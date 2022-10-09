هجوم صاروخي يستهدف قوات أمريكية في سوريا، والجيش الإسرائيلي يواصل البحث عن منفذ عملية إطلاق نار في القدس

كأس العالم 2022: 1300 مشجع بريطاني ممنوعون من حضور مباريات مونديال قطر بسبب الشغب
تعتزم بريطانيا منع عدد من مشجعي كرة القدم المتهمين بالشغب من حضور مباريات كأس العالم المقبل.
وسيسلم أكثر من
1300 شخص ممن سبق و أن تلقوا أوامر حظر حضور مباريات كرة القدم في
إنجلترا وويلز جوازات سفرهم إلى الشرطة لمنعهم من السفر إلى مونديال قطر، الذي
يبدأ الشهر المقبل.
وقالت وزيرة
الداخلية البريطانية سويلا برافرمان إن هذه الاجراءات ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من يوم الجمعة المقبل، وإن العنف وسوء المعاملة والفوضى لا يتم التغاضي عنهم في بريطانيا، ولن
يتم التسامح معهم في كأس العالم.
وتقول إدارة وزيرة
الداخلية البريطانية إن أولئك الذين يتخلفون عن تسليم جوازات سفرهم ويحاولون السفر
لحضور البطولة قد يواجهون عقوبة السجن لمدة ستة أشهر وغرامة غير محدودة.
روسيا وأوكرانيا: أنباء عن مقتل 17 شخصا في قصف روسي على مدينة زابوريجيا
EPACopyright: EPA
أفادت السلطات في مدينة زابوريجيا الأوكرانية بمقتل
ما لا يقل عن 17 شخصًا في قصف صاروخي روسي.
وبحسب السلطات الأوكرانية فإن الهجوم
الذي وقع ليلا تسبب أيضا في إصابة العشرات، من بينهم 6 أطفال، وتدمير العديد من
المباني
ووفقا لتصريحات حاكم المنطقة، أولكسندر ستاروخ فإن
أعمال الإنقاذ جارية وسط مخاوف من وجود اشخاص عالقين تحت الأنقاض.
ولم يصدر بعد أي تعليق روسي عن تلك التقارير.
وتقع المدينة على بعد حوالي 140 ميلاً من شبه جزيرة
القرم، التي ضمتها روسيا في 2014.
كما وأنها على بعد 125 كيلومتراً من المفاعل النووي الذي تحتله روسيا، محطة زابورجيا للطاقة النووية ويلقي الطرفان باللوم على بعضهما البعض في تعرضها للقصف بشكل متكرر.
ReutersCopyright: Reuters
ReutersCopyright: Reuters
القوات الإسرائيلية تواصل البحث عن منفذ هجوم تسبب في مقتل مجندة إسرائيلية بالقرب من حاجز مخيم شعفاط
تواصل القوات الإسرائيلية البحث عن منفذ هجوم وقع عند
حاجز عسكري في القدس الشرقية وأسفر عن مقتل مجندة إسرائيلية.
وأوضح الجيش بأن الجندية تدعى نوا لازار (18 عاما) وكانت تخدم في
الشرطة العسكرية عندما وقع إطلاق النار عند حاجز شعفاط.
ويعد الحادث هو الأول من نوعه في
القدس من حوالي سنة كاملة.
وتأتي الواقعة بالتزامن مع الحملة
العسكرية التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي في مناطق بالضفة الغربية المحتلة والتي
أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من بينهم مسلحون فلسطينيون.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
واشنطن تقول إن هجوما صاروخيا استهدف قوات أمريكية في سوريا من دون أي خسائر
أعلن الجيش الأمريكي أن صاروخ مجهول المصدر أطلق على
قاعدة تستضيف قوات أمريكية ومسلحين موالين لواشنطن في شمال شرق سوريا من دون أن
يتسبب في حدوث أي أضرار أو خسائر بشرية.
ولم تذكر القيادة المركزية للقوات الأمريكية الجهة
التي تعتقد أنها مسؤولة عن الهجوم الذي وقع مساء أمس.
وكانت واشنطن قد أعلنت أنها شنت قبل ثلاثة أيام غارة
على قرية عليها قوات الحكومة في شمال شرق سوريا أدت إلى مقتل أحد أعضاء تنظيم
الدولة الإسلامية.
وينتشر نحو 900 جندي أمريكي في سوريا أغلبهم في الشرق
ضمن تحالف تشكل في الأساس لمواجهة تنظيم الدولة الإسلامية.
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كأس العالم 2022: 1300 مشجع بريطاني ممنوعون من حضور مباريات مونديال قطر بسبب الشغب
تعتزم بريطانيا منع عدد من مشجعي كرة القدم المتهمين بالشغب من حضور مباريات كأس العالم المقبل.
وسيسلم أكثر من 1300 شخص ممن سبق و أن تلقوا أوامر حظر حضور مباريات كرة القدم في إنجلترا وويلز جوازات سفرهم إلى الشرطة لمنعهم من السفر إلى مونديال قطر، الذي يبدأ الشهر المقبل.
وقالت وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان إن هذه الاجراءات ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من يوم الجمعة المقبل، وإن العنف وسوء المعاملة والفوضى لا يتم التغاضي عنهم في بريطانيا، ولن يتم التسامح معهم في كأس العالم.
وتقول إدارة وزيرة الداخلية البريطانية إن أولئك الذين يتخلفون عن تسليم جوازات سفرهم ويحاولون السفر لحضور البطولة قد يواجهون عقوبة السجن لمدة ستة أشهر وغرامة غير محدودة.
روسيا وأوكرانيا: أنباء عن مقتل 17 شخصا في قصف روسي على مدينة زابوريجيا
أفادت السلطات في مدينة زابوريجيا الأوكرانية بمقتل ما لا يقل عن 17 شخصًا في قصف صاروخي روسي.
وبحسب السلطات الأوكرانية فإن الهجوم الذي وقع ليلا تسبب أيضا في إصابة العشرات، من بينهم 6 أطفال، وتدمير العديد من المباني
ووفقا لتصريحات حاكم المنطقة، أولكسندر ستاروخ فإن أعمال الإنقاذ جارية وسط مخاوف من وجود اشخاص عالقين تحت الأنقاض.
ولم يصدر بعد أي تعليق روسي عن تلك التقارير.
وتقع المدينة على بعد حوالي 140 ميلاً من شبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا في 2014.
كما وأنها على بعد 125 كيلومتراً من المفاعل النووي الذي تحتله روسيا، محطة زابورجيا للطاقة النووية ويلقي الطرفان باللوم على بعضهما البعض في تعرضها للقصف بشكل متكرر.
القوات الإسرائيلية تواصل البحث عن منفذ هجوم تسبب في مقتل مجندة إسرائيلية بالقرب من حاجز مخيم شعفاط
تواصل القوات الإسرائيلية البحث عن منفذ هجوم وقع عند حاجز عسكري في القدس الشرقية وأسفر عن مقتل مجندة إسرائيلية.
وأوضح الجيش بأن الجندية تدعى نوا لازار (18 عاما) وكانت تخدم في الشرطة العسكرية عندما وقع إطلاق النار عند حاجز شعفاط.
ويعد الحادث هو الأول من نوعه في القدس من حوالي سنة كاملة.
وتأتي الواقعة بالتزامن مع الحملة العسكرية التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي في مناطق بالضفة الغربية المحتلة والتي أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من بينهم مسلحون فلسطينيون.
واشنطن تقول إن هجوما صاروخيا استهدف قوات أمريكية في سوريا من دون أي خسائر
أعلن الجيش الأمريكي أن صاروخ مجهول المصدر أطلق على قاعدة تستضيف قوات أمريكية ومسلحين موالين لواشنطن في شمال شرق سوريا من دون أن يتسبب في حدوث أي أضرار أو خسائر بشرية.
ولم تذكر القيادة المركزية للقوات الأمريكية الجهة التي تعتقد أنها مسؤولة عن الهجوم الذي وقع مساء أمس.
وكانت واشنطن قد أعلنت أنها شنت قبل ثلاثة أيام غارة على قرية عليها قوات الحكومة في شمال شرق سوريا أدت إلى مقتل أحد أعضاء تنظيم الدولة الإسلامية.
وينتشر نحو 900 جندي أمريكي في سوريا أغلبهم في الشرق ضمن تحالف تشكل في الأساس لمواجهة تنظيم الدولة الإسلامية.