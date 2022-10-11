لبنان وإسرائيل "يقتربان من إبرام اتفاق تاريخي"، وسيناتور أمريكي بارز يدعو إلى تجميد العلاقات مع السعودية

قدّم محامون عن زوجة سابقة لأحد أفراد الأسرة الحاكمة في دبي طلبا لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة؛ للتدخل لدى السلطات في الإمارات لضمان سلامتها وسلامة أطفالها.

وجاء في الطلب، الذي قُدّم رسميا إلى الأمم المتحدة، أن زينب جوادلي، وهي الزوجة السابقة لنجل شقيق حاكم دبي، الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، "تعرضت لانتهاكات ومضايقات وممارسات ترهيبية من قبل السلطات" خلال معركة حضانة مريرة مع زوجها السابق، في حين يجادل محامو الشيخ بـ"عدم أهليتها لرعاية أطفالها"، وهو ما اعترضت عليه أمام المحكمة

واشتعلت المعركة القضائية بين بطلة الجمباز الأذربيجانية، زينب جوادلي، وزوجها السابق، عام 2019.

وقالت جوادلي، في مقطع مصور حصلت عليه بي بي سي، إنها وطفلاتها الثلاث يخشين على حياتهن وأمنهن، زاعمة أن "السلطات الإماراتية قيدت حريتها في الحركة والتعبير، واستخدمت الترويع والتخويف ضدها"، ومتهمة السلطات القضائية في الإمارات بأنها "لم تكن عادلة أو محايدة" في النظر إلى قضيتها.

ولم تغادر الجوادلي، منذ طلاقها، دولة الإمارات، خشية أن "تُحرم من رؤية بناتها الثلاث".