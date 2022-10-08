انفجار سيارة مفخخة على جسر جزيرة القرم، واختراق حسابات أكثر من مليون مستخدم لـ"فيسبوك"

نشرت إدارة بايدن مجموعة شاملة من ضوابط التصدير، تشمل بعض رقائق أشباه الموصلات التي تصنع في أي مكان في العالم وتستخدم تكنولوجيا أمريكية.

وتهدف تلك الضوابط إلى عزل الصين، وتضييق نطاق وصولها بشكل كبير لأي تقدم تكنولوجي وعسكري.

وسيبدأ تنفيذ بعض تلك الإجراءات فورا، وتم تبليغ كبار المصنعين بتلك القيود، وطالبتهم الهيئات المعنية بوقف شحنات المعدات إلى المصانع المملوكة للصين وتنتج رقائق الكمبيوتر.

وتشكل مجموعة الإجراءات تلك أكبر تحول في سياسة الولايات المتحدة تجاه الصناعات الإلكترونية إلى الصين منذ التسعينيات.

وإذا نفذت كما تقرر، فإنها ستقطع الدعم عن بعض المصانع الرائدة في الصين وتعيق صناعة الرقائق. ويقول أحد الخبراء في التكنولوجيا والأمن السيبراني في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية ومقره واشنطن، إن هذا سيعيد الصينيين إلى الوراء سنوات.

لكن الإدارة الأمريكية تقر أنها لم تتلق أي تعهد من الدول المتحالفة باتخاذ تدابير مماثلة، ولاتزال النقاشات مستمرة في هذا الإطار.