مقتل 19 شخصا بينهم قائد في الحرس الثوري الإيراني في بلوشستان، والشرطة الألمانية تبدأ دوريات حماية مكثفة لخط نورد ستريم

صرحت وزيرة الداخلية الألمانية أن الشرطة تقوم بدوريات في بحري الشمال والبلطيق "بكل القوات المتاحة" بعد الانفجارات التي ألحقت أضرارا بأنابيب غاز نورد ستريم تحت الماء.

وقالت في تصريحات للإعلام المحلي نتعامل مع التهديدات الحالية بجدية ونعمل على حماية أنفسنا.

وأضافت أن مروحيات وقوات بحرية خاصة لديها القدرة على التدخل السريع تساند الشرطة في مهمتها.

ويعتبر خطا الأنابيب حيويين لإمدادا ألمانيا وأوروبا بالغاز الروسي، وكان خط أنابيب نورد ستريم 1 متوقفا عن العمل منذ نهاية أغسطس/آب، بينما لم يبدأ نورد ستريم 2 الخدمة بعد.

ولم يعرف سبب الانفجارات بعد.

وأكد المستشار الألماني أولاف شولتس لنظيريه الدنماركي والسويدي في محادثات عبر الفيديو الجمعة أن برلين "ستدعم التحقيق المشترك" في الحادث مع هذين البلدين.

وقال شتيفن هيبيشترايت المتحدث باسم المستشار إن كل شيء يشير إلى أنه "عمل تخريبي متعمد"، مؤكدا أن ألمانيا ستعمل مع شركائها في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي الـ"ناتو" على تعزيز الاستعداد والحماية ضد تخريب البنى التحتية الحيوية.

وأعلنت النرويج التي أصبحت المورد الرئيسي للغاز الطبيعي لأوروبا الجمعة أنها تقبل مساهمات عسكرية من فرنسا وبريطانيا لضمان أمن قطاعي الغاز والنفط.