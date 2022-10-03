تعليق الدراسة في جامعة إيرانية غداة اشتباكات بين الأمن ومتظاهرين، ومعدل التضخم في تركيا يتجاوز 83 في المائة

أفادت هيئة حكومية تركية بأن معدل التضخم السنوي في البلاد وصل في سبتمبر/أيلول الماضي إلى أكثر من 83 في المئة فيما يعد أكبر معدل للتضخم تشهده تركيا منذ 24 عاما.

وذكرت الوكالة الرسمية للإحصاء أن أسعار الاستهلاك ارتفعت بنسبة 83.5 في المائة في الشهر الماضي مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي.

ويأتي الارتفاع في معدلات التضخم بعد قرار البنك المركزي التركي بتخفيض معدلات الفائدة مرتين في الشهور الماضية رغم الارتفاع الكبير في الأسعار.

وتضرر الاقتصاد التركي بشدة جراء تبعات تفشي فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.