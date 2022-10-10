محكمة سعودية تصدر أحكاما بالسجن بحق 10 مصريين نوبيين بعد تنظيمهم احتفالية بذكرى حرب أكتوبر
قضت محكمة سعودية بالسجن لمدد تتراوح بين 10 سنوات و18
سنة على 10 مصريين نوبيين محبوسين احتياطيا بالمملكة منذ نحو ثلاث سنوات بنشر
أخبار كاذبة وتنظيم تجمع بدون ترخيص.
ووصف محامون وأقارب
المتهمين في مصر الحكم بأنه "صدر بناء على تهم فضفاضة وذات طابع سياسي"،
وقالوا إن ذويهم لم يرتكبوا ما يستحق العقاب في مصر أو السعودية.
وقال منير بشير، وهو
محام عن أسر المتهمين في مصر، إن موكليه سوف يطعنون في الحكم خلال
الأيام المقبلة.
وتعود
وقائع القضية إلى شهر أكتوبر/ تشرين أول عام 2019 حين احتجزت السلطات
السعودية 10 نوبيين مصريين من العاملين في المملكة قبل إقامتهم صالون ثقافي في مقر
الجمعية النوبية بالسعودية،
للاحتفال بذكرى حرب السادس من أكتوبر، وفقا لتقارير منظمات حقوقية.
وكانت
منظمات حقوقية مصرية ودولية قد طالبت بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المصريين
النوبيين المحتجزين، ووقف هذه المحاكمة بحقهم.
وكانت
القنصلية المصرية في الرياض قد أصدرت تعميما عقب إلقاء القبض على المصريين العشرة
حثت فيه العاملين بالمملكة على احترام القوانين والأنظمة المحلية التي تحظر إنشاء
أي جمعيات أو كيانات للجاليات المقيمة على أراضيها.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
روسيا وأوكرانيا: بوتين يؤكد شن هجمات صاروخية انتقاما لتفجير جسر القرم
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا شنت وابلًا من الهجمات الصاروخية على أوكرانيا، وذلك ردًا على الانفجار الذي وقع يوم السبت على الجسر الوحيد الذي يربط شبه جزيرة القرم بروسيا.
وقال بوتين إن الضربات استهدفت منشآت للطاقة والجيش والاتصالات.
ووصف بوتين انفجار جسر كيرتش بأنه "عمل إرهابي لا يمكن أن يبقى دون رد"، ملوحا برد قاس إذا تم شن أي هجمات أخرى على ما وصفه بـ"الأراضي الروسية".
ودعا متشددون في روسيا إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد أوكرانيا.
ولم تعلن كييف مسؤوليتها عن الانفجار الذي وقع يوم السبت.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
علي دائي: أنباء عن قيام السلطات الإيرانية بحجز جواز سفر اللاعب السابق بعد دعمه للمظاهرات
Getty ImagesCopyright: Getty Images
تفيد التقارير الواردة من إيران بأن السلطات حجزت جواز
نجم الكرة الإيرانية، علي دائي، ما يعني عدم السماح له بمغادرة البلاد.
وكان اللاعب الدولي السابق قد نشر تعليقا على صفحته
على موقع إنستغرام علق فيه وفاة الشابة مهسا أميني وما تبعها من مظاهرات قائلا
" دمرتم البلاد، ابنتي تسأل عما حدث لمهسا، ماذا حدث؟ ما هو ردي لها؟ بأي ذنب
قتلت؟"
وحث في منشوره أيضا على "حل مشاكل الشعب
الإيراني بدلاً من استخدام القمع والعنف والاعتقالات".
وتعيش مدن إيرانية عدة منذ 16 أيلول/سبتمبر، على وقع
تظاهرات يومية غاضبة إثر وفاة الشابة الكردية أميني بعمر الـ22 عاما، بعد ثلاثة
أيام من احتجازها من قبل شرطة الأخلاق في طهران " بزعم أنها لم ترتد الحجاب
بصورة مناسبة.
كما أفادت تقارير محلية بقيام السلطات الإيرانية بحجز جواز سفر المغني الإيراني المعروف همايون شجريان وزوجته الممثلة سحر دولتي، إضافة الى السينمائي مهران مديري وببدء إجراءات لملاحقة اللاعب السابق علي كريمي بعد حشده للتحركات الاحتجاجية في بلاده.
وكانت المسؤولون في إيرن حذروا من "اتخاذ إجراءات" بحق المشاهير الذين أبدوا تأييدا للاحتجاجات بعدما تضامن معها قطاع عريض من هؤلاء من فنانين ومخرجين ومثقفين ونشطاء ورياضيين ومجالات أخرى.
معدل التضخم السنوي في مصر خلال الشهر الماضي يصل إلى 15.3 في المئة
سجل معدل التضخم السنوي في مصر 15.3 في المئة في سبتمبر/ أيلول
الماضي، مقابل 8 في المئة للشهر ذاته من عام 2021.
وأظهرت بيانات الجهاز المركزي
للتعبئة العامة والإحصاء الحكومي التي صدرت صباح الإثنين أن هذه الارتفاعات مدفوعة
بغلاء السلع المختلفة، خاصة الطعام الذي قفزت أسعاره بنسبة 2.1 في المئة في
سبتمبر/ أيلول، مقارنة بالشهر السابق، بينما سجلت أسعار الطعام ارتفاعا سنويا قدره
21.5 في المئة.
وكان معدل التضخم السنوي لشهر أغسطس/ آب قد بلغ 15.3
في المئة، مقابل 6.4 في المئة للشهر نفسه من العام السابق.
ورفعت مصر
قيمة الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 3 في المئة على مرتين خلال الفترة
الماضية، في محاولة لكبح جماح هذا التضخم.
وتواجه
مصر تحديات اقتصادية تفاقمت بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، وارتفاع أسعار الطاقة
والغذاء في العالم، بالإضافة إلى تراجع عائدات السياحة مع تراجع أعداد السياح
الروس والأوكرانيين، في وقت تنخفض فيه قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية
تدريجيا.
وتتفاوض
مصر مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد، بعدما حصلت على ثلاثة قروض خلال
السنوات الست الماضية.
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كانييه ويست: تقييد حسابات المغني الأمريكي على إنستغرام وتويتر بسبب تعليقات "معادية للسامية"
فرض موقعا التواصل الاجتماعي إنستغرام وتويتر قيوداً على حسابات مغني
الراب الأميركي كانييه ويست بعد أن نشر
تعليقات وُصفت بأنها معادية للسامية.
وقالت ناطقة باسم تويتر إن حساب ويست أُغلق بسبب انتهاك قواعد الشبكة، وأكدت ناطقة باسم
ميتا، الشركة الأم لإنستغرام، حذف محتويات، دون
تحديدها، من حساب المغني الأميركي. وفرضت إنستغرام قيوداً على
حسابه، ما قد يشمل منعه من النشر أو كتابة التعليقات أو إرسال رسائل خاصة.
وأثار كانييه ويست ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي منذ أن ارتدى قميصاً كتب عليه"حياة البيض
مهمة" خلال أسبوع الموضة في باريس.
وعلى
إنستغرام، نشر لقطات لأحاديث أجراها مع مغني الراب ديدي الذي انتقد القميص ورسالته.
وكتب
كانييه ويست "سأستخدمك كمثال لأظهر لليهود الذين طلبوا منك الاتصال بي أنه لا
يمكن لأحد أن يهددني أو يؤثر علي". وحذف المنشور لاحقاً لكن نسخاً منه لا
تزال على الإنترنت.
ثم على
تويتر، قال كانييه في تغريدة مُسحت لاحقاً إنه يعتزم مهاجمة اليهود.
واتهمت
اللجنة اليهودية الأميركية (AJC) مغني الراب
بالترويج لـ"كراهية اليهود".
Getty ImagesCopyright: Getty Images
روسيا وأوكرانيا: فلاديمير بوتين يترأس اجتماعا لمجلس الأمن القومي لبحث انفجار جسر القرم
يشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
في اجتماع لمجلس الأمن القومي لبلاده لمناقشة الانفجار الذي ألحق أضرارا بالجسر الذي
يربط روسيا بشبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا عام 2014.
وكان بوتين قد وصف بالأمس الانفجار
بالعمل الإرهابي الذي يهدف لتحطيم أحد أهم مشاريع البنية التحتية متهما
الاستخبارات الأوكرانية بالمسؤولية عن الهجوم.
ولم تعلن كييف مسؤوليتها عن الانفجار.
ReutersCopyright: Reuters
قضية عروس الإسماعيلية: النيابة المصرية تأمر بالقبض على رجل متهم بالتعدي على زوجته
أمرت النيابة
العامة المصرية بحجز شخص لاتهامه بالتعدي على زوجته واحتجازها في مسكن شقيقه، شمال
شرقي البلاد، وهي القضية المعروفة إعلاميا بـ"عروس الإسماعيلية".
وقالت
النيابة العامة في بيان الأحد إن الزوجة تقدمت بشكوى أرفقتها بتقرير طبي يثبت
إصابتها، لكن الزوج أنكر الاعتداء عليها وادعى اصطدامها بأثاث المنزل.
وطلبت
النيابة العامة المصرية ندب مصلحة الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على الزوجة،
لتحديد إصاباتها وكيفية حدوثها.
وتثير القضية
جدلا واسعا في مصر، حيث تصدّر الزوجان مواقع التواصل الاجتماعي قبل عدة أشهر بعد
ظهور فيديو للزوج يعتدي فيه بالضرب على عروسه يوم عرسهما في محافظة الإسماعيلية.
ثم ظهر
الزوجان في فيديوهات أخرى بعد تصالحهما، ما أثار الانتقادات حول تقبل العنف ضد
النساء في المجتمع المصري.
إسرائيل تفرض طوقا أمنيا شاملا على معابر الضفة وغزة تزامنا مع عيد العرش اليهودي
فرضت السلطات
الإسرائيلية طوقًا أمنياً شاملا على معابر الضفة الغربية وقطاع غزة منذ مساء أمس
الأحد، على أن يُرفع عند منتصف الليلة، تزامناً مع عيد العُرَش اليهودي، الذي
يستمر لسبعة أيام، يُحتفل في ثامنها بعيد فرحة التوراة.
وبحسب الجيش
الإسرائيلي فإن الدوائر الأمنية لم تقرر بعد في إمكانية تمديد الإغلاق أم لا على
مدى أيام العيد، وذلك في أعقاب عملية إطلاق النار التي وقعت يوم الأحد في مخيم
شعفاط شمال مدينة القدس.
ولاتزال
القوات الإسرائيلية تلاحق الفلسطيني الذي نفّذ عملية إطلاق النار التي أسفرت عن
مقتل مجندة إسرائيلية.
وترجح
تقديرات الأمن الإسرائيلي أن منفذ عملية إطلاق النار يوجد داخل مخيم شعفاط أو ربما
في بلدة عناتا المجاورة، حيث فرضت القوات الإسرائيلية إغلاقاً على مخيم شعفاط
وبلدة عناتا منذ صباح أمس الأحد.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
غرق قارب في ولاية أنامبرا بنيجيريا يودي بحياة 76 شخصا
قالت السلطات النيجيرية إن غرق قارب
في جنوب شرقي البلاد أودى بحياة 76 شخصا كانوا على متنه.
وكان القارب يقل نحو 85 شخصا عندما
غرق في نهر النيجر في ولاية أنامبرا، وهو العدد الذي يزيد عن قدرته الاستيعابية.
وكانت ولاية أنامبرا قد تعرضت
لفيضانات شديدة منذ بداية موسم الأمطار.
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محكمة سعودية تصدر أحكاما بالسجن بحق 10 مصريين نوبيين بعد تنظيمهم احتفالية بذكرى حرب أكتوبر
قضت محكمة سعودية بالسجن لمدد تتراوح بين 10 سنوات و18 سنة على 10 مصريين نوبيين محبوسين احتياطيا بالمملكة منذ نحو ثلاث سنوات بنشر أخبار كاذبة وتنظيم تجمع بدون ترخيص.
ووصف محامون وأقارب المتهمين في مصر الحكم بأنه "صدر بناء على تهم فضفاضة وذات طابع سياسي"، وقالوا إن ذويهم لم يرتكبوا ما يستحق العقاب في مصر أو السعودية.
وقال منير بشير، وهو محام عن أسر المتهمين في مصر، إن موكليه سوف يطعنون في الحكم خلال الأيام المقبلة.
وتعود وقائع القضية إلى شهر أكتوبر/ تشرين أول عام 2019 حين احتجزت السلطات السعودية 10 نوبيين مصريين من العاملين في المملكة قبل إقامتهم صالون ثقافي في مقر الجمعية النوبية بالسعودية، للاحتفال بذكرى حرب السادس من أكتوبر، وفقا لتقارير منظمات حقوقية.
وكانت منظمات حقوقية مصرية ودولية قد طالبت بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المصريين النوبيين المحتجزين، ووقف هذه المحاكمة بحقهم.
وكانت القنصلية المصرية في الرياض قد أصدرت تعميما عقب إلقاء القبض على المصريين العشرة حثت فيه العاملين بالمملكة على احترام القوانين والأنظمة المحلية التي تحظر إنشاء أي جمعيات أو كيانات للجاليات المقيمة على أراضيها.
روسيا وأوكرانيا: بوتين يؤكد شن هجمات صاروخية انتقاما لتفجير جسر القرم
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا شنت وابلًا من الهجمات الصاروخية على أوكرانيا، وذلك ردًا على الانفجار الذي وقع يوم السبت على الجسر الوحيد الذي يربط شبه جزيرة القرم بروسيا.
وقال بوتين إن الضربات استهدفت منشآت للطاقة والجيش والاتصالات.
ووصف بوتين انفجار جسر كيرتش بأنه "عمل إرهابي لا يمكن أن يبقى دون رد"، ملوحا برد قاس إذا تم شن أي هجمات أخرى على ما وصفه بـ"الأراضي الروسية".
ودعا متشددون في روسيا إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد أوكرانيا.
ولم تعلن كييف مسؤوليتها عن الانفجار الذي وقع يوم السبت.
علي دائي: أنباء عن قيام السلطات الإيرانية بحجز جواز سفر اللاعب السابق بعد دعمه للمظاهرات
تفيد التقارير الواردة من إيران بأن السلطات حجزت جواز نجم الكرة الإيرانية، علي دائي، ما يعني عدم السماح له بمغادرة البلاد.
وكان اللاعب الدولي السابق قد نشر تعليقا على صفحته على موقع إنستغرام علق فيه وفاة الشابة مهسا أميني وما تبعها من مظاهرات قائلا " دمرتم البلاد، ابنتي تسأل عما حدث لمهسا، ماذا حدث؟ ما هو ردي لها؟ بأي ذنب قتلت؟"
وحث في منشوره أيضا على "حل مشاكل الشعب الإيراني بدلاً من استخدام القمع والعنف والاعتقالات".
وتعيش مدن إيرانية عدة منذ 16 أيلول/سبتمبر، على وقع تظاهرات يومية غاضبة إثر وفاة الشابة الكردية أميني بعمر الـ22 عاما، بعد ثلاثة أيام من احتجازها من قبل شرطة الأخلاق في طهران " بزعم أنها لم ترتد الحجاب بصورة مناسبة.
كما أفادت تقارير محلية بقيام السلطات الإيرانية بحجز جواز سفر المغني الإيراني المعروف همايون شجريان وزوجته الممثلة سحر دولتي، إضافة الى السينمائي مهران مديري وببدء إجراءات لملاحقة اللاعب السابق علي كريمي بعد حشده للتحركات الاحتجاجية في بلاده.
وكانت المسؤولون في إيرن حذروا من "اتخاذ إجراءات" بحق المشاهير الذين أبدوا تأييدا للاحتجاجات بعدما تضامن معها قطاع عريض من هؤلاء من فنانين ومخرجين ومثقفين ونشطاء ورياضيين ومجالات أخرى.
روسيا وأوكرانيا: محمد بن زايد سيجتمع مع بوتين في موسكو غدا
أفادت وكالة الأنباء الرسمية الإماراتية بأن رئيس البلاد، الشيخ محمد بن زايد، سيزور غدا الثلاثاء روسيا حيث سيلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وتأتي الزيارة في وقت تتواصل فيه المواجهات بين القوات الروسية والأوكرانية بعد أكثر من 7 أشهر على بداية الغزو الروسي
كذلك فإن الزيارة تأتي بعد أيام من قرار مجموعة أوبك بلس، التي من بين أعضائها الإمارات وروسيا، خفض إنتاج النفط ما أثار تحفظا أمريكيا.
وتدعو الإمارات ودول الخليج إلى إنهاء الصراع في اوكرانيا، لكنّها تجنبت توجيه انتقادات مباشرة إلى موسكو في ظل تقارب اقتصادي ونفطي كبيرين معها.
روسيا وأوكرانيا: قتلى وجرحى في هجمات صاروخية على أحياء للمدنيين في كييف
شن الجيش الروسي هجمات صاروخية على أنحاء متفرقة من أوكرانيا، من بينها أحياء للمدنيين في العاصمة كييف والعديد من المدن والبلدات الأخرى.
ويقول مراسلو بي بي سي في البلاد إن هذه الهجمات هى الأكثر اتساعا التى تشنها روسيا على مناطق أوكرانية منذ الأسابيع الأولى من الحرب.
ويُظهر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي دخانًا يتصاعد فوق المباني في عدة أجزاء من كييف بالإضافة إلى مركبات محترقة في الشوارع، وحفرة كبيرة بجوار ملعب للأطفال.
وقال ناطق باسم الحكومة إن ثمانية أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب أكثر من عشرين في غارة على منطقة واحدة.
وحدثت انفجارات في خاركيف ولفيف ودنيبرو وزابوريجيا ومدن أوكرانية أخرى؛ وأبلغ العديد عن انقطاع التيار الكهربائي.
وقال الرئيس فولوديمير زيلينسكي إن روسيا استهدفت البنية التحتية للطاقة وكانت "تحاول محو أوكرانيا من على وجه الأرض".
الصين وتايوان: الرئيسة التايوانية تشبه تعامل بكين مع الجزيرة بالغزو الروسي لأوكرانيا
شبهت رئيسة تايوان ما تقوم به القوات الصينية من "تهديد عسكري" متصاعد ضد الجزيرة بالغزو الروسي الذي تتعرض له حاليا أوكرانيا.
وبمناسبة العيد الوطني، قالت تساي إنغ ون في خطابها إن بكين وموسكو، كلتاهما تشكلان تهديدا للنظام العالمي الحر الديمقراطي.
وأفادت بأنه تحسبا لهجوم صيني محتمل على الجزيرة، فإن تايوان تأهبت وباتت أكثر إنفاقا في السنوات الأخيرة على جيشها وتسليحه من أجل صقل قوة الردع التايوانية.
وكانت الصين احتجت الشهر الماضي على تصريحات أدلى بها الرئيس الأمريكي جو بايدن حول دفاع بلاده عن تايوان ضد أي اجتياح صيني.
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روسيا وأوكرانيا: لماذا لا يقف العالم في صف الغرب في الأزمة الأوكرانية؟
معدل التضخم السنوي في مصر خلال الشهر الماضي يصل إلى 15.3 في المئة
سجل معدل التضخم السنوي في مصر 15.3 في المئة في سبتمبر/ أيلول الماضي، مقابل 8 في المئة للشهر ذاته من عام 2021.
وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الحكومي التي صدرت صباح الإثنين أن هذه الارتفاعات مدفوعة بغلاء السلع المختلفة، خاصة الطعام الذي قفزت أسعاره بنسبة 2.1 في المئة في سبتمبر/ أيلول، مقارنة بالشهر السابق، بينما سجلت أسعار الطعام ارتفاعا سنويا قدره 21.5 في المئة.
وكان معدل التضخم السنوي لشهر أغسطس/ آب قد بلغ 15.3 في المئة، مقابل 6.4 في المئة للشهر نفسه من العام السابق.
ورفعت مصر قيمة الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 3 في المئة على مرتين خلال الفترة الماضية، في محاولة لكبح جماح هذا التضخم.
وتواجه مصر تحديات اقتصادية تفاقمت بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء في العالم، بالإضافة إلى تراجع عائدات السياحة مع تراجع أعداد السياح الروس والأوكرانيين، في وقت تنخفض فيه قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية تدريجيا.
وتتفاوض مصر مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد، بعدما حصلت على ثلاثة قروض خلال السنوات الست الماضية.
كانييه ويست: تقييد حسابات المغني الأمريكي على إنستغرام وتويتر بسبب تعليقات "معادية للسامية"
فرض موقعا التواصل الاجتماعي إنستغرام وتويتر قيوداً على حسابات مغني الراب الأميركي كانييه ويست بعد أن نشر تعليقات وُصفت بأنها معادية للسامية.
وقالت ناطقة باسم تويتر إن حساب ويست أُغلق بسبب انتهاك قواعد الشبكة، وأكدت ناطقة باسم ميتا، الشركة الأم لإنستغرام، حذف محتويات، دون تحديدها، من حساب المغني الأميركي. وفرضت إنستغرام قيوداً على حسابه، ما قد يشمل منعه من النشر أو كتابة التعليقات أو إرسال رسائل خاصة.
وأثار كانييه ويست ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي منذ أن ارتدى قميصاً كتب عليه"حياة البيض مهمة" خلال أسبوع الموضة في باريس.
وعلى إنستغرام، نشر لقطات لأحاديث أجراها مع مغني الراب ديدي الذي انتقد القميص ورسالته.
وكتب كانييه ويست "سأستخدمك كمثال لأظهر لليهود الذين طلبوا منك الاتصال بي أنه لا يمكن لأحد أن يهددني أو يؤثر علي". وحذف المنشور لاحقاً لكن نسخاً منه لا تزال على الإنترنت.
ثم على تويتر، قال كانييه في تغريدة مُسحت لاحقاً إنه يعتزم مهاجمة اليهود.
واتهمت اللجنة اليهودية الأميركية (AJC) مغني الراب بالترويج لـ"كراهية اليهود".
روسيا وأوكرانيا: فلاديمير بوتين يترأس اجتماعا لمجلس الأمن القومي لبحث انفجار جسر القرم
يشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اجتماع لمجلس الأمن القومي لبلاده لمناقشة الانفجار الذي ألحق أضرارا بالجسر الذي يربط روسيا بشبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا عام 2014.
وكان بوتين قد وصف بالأمس الانفجار بالعمل الإرهابي الذي يهدف لتحطيم أحد أهم مشاريع البنية التحتية متهما الاستخبارات الأوكرانية بالمسؤولية عن الهجوم.
ولم تعلن كييف مسؤوليتها عن الانفجار.
قضية عروس الإسماعيلية: النيابة المصرية تأمر بالقبض على رجل متهم بالتعدي على زوجته
أمرت النيابة العامة المصرية بحجز شخص لاتهامه بالتعدي على زوجته واحتجازها في مسكن شقيقه، شمال شرقي البلاد، وهي القضية المعروفة إعلاميا بـ"عروس الإسماعيلية".
وقالت النيابة العامة في بيان الأحد إن الزوجة تقدمت بشكوى أرفقتها بتقرير طبي يثبت إصابتها، لكن الزوج أنكر الاعتداء عليها وادعى اصطدامها بأثاث المنزل.
وطلبت النيابة العامة المصرية ندب مصلحة الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على الزوجة، لتحديد إصاباتها وكيفية حدوثها.
وتثير القضية جدلا واسعا في مصر، حيث تصدّر الزوجان مواقع التواصل الاجتماعي قبل عدة أشهر بعد ظهور فيديو للزوج يعتدي فيه بالضرب على عروسه يوم عرسهما في محافظة الإسماعيلية.
ثم ظهر الزوجان في فيديوهات أخرى بعد تصالحهما، ما أثار الانتقادات حول تقبل العنف ضد النساء في المجتمع المصري.
إسرائيل تفرض طوقا أمنيا شاملا على معابر الضفة وغزة تزامنا مع عيد العرش اليهودي
فرضت السلطات الإسرائيلية طوقًا أمنياً شاملا على معابر الضفة الغربية وقطاع غزة منذ مساء أمس الأحد، على أن يُرفع عند منتصف الليلة، تزامناً مع عيد العُرَش اليهودي، الذي يستمر لسبعة أيام، يُحتفل في ثامنها بعيد فرحة التوراة.
وبحسب الجيش الإسرائيلي فإن الدوائر الأمنية لم تقرر بعد في إمكانية تمديد الإغلاق أم لا على مدى أيام العيد، وذلك في أعقاب عملية إطلاق النار التي وقعت يوم الأحد في مخيم شعفاط شمال مدينة القدس.
ولاتزال القوات الإسرائيلية تلاحق الفلسطيني الذي نفّذ عملية إطلاق النار التي أسفرت عن مقتل مجندة إسرائيلية.
وترجح تقديرات الأمن الإسرائيلي أن منفذ عملية إطلاق النار يوجد داخل مخيم شعفاط أو ربما في بلدة عناتا المجاورة، حيث فرضت القوات الإسرائيلية إغلاقاً على مخيم شعفاط وبلدة عناتا منذ صباح أمس الأحد.
غرق قارب في ولاية أنامبرا بنيجيريا يودي بحياة 76 شخصا
قالت السلطات النيجيرية إن غرق قارب في جنوب شرقي البلاد أودى بحياة 76 شخصا كانوا على متنه.
وكان القارب يقل نحو 85 شخصا عندما غرق في نهر النيجر في ولاية أنامبرا، وهو العدد الذي يزيد عن قدرته الاستيعابية.
وكانت ولاية أنامبرا قد تعرضت لفيضانات شديدة منذ بداية موسم الأمطار.