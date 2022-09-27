تقارير عن صدور حكم بسجن رجل سعودي 16 عاما بسبب إعادة التغريد على تويتر، ورصد تسرب للغاز من خط أنابيب نورد ستريم 1

استنكر بافل تشوخراي رئيس اللجنة المسؤولة عن اختيار وإرسال الأفلام الروسية للمشاركة في مسابقة الأوسكار السينمائية قرار مقاطعة المسابقة الدولية المرموقة هذا العام وأوضح أنه أتُخذ "دون علمه" وقدم استقالته.

يأتي ذلك فيما تشهد العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا توترا كبيرا بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، قبل نحو 7 أشهر.

وكانت أكاديميةُ السينما الروسية أعلنت في بيان مساء أمس الإثنين عدمَ ترشيح أي فيلم روسي لمسابقة أوسكار 2023 التي تعتبر جوائزها من أرفع الجوائز السينمائية في العالم والتي تقوم بمنحها أكاديميةُ علوم وفنون السينما الأمريكية.

وقبيل صدور القرار حث المخرج نيكيتا ميخالكوف، الشخصية البارزة والمخضرمة في السينما الروسية والمؤيد لنظام الرئيس فلاديمير بوتين، على إنشاء مسابقة "أوروآسيوية" موازية للأوسكار وتعادل جوائزها الجائزة الأميركية وأفاد بتقدمه بمقترح في هذا الشأن وبأنه قيد الإعداد.

كما اعتبر المخرج ذو الـ76 عاما أنه من غير الضروري مشاركة روسيا في منافسة الأوسكار وجاء في تصريحاته لوسائل إعلام محلية "إن اختيار فيلم سيمثل روسيا في بلد ينفي في الواقع حاليا وجود روسيا لا معنى له".

يذكر أن ميخالكوف الذي ينحدّر من سلالة فنانين مشهورين في روسيا، حصل على جائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبي عام 1995 عن فيلمه "حرقته الشمس" الذي يمتليء بالنقد السياسي لعصر ستالين والديكتاتورية الستالينية في الاتحاد السوفيتي إبان زمن الحرب العالمية الثانية.