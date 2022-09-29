رصد تسرب رابع للغاز في أنبوب نورد ستريم في بحر البلطيق، وإعصار إيان يصل فلوريدا ويقطع الكهرباء عن مليونين من سكانها

عاجلالبرلمان اللبناني لم يتوصل في الجلسة الأولى إلى انتخاب رئيس جديد للبلاد بسبب عدم حصول أي من المرشحين على ثلثي أصوات النواب
عاجلانتهاء جلسة التصويت الأولى لانتخاب الرئيس اللبناني الجديد وبدء عملية الفرز
انتهت للتو في البرلمان اللبناني في بيروت الجلسة الأولى للتصويت على الرئيس الجديد، وبدأت عملية فرز الأصوات.
وتوقعت مصادر سياسية متابعة لانتخابات رئاسة الجمهورية، بحسب وسائل الإعلام المحلي، أن لا تكون جلسة الانتخاب اليوم حاسمة، ولن تؤدي إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية، استنادا إلى المواقف المبدئية المعلنة لكافة الكتل النيابية، وتبعثر القوى في أكثر من اتجاه، في الموالاة والمعارضة وتعدد المرشحين مما يقطع الطريق على حصول أي مرشح بالأكثرية التي تؤهله للفوز.
واستبعد حصول أي مفاجأت تسفر عن انتخاب رئيس جديد.
وانتهت منذ شهر تقريبا ولاية الرئيس ميشال عون.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
إغلاق الطرق الرابطة بين بحري والخرطوم قبيل المظاهرات اليوم في السودان
دعت لجان المقاومة السودانية إلى مظاهرات سلمية اليوم من أجل المطالبة بالتحول الديموقراطي وتأسيس دولة مدنية.
وطالبت المتظاهرين بالتوجه إلى القصر الجمهوري في وسط الخرطوم.
ودعمت قوى الحرية والتغيير "مجموعة المجلس المركزي" الاحتجاجات ودعت أنصارها للمشاركة.
وتأتي تلك الدعوات بعد يوم من توقيع مجموعة كبيرة من لجان المقاومة على إعلان سياسي جديد أطلقت عليه اسم "ميثاق سلطة تأسيس الشعب" وينص الإعلان السياسي على عدم المشاركة في أي مفاوضات مع المكون العسكري لحل الأزمة السياسية.
وقالت لجان المقاومة إنها ستواصل في طريق ما أسمته بالنضال السلمي حتى تحقيق مطالبهم بإقامة الدولة المدنية الكاملة.
كما نص الإعلان على الغاء الوثيقة الدستورية التي مهدت الطريق إلى تقاسم السلطة بين قادة الجيش والمحتجين في عام 2019 وإلغاء إتفاق السلام الموقع بين الحكومة والفصائل المسلحة في عام 2020.
ودعا ميثاق سلطة تأسيس الشعب إلى إلغاء منصب القائد العام للقوات المسلحة على أن يكون رئيس الوزراء هو من يتقلد المنصب.
وتشهد العاصمة السودانية الخرطوم حراكا دبلوماسيا غربيا مكثفا لحث جميع الأطراف للتوصل الى تسوية سياسية تكون مدخلا لانهاء الأزمة السياسية في البلاد.
وكان المكون العسكري قد تعهد مؤخرا بالانسحاب من العملية السياسية والتركيز علي المهام الأمنية والعسكرية، وطالب في ذات الوقت القوى السياسية بضرورة تشكيل حكومة كفاءات مستقلة في أقرب وقت.
وأطاح قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان بحكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بعد انقلاب عسكري معللا الخطوة بمنع البلاد من الانزلاق نحو الفوضي على حد تعبيره.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
بد الاقتراع في انتخابات مجلس الأمة في الكويت
بدأت في الكويت انتخابات مجلس الأمة ووصف المراقبون تلك الانتخابات أنها الأكثر شمولا منذ عشر سنوات.
ومع تعهد السلطة بعدم التدخل في سير العملية الانتخابية أنهت بعض جماعات المعارضة مقاطعتها للانتخابات.
والكويت هي الدولة الخليجية الوحيدة التي لديها برلمان منتخب بالكامل.
وتأتي الانتخابات بعد إعلان ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حل مجلس النواب في يونيو/حزيران بعد خلافات بين النواب والحكومة.
وكان العديد من نواب المعارضة قد أضربوا عن العمل احتجاجا على تأجيل جلسات البرلمان وعدم تشكيل حكومة جديدة. وأحد مصادر الخلاف الأساسية هو مطالبة أعضاء البرلمان بمحاسبة وزراء العائلة المالكة على الفساد.
ويختار الناخبون 50 نائبا من بين 305 مرشحين ومرشحات، ويحق لكل مواطن يبلغ 21 عاما الاقتراع.
إعصار إيان يخلف مليوني شخص بدون كهرباء في ولاية فلوريدا الأمريكية
تسبب الإعصار إيان، الذي بلغ ذروته في عاصفة من الفئة الرابعة، في حدوث فيضانات شديدة ورياح عاتية وعواصف عارمة ضربت ساحل فلوريدا.
ورغم أن قوتها تضاءلت عندما ضربت الايبسة فقد خلفت دمارا أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن من مليوني شخص.
وصلت سرعة الرياح إلى 241 كم في الساعة، وحذر حاكم فلوريدا الناس من أيام طويلة وقاسية.
وفقد خلال الإعصار قارب يقل مهاجرين ولاتزال فرق حرس الحدود الأمريكية تبحث عن 23 مهاجرا، وقتل حتى الآن اثنان بعد تحطم شبكة الكهرباء.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
الحرب في أوكرانيا: رصد تسرب رابع في أنابيب نورد ستريم في البلطيق
رصد خفر السواحل في السويد تسربا رابعا للغاز من موقع جديد في أنبوب نورد ستريم في بحر البلطيق، ويبدو أنه تعرض لعملية تخريب ممنهجة.
وقال مسؤول في الهيئة السويدية لوكالة فرانس برس للأنباء "هناك تسرب من موقعين في الجانب السويدي وتسرب من موقعين في الجانب الدنماركي، وكلاهما على مقربة من بعضهما".
وكانت سلطات البلدين في السابق قد أفادت بتسرب من موقع واحد في الجانب السويدي ومن موقعين في الجانب الدنماركي.
وتقول النرويج إنها استعانت بالجيش لحماية منشآت النفط والغاز، عقب "التخريب الواضح" لأنابيب الغاز في المنطقتين الاقتصاديتين السويدية والدنماركية في بحر البلطيق. وقال رئيس الوزراء النرويجي إنه لا توجد مؤشرات واضحة على وجود تهديد مباشر للنرويج، لكن سيتم تعزيز الأمن وسيكون الجيش أكثر حضورا في المنطقة.
وتقول الدنمارك والسويد إن خطوط أنابيب نوردستريم تعرضت للتخريب عمدا بالمتفجرات.
ورفضت روسيا تلميحات بأنها مسؤولة وتساءلت عما إذا كانت الولايات المتحدة متورطة - وهو أمر رفضته واشنطن ووصفته بأنه سخيف.
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عاجلالبرلمان اللبناني لم يتوصل في الجلسة الأولى إلى انتخاب رئيس جديد للبلاد بسبب عدم حصول أي من المرشحين على ثلثي أصوات النواب
عاجلانتهاء جلسة التصويت الأولى لانتخاب الرئيس اللبناني الجديد وبدء عملية الفرز
انتهت للتو في البرلمان اللبناني في بيروت الجلسة الأولى للتصويت على الرئيس الجديد، وبدأت عملية فرز الأصوات.
وتوقعت مصادر سياسية متابعة لانتخابات رئاسة الجمهورية، بحسب وسائل الإعلام المحلي، أن لا تكون جلسة الانتخاب اليوم حاسمة، ولن تؤدي إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية، استنادا إلى المواقف المبدئية المعلنة لكافة الكتل النيابية، وتبعثر القوى في أكثر من اتجاه، في الموالاة والمعارضة وتعدد المرشحين مما يقطع الطريق على حصول أي مرشح بالأكثرية التي تؤهله للفوز.
واستبعد حصول أي مفاجأت تسفر عن انتخاب رئيس جديد.
وانتهت منذ شهر تقريبا ولاية الرئيس ميشال عون.
إغلاق الطرق الرابطة بين بحري والخرطوم قبيل المظاهرات اليوم في السودان
دعت لجان المقاومة السودانية إلى مظاهرات سلمية اليوم من أجل المطالبة بالتحول الديموقراطي وتأسيس دولة مدنية.
وطالبت المتظاهرين بالتوجه إلى القصر الجمهوري في وسط الخرطوم.
ودعمت قوى الحرية والتغيير "مجموعة المجلس المركزي" الاحتجاجات ودعت أنصارها للمشاركة.
وتأتي تلك الدعوات بعد يوم من توقيع مجموعة كبيرة من لجان المقاومة على إعلان سياسي جديد أطلقت عليه اسم "ميثاق سلطة تأسيس الشعب" وينص الإعلان السياسي على عدم المشاركة في أي مفاوضات مع المكون العسكري لحل الأزمة السياسية.
وقالت لجان المقاومة إنها ستواصل في طريق ما أسمته بالنضال السلمي حتى تحقيق مطالبهم بإقامة الدولة المدنية الكاملة. كما نص الإعلان على الغاء الوثيقة الدستورية التي مهدت الطريق إلى تقاسم السلطة بين قادة الجيش والمحتجين في عام 2019 وإلغاء إتفاق السلام الموقع بين الحكومة والفصائل المسلحة في عام 2020.
ودعا ميثاق سلطة تأسيس الشعب إلى إلغاء منصب القائد العام للقوات المسلحة على أن يكون رئيس الوزراء هو من يتقلد المنصب.
وتشهد العاصمة السودانية الخرطوم حراكا دبلوماسيا غربيا مكثفا لحث جميع الأطراف للتوصل الى تسوية سياسية تكون مدخلا لانهاء الأزمة السياسية في البلاد.
وكان المكون العسكري قد تعهد مؤخرا بالانسحاب من العملية السياسية والتركيز علي المهام الأمنية والعسكرية، وطالب في ذات الوقت القوى السياسية بضرورة تشكيل حكومة كفاءات مستقلة في أقرب وقت.
وأطاح قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان بحكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بعد انقلاب عسكري معللا الخطوة بمنع البلاد من الانزلاق نحو الفوضي على حد تعبيره.
بد الاقتراع في انتخابات مجلس الأمة في الكويت
بدأت في الكويت انتخابات مجلس الأمة ووصف المراقبون تلك الانتخابات أنها الأكثر شمولا منذ عشر سنوات.
ومع تعهد السلطة بعدم التدخل في سير العملية الانتخابية أنهت بعض جماعات المعارضة مقاطعتها للانتخابات.
والكويت هي الدولة الخليجية الوحيدة التي لديها برلمان منتخب بالكامل.
وتأتي الانتخابات بعد إعلان ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حل مجلس النواب في يونيو/حزيران بعد خلافات بين النواب والحكومة.
وكان العديد من نواب المعارضة قد أضربوا عن العمل احتجاجا على تأجيل جلسات البرلمان وعدم تشكيل حكومة جديدة. وأحد مصادر الخلاف الأساسية هو مطالبة أعضاء البرلمان بمحاسبة وزراء العائلة المالكة على الفساد.
ويختار الناخبون 50 نائبا من بين 305 مرشحين ومرشحات، ويحق لكل مواطن يبلغ 21 عاما الاقتراع.
إعصار إيان يخلف مليوني شخص بدون كهرباء في ولاية فلوريدا الأمريكية
تسبب الإعصار إيان، الذي بلغ ذروته في عاصفة من الفئة الرابعة، في حدوث فيضانات شديدة ورياح عاتية وعواصف عارمة ضربت ساحل فلوريدا.
ورغم أن قوتها تضاءلت عندما ضربت الايبسة فقد خلفت دمارا أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن من مليوني شخص.
وصلت سرعة الرياح إلى 241 كم في الساعة، وحذر حاكم فلوريدا الناس من أيام طويلة وقاسية.
وفقد خلال الإعصار قارب يقل مهاجرين ولاتزال فرق حرس الحدود الأمريكية تبحث عن 23 مهاجرا، وقتل حتى الآن اثنان بعد تحطم شبكة الكهرباء.
الحرب في أوكرانيا: رصد تسرب رابع في أنابيب نورد ستريم في البلطيق
رصد خفر السواحل في السويد تسربا رابعا للغاز من موقع جديد في أنبوب نورد ستريم في بحر البلطيق، ويبدو أنه تعرض لعملية تخريب ممنهجة.
وقال مسؤول في الهيئة السويدية لوكالة فرانس برس للأنباء "هناك تسرب من موقعين في الجانب السويدي وتسرب من موقعين في الجانب الدنماركي، وكلاهما على مقربة من بعضهما".
وكانت سلطات البلدين في السابق قد أفادت بتسرب من موقع واحد في الجانب السويدي ومن موقعين في الجانب الدنماركي.
وتقول النرويج إنها استعانت بالجيش لحماية منشآت النفط والغاز، عقب "التخريب الواضح" لأنابيب الغاز في المنطقتين الاقتصاديتين السويدية والدنماركية في بحر البلطيق. وقال رئيس الوزراء النرويجي إنه لا توجد مؤشرات واضحة على وجود تهديد مباشر للنرويج، لكن سيتم تعزيز الأمن وسيكون الجيش أكثر حضورا في المنطقة.
وتقول الدنمارك والسويد إن خطوط أنابيب نوردستريم تعرضت للتخريب عمدا بالمتفجرات.
ورفضت روسيا تلميحات بأنها مسؤولة وتساءلت عما إذا كانت الولايات المتحدة متورطة - وهو أمر رفضته واشنطن ووصفته بأنه سخيف.