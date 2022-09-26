مظاهرات للتنديد بالغلاء في تونس، وتوتر في القدس خلال إحياء رأس السنة العبرية

انخفضت قيمة الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق مقابل الدولار، فيما يعد رد فعل من قبل الأسواق المالية على إعلان الحكومة البريطانية عن تخفيضات ضريبية كبيرة وزيادة الاقتراض من الخارج لمواجهة التضخم وارتفاع الأسعار.

وقد انخفض الجنية الإسترليني بنسبة 4 % ليستقر سعره عند ما يقرب من دولار واحد وثلاثة سنتات، لكنه عاد وارتفع عن ذلك قليلا.

كما انخفض الجنيه الإسترليني مقابل اليورو.

وتقول الحكومة البريطانية إنها لن تعلق على التغيرات التى تحدث في الأسواق، لكن محرر الاقتصاد في بي بي سي يقول إن ثقة المستثمرين العالميين قد اهتزت في الاقتصاد البريطاني.

ويشير المحللون إلى أن قيمة الدولار قد ارتفعت بعد إعلان الاحتياطي الفيدرالي عن زيادة أسعار الفائدة في البنوك الأمريكية.