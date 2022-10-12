أوكرانيا تتلقى أول نظام دفاعي مضاد للطائرات من ألمانيا، وأول سيارة طائرة مصنوعة في الصين تحلق في سماء دبي

الحوار الوطني في مصر: الإفراج عن أكبر دفعة من المحبوسين احتياطيا
أعلنت لجنة العفو الرئاسي في مصر بدء إجراءات الإفراج عن قائمة جديدة
من السجناء تضم 70 شخصا، وتعد الأكبر منذ إعادة تفعيل اللجنة وبدء عملها.
وقال عضو اللجنة المحامي طارق العوضي، في منشور على فيسبوك، مساء
الثلاثاء، إن هذه الدفعة لن تكون الأخيرة، وسيتم الإفراج عن دفعات أخرى متتالية
خلال هذا الشهر، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل حول أبرز المفرج عنهم أو التهم الموجهة إليهم.
وأعاد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، العمل بلجنة العفو الرئاسي في
أبريل/ نيسان الماضي.
وساهمت اللجنة في الإفراج عن مئات المحبوسين احتياطيا على
ذمة قضايا، بينهم معارضون بارزون.
وجرت إعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسي بتوجيه رئاسي، تزامناً مع دعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، آنذاك، إلى بدء أول حوار وطني منذ وصوله إلى السلطة صيف 2014، وصدرت عنها قوائم بعفو رئاسي وأخرى تشمل قرارات قضائية بإخلاء السبيل.
الحرب في أوكرانيا: واشنطن تتهم السعودية بالخضوع لروسيا وبايدن يحذر من العواقب
تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بأنه ستكون هناك "عواقب" تنعكس على العلاقات الأمريكية مع السعودية بعد أن أعلنت أوبك بلس الأسبوع الماضي أنها ستخفض إنتاجها النفطي رغم اعتراضات الولايات المتحدة.
جاء إعلانه بعد يوم واحد من تصريحات السناتور الديمقراطي بوب مينينديز، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، أن الولايات المتحدة يجب أن تجمد على الفور كل جوانب التعاون مع السعودية ، بما في ذلك مبيعات الأسلحة.
ولم يناقش بايدن الخيارات التي يفكر فيها. لكن البيت الأبيض، أكد أن هناك مراجعة للعلاقات دون إعطاء جدول زمني أو معلومات بشأن من سيقود عملية إعادة التقييم.
وقال إن الولايات المتحدة ستراقب الوضع عن كثب "خلال الأسابيع والأشهر المقبلة".
وقال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إن قرار "أوبك بلس" اقتصادي بحت واتخذته الدول الأعضاء بالإجماع.
وأضاف: تصرفت المنظمة بمسؤولية واتخذ الأعضاء القرار المناسب.
وتتهم الولايات المتحدة السعودية بالخضوع لروسيا، التي تعترض على فرض سقف غربي على سعر النفط الروسي. وحاول البيت الأبيض دون جدوى إقناع أكبر شريك عربي لأمريكا بالتخلي عن فكرة خفض الإنتاج.
البرلمان العراقي يجتمع غدا لانتخاب رئيس الجمهورية من بين 33 مرشحا
أعلنت الدائرة الإعلامية في مجلس النواب العراقي في وقت متأخر من ليلة أمس الثلاثاء أسماء المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية للتصويت عليهم في جلسة يوم غد الخميس.
بلغ عدد المرشحين الذين استوفوا شروط الترشح 33 مرشحا، بعد استبعاد 26 مرشحا لأسباب مختلفة، منها عدم توفر شرط الخبرة السياسية وعدم الحصول على شهادة جامعية وشمول المرشح بإجراءات المساءلة والعدالة وشرط العمر.
وتتضمن لائحة المرشحين المؤهلين أسماء بارزة مثل الرئيس الحالي برهم صالح ومنافسه عن الحزب الديمقراطي الكردستاني وزير داخلية إقليم كردستان الحالي ريبر أحمد والقاضي رزكار أمين ووزير الموارد المائية السابق عبد اللطيف رشيد.
مخيم شعفاط: عصيان مدني وإضراب عام في معظم مناطق الضفة الغربية المحتلة
عمّ صباح اليوم إضراب شامل مخيم شعفاط وبلدة عناتا شمال مدينة القدس رفضا للإغلاق الذي فرضته السلطات الإسرائيلية وتقييد حركة الفلسطينيين لليوم الرابع على التوالي.
وكان أهالي مخيم شعفاط قد أعلنوا مساء أمس عن البدء بعصيان مدني مفتوح، رفضا للممارسات الإسرائيلية بحقهم عقب عملية إطلاق النار على حاجز مخيم شعفاط مساء السبت الماضي٬ أسفرت عن مقتل مجندة واصابة حارس أمن بجروح خطيرة.
والتزمت البلدات المقدسية الأخرى بالإضراب، وأغلقت كافة المحال التجارية والمدارس استجابة لدعوات التضامن مع مخيم شعفاط وبلدة عناتا.
وأعلن عدد من الحركات الطلابية في الجامعات الفلسطينية والمحاكم في الضفة الغربية المحتلة، الإضراب الشامل اليوم الأربعاء، تضامناً مع سكان مخيم شعفاط.
وأعلنت مجموعة "عرين الأسود" المسلحة مساء أمس، أن اليوم يوم نفير وإضراب عام تضامنا مع أهالي مخيم شعفاط.
ومجموعة "عرين الأسود" هي جماعة مسلحة تم تأسيسها مؤخرا، عناصرها من الفصائل الفلسطينية فتح وحماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية، وأعلنت المجموعة مسؤوليتها عن عدة عمليات إطلاق نار باتجاه أهداف إسرائيلية مؤخرا.
أول رحلة لسيارة طائرة صينية في دبي
بدأت "السيارة الطائرة" التي صنعتها شركة شيبنغ الصينية لصناعة السيارات الإلكترونية أول رحلة عامة لها في الإمارات.
وتعمل الشركة على الترويج للسيارة - الطائرة الكهربائية في الأسواق الدولية.
والسيارة الطائرة إكس 2 هي طائرة إقلاع وهبوط كهربائية ذات مقعدين، وترفع بواسطة ثمانية مراوح – يوجد اثنتان في كل ركن من أركان السيارة.
واستغرقت الرحلة التجريبة 90 دقيقة، ووصفت الشركة المصنعة التجربة التي جرت بدون طيار في دبي بأنها انطلاقة مهمة وركيزة لجيل السيارات الطائرة المقبل.
ReutersCopyright: Reuters
روسيا وأوكرانيا: كييف تتلقى أول نظام دفاعي مضاد للطائرات من ألمانيا
قال مصدر في وزارة الدفاع الألمانية إن أوكرانيا تلقت الثلاثاء أول أربعة أنظمة دفاع جوي، كانت برلين قد تعهدت بها إلى كييف.
وأعلن وزير الدفاع الأوكراني، أوليكسي ريزنيكوف، في تغريدة نُشرت مساء الثلاثاء أن أوكرانيا تلقت أول نظام دفاعي مضاد للطائرات من ألمانيا.
وقال ريزنيكوف إن"عهدا جديدا للدفاع الجوي بدأ" في أوكرانيا.
وحث الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، الحلفاء على توفير أنظمة دفاع جوي إضافية لأوكرانيا، وجاء هذا قبل اجتماع وزراء دفاع الحلف في بروكسل، الذي يبدأ اليوم ويستمر حتى يوم غد الخميس.
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الحوار الوطني في مصر: الإفراج عن أكبر دفعة من المحبوسين احتياطيا
أعلنت لجنة العفو الرئاسي في مصر بدء إجراءات الإفراج عن قائمة جديدة من السجناء تضم 70 شخصا، وتعد الأكبر منذ إعادة تفعيل اللجنة وبدء عملها.
وقال عضو اللجنة المحامي طارق العوضي، في منشور على فيسبوك، مساء الثلاثاء، إن هذه الدفعة لن تكون الأخيرة، وسيتم الإفراج عن دفعات أخرى متتالية خلال هذا الشهر، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل حول أبرز المفرج عنهم أو التهم الموجهة إليهم.
وأعاد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، العمل بلجنة العفو الرئاسي في أبريل/ نيسان الماضي.
وساهمت اللجنة في الإفراج عن مئات المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا، بينهم معارضون بارزون.
وتطالب مؤسسات حقوقية ومعارضون بإطلاق سراح مزيد من السجناء والمحبوسين وتسريع وتيرة العفو الرئاسي.
وجرت إعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسي بتوجيه رئاسي، تزامناً مع دعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، آنذاك، إلى بدء أول حوار وطني منذ وصوله إلى السلطة صيف 2014، وصدرت عنها قوائم بعفو رئاسي وأخرى تشمل قرارات قضائية بإخلاء السبيل.
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الحرب في أوكرانيا: واشنطن تتهم السعودية بالخضوع لروسيا وبايدن يحذر من العواقب
تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بأنه ستكون هناك "عواقب" تنعكس على العلاقات الأمريكية مع السعودية بعد أن أعلنت أوبك بلس الأسبوع الماضي أنها ستخفض إنتاجها النفطي رغم اعتراضات الولايات المتحدة.
جاء إعلانه بعد يوم واحد من تصريحات السناتور الديمقراطي بوب مينينديز، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، أن الولايات المتحدة يجب أن تجمد على الفور كل جوانب التعاون مع السعودية ، بما في ذلك مبيعات الأسلحة.
ولم يناقش بايدن الخيارات التي يفكر فيها. لكن البيت الأبيض، أكد أن هناك مراجعة للعلاقات دون إعطاء جدول زمني أو معلومات بشأن من سيقود عملية إعادة التقييم.
وقال إن الولايات المتحدة ستراقب الوضع عن كثب "خلال الأسابيع والأشهر المقبلة".
وقال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إن قرار "أوبك بلس" اقتصادي بحت واتخذته الدول الأعضاء بالإجماع.
وأضاف: تصرفت المنظمة بمسؤولية واتخذ الأعضاء القرار المناسب.
وتتهم الولايات المتحدة السعودية بالخضوع لروسيا، التي تعترض على فرض سقف غربي على سعر النفط الروسي. وحاول البيت الأبيض دون جدوى إقناع أكبر شريك عربي لأمريكا بالتخلي عن فكرة خفض الإنتاج.
البرلمان العراقي يجتمع غدا لانتخاب رئيس الجمهورية من بين 33 مرشحا
أعلنت الدائرة الإعلامية في مجلس النواب العراقي في وقت متأخر من ليلة أمس الثلاثاء أسماء المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية للتصويت عليهم في جلسة يوم غد الخميس.
بلغ عدد المرشحين الذين استوفوا شروط الترشح 33 مرشحا، بعد استبعاد 26 مرشحا لأسباب مختلفة، منها عدم توفر شرط الخبرة السياسية وعدم الحصول على شهادة جامعية وشمول المرشح بإجراءات المساءلة والعدالة وشرط العمر.
وتتضمن لائحة المرشحين المؤهلين أسماء بارزة مثل الرئيس الحالي برهم صالح ومنافسه عن الحزب الديمقراطي الكردستاني وزير داخلية إقليم كردستان الحالي ريبر أحمد والقاضي رزكار أمين ووزير الموارد المائية السابق عبد اللطيف رشيد.
مخيم شعفاط: عصيان مدني وإضراب عام في معظم مناطق الضفة الغربية المحتلة
عمّ صباح اليوم إضراب شامل مخيم شعفاط وبلدة عناتا شمال مدينة القدس رفضا للإغلاق الذي فرضته السلطات الإسرائيلية وتقييد حركة الفلسطينيين لليوم الرابع على التوالي.
وكان أهالي مخيم شعفاط قد أعلنوا مساء أمس عن البدء بعصيان مدني مفتوح، رفضا للممارسات الإسرائيلية بحقهم عقب عملية إطلاق النار على حاجز مخيم شعفاط مساء السبت الماضي٬ أسفرت عن مقتل مجندة واصابة حارس أمن بجروح خطيرة.
والتزمت البلدات المقدسية الأخرى بالإضراب، وأغلقت كافة المحال التجارية والمدارس استجابة لدعوات التضامن مع مخيم شعفاط وبلدة عناتا. وأعلن عدد من الحركات الطلابية في الجامعات الفلسطينية والمحاكم في الضفة الغربية المحتلة، الإضراب الشامل اليوم الأربعاء، تضامناً مع سكان مخيم شعفاط.
وأعلنت مجموعة "عرين الأسود" المسلحة مساء أمس، أن اليوم يوم نفير وإضراب عام تضامنا مع أهالي مخيم شعفاط.
ومجموعة "عرين الأسود" هي جماعة مسلحة تم تأسيسها مؤخرا، عناصرها من الفصائل الفلسطينية فتح وحماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية، وأعلنت المجموعة مسؤوليتها عن عدة عمليات إطلاق نار باتجاه أهداف إسرائيلية مؤخرا.
أول رحلة لسيارة طائرة صينية في دبي
بدأت "السيارة الطائرة" التي صنعتها شركة شيبنغ الصينية لصناعة السيارات الإلكترونية أول رحلة عامة لها في الإمارات.
وتعمل الشركة على الترويج للسيارة - الطائرة الكهربائية في الأسواق الدولية.
والسيارة الطائرة إكس 2 هي طائرة إقلاع وهبوط كهربائية ذات مقعدين، وترفع بواسطة ثمانية مراوح – يوجد اثنتان في كل ركن من أركان السيارة.
واستغرقت الرحلة التجريبة 90 دقيقة، ووصفت الشركة المصنعة التجربة التي جرت بدون طيار في دبي بأنها انطلاقة مهمة وركيزة لجيل السيارات الطائرة المقبل.
روسيا وأوكرانيا: كييف تتلقى أول نظام دفاعي مضاد للطائرات من ألمانيا
قال مصدر في وزارة الدفاع الألمانية إن أوكرانيا تلقت الثلاثاء أول أربعة أنظمة دفاع جوي، كانت برلين قد تعهدت بها إلى كييف.
وأعلن وزير الدفاع الأوكراني، أوليكسي ريزنيكوف، في تغريدة نُشرت مساء الثلاثاء أن أوكرانيا تلقت أول نظام دفاعي مضاد للطائرات من ألمانيا.
وقال ريزنيكوف إن"عهدا جديدا للدفاع الجوي بدأ" في أوكرانيا.
وحث الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، الحلفاء على توفير أنظمة دفاع جوي إضافية لأوكرانيا، وجاء هذا قبل اجتماع وزراء دفاع الحلف في بروكسل، الذي يبدأ اليوم ويستمر حتى يوم غد الخميس.