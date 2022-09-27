تقارير عن صدور حكم بسجن رجل سعودي 16 عاما بسبب إعادة التغريد على تويتر، ورصد تسرب للغاز من خط أنابيب نورد ستريم 1

استنكر بافل تشوخراي رئيس اللجنة
المسؤولة عن اختيار وإرسال الأفلام الروسية للمشاركة في مسابقة الأوسكار
السينمائية قرار مقاطعة المسابقة الدولية المرموقة هذا العام وأوضح أنه أتُخذ
"دون علمه" وقدم استقالته.
يأتي ذلك فيما تشهد العلاقات بين
الولايات المتحدة وروسيا توترا كبيرا بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، قبل نحو 7 أشهر.
وكانت أكاديميةُ السينما الروسية أعلنت
في بيان مساء أمس الإثنين عدمَ ترشيح أي فيلم روسي لمسابقة أوسكار 2023 التي تعتبر
جوائزها من أرفع الجوائز السينمائية في العالم والتي تقوم بمنحها أكاديميةُ علوم
وفنون السينما الأمريكية.
وقبيل صدور القرار حث المخرج نيكيتا
ميخالكوف، الشخصية البارزة والمخضرمة في السينما الروسية والمؤيد لنظام الرئيس
فلاديمير بوتين، على إنشاء مسابقة "أوروآسيوية" موازية للأوسكار وتعادل
جوائزها الجائزة الأميركية وأفاد بتقدمه بمقترح في هذا الشأن وبأنه قيد الإعداد.
كما اعتبر المخرج ذو الـ76 عاما أنه من
غير الضروري مشاركة روسيا في منافسة الأوسكار وجاء في تصريحاته لوسائل إعلام محلية
"إن اختيار فيلم سيمثل روسيا في بلد ينفي في الواقع حاليا وجود روسيا لا معنى
له".
يذكر أن ميخالكوف الذي ينحدّر من سلالة
فنانين مشهورين في روسيا، حصل على جائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبي عام 1995 عن فيلمه
"حرقته الشمس" الذي يمتليء بالنقد السياسي لعصر ستالين والديكتاتورية
الستالينية في الاتحاد السوفيتي إبان زمن الحرب العالمية الثانية.
طوكيو تحتج على احتجاز قنصل ياباني في روسيا بعد اتهامه بالتجسس
قدمت اليابان احتجاجا شديد اللهجة إلى روسيا على احتجاز قنصل اليابان
فى مدينة فلاديفوستوك بشرق روسيا من قبل أجهزة الأمن الروسية.
وتقول روسيا إن القنصل، موتوكي تاتسونوري ،
متورط في عمليات تجسس، وطُلب منه مغادرة البلاد.
واتهمته السلطات الروسية بتلقي
معلومات سرية حول تعاون روسيا مع دولة لم تذكر اسمها في منطقة آسيا والمحيط
الهادئ.
وأشار أحد التقارير إلى أن المعلومات التى تشير إليها اليابان تتعلق
بآثار العقوبات الدولية التي فُرضت على موسكو بعد حربها على أوكرانيا.
ووصف الأمين العام للحكومة اليابانية، هيروكازو ماتسونو احتجاز موسكو
القنصل الياباني لديها بالأمر المخيف، إذ تم تعصيب عينيه
وتقييده. ونفى ماتسونو تورط قنصل بلاده في أي نشاط غير قانوني وطالب باعتذار من
جانب روسيا.
جنازة شينزو آبي: عشرات القادة الدوليين يشاركون في مراسم وداع رئيس الوزراء الياباني السابق
ويأتي هذا الإعلان غداة إعلان عن تسرب غاز في خط "نورد ستريم 2".
وكانت روسيا قد أعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري وقف ضخ الغاز عبر نورد ستريم 1 مرجعة الأمر إلى مشاكل متعلقة بالصيانة.
وتشهد أوروبا أقبالا متزايدا على شراء الغاز الطبيعي في ظل التوتر بين روسيا، التي تعد من أكبر منتجي الغاز، ودول أوروبية بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.
ReutersCopyright: Reuters
منظمة حقوقية: محكمة سعودية تصدر حكما بسجن رجل لمدة 16 عاما بسبب إعادة نشر تغريدة على تويتر
قالت منظمة حقوقية سعودية إن محكمة في المملكة أصدرت حكما بسجن رجل 16 عاما بسبب إعادته نشر تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.
وقالت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، والتي تتخذ من ألمانيا مقرا لها، إن الحكم بحق الشاب ناصر المبارك جاء من قبل المحكمة الجزائية المتخصص بسبب "ريتويت لتغريدة" دون الكشف عن تفاصيل ما جاء في التغريدة.
وتشهد المملكة في الفترة الأخيرة صدور أحكام بالسجن لفترات طويلة بحق مواطنين أعربوا عن مواقفهم السياسية على مواقع التواصل.
ومن بين أخر تلك القضايا الحكم على طالبة الدراسات العليات سلمى الشاهب بالسجن 34 عاما بسبب إعادة نشر تغريدات لمعارضين.
تغطية مباشرة
time_stated_uk
روسيا تقرر مقاطعة جوائز الأوسكار
استنكر بافل تشوخراي رئيس اللجنة المسؤولة عن اختيار وإرسال الأفلام الروسية للمشاركة في مسابقة الأوسكار السينمائية قرار مقاطعة المسابقة الدولية المرموقة هذا العام وأوضح أنه أتُخذ "دون علمه" وقدم استقالته.
يأتي ذلك فيما تشهد العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا توترا كبيرا بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، قبل نحو 7 أشهر.
وكانت أكاديميةُ السينما الروسية أعلنت في بيان مساء أمس الإثنين عدمَ ترشيح أي فيلم روسي لمسابقة أوسكار 2023 التي تعتبر جوائزها من أرفع الجوائز السينمائية في العالم والتي تقوم بمنحها أكاديميةُ علوم وفنون السينما الأمريكية.
وقبيل صدور القرار حث المخرج نيكيتا ميخالكوف، الشخصية البارزة والمخضرمة في السينما الروسية والمؤيد لنظام الرئيس فلاديمير بوتين، على إنشاء مسابقة "أوروآسيوية" موازية للأوسكار وتعادل جوائزها الجائزة الأميركية وأفاد بتقدمه بمقترح في هذا الشأن وبأنه قيد الإعداد.
كما اعتبر المخرج ذو الـ76 عاما أنه من غير الضروري مشاركة روسيا في منافسة الأوسكار وجاء في تصريحاته لوسائل إعلام محلية "إن اختيار فيلم سيمثل روسيا في بلد ينفي في الواقع حاليا وجود روسيا لا معنى له".
يذكر أن ميخالكوف الذي ينحدّر من سلالة فنانين مشهورين في روسيا، حصل على جائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبي عام 1995 عن فيلمه "حرقته الشمس" الذي يمتليء بالنقد السياسي لعصر ستالين والديكتاتورية الستالينية في الاتحاد السوفيتي إبان زمن الحرب العالمية الثانية.
طوكيو تحتج على احتجاز قنصل ياباني في روسيا بعد اتهامه بالتجسس
قدمت اليابان احتجاجا شديد اللهجة إلى روسيا على احتجاز قنصل اليابان فى مدينة فلاديفوستوك بشرق روسيا من قبل أجهزة الأمن الروسية.
وتقول روسيا إن القنصل، موتوكي تاتسونوري ، متورط في عمليات تجسس، وطُلب منه مغادرة البلاد.
واتهمته السلطات الروسية بتلقي معلومات سرية حول تعاون روسيا مع دولة لم تذكر اسمها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
وأشار أحد التقارير إلى أن المعلومات التى تشير إليها اليابان تتعلق بآثار العقوبات الدولية التي فُرضت على موسكو بعد حربها على أوكرانيا.
ووصف الأمين العام للحكومة اليابانية، هيروكازو ماتسونو احتجاز موسكو القنصل الياباني لديها بالأمر المخيف، إذ تم تعصيب عينيه وتقييده. ونفى ماتسونو تورط قنصل بلاده في أي نشاط غير قانوني وطالب باعتذار من جانب روسيا.
جنازة شينزو آبي: عشرات القادة الدوليين يشاركون في مراسم وداع رئيس الوزراء الياباني السابق
يشارك الآلاف من الأشخاص، من بينهم عشرات الزعماء والقادة الدوليين، في جنازة رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي بعد نحو شهرين من اغتياله.
وحملت أرملة آبي، أكي، رماد جثمانه خلال مراسم الجنازة الرسمية التي تجري حاليا في العاصمة طوكيو.
وعززت السلطات الإجراءات الأمنية في ظل تواجد شخصيات بارزة في الجنازة من بينهم كاميلا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي، ورؤساء حكومات الهند وأستراليا.
وكان الآلاف قد اصطفوا حاملين الزهور، لكن وعلى بعد عدة كيلومترات اصطف آلاف آخرون للاحتجاج على تكلفة الجنازة.
نورد ستريم 1: رصد تسرب للغاز في موقعين من خط الأنابيب الذي يربط روسيا وألمانيا
قالت السلطات في كل الدنمارك والسويد إنه تم رصد تسرب للغاز في موقعين من خط أنابيب "نورد ستريم 1" الذي يربط روسيا بألمانيا.
ويأتي هذا الإعلان غداة إعلان عن تسرب غاز في خط "نورد ستريم 2".
وكانت روسيا قد أعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري وقف ضخ الغاز عبر نورد ستريم 1 مرجعة الأمر إلى مشاكل متعلقة بالصيانة.
وتشهد أوروبا أقبالا متزايدا على شراء الغاز الطبيعي في ظل التوتر بين روسيا، التي تعد من أكبر منتجي الغاز، ودول أوروبية بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.
منظمة حقوقية: محكمة سعودية تصدر حكما بسجن رجل لمدة 16 عاما بسبب إعادة نشر تغريدة على تويتر
قالت منظمة حقوقية سعودية إن محكمة في المملكة أصدرت حكما بسجن رجل 16 عاما بسبب إعادته نشر تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.
وقالت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، والتي تتخذ من ألمانيا مقرا لها، إن الحكم بحق الشاب ناصر المبارك جاء من قبل المحكمة الجزائية المتخصص بسبب "ريتويت لتغريدة" دون الكشف عن تفاصيل ما جاء في التغريدة.
وتشهد المملكة في الفترة الأخيرة صدور أحكام بالسجن لفترات طويلة بحق مواطنين أعربوا عن مواقفهم السياسية على مواقع التواصل.
ومن بين أخر تلك القضايا الحكم على طالبة الدراسات العليات سلمى الشاهب بالسجن 34 عاما بسبب إعادة نشر تغريدات لمعارضين.