استطلاعات الرأي في البرازيل تؤكد تقدم لولا دا سيلفا في انتخابات الرئاسة، وهل تغني جرعة كوفيد الداعمة عن لقاح الإنفلوانزا هذا الشتاء؟

لقاح كوفيد: هل جرعة كورونا الداعمة تغني عن لقاح الإنفلوانزا؟
تفيد الإرشادات الصحية أن جرعة لقاح كوفيد الداعمة لا تحمي من الإنفلونزا، لذا من الضروري الحصول على اللقاحين لتقليل فرص الإصابة بالمرض والحاجة إلى العلاج في المستشفى.
ولا يقلل الحصول على اللقاحين معا من فعالية أي منهما، ولا يضر بالمتلقي، فاستقبال جسم الإنسان للقاحين معا آمن تماماً، لكن الشخص قد يشعر بالوهن قليلا بعد تلقي لقاحين بفترات متقاربة، وهذا يعني أن الجسم يكتسب مناعة، بحسب مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة الأمريكية.
فالحصول على اللقاح يساعد المريض ويقلص الضغط عن الكوادر الطبية التي تواجه عادة ضغوطًا شديدة في الفترة التي تسبق موسم الشتاء.
ففي كل شتاء يموت في إنجلترا في المتوسط 11000 شخص بسبب الإنفلونزا فقط، وتشير الأبحاث الطبية في بريطانيا إلى أن البالغين يقللون من أهمية التهديد المشترك لكوفيد 19 والإنفلونزا معا.
وحذرت وكالة الأمن الصحي في بريطانيا من احتمال ارتفاع الإصابات بالإنفلونزا هذا الشتاء بالتزامن مع استمرار أو ارتفاع حالات كورونا بسبب برودة الطقس وغياب إجراءات التباعد الجسدي، خاصة أن الناس عادة يقضون وقتا أطول في الشتاء في الأماكن المغلقة وهذا يسهل انتشار الفيروسات.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
ماراثون لندن: أكثر من 40 ألف شخص يشاركون في السباق اليوم
يستعد حوالي 42 ألف شخص للمشاركة في ماراثون لندن.
ومن بين المرشحين للفوز حامل اللقب الإثيوبي سيساي ليما ومواطنه كينينيسا بيكيلي، وفي سباق السيدات يرجح فوز الفائزة في العام الماضي الكينية جويسيلين جيبكوسجي.
ويغيب العداء البريطاني مو فرح، البطل الأولمبي 4 مرات، عن ماراثون لندن بسبب إصابة في الفخذ. ولم يخف حزنه لعدم قدرته على المشاركة في الماراثون، الذي كان يستعد له خلال الأشهر الماضية. وتمنى أن يكون في السباق في 2023.
وأيضا سيغيب الكيني إيليود كيبتشوغي الذي حطم رقمه القياسي العالمي الأحد الماضي في ماراثون برلين.
ويتميز ماراثون لندن هذا العام بالأزياء التنكرية الغريبة، بهدف جمع الأموال للأعمال الخيرية. وهذه هي المرة الثالثة التي يجري فيها سباق الماراثون في شهر أكتوبر/تشرين الأول، بعد تغيير موعده بسبب وباء كورونا، لكنه سيعود إلى موعده التقليدي في إبريل/نيسان في ربيع العام المقبل.
ReutersCopyright: Reuters
انتخابات الرئاسة في البرازيل تمهد لعودة اليسار بزعامة دا سيلفا
يدلي الناخبون اليوم في البرازيل بأصواتهم في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية.
وتشير أحدث استطلاعات الرأي إلى أن الرئيس جايير بولسونارو تراجع كثيرا عن منافسه لويس إيناسيو لولا دا سيلفا. وتشير التقديرات الأولية إلى أن زعيم اليسار السابق دا سيلفا يمكن أن يفوز بعدد كاف من الأصوات يضمن له الفوز من الجولة الأولى.
ويشكك بولسونارو في صدق استطلاعات الرأي، كما يشكك أيضا في نزاهة الانتخابات، دون تقديم أي أدلة على ذلك.
ويقول الرئيس الحالي جايير بولسونارو إن نتائج التصويت برأيه ثلاث فقط: السجن أو الموت أو النصر.
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لقاح كوفيد: هل جرعة كورونا الداعمة تغني عن لقاح الإنفلوانزا؟
تفيد الإرشادات الصحية أن جرعة لقاح كوفيد الداعمة لا تحمي من الإنفلونزا، لذا من الضروري الحصول على اللقاحين لتقليل فرص الإصابة بالمرض والحاجة إلى العلاج في المستشفى.
ولا يقلل الحصول على اللقاحين معا من فعالية أي منهما، ولا يضر بالمتلقي، فاستقبال جسم الإنسان للقاحين معا آمن تماماً، لكن الشخص قد يشعر بالوهن قليلا بعد تلقي لقاحين بفترات متقاربة، وهذا يعني أن الجسم يكتسب مناعة، بحسب مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة الأمريكية.
فالحصول على اللقاح يساعد المريض ويقلص الضغط عن الكوادر الطبية التي تواجه عادة ضغوطًا شديدة في الفترة التي تسبق موسم الشتاء.
ففي كل شتاء يموت في إنجلترا في المتوسط 11000 شخص بسبب الإنفلونزا فقط، وتشير الأبحاث الطبية في بريطانيا إلى أن البالغين يقللون من أهمية التهديد المشترك لكوفيد 19 والإنفلونزا معا.
وحذرت وكالة الأمن الصحي في بريطانيا من احتمال ارتفاع الإصابات بالإنفلونزا هذا الشتاء بالتزامن مع استمرار أو ارتفاع حالات كورونا بسبب برودة الطقس وغياب إجراءات التباعد الجسدي، خاصة أن الناس عادة يقضون وقتا أطول في الشتاء في الأماكن المغلقة وهذا يسهل انتشار الفيروسات.
ماراثون لندن: أكثر من 40 ألف شخص يشاركون في السباق اليوم
يستعد حوالي 42 ألف شخص للمشاركة في ماراثون لندن.
ومن بين المرشحين للفوز حامل اللقب الإثيوبي سيساي ليما ومواطنه كينينيسا بيكيلي، وفي سباق السيدات يرجح فوز الفائزة في العام الماضي الكينية جويسيلين جيبكوسجي.
ويغيب العداء البريطاني مو فرح، البطل الأولمبي 4 مرات، عن ماراثون لندن بسبب إصابة في الفخذ. ولم يخف حزنه لعدم قدرته على المشاركة في الماراثون، الذي كان يستعد له خلال الأشهر الماضية. وتمنى أن يكون في السباق في 2023.
وأيضا سيغيب الكيني إيليود كيبتشوغي الذي حطم رقمه القياسي العالمي الأحد الماضي في ماراثون برلين.
ويتميز ماراثون لندن هذا العام بالأزياء التنكرية الغريبة، بهدف جمع الأموال للأعمال الخيرية. وهذه هي المرة الثالثة التي يجري فيها سباق الماراثون في شهر أكتوبر/تشرين الأول، بعد تغيير موعده بسبب وباء كورونا، لكنه سيعود إلى موعده التقليدي في إبريل/نيسان في ربيع العام المقبل.
انتخابات الرئاسة في البرازيل تمهد لعودة اليسار بزعامة دا سيلفا
يدلي الناخبون اليوم في البرازيل بأصواتهم في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية.
وتشير أحدث استطلاعات الرأي إلى أن الرئيس جايير بولسونارو تراجع كثيرا عن منافسه لويس إيناسيو لولا دا سيلفا. وتشير التقديرات الأولية إلى أن زعيم اليسار السابق دا سيلفا يمكن أن يفوز بعدد كاف من الأصوات يضمن له الفوز من الجولة الأولى.
ويشكك بولسونارو في صدق استطلاعات الرأي، كما يشكك أيضا في نزاهة الانتخابات، دون تقديم أي أدلة على ذلك.
ويقول الرئيس الحالي جايير بولسونارو إن نتائج التصويت برأيه ثلاث فقط: السجن أو الموت أو النصر.