لبنان وإسرائيل "يقتربان من إبرام اتفاق تاريخي"، وسيناتور أمريكي بارز يدعو إلى تجميد العلاقات مع السعودية

زينب جوادلي: محامو الزوجة السابقة لنجل شقيق حاكم دبي يناشدون الأمم المتحدة التدخل لدى الإمارات لضمان سلامتها
قدّم محامون عن زوجة سابقة لأحد أفراد الأسرة الحاكمة في
دبي طلبا لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة؛ للتدخل لدى السلطات في
الإمارات لضمان سلامتها وسلامة أطفالها.
وجاء في الطلب، الذي قُدّم رسميا إلى الأمم المتحدة، أن زينب جوادلي، وهي الزوجة السابقة لنجل شقيق حاكم دبي، الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، "تعرضت لانتهاكات ومضايقات وممارسات ترهيبية من قبل السلطات" خلال معركة حضانة مريرة مع زوجها السابق، في حين يجادل محامو الشيخ بـ"عدم أهليتها لرعاية أطفالها"، وهو ما اعترضت عليه أمام المحكمة
واشتعلت المعركة القضائية بين بطلة الجمباز الأذربيجانية،
زينب جوادلي، وزوجها السابق، عام 2019.
وقالت جوادلي، في مقطع مصور حصلت عليه بي بي سي، إنها وطفلاتها
الثلاث يخشين على حياتهن وأمنهن، زاعمة أن "السلطات الإماراتية قيدت
حريتها في الحركة والتعبير، واستخدمت الترويع والتخويف ضدها"، ومتهمة السلطات
القضائية في الإمارات بأنها "لم تكن عادلة أو محايدة" في النظر إلى
قضيتها.
ولم تغادر الجوادلي، منذ
طلاقها، دولة الإمارات، خشية أن "تُحرم من رؤية بناتها الثلاث".
روسيا وأوكرانيا: كييف تفيد بارتفاع حصيلة قتلى غارات الأمس إلى 19
أفادت السلطات الأوكرانية بأن حصيلة قتلى الغارات الروسية التي استهدفت عدة مناطق في أوكرانيا بالأمس ارتفعت إلى 19 قتيلا.
كما قالت خدمة الطوارئ الأوكرانية بأن المعلومات الأولية تفيد أيضا بإصابة 105 أشخاص.
وكان الرئيس الروسي قد أعلن بالأمس أن بلاده شنت غارات مكثفة على أوكرانيا ردا على الانفجار الذي استهدف الجسر الذي يربط روسيا بشبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو عام 2014.
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لبنان وإسرائيل "يقتربان من إبرام اتفاق تاريخي" بشأن ترسيم الحدود البحرية
تفيد التقارير الواردة من لبنان وإسرائيل بأن البلدين، اللذين لا تربطهما علاقات دبلوماسية، بصدد التوصل إلى اتفاق بشأن ترسيم الحدود البحرية بينهما.
فقد قال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، إيال حولاتا، إن جميع مطالب حكومة بلاده في مفاوضات الحدود البحرية مع لبنان قد استُجيبت.
وأضاف حولاتا في بيان أن جميع المصالح الأمنية لإسرائيل قد حوفظ عليها، مشيرا إلى أن بلاده على وشك إتمام اتفاق تاريخي.
وفي لبنان أعلن نائب رئيس مجلس النواب، إلياس بو صعب، أن ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل أُنجز وبات بعهدة رئيس الجمهورية الذي يجتمع اليوم الثلاثاء مع رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب للبحث فيه.
واعتبر بو صعب، أحد أهم المفاوضين في ملف ترسيم الحدود مع إسرائيل، أن لبنان حصل على مطالبه وأن الاتفاق منصف.
ويتنازع لبنان وإسرائيل على منطقة بحرية غنية بالنفط والغاز في البحر المتوسط تبلغ مساحتها 860 كيلومترا مربعا، وتتوسط واشنطن في مفاوضات غير مباشرة بينهما لتسوية الخلاف وترسيم الحدود.
رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي يدعو إلى تجميد العلاقات مع السعودية
طالب
رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي بتجميد التعاون مع السعودية
متهما الرياض بدعم روسيا في حربها ضد أوكرانيا.
وقال
السيناتور الديمقراطي بوب مينينديز إن على واشنطن أن
"تجمد مبيعات الأسلحة والتعاون الأمني مع
السعودية بما يتجاوز ما هو ضروري للغاية للدفاع عن أفراد ومصالح الولايات المتحدة".
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زينب جوادلي: محامو الزوجة السابقة لنجل شقيق حاكم دبي يناشدون الأمم المتحدة التدخل لدى الإمارات لضمان سلامتها
قدّم محامون عن زوجة سابقة لأحد أفراد الأسرة الحاكمة في دبي طلبا لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة؛ للتدخل لدى السلطات في الإمارات لضمان سلامتها وسلامة أطفالها.
وجاء في الطلب، الذي قُدّم رسميا إلى الأمم المتحدة، أن زينب جوادلي، وهي الزوجة السابقة لنجل شقيق حاكم دبي، الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، "تعرضت لانتهاكات ومضايقات وممارسات ترهيبية من قبل السلطات" خلال معركة حضانة مريرة مع زوجها السابق، في حين يجادل محامو الشيخ بـ"عدم أهليتها لرعاية أطفالها"، وهو ما اعترضت عليه أمام المحكمة
واشتعلت المعركة القضائية بين بطلة الجمباز الأذربيجانية، زينب جوادلي، وزوجها السابق، عام 2019.
وقالت جوادلي، في مقطع مصور حصلت عليه بي بي سي، إنها وطفلاتها الثلاث يخشين على حياتهن وأمنهن، زاعمة أن "السلطات الإماراتية قيدت حريتها في الحركة والتعبير، واستخدمت الترويع والتخويف ضدها"، ومتهمة السلطات القضائية في الإمارات بأنها "لم تكن عادلة أو محايدة" في النظر إلى قضيتها.
ولم تغادر الجوادلي، منذ طلاقها، دولة الإمارات، خشية أن "تُحرم من رؤية بناتها الثلاث".
روسيا وأوكرانيا: كييف تفيد بارتفاع حصيلة قتلى غارات الأمس إلى 19
أفادت السلطات الأوكرانية بأن حصيلة قتلى الغارات الروسية التي استهدفت عدة مناطق في أوكرانيا بالأمس ارتفعت إلى 19 قتيلا.
كما قالت خدمة الطوارئ الأوكرانية بأن المعلومات الأولية تفيد أيضا بإصابة 105 أشخاص.
وكان الرئيس الروسي قد أعلن بالأمس أن بلاده شنت غارات مكثفة على أوكرانيا ردا على الانفجار الذي استهدف الجسر الذي يربط روسيا بشبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو عام 2014.
لبنان وإسرائيل "يقتربان من إبرام اتفاق تاريخي" بشأن ترسيم الحدود البحرية
تفيد التقارير الواردة من لبنان وإسرائيل بأن البلدين، اللذين لا تربطهما علاقات دبلوماسية، بصدد التوصل إلى اتفاق بشأن ترسيم الحدود البحرية بينهما.
فقد قال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، إيال حولاتا، إن جميع مطالب حكومة بلاده في مفاوضات الحدود البحرية مع لبنان قد استُجيبت.
وأضاف حولاتا في بيان أن جميع المصالح الأمنية لإسرائيل قد حوفظ عليها، مشيرا إلى أن بلاده على وشك إتمام اتفاق تاريخي.
وفي لبنان أعلن نائب رئيس مجلس النواب، إلياس بو صعب، أن ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل أُنجز وبات بعهدة رئيس الجمهورية الذي يجتمع اليوم الثلاثاء مع رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب للبحث فيه.
واعتبر بو صعب، أحد أهم المفاوضين في ملف ترسيم الحدود مع إسرائيل، أن لبنان حصل على مطالبه وأن الاتفاق منصف.
ويتنازع لبنان وإسرائيل على منطقة بحرية غنية بالنفط والغاز في البحر المتوسط تبلغ مساحتها 860 كيلومترا مربعا، وتتوسط واشنطن في مفاوضات غير مباشرة بينهما لتسوية الخلاف وترسيم الحدود.
رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي يدعو إلى تجميد العلاقات مع السعودية
طالب رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي بتجميد التعاون مع السعودية متهما الرياض بدعم روسيا في حربها ضد أوكرانيا.
وقال السيناتور الديمقراطي بوب مينينديز إن على واشنطن أن "تجمد مبيعات الأسلحة والتعاون الأمني مع السعودية بما يتجاوز ما هو ضروري للغاية للدفاع عن أفراد ومصالح الولايات المتحدة".
وتأتي تصريحات المشرع الأمريكي البارز بعد أيام من إعلان مجموعة أوبك بلس، التي تضم في عضويتها السعودية وروسيا، على خفض إنتاج النفط وهو ما أثار انتقادات من قبل واشنطن التي تخشى من أن يؤدي القرار إلى ارتفاع أسعار النفط وبالتالي زيادة عائدات الطاقة الروسية.
وقال مينينديز إن المملكة اختارت الانحياز إلى الجانب الروسي "عبر قرار سيء ناجم عن المصلحة الاقتصادية الذاتية".