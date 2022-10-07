بدء تدريبات بحرية على حاملة طائرات أمريكية في كوريا الجنوبية، ومن الفائز بجائزة نوبل للسلام في زمن الحرب؟

عاجلجائزة نوبل للسلام تمنح لثلاثة: لناشط من بيلاروسيا في مجال حقوق الإنسان ومجموعة روسية ومركز أوكراني للحريات
الهجرة غير الشرعية: اجتماع 5 دول متوسطية لمناقشة تدفق الهجرة
تجتمع في قبرص خمس دول متوسطية، وهي الأكثر تضررا من الهجرة غير الشرعية. وستسعى تلك الدول إلى إيجاد طرق للتعامل مع تدفق الهجرة.
وسيمثل التجمع، المعروف باسم "ميد 5" وزراء الهجرة في إسبانيا وإيطاليا ومالطا واليونان وقبرص. وتعقد القمة في بافوس اليوم وتستمر حتى يوم غد.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
إضراب المصارف في لبنان يتجدد إلى أجل غير مسمى
مجددا أعلنت مصارف لبنان الإضراب، وتغلق بناء عليه فروع البنوك في لبنان إلى أجل غير مسمى.
وتوافقت جمعية المصارف، ليل أمس، على إقفال كافة فروع المصارف على امتداد الوطن والاكتفاء بخدمة الصراف الآلي للأفراد وخدمة الزبائن للشركات.
وتأتي تلك الخطوة بعد تعرض فروع البنوك في العاصمة ومناطق أخرى من لبنان لاقتحامات متكررة، والمطالبة بالودائع بالدولار الأمريكي تحت تهديد السلاح.
وأغلقت البنوك في الشهر الماضي لمدة أسبوع بعد التعثر في دفع الودائع بالعملة الصعبة.
واستمرت الاقتحامات بعد إعادة الفتح. إذ لجأ اللبنانيون اليائسون إلى الحصول على بعض أموالهم بأي طريقة.
وكان آخر تلك الحوادث ما شهده بنك ميد في النبطية، أمس، إذ اعتصم أحد المودعين داخل المصرف 11 ساعة، مطالباً بوديعته، وتبع ذبك ردات فعل أمنية ومصرفية، قادت إلى إعادة إقفال المصارف.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
تعديل متوقع للتشكيلة الحكومية في الكويت
تترقّب الأوساط المحلية الكويتية تغييراً في التشكيلة الحكومية بعد أن وضع الوزراء الجدد في الحكومة استقالاتهم تحت تصرّف رئيس الحكومة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح.
وتأتي تلك الخطوة في أعقاب رفض شعبي ونيابي لبعض الأسماء في التشكيل الوزاري الجديد.
ومن المنتظر أن يعرض رئيس الحكومة الكويتية تشكيلة معدّلة على ولي العهد الكويتي.
تنظيم الدولة: أمريكا تؤكد مقتل القائد أبو هاشم الأموي وقيادي آخر في غارة أمريكية على شمال سوريا أمس
قال الجيش الأمريكي إنه استهدف موقعا لتنظيم الدولة بضربات جوية على شمال سوريا أدت إلى مقتل أبو هاشم الأموي، أحد قادة الجماعة.
ونفذت تلك الهجمات بعد ساعات من غارة بطائرة هليكوبتر أمريكية على قرية قريبة من الحدود السورية مع تركيا.
وقيل إن مسؤولا في التنظيم كان يساعد في تهريب أسلحة ومقاتلين، قتل في الغارة.
وقالت القيادة المركزية الأمريكية إنه لم يصب أي من الجنود الأمريكيين أو المدنيين السوريين بأذى.
وتعتبر هذه أول عملية معروفة تحدث في منطقة تسيطر عليها الحكومة السورية.
كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تبدآن تدريبات عسكرية بحرية مشتركة
يتصاعد التوتر بين كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية.
وبدأ الجيش الكوري الجنوبي اليوم إلى جانب الولايات المتحدة تدريبات عسكرية بحرية مشتركة، تشارك فيها حاملة الطائرات الأمريكية يو إس إس رونالد ريغان التي ترسو في ميناء بوسان.
وكانت كوريا الجنوبية قد أجرت تدريبات باستخدام طائرات مقاتلة.
وقالت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية إن التدريبات البحرية ستجرى في المياه قبالة الساحل الشرقي لكوريا الجنوبية اليوم وغدا في 7 و 8 أكتوبر/تشرين الأول.
وتأتي التدريبات بعد أن أطلقت كوريا الشمالية صاروخين باليستيين في البحر الخميس، تبعهما تحليق طيران حربي بالقرب من الحدود مع كوريا الجنوبية.
وكشف كبار المسؤولين العسكريين في اليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة أنهم ناقشوا آخر التطورات الميدانية في المنطقة أمس الجمعة، واتفقوا على أهمية التدريبات البحرية الثلاثية الأخيرة في رفع جاهزيتهم للاستجابة لـ"تصعيد كوريا الشمالية".
ونشرت كوريا الجنوبية 30 مقاتلة. وبدأت طائراتها الحربية بالتحليق على جانبي الحدود المحصنة.
جائزة نوبل للسلام تعلن اليوم في أوسلو
هل ستكون جائزة نوبل للسلام هذا العام من حظ السياسيين أم أنصار البيئة.
أسبوع جوائز نوبل يختتم اليوم الجمعة بجائزة السلام، في ظل الحرب في أوكرانيا.
ويُعلن في أوسلو، اسم الفائز قبل ظهر اليوم، ولا يعرف عن المرشحين سوى عددهم.
وبلغ العدد هذه السنة 343 مرشحا: 251 فردا و92 منظمة.
وقال مدير معهد أوسلو لأبحاث السلام هنريك أوردال الخميس "من المحتمل أن نكون أمام جائزة تشير بطريقة ما باتجاه أوكرانيا". ومن الممكن أيضا أن تحصل محكمة العدل الدولية في لاهاي على الجائزة أو المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وربما المحكمة الجنائية الدولية.
في المقابل، يميل مراقبون آخرون للجوائز إلى ترجيح قضية المناخ في ظل خطورة الوضع الحالي وبعد عام من الكوارث الطبيعية من موجة حر قياسية إلى فيضانات مدمرة وجفاف قاتل.
من بين الأسماء المذكورة منذ سنوات في هذا المجال رغم صغر سنها الناشطة السويدية غريتا ثونبرغ البالغة 19 عاما، وكذلك عالم الطبيعة البريطاني ديفيد أتينبورا بالإضافة إلى نشطاء آخرين.
ومن الوارد أيضا أن يقرروا عدم منح الجائزة هذه السنة مثلما سبق أن فعلوا 19 مرة في السابق، وآخرها قبل خمسين عاما.
وقالت بيريت رايس أندرسن لإذاعة "إن أر كي" إننا نواجه وضعا أمنيا صعبا ونعيش في عالم يسوده التوتر".
وجائزة نوبل للسلام هي الوحيدة من بين هذه الجوائز التي تمنح في أوسلو، فيما تمنح الجوائز الأخرى في استوكهولم.
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عاجلجائزة نوبل للسلام تمنح لثلاثة: لناشط من بيلاروسيا في مجال حقوق الإنسان ومجموعة روسية ومركز أوكراني للحريات
الهجرة غير الشرعية: اجتماع 5 دول متوسطية لمناقشة تدفق الهجرة
تجتمع في قبرص خمس دول متوسطية، وهي الأكثر تضررا من الهجرة غير الشرعية. وستسعى تلك الدول إلى إيجاد طرق للتعامل مع تدفق الهجرة.
وسيمثل التجمع، المعروف باسم "ميد 5" وزراء الهجرة في إسبانيا وإيطاليا ومالطا واليونان وقبرص. وتعقد القمة في بافوس اليوم وتستمر حتى يوم غد.
إضراب المصارف في لبنان يتجدد إلى أجل غير مسمى
مجددا أعلنت مصارف لبنان الإضراب، وتغلق بناء عليه فروع البنوك في لبنان إلى أجل غير مسمى.
وتوافقت جمعية المصارف، ليل أمس، على إقفال كافة فروع المصارف على امتداد الوطن والاكتفاء بخدمة الصراف الآلي للأفراد وخدمة الزبائن للشركات.
وتأتي تلك الخطوة بعد تعرض فروع البنوك في العاصمة ومناطق أخرى من لبنان لاقتحامات متكررة، والمطالبة بالودائع بالدولار الأمريكي تحت تهديد السلاح.
وأغلقت البنوك في الشهر الماضي لمدة أسبوع بعد التعثر في دفع الودائع بالعملة الصعبة.
واستمرت الاقتحامات بعد إعادة الفتح. إذ لجأ اللبنانيون اليائسون إلى الحصول على بعض أموالهم بأي طريقة.
وكان آخر تلك الحوادث ما شهده بنك ميد في النبطية، أمس، إذ اعتصم أحد المودعين داخل المصرف 11 ساعة، مطالباً بوديعته، وتبع ذبك ردات فعل أمنية ومصرفية، قادت إلى إعادة إقفال المصارف.
تعديل متوقع للتشكيلة الحكومية في الكويت
تترقّب الأوساط المحلية الكويتية تغييراً في التشكيلة الحكومية بعد أن وضع الوزراء الجدد في الحكومة استقالاتهم تحت تصرّف رئيس الحكومة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح.
وتأتي تلك الخطوة في أعقاب رفض شعبي ونيابي لبعض الأسماء في التشكيل الوزاري الجديد.
ومن المنتظر أن يعرض رئيس الحكومة الكويتية تشكيلة معدّلة على ولي العهد الكويتي.
تنظيم الدولة: أمريكا تؤكد مقتل القائد أبو هاشم الأموي وقيادي آخر في غارة أمريكية على شمال سوريا أمس
قال الجيش الأمريكي إنه استهدف موقعا لتنظيم الدولة بضربات جوية على شمال سوريا أدت إلى مقتل أبو هاشم الأموي، أحد قادة الجماعة.
ونفذت تلك الهجمات بعد ساعات من غارة بطائرة هليكوبتر أمريكية على قرية قريبة من الحدود السورية مع تركيا.
وقيل إن مسؤولا في التنظيم كان يساعد في تهريب أسلحة ومقاتلين، قتل في الغارة.
وقالت القيادة المركزية الأمريكية إنه لم يصب أي من الجنود الأمريكيين أو المدنيين السوريين بأذى.
وتعتبر هذه أول عملية معروفة تحدث في منطقة تسيطر عليها الحكومة السورية.
كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تبدآن تدريبات عسكرية بحرية مشتركة
يتصاعد التوتر بين كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية.
وبدأ الجيش الكوري الجنوبي اليوم إلى جانب الولايات المتحدة تدريبات عسكرية بحرية مشتركة، تشارك فيها حاملة الطائرات الأمريكية يو إس إس رونالد ريغان التي ترسو في ميناء بوسان.
وكانت كوريا الجنوبية قد أجرت تدريبات باستخدام طائرات مقاتلة.
وقالت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية إن التدريبات البحرية ستجرى في المياه قبالة الساحل الشرقي لكوريا الجنوبية اليوم وغدا في 7 و 8 أكتوبر/تشرين الأول.
وتأتي التدريبات بعد أن أطلقت كوريا الشمالية صاروخين باليستيين في البحر الخميس، تبعهما تحليق طيران حربي بالقرب من الحدود مع كوريا الجنوبية.
وكشف كبار المسؤولين العسكريين في اليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة أنهم ناقشوا آخر التطورات الميدانية في المنطقة أمس الجمعة، واتفقوا على أهمية التدريبات البحرية الثلاثية الأخيرة في رفع جاهزيتهم للاستجابة لـ"تصعيد كوريا الشمالية".
ونشرت كوريا الجنوبية 30 مقاتلة. وبدأت طائراتها الحربية بالتحليق على جانبي الحدود المحصنة.
جائزة نوبل للسلام تعلن اليوم في أوسلو
هل ستكون جائزة نوبل للسلام هذا العام من حظ السياسيين أم أنصار البيئة.
أسبوع جوائز نوبل يختتم اليوم الجمعة بجائزة السلام، في ظل الحرب في أوكرانيا. ويُعلن في أوسلو، اسم الفائز قبل ظهر اليوم، ولا يعرف عن المرشحين سوى عددهم.
وبلغ العدد هذه السنة 343 مرشحا: 251 فردا و92 منظمة.
وقال مدير معهد أوسلو لأبحاث السلام هنريك أوردال الخميس "من المحتمل أن نكون أمام جائزة تشير بطريقة ما باتجاه أوكرانيا". ومن الممكن أيضا أن تحصل محكمة العدل الدولية في لاهاي على الجائزة أو المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وربما المحكمة الجنائية الدولية.
في المقابل، يميل مراقبون آخرون للجوائز إلى ترجيح قضية المناخ في ظل خطورة الوضع الحالي وبعد عام من الكوارث الطبيعية من موجة حر قياسية إلى فيضانات مدمرة وجفاف قاتل.
من بين الأسماء المذكورة منذ سنوات في هذا المجال رغم صغر سنها الناشطة السويدية غريتا ثونبرغ البالغة 19 عاما، وكذلك عالم الطبيعة البريطاني ديفيد أتينبورا بالإضافة إلى نشطاء آخرين.
ومن الوارد أيضا أن يقرروا عدم منح الجائزة هذه السنة مثلما سبق أن فعلوا 19 مرة في السابق، وآخرها قبل خمسين عاما.
وقالت بيريت رايس أندرسن لإذاعة "إن أر كي" إننا نواجه وضعا أمنيا صعبا ونعيش في عالم يسوده التوتر".
وجائزة نوبل للسلام هي الوحيدة من بين هذه الجوائز التي تمنح في أوسلو، فيما تمنح الجوائز الأخرى في استوكهولم.