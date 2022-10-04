السعودية تفوز بتنظيم دورة الألعاب الآسيوية الشتوية، ومسؤولة أمريكية تحذر من استغلال العمالة غير الرسمية خلال مونديال قطر

مقتل 15 شخصا وإصابة 20 أخرين في أعمال شغب في سجن بالإكوادور
قُتل ما لا يقل عن 15 سجينًا في أحدث موجة من العنف تشهدها السجون في الإكوادور.
وأصيب 20 شخصًا آخرون خلال أعمال الشغب الأخيرة التي وقعت في سجن كوتوباكسي ببلدة لاتاكونجا بوسط البلاد.
وأكد مسؤولون أن زعيم عصابة لتهريب المخدرات يدعى، لياندرو نوريرو، كان من بين من لقوا مصرعهم خلال الشغب.
والشهر الماضي، أحيا أقارب الضحايا الذكرى السنوية الأولى لأعمال شغب شبيهه وقعت في سجن في مدينة غواياكيل ، وقُتل فيها 120 سجينا.
وحذر خبراء الأمم المتحدة خلال زيارة إلى الإكوادور، من أزمة متصاعدة وخطيرة في سجون البلاد.
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كأس العالم 2022: مسؤولة أمريكية تحذر من استغلال العمالة غير الرسمية خلال مونديال قطر
حذرت مسؤولة في وزارة الخارجية الأمريكية خلال زيارتها
لقطر من أن العمالة غير الرسمية في الدولة الخليجية قد تتعرض لخطر الاستغلال خلال
منافسات كأس العالم.
ودعت وكيلة وزير الخارجية الأمريكي المكلفة
بشؤون الأمن المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان، أوزرا زيا، الدوحة إلى بذل جهود كبيرة
لملاحقة مهربي البشر والوصول إلى الضحايا.
وتنتقد جماعات حقوقية السلطات القطرية بسبب ملف أوضاع العمالة الوافدة خلال
فترة الإعداد لاستضافة بطولة كأس العالم التي تُقام على أرضها الشهر المقبل.
وقالت الحكومة القطرية إن أنظمة العمالة لديها قيد التحسين لكنها نفت تقريرا
أصدرته منظمة العفو الدولية في 2021 يتحدث عن استغلال الآلاف من العمال الوافدين.
وبينما أثنت زيا على إصلاحات في أنظمة العمالة طبقتها قطر في السنوات
القليلة الماضية، إلا أنها اعترفت بوجود "تحديات" أمام تطبيق القواعد
الجديدة التي تشمل الحماية من عدم دفع الأجور وحد أدنى شهري يبلغ ألف ريال (275
دولار) والسماح للعمال بتغيير جهات عملهم بسهولة أكبر.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
دورة الألعاب الآسيوية الشتوية 2029 ستقام في مدينة تروجينا الرياضية بمشروع نيوم في السعودية
فازت السعودية بحق استضافة دورة الألعاب الآسيوية
الشتوية التي ستقام في 2029 بحسب ما أعلن المجلس الآسيوي الأولمبي.
وبحسب الهيئة الرياضية القارية فإن المنافسات ستقام
في مدينة تروجينا الرياضية التي هي بدورها جزء من مشروع منطقة نيوم الواقعة غربي
المملكة.
وقال المجلس الأولمبي إن هذه ستكون أول مرة تستضيف فيها دولة من غرب
آسيا الألعاب الآسيوية الشتوية.
ويعد مشروع نيوم أحد الملفات التي يدعمها بقوة ولي
العهد السعودي محمد بن سلمان، إذ يفترض أن يغطي المشروع المعتمد على التكنولوجيا
المتطورة مساحة 26500 كيلومتر مربع على البحر الأحمر، ويضم العديد من المناطق، من
بينها مناطق صناعية ولوجستية.
ومن المقرر استكمال تروجينا بحلول عام 2026 وستوفر،
وفقا لموقع المشروع العملاق على الإنترنت، ممارسة رياضات التزلج وبحيرة ضخمة بمياه
عذبة من صنع الإنسان ومحمية طبيعية، وأماكن لركوب الدراجات في الجبال.
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مقتل 15 شخصا وإصابة 20 أخرين في أعمال شغب في سجن بالإكوادور
قُتل ما لا يقل عن 15 سجينًا في أحدث موجة من العنف تشهدها السجون في الإكوادور.
وأصيب 20 شخصًا آخرون خلال أعمال الشغب الأخيرة التي وقعت في سجن كوتوباكسي ببلدة لاتاكونجا بوسط البلاد.
وأكد مسؤولون أن زعيم عصابة لتهريب المخدرات يدعى، لياندرو نوريرو، كان من بين من لقوا مصرعهم خلال الشغب.
والشهر الماضي، أحيا أقارب الضحايا الذكرى السنوية الأولى لأعمال شغب شبيهه وقعت في سجن في مدينة غواياكيل ، وقُتل فيها 120 سجينا.
وحذر خبراء الأمم المتحدة خلال زيارة إلى الإكوادور، من أزمة متصاعدة وخطيرة في سجون البلاد.
كأس العالم 2022: مسؤولة أمريكية تحذر من استغلال العمالة غير الرسمية خلال مونديال قطر
حذرت مسؤولة في وزارة الخارجية الأمريكية خلال زيارتها لقطر من أن العمالة غير الرسمية في الدولة الخليجية قد تتعرض لخطر الاستغلال خلال منافسات كأس العالم.
ودعت وكيلة وزير الخارجية الأمريكي المكلفة بشؤون الأمن المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان، أوزرا زيا، الدوحة إلى بذل جهود كبيرة لملاحقة مهربي البشر والوصول إلى الضحايا.
وتنتقد جماعات حقوقية السلطات القطرية بسبب ملف أوضاع العمالة الوافدة خلال فترة الإعداد لاستضافة بطولة كأس العالم التي تُقام على أرضها الشهر المقبل.
وقالت الحكومة القطرية إن أنظمة العمالة لديها قيد التحسين لكنها نفت تقريرا أصدرته منظمة العفو الدولية في 2021 يتحدث عن استغلال الآلاف من العمال الوافدين.
وبينما أثنت زيا على إصلاحات في أنظمة العمالة طبقتها قطر في السنوات القليلة الماضية، إلا أنها اعترفت بوجود "تحديات" أمام تطبيق القواعد الجديدة التي تشمل الحماية من عدم دفع الأجور وحد أدنى شهري يبلغ ألف ريال (275 دولار) والسماح للعمال بتغيير جهات عملهم بسهولة أكبر.
دورة الألعاب الآسيوية الشتوية 2029 ستقام في مدينة تروجينا الرياضية بمشروع نيوم في السعودية
فازت السعودية بحق استضافة دورة الألعاب الآسيوية الشتوية التي ستقام في 2029 بحسب ما أعلن المجلس الآسيوي الأولمبي.
وبحسب الهيئة الرياضية القارية فإن المنافسات ستقام في مدينة تروجينا الرياضية التي هي بدورها جزء من مشروع منطقة نيوم الواقعة غربي المملكة.
وقال المجلس الأولمبي إن هذه ستكون أول مرة تستضيف فيها دولة من غرب آسيا الألعاب الآسيوية الشتوية.
ويعد مشروع نيوم أحد الملفات التي يدعمها بقوة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، إذ يفترض أن يغطي المشروع المعتمد على التكنولوجيا المتطورة مساحة 26500 كيلومتر مربع على البحر الأحمر، ويضم العديد من المناطق، من بينها مناطق صناعية ولوجستية.
ومن المقرر استكمال تروجينا بحلول عام 2026 وستوفر، وفقا لموقع المشروع العملاق على الإنترنت، ممارسة رياضات التزلج وبحيرة ضخمة بمياه عذبة من صنع الإنسان ومحمية طبيعية، وأماكن لركوب الدراجات في الجبال.