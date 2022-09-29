رصد تسرب رابع للغاز في أنبوب نورد ستريم في بحر البلطيق، وإعصار إيان يصل فلوريدا ويقطع الكهرباء عن مليونين من سكانها

دعت لجان المقاومة السودانية إلى مظاهرات سلمية اليوم من أجل المطالبة بالتحول الديموقراطي وتأسيس دولة مدنية.

وطالبت المتظاهرين بالتوجه إلى القصر الجمهوري في وسط الخرطوم.

ودعمت قوى الحرية والتغيير "مجموعة المجلس المركزي" الاحتجاجات ودعت أنصارها للمشاركة.

وتأتي تلك الدعوات بعد يوم من توقيع مجموعة كبيرة من لجان المقاومة على إعلان سياسي جديد أطلقت عليه اسم "ميثاق سلطة تأسيس الشعب" وينص الإعلان السياسي على عدم المشاركة في أي مفاوضات مع المكون العسكري لحل الأزمة السياسية.

وقالت لجان المقاومة إنها ستواصل في طريق ما أسمته بالنضال السلمي حتى تحقيق مطالبهم بإقامة الدولة المدنية الكاملة. كما نص الإعلان على الغاء الوثيقة الدستورية التي مهدت الطريق إلى تقاسم السلطة بين قادة الجيش والمحتجين في عام 2019 وإلغاء إتفاق السلام الموقع بين الحكومة والفصائل المسلحة في عام 2020.

ودعا ميثاق سلطة تأسيس الشعب إلى إلغاء منصب القائد العام للقوات المسلحة على أن يكون رئيس الوزراء هو من يتقلد المنصب.

وتشهد العاصمة السودانية الخرطوم حراكا دبلوماسيا غربيا مكثفا لحث جميع الأطراف للتوصل الى تسوية سياسية تكون مدخلا لانهاء الأزمة السياسية في البلاد.

وكان المكون العسكري قد تعهد مؤخرا بالانسحاب من العملية السياسية والتركيز علي المهام الأمنية والعسكرية، وطالب في ذات الوقت القوى السياسية بضرورة تشكيل حكومة كفاءات مستقلة في أقرب وقت.

وأطاح قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان بحكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بعد انقلاب عسكري معللا الخطوة بمنع البلاد من الانزلاق نحو الفوضي على حد تعبيره.