واشنطن وسيول تطلقان صواريخ بالستية باتجاه بحر اليابان، وشاحن موحد في أوروبا للهواتف الذكية والآيباد

نفذ الجيش الأمريكي إلى جانب جيش كوريا الجنوبية مناورات عسكرية تضمنت إطلاق صواريخ بالستية باتجاه بحر اليابان.

تأتي تلك المناورات بعد يوم من إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا فوق اليابان.

وقال مسؤولون في سيول إن أربعة صواريخ قصيرة المدى أطلقت بنجاح على أهداف في بحر اليابان. وقالوا إن التدريبات تهدف إلى ردع ما وصف باستفزازات جديدة من كوريا الشمالية.

لكن كوريا الجنوبية اعتذرت بعد فشلها في إطلاق صاروخ طويل المدى، إذ تحطم الصاروخ بعد وقت قصير من إطلاقه. ولم ترد تقارير عن وقوع اصابات.

كما نفذت طائرات أمريكية وكورية جنوبية مناورة تحاكي قصفا مكثفا لجزيرة في غرب شبه الجزيرة الكورية.