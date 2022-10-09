هجوم صاروخي يستهدف قوات أمريكية في سوريا، والجيش الإسرائيلي يواصل البحث عن منفذ عملية إطلاق نار في القدس

تعتزم بريطانيا منع عدد من مشجعي كرة القدم المتهمين بالشغب من حضور مباريات كأس العالم المقبل.

وسيسلم أكثر من 1300 شخص ممن سبق و أن تلقوا أوامر حظر حضور مباريات كرة القدم في إنجلترا وويلز جوازات سفرهم إلى الشرطة لمنعهم من السفر إلى مونديال قطر، الذي يبدأ الشهر المقبل.

وقالت وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان إن هذه الاجراءات ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من يوم الجمعة المقبل، وإن العنف وسوء المعاملة والفوضى لا يتم التغاضي عنهم في بريطانيا، ولن يتم التسامح معهم في كأس العالم.

وتقول إدارة وزيرة الداخلية البريطانية إن أولئك الذين يتخلفون عن تسليم جوازات سفرهم ويحاولون السفر لحضور البطولة قد يواجهون عقوبة السجن لمدة ستة أشهر وغرامة غير محدودة.