد في بي بي سي يقول إن ثقة المستثمرين العالميين قد اهتزت في الاقتصاد البريطاني.
ويشير المحللون إلى أن قيمة الدولار قد ارتفعت بعد إعلان الاحتياطي الفيدرالي عن زيادة أسعار الفائدة في البنوك الأمريكية.
عاجلقتلى وجرحى في إطلاق نار في مدرسة في روسيا
تفيد التقارير الواردة من روسيا بأن مسلحا أطلق النار داخل مدرسة في مدينة إزهافيسك الروسية.
وقال مسؤولون إن ستة أشخاص قتلوا وأصيب أخرون.
القدس تشهد مواجهات بين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية في رأس السنة العبرية
اندلعت مواجهات صباح اليوم الإثنين بين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية في ساحات الحرم القدسي/جبل الهيكل وداخل أسوار البلدة القديمة بالقدس، عقب دخول عشرات من المصلين اليهود ساحات المجمع الديني المقدس بحماية مشددة من قوات الشرطة الإسرائيلية، في أول أيام "رأس السنة العبرية".
وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية أن "مئات المستوطنين اقتحموا ساحات حرم المسجد الأقصى على مجموعات"، مشددة على أن قوات الشرطة الإسرائيلية "اعتدت على الفلسطينيين في ساحات المسجد، واعتقلت عددا، وأخرجت بعضهم من الأقصى، ومنعت دخول الفلسطينيين دون سن الأربعين إلى المسجد".
وتسود حالة من التوتر الأجواء في القدس في ظل دعوات لجماعات يهودية تطالب بأداء صلوات تلمودية في محيط المسجد الأقصى خلال موسم الأعياد اليهودية ودعوات مضادة تدعو "للتصدي للمخططات التي تستهدف المسجد".
لجنة العفو الرئاسي في مصر تعلن إطلاق سراح دفعة جديدة من المحبوسين احتياطيا
أعلنت لجنة العفو الرئاسي في مصر إطلاق سراح دفعة جديدة من المحبوسين احتياطيا بقرارات من النيابة العامة والسلطات القضائية وهي الدفعة الرابعة هذا الشهر التي يطلق سراحها.
وقال النائب طارق الخولي، عضو لجنة العفو الرئاسي، في منشور على فيسبوك إن لجنة العفو تجري تنسيقاتها بالتعاون مع أجهزة الدولة والنيابة العامة للإفراج عن هذه الدفعة بقوام 39 من المحبوسين احتياطيا.
وأعاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تشكيل لجنة العفو الرئاسي منذ عدة أشهر وأطلق سراح نحو 700 شخص من بينهم معارضون بارزون.
وتطالب مؤسسات حقوقية ومعارضون بإطلاق سراح مزيد من السجناء والمحبوسين وتسريع وتيرة العفو الرئاسي، حيث أصدرت "الحركة المدنية الديمقراطية المصرية" الشهر الجاري بيانا انتقدت فيه ما وصفته بسياسة "التقتير" في إخلاء سبيل سجناء الرأي من حيث أعداد من يتم الإفراج عنهم وعلى فترات متباعدة.
التطورات في تونس: مظاهرات ضد الغلاء في حي دوار هيشر وضاحية مرناق
خرجت مظاهرات في عدد من ضواحي تونس العاصمة للتنديد بسياسات الرئيس قيس سعيد في التعاطي مع الأزمة الاقتصادية وارتفاع أسعار السلع والبضائع.
وأظهرت مقاطع مصورة على مواقع التواصل الشباب الغاضبين في حي دوار هيشر الفقير وهم يحرقون إطارات سيارات.
وفي ضاحية مرناق أطقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين الذين أغلقوا الطرقات ورشقوا قوات الأمن بالحجارة.
وخرج المتظاهرون في مرناق احتجاجا على انتحار شاب كان يبيع الفواكه وقال أفراد من عائلته انه شنق نفسه بعد ان ضايقته شرطة البلدية.
يذكر أن تونس تعيش أزمة اقتصادية يصفها مراقبون بغير المسبوقة بسبب ارتفاع الأسعار وعدم توفر بعض المواد في الأسواق التونسية.