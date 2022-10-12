أوكرانيا تتلقى أول نظام دفاعي مضاد للطائرات من ألمانيا، وأول سيارة طائرة مصنوعة في الصين تحلق في سماء دبي

أعلنت لجنة العفو الرئاسي في مصر بدء إجراءات الإفراج عن قائمة جديدة من السجناء تضم 70 شخصا، وتعد الأكبر منذ إعادة تفعيل اللجنة وبدء عملها.

وقال عضو اللجنة المحامي طارق العوضي، في منشور على فيسبوك، مساء الثلاثاء، إن هذه الدفعة لن تكون الأخيرة، وسيتم الإفراج عن دفعات أخرى متتالية خلال هذا الشهر، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل حول أبرز المفرج عنهم أو التهم الموجهة إليهم.

وأعاد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، العمل بلجنة العفو الرئاسي في أبريل/ نيسان الماضي.

وساهمت اللجنة في الإفراج عن مئات المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا، بينهم معارضون بارزون.

وتطالب مؤسسات حقوقية ومعارضون بإطلاق سراح مزيد من السجناء والمحبوسين وتسريع وتيرة العفو الرئاسي.

وجرت إعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسي بتوجيه رئاسي، تزامناً مع دعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، آنذاك، إلى بدء أول حوار وطني منذ وصوله إلى السلطة صيف 2014، وصدرت عنها قوائم بعفو رئاسي وأخرى تشمل قرارات قضائية بإخلاء السبيل.

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