انفجار سيارة مفخخة على جسر جزيرة القرم، واختراق حسابات أكثر من مليون مستخدم لـ"فيسبوك"

الولايات المتحدة تسن قوانين تصدير صارمة لإعاقة الصناعات التكنولوجية في الصين
نشرت إدارة بايدن مجموعة شاملة من ضوابط التصدير، تشمل بعض رقائق أشباه الموصلات التي تصنع في أي مكان في العالم وتستخدم تكنولوجيا أمريكية.
وتهدف تلك الضوابط إلى عزل الصين، وتضييق نطاق وصولها بشكل كبير لأي تقدم تكنولوجي وعسكري.
وسيبدأ تنفيذ بعض تلك الإجراءات فورا، وتم تبليغ كبار المصنعين بتلك القيود، وطالبتهم الهيئات المعنية بوقف شحنات المعدات إلى المصانع المملوكة للصين وتنتج رقائق الكمبيوتر.
وتشكل مجموعة الإجراءات تلك أكبر تحول في سياسة الولايات المتحدة تجاه الصناعات الإلكترونية إلى الصين منذ التسعينيات.
وإذا نفذت كما تقرر، فإنها ستقطع الدعم عن بعض المصانع الرائدة في الصين وتعيق صناعة الرقائق.
ويقول أحد الخبراء في التكنولوجيا والأمن السيبراني في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية ومقره واشنطن، إن هذا سيعيد الصينيين إلى الوراء سنوات.
لكن الإدارة الأمريكية تقر أنها لم تتلق أي تعهد من الدول المتحالفة باتخاذ تدابير مماثلة، ولاتزال النقاشات مستمرة في هذا الإطار.
الحرب في أوكرانيا: انفجار سيارة مفخخة على جسر القرم الذي يربط الجزيرة بروسيا
قالت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب بأنه تم تفجير شاحنة على جسر القرم "كيرتش" في حوالي الساعة السادسة صباحا، وأدى الانفجار إلى اشتعال النيران في عدد من صهاريج الوقود في قطار كان يمر عبر الجسر.
وعلقت السلطات في جزيرة القرم حركة المرور على الجسر وأوقفت الحركة على السكك الحديدية،
وأكدت اللجنة تضرر بعض الطرقات على أجزاء من الجسر دون وقوع إصابات أو ضحايا.
وقالت مسؤول في الإقليم "اشتعلت النيران في خزان وقود في أحد أجزاء جسر القرم" وقالت وسائل الإعلام المحلية إن طرق الشحن لم تتضرر.
افتتح الجسر في عام 2018 وصمم لربط شبه جزيرة القرم بشبكة النقل الروسية. وأعلن الناطق باسم الكرملين تشكيل لجنة حكومية للتحقيق في الحادث.
شركة ميتا تحذر من اختراق حسابات أكثر من مليون مستخدم لـ"فيسبوك"
نبّهت شركة "ميتا" أن مليوناً من مستخدمي "فيسبوك" تم اختراقهم، عقب تنزيل أو استخدام تطبيق خبيث، مصمم لسرقة مفاتيح حساباتهم على شبكة التواصل الاجتماعية "فيسبوك".
وقال مدير قسم الأمن السيبراني في ميتا: سنُخطِر مليون شخص بهذا التحذير لكن ليس بالضرورة أن تكون حساباتهم قد اختُرقت.
ورصدت الشركة الأم لشبكتي "فيسبوك" و"انستغرام" منذ بداية السنة أكثر من 400 تطبيق خبيث متاح على الهواتف الذكية التي تعمل بنظامي التشغيل "آي أو إس" من آبل وأندرويد من غوغل.
وأوضحت ميتا في بيان لها أن "هذه التطبيقات كانت موجودة في غوغل وأبل.
وتبدو تلك التطبيقات أدوات لتحرير الصور وألعاب وشبكات افتراضية وخدمات أخرى، وبمجرد تنزيلها وتثبيتها على الهاتف، تطلب من المستخدمين إدخال بيانات حساباتهم على فيسبوك بهدف تمكين المتسللين من اختراق الحسابات."
وأفادت "غوغل" بأنها حذفت من متجرها معظم التطبيقات التي أبلغت عنها "ميتا".
وكتب متحدث باسم "غوغل" لوكالة فرانس برس أن "اياً من التطبيقات التي حددها التقرير لم يعد متاحاً في الوقت الراهن على متجر غوغل بلاي".
أما "آبل" فأكدت أن 45 فقط من 400 تطبيق تعمل بنظام "آي أو إس" قد اخترقت وأنها حُذفت من متجر التطبيقات.
ويتعلق أكثر من 40 في المئة من التطبيقات التي كشفت عنها "ميتا" بتحرير الصور، في حين يقتصر بعضها الآخر على مهام بسيطة كتحويل الهاتف مصباحاً يدوياً.
ونصحت ميتا المستخدمين بتوخي الحذر من التطبيقات التي تطلب بيانات التعريف من دون سبب وجيه، أو تقدم وعوداً خيالية.
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الولايات المتحدة تسن قوانين تصدير صارمة لإعاقة الصناعات التكنولوجية في الصين
نشرت إدارة بايدن مجموعة شاملة من ضوابط التصدير، تشمل بعض رقائق أشباه الموصلات التي تصنع في أي مكان في العالم وتستخدم تكنولوجيا أمريكية.
وتهدف تلك الضوابط إلى عزل الصين، وتضييق نطاق وصولها بشكل كبير لأي تقدم تكنولوجي وعسكري.
وسيبدأ تنفيذ بعض تلك الإجراءات فورا، وتم تبليغ كبار المصنعين بتلك القيود، وطالبتهم الهيئات المعنية بوقف شحنات المعدات إلى المصانع المملوكة للصين وتنتج رقائق الكمبيوتر.
وتشكل مجموعة الإجراءات تلك أكبر تحول في سياسة الولايات المتحدة تجاه الصناعات الإلكترونية إلى الصين منذ التسعينيات.
وإذا نفذت كما تقرر، فإنها ستقطع الدعم عن بعض المصانع الرائدة في الصين وتعيق صناعة الرقائق. ويقول أحد الخبراء في التكنولوجيا والأمن السيبراني في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية ومقره واشنطن، إن هذا سيعيد الصينيين إلى الوراء سنوات.
لكن الإدارة الأمريكية تقر أنها لم تتلق أي تعهد من الدول المتحالفة باتخاذ تدابير مماثلة، ولاتزال النقاشات مستمرة في هذا الإطار.
الحرب في أوكرانيا: انفجار سيارة مفخخة على جسر القرم الذي يربط الجزيرة بروسيا
قالت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب بأنه تم تفجير شاحنة على جسر القرم "كيرتش" في حوالي الساعة السادسة صباحا، وأدى الانفجار إلى اشتعال النيران في عدد من صهاريج الوقود في قطار كان يمر عبر الجسر.
وعلقت السلطات في جزيرة القرم حركة المرور على الجسر وأوقفت الحركة على السكك الحديدية، وأكدت اللجنة تضرر بعض الطرقات على أجزاء من الجسر دون وقوع إصابات أو ضحايا.
وقالت مسؤول في الإقليم "اشتعلت النيران في خزان وقود في أحد أجزاء جسر القرم" وقالت وسائل الإعلام المحلية إن طرق الشحن لم تتضرر.
افتتح الجسر في عام 2018 وصمم لربط شبه جزيرة القرم بشبكة النقل الروسية. وأعلن الناطق باسم الكرملين تشكيل لجنة حكومية للتحقيق في الحادث.
شركة ميتا تحذر من اختراق حسابات أكثر من مليون مستخدم لـ"فيسبوك"
نبّهت شركة "ميتا" أن مليوناً من مستخدمي "فيسبوك" تم اختراقهم، عقب تنزيل أو استخدام تطبيق خبيث، مصمم لسرقة مفاتيح حساباتهم على شبكة التواصل الاجتماعية "فيسبوك".
وقال مدير قسم الأمن السيبراني في ميتا: سنُخطِر مليون شخص بهذا التحذير لكن ليس بالضرورة أن تكون حساباتهم قد اختُرقت.
ورصدت الشركة الأم لشبكتي "فيسبوك" و"انستغرام" منذ بداية السنة أكثر من 400 تطبيق خبيث متاح على الهواتف الذكية التي تعمل بنظامي التشغيل "آي أو إس" من آبل وأندرويد من غوغل.
وأوضحت ميتا في بيان لها أن "هذه التطبيقات كانت موجودة في غوغل وأبل.
وتبدو تلك التطبيقات أدوات لتحرير الصور وألعاب وشبكات افتراضية وخدمات أخرى، وبمجرد تنزيلها وتثبيتها على الهاتف، تطلب من المستخدمين إدخال بيانات حساباتهم على فيسبوك بهدف تمكين المتسللين من اختراق الحسابات."
وأفادت "غوغل" بأنها حذفت من متجرها معظم التطبيقات التي أبلغت عنها "ميتا".
وكتب متحدث باسم "غوغل" لوكالة فرانس برس أن "اياً من التطبيقات التي حددها التقرير لم يعد متاحاً في الوقت الراهن على متجر غوغل بلاي".
أما "آبل" فأكدت أن 45 فقط من 400 تطبيق تعمل بنظام "آي أو إس" قد اخترقت وأنها حُذفت من متجر التطبيقات.
ويتعلق أكثر من 40 في المئة من التطبيقات التي كشفت عنها "ميتا" بتحرير الصور، في حين يقتصر بعضها الآخر على مهام بسيطة كتحويل الهاتف مصباحاً يدوياً.
ونصحت ميتا المستخدمين بتوخي الحذر من التطبيقات التي تطلب بيانات التعريف من دون سبب وجيه، أو تقدم وعوداً خيالية.