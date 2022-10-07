بدء تدريبات بحرية على حاملة طائرات أمريكية في كوريا الجنوبية، ومن الفائز بجائزة نوبل للسلام في زمن الحرب؟

مجددا أعلنت مصارف لبنان الإضراب، وتغلق بناء عليه فروع البنوك في لبنان إلى أجل غير مسمى.

وتوافقت جمعية المصارف، ليل أمس، على إقفال كافة فروع المصارف على امتداد الوطن والاكتفاء بخدمة الصراف الآلي للأفراد وخدمة الزبائن للشركات.

وتأتي تلك الخطوة بعد تعرض فروع البنوك في العاصمة ومناطق أخرى من لبنان لاقتحامات متكررة، والمطالبة بالودائع بالدولار الأمريكي تحت تهديد السلاح.

وأغلقت البنوك في الشهر الماضي لمدة أسبوع بعد التعثر في دفع الودائع بالعملة الصعبة.

واستمرت الاقتحامات بعد إعادة الفتح. إذ لجأ اللبنانيون اليائسون إلى الحصول على بعض أموالهم بأي طريقة.

وكان آخر تلك الحوادث ما شهده بنك ميد في النبطية، أمس، إذ اعتصم أحد المودعين داخل المصرف 11 ساعة، مطالباً بوديعته، وتبع ذبك ردات فعل أمنية ومصرفية، قادت إلى إعادة إقفال المصارف.