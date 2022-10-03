تعليق الدراسة في جامعة إيرانية غداة اشتباكات بين الأمن ومتظاهرين، ومعدل التضخم في تركيا يتجاوز 83 في المائة

وأظهرت مقاطع lصورة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي طلابا من
جامعة شريف يفرون من قوات الأمن داخل الحرم الجامعي بينما تسمع في الخلفية أصوات
أعيرة نارية.
كما قال ناشطون إن قوات الأمن استخدمت الغاز المسيل للدموع ضد
المتظاهرين.
وتشهد إيران منذ الشهر الماضي موجة كبيرة من التظاهرات المنددة
بوفاة الشابة مهسا أميني بعد أيام من احتجازها على يد "شرطة الأخلاق"
بزعم عدم التزامها بالقواعد الشرعية التي تحكم تغطية شعر المرأة.
مقتل شابين فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي شمال مدينة البيرة في الضفة الغربية
أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بمقتل شابين برصاص الجيش الإسرائيلي،
قرب مخيم الجلزون شمال مدينة البيرة في الضفة الغربية.
وقالت مصادر محلية إن الجيش الإسرائيلي اعتقل ثلاثة شبان من مخيم
الجلزون بعد إطلاق النار على مركبتهم فجر اليوم.
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن الجنود كانوا بصدد تنفيذ مهمة
عسكرية واعتقالات في مخيم الجلزون، وأنهم قاموا بإطلاق النار صوب مركبة فلسطينية
أثناء محاولة سائقها دهسهم.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن قوات الجيش والشاباك وحرس
الحدود اعتقلت خلال الليل 16 مطلوبا فلسطينيا من أنحاء الضفة الغربية، وإنه خلال
المداهمات جرت محاولة تنفيذ عملية دهس ضد القوات ردت عليها بإطلاق النار.
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التضخم في تركيا يرتفع بشكل قياسي ويتجاوز 83 في المئة
أفادت هيئة حكومية تركية بأن معدل التضخم السنوي في البلاد وصل في سبتمبر/أيلول الماضي إلى أكثر من 83 في المئة فيما يعد أكبر معدل للتضخم تشهده تركيا منذ 24 عاما.
وذكرت الوكالة الرسمية للإحصاء أن أسعار الاستهلاك ارتفعت بنسبة 83.5 في المائة في الشهر الماضي مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي.
ويأتي الارتفاع في معدلات التضخم بعد قرار البنك المركزي التركي بتخفيض معدلات الفائدة مرتين في الشهور الماضية رغم الارتفاع الكبير في الأسعار.
وتضرر الاقتصاد التركي بشدة جراء تبعات تفشي فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.
مهسا أميني: تعليق الدراسة في جامعة شريف بطهران غداة اشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن
تفيد التقارير الواردة من إيران بأن إدارة جامعة بارزة في العاصمة طهران قررت تعليق الدراسة غداة اشتباكات عنيفة بين متظاهرين وقوات الأمن.
وأظهرت مقاطع lصورة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي طلابا من جامعة شريف يفرون من قوات الأمن داخل الحرم الجامعي بينما تسمع في الخلفية أصوات أعيرة نارية.
كما قال ناشطون إن قوات الأمن استخدمت الغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين.
وتشهد إيران منذ الشهر الماضي موجة كبيرة من التظاهرات المنددة بوفاة الشابة مهسا أميني بعد أيام من احتجازها على يد "شرطة الأخلاق" بزعم عدم التزامها بالقواعد الشرعية التي تحكم تغطية شعر المرأة.
مقتل شابين فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي شمال مدينة البيرة في الضفة الغربية
أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بمقتل شابين برصاص الجيش الإسرائيلي، قرب مخيم الجلزون شمال مدينة البيرة في الضفة الغربية.
وقالت مصادر محلية إن الجيش الإسرائيلي اعتقل ثلاثة شبان من مخيم الجلزون بعد إطلاق النار على مركبتهم فجر اليوم.
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن الجنود كانوا بصدد تنفيذ مهمة عسكرية واعتقالات في مخيم الجلزون، وأنهم قاموا بإطلاق النار صوب مركبة فلسطينية أثناء محاولة سائقها دهسهم.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن قوات الجيش والشاباك وحرس الحدود اعتقلت خلال الليل 16 مطلوبا فلسطينيا من أنحاء الضفة الغربية، وإنه خلال المداهمات جرت محاولة تنفيذ عملية دهس ضد القوات ردت عليها بإطلاق النار.