واشنطن وسيول تطلقان صواريخ بالستية باتجاه بحر اليابان، وشاحن موحد في أوروبا للهواتف الذكية والآيباد

الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تطلقان أربعة صواريخ أرض-أرض باتجاه بحر اليابان
نفذ الجيش الأمريكي إلى جانب جيش كوريا الجنوبية مناورات عسكرية تضمنت إطلاق صواريخ بالستية باتجاه بحر اليابان.
تأتي تلك المناورات بعد يوم من إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا فوق اليابان.
وقال مسؤولون في سيول إن أربعة صواريخ قصيرة المدى أطلقت بنجاح على أهداف في بحر اليابان. وقالوا إن التدريبات تهدف إلى ردع ما وصف باستفزازات جديدة من كوريا الشمالية.
لكن كوريا الجنوبية اعتذرت بعد فشلها في إطلاق صاروخ طويل المدى، إذ تحطم الصاروخ بعد وقت قصير من إطلاقه. ولم ترد تقارير عن وقوع اصابات.
كما نفذت طائرات أمريكية وكورية جنوبية مناورة تحاكي قصفا مكثفا لجزيرة في غرب شبه الجزيرة الكورية.
شاحن موحد في أوروبا للهواتف الذكية والآيباد
وافق البرلمان الأوروبي على توحيد الشواحن الخاصة بالهواتف المحمولة اعتبارا من عام 2024.
وصوت النواب الأوروبيون لصالح قانون يسعى إلى توحيد شواحن جميع الأجهزة المحمولة الجديدة باستخدام نفس النوع.
وسيتعين على الشركات المصنعة للهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، ومن بينها شركة أبل استخدام شاحن "يو إس بي سي" اعتبارا من عام 2024، بينما سيتعين على الشركات المصنعة لأجهزة الكمبيوتر المحمول لإجراء التغيير بحلول عام 2026.
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الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تطلقان أربعة صواريخ أرض-أرض باتجاه بحر اليابان
نفذ الجيش الأمريكي إلى جانب جيش كوريا الجنوبية مناورات عسكرية تضمنت إطلاق صواريخ بالستية باتجاه بحر اليابان.
تأتي تلك المناورات بعد يوم من إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا فوق اليابان.
وقال مسؤولون في سيول إن أربعة صواريخ قصيرة المدى أطلقت بنجاح على أهداف في بحر اليابان. وقالوا إن التدريبات تهدف إلى ردع ما وصف باستفزازات جديدة من كوريا الشمالية.
لكن كوريا الجنوبية اعتذرت بعد فشلها في إطلاق صاروخ طويل المدى، إذ تحطم الصاروخ بعد وقت قصير من إطلاقه. ولم ترد تقارير عن وقوع اصابات.
كما نفذت طائرات أمريكية وكورية جنوبية مناورة تحاكي قصفا مكثفا لجزيرة في غرب شبه الجزيرة الكورية.
شاحن موحد في أوروبا للهواتف الذكية والآيباد
وافق البرلمان الأوروبي على توحيد الشواحن الخاصة بالهواتف المحمولة اعتبارا من عام 2024.
وصوت النواب الأوروبيون لصالح قانون يسعى إلى توحيد شواحن جميع الأجهزة المحمولة الجديدة باستخدام نفس النوع.
وسيتعين على الشركات المصنعة للهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، ومن بينها شركة أبل استخدام شاحن "يو إس بي سي" اعتبارا من عام 2024، بينما سيتعين على الشركات المصنعة لأجهزة الكمبيوتر المحمول لإجراء التغيير بحلول عام 2026.