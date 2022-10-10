قضت محكمة سعودية بالسجن لمدد تتراوح بين 10 سنوات و18 سنة على 10 مصريين نوبيين محبوسين احتياطيا بالمملكة منذ نحو ثلاث سنوات بنشر أخبار كاذبة وتنظيم تجمع بدون ترخيص.

ووصف محامون وأقارب المتهمين في مصر الحكم بأنه "صدر بناء على تهم فضفاضة وذات طابع سياسي"، وقالوا إن ذويهم لم يرتكبوا ما يستحق العقاب في مصر أو السعودية.

وقال منير بشير، وهو محام عن أسر المتهمين في مصر، إن موكليه سوف يطعنون في الحكم خلال الأيام المقبلة.

وتعود وقائع القضية إلى شهر أكتوبر/ تشرين أول عام 2019 حين احتجزت السلطات السعودية 10 نوبيين مصريين من العاملين في المملكة قبل إقامتهم صالون ثقافي في مقر الجمعية النوبية بالسعودية، للاحتفال بذكرى حرب السادس من أكتوبر، وفقا لتقارير منظمات حقوقية.

وكانت منظمات حقوقية مصرية ودولية قد طالبت بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المصريين النوبيين المحتجزين، ووقف هذه المحاكمة بحقهم.

وكانت القنصلية المصرية في الرياض قد أصدرت تعميما عقب إلقاء القبض على المصريين العشرة حثت فيه العاملين بالمملكة على احترام القوانين والأنظمة المحلية التي تحظر إنشاء أي جمعيات أو كيانات للجاليات المقيمة على أراضيها.