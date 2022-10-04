السعودية تفوز بتنظيم دورة الألعاب الآسيوية الشتوية، ومسؤولة أمريكية تحذر من استغلال العمالة غير الرسمية خلال مونديال قطر

قُتل ما لا يقل عن 15 سجينًا في أحدث موجة من العنف تشهدها السجون في الإكوادور.

وأصيب 20 شخصًا آخرون خلال أعمال الشغب الأخيرة التي وقعت في سجن كوتوباكسي ببلدة لاتاكونجا بوسط البلاد.

وأكد مسؤولون أن زعيم عصابة لتهريب المخدرات يدعى، لياندرو نوريرو، كان من بين من لقوا مصرعهم خلال الشغب.

والشهر الماضي، أحيا أقارب الضحايا الذكرى السنوية الأولى لأعمال شغب شبيهه وقعت في سجن في مدينة غواياكيل ، وقُتل فيها 120 سجينا.

وحذر خبراء الأمم المتحدة خلال زيارة إلى الإكوادور، من أزمة متصاعدة وخطيرة في سجون البلاد.