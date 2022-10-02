استطلاعات الرأي في البرازيل تؤكد تقدم لولا دا سيلفا في انتخابات الرئاسة، وهل تغني جرعة كوفيد الداعمة عن لقاح الإنفلوانزا هذا الشتاء؟

تفيد الإرشادات الصحية أن جرعة لقاح كوفيد الداعمة لا تحمي من الإنفلونزا، لذا من الضروري الحصول على اللقاحين لتقليل فرص الإصابة بالمرض والحاجة إلى العلاج في المستشفى.

ولا يقلل الحصول على اللقاحين معا من فعالية أي منهما، ولا يضر بالمتلقي، فاستقبال جسم الإنسان للقاحين معا آمن تماماً، لكن الشخص قد يشعر بالوهن قليلا بعد تلقي لقاحين بفترات متقاربة، وهذا يعني أن الجسم يكتسب مناعة، بحسب مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة الأمريكية.

فالحصول على اللقاح يساعد المريض ويقلص الضغط عن الكوادر الطبية التي تواجه عادة ضغوطًا شديدة في الفترة التي تسبق موسم الشتاء.

ففي كل شتاء يموت في إنجلترا في المتوسط 11000 شخص بسبب الإنفلونزا فقط، وتشير الأبحاث الطبية في بريطانيا إلى أن البالغين يقللون من أهمية التهديد المشترك لكوفيد 19 والإنفلونزا معا.

وحذرت وكالة الأمن الصحي في بريطانيا من احتمال ارتفاع الإصابات بالإنفلونزا هذا الشتاء بالتزامن مع استمرار أو ارتفاع حالات كورونا بسبب برودة الطقس وغياب إجراءات التباعد الجسدي، خاصة أن الناس عادة يقضون وقتا أطول في الشتاء في الأماكن المغلقة وهذا يسهل انتشار الفيروسات.