مقتل 19 شخصا بينهم قائد في الحرس الثوري الإيراني في بلوشستان، والشرطة الألمانية تبدأ دوريات حماية مكثفة لخط نورد ستريم

نورد ستريم: ألمانيا تسير دوريات مكثفة لحماية خطوط الغاز
صرحت وزيرة الداخلية الألمانية أن الشرطة تقوم بدوريات في بحري الشمال والبلطيق "بكل القوات المتاحة" بعد الانفجارات التي ألحقت أضرارا بأنابيب غاز نورد ستريم تحت الماء.
وقالت في تصريحات للإعلام المحلي نتعامل مع التهديدات الحالية بجدية ونعمل على حماية أنفسنا.
وأضافت أن مروحيات وقوات بحرية خاصة لديها القدرة على التدخل السريع تساند الشرطة في مهمتها.
ويعتبر خطا الأنابيب حيويين لإمدادا ألمانيا وأوروبا بالغاز الروسي، وكان خط أنابيب نورد ستريم 1 متوقفا عن العمل منذ نهاية أغسطس/آب، بينما لم يبدأ نورد ستريم 2 الخدمة بعد.
ولم يعرف سبب الانفجارات بعد.
وأكد المستشار الألماني أولاف شولتس لنظيريه الدنماركي والسويدي في محادثات عبر الفيديو الجمعة أن برلين "ستدعم التحقيق المشترك" في الحادث مع هذين البلدين.
وقال شتيفن هيبيشترايت المتحدث باسم المستشار إن كل شيء يشير إلى أنه "عمل تخريبي متعمد"، مؤكدا أن ألمانيا ستعمل مع شركائها في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي الـ"ناتو" على تعزيز الاستعداد والحماية ضد تخريب البنى التحتية الحيوية.
وأعلنت النرويج التي أصبحت المورد الرئيسي للغاز الطبيعي لأوروبا الجمعة أنها تقبل مساهمات عسكرية من فرنسا وبريطانيا لضمان أمن قطاعي الغاز والنفط.
مقتل مسؤول كبير في الحرس الثوري الإيرني
اعلن مصدر مطلع في إيران مقتل العقيد سيد علي موسوي مسؤول استخبارات فيلق "سلمان" للحرس الثوري في محافظة بلوشستان جنوب شرق ايران، خلال اشتباك أمس مع مسلحين هاجموا مركز زاهدان.
وقتل في الهجوم أيضا بحسب بيان العلاقات العامة للقوات البرية التابعة للحرس الثوري اثنان من قوات الحرس الثوري والتعبئة الشعبية المعروفة بـ "البسيج" وأصيب 32 آخرون خلال الهجوم.
كما أعلن عن مقتل 19 شخصا من بينهم كوادر قوى الأمن الداخلي في هذا الهجوم الذي استخدام مواد حارقة وأسلحة نارية في محاولة للاستيلاء على أحد مراكز قوى الأمن الداخلي.
وقال محافظ بلوشستان إن المهاجمين أشعلوا النيران في الممتلكات العامة التابعة للمواطنين وألحقوا أضرارا بالبنوك والمراكز الحكومية.
وحملت سلطات المحافظة من وصفتهم بمثيري الشغب المنتمين لجماعات إرهابية وانفصالية، المسؤولية.
وكانت وسائل إعلامية تابعة لما يسمى بـ "جيش العدل" قد أعلنت مساء أمس الجمعة تبني هذه الجماعة لهجوم زاهدان بينما أفاد مصدر أمني مطلع مقتل عنصرين تابعين لتلك الجماعة على يد قوات الأمن.
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نورد ستريم: ألمانيا تسير دوريات مكثفة لحماية خطوط الغاز
صرحت وزيرة الداخلية الألمانية أن الشرطة تقوم بدوريات في بحري الشمال والبلطيق "بكل القوات المتاحة" بعد الانفجارات التي ألحقت أضرارا بأنابيب غاز نورد ستريم تحت الماء.
وقالت في تصريحات للإعلام المحلي نتعامل مع التهديدات الحالية بجدية ونعمل على حماية أنفسنا.
وأضافت أن مروحيات وقوات بحرية خاصة لديها القدرة على التدخل السريع تساند الشرطة في مهمتها.
ويعتبر خطا الأنابيب حيويين لإمدادا ألمانيا وأوروبا بالغاز الروسي، وكان خط أنابيب نورد ستريم 1 متوقفا عن العمل منذ نهاية أغسطس/آب، بينما لم يبدأ نورد ستريم 2 الخدمة بعد.
ولم يعرف سبب الانفجارات بعد.
وأكد المستشار الألماني أولاف شولتس لنظيريه الدنماركي والسويدي في محادثات عبر الفيديو الجمعة أن برلين "ستدعم التحقيق المشترك" في الحادث مع هذين البلدين.
وقال شتيفن هيبيشترايت المتحدث باسم المستشار إن كل شيء يشير إلى أنه "عمل تخريبي متعمد"، مؤكدا أن ألمانيا ستعمل مع شركائها في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي الـ"ناتو" على تعزيز الاستعداد والحماية ضد تخريب البنى التحتية الحيوية.
وأعلنت النرويج التي أصبحت المورد الرئيسي للغاز الطبيعي لأوروبا الجمعة أنها تقبل مساهمات عسكرية من فرنسا وبريطانيا لضمان أمن قطاعي الغاز والنفط.
مقتل مسؤول كبير في الحرس الثوري الإيرني
اعلن مصدر مطلع في إيران مقتل العقيد سيد علي موسوي مسؤول استخبارات فيلق "سلمان" للحرس الثوري في محافظة بلوشستان جنوب شرق ايران، خلال اشتباك أمس مع مسلحين هاجموا مركز زاهدان.
وقتل في الهجوم أيضا بحسب بيان العلاقات العامة للقوات البرية التابعة للحرس الثوري اثنان من قوات الحرس الثوري والتعبئة الشعبية المعروفة بـ "البسيج" وأصيب 32 آخرون خلال الهجوم.
كما أعلن عن مقتل 19 شخصا من بينهم كوادر قوى الأمن الداخلي في هذا الهجوم الذي استخدام مواد حارقة وأسلحة نارية في محاولة للاستيلاء على أحد مراكز قوى الأمن الداخلي.
وقال محافظ بلوشستان إن المهاجمين أشعلوا النيران في الممتلكات العامة التابعة للمواطنين وألحقوا أضرارا بالبنوك والمراكز الحكومية.
وحملت سلطات المحافظة من وصفتهم بمثيري الشغب المنتمين لجماعات إرهابية وانفصالية، المسؤولية.
وكانت وسائل إعلامية تابعة لما يسمى بـ "جيش العدل" قد أعلنت مساء أمس الجمعة تبني هذه الجماعة لهجوم زاهدان بينما أفاد مصدر أمني مطلع مقتل عنصرين تابعين لتلك الجماعة على يد قوات الأمن.