الصواريخ الروسية تستهدف أكثر من 40 منطقة في أوكرانيا، وأردوغان يسعى إلى طرح مفاوضات السلام مجددا بين موسكو وكييف عند لقاء بوتين

من المتوقع أن يلتقي الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على هامش القمة الإقليمية في كازاخستان.
ورجح الكرملين أن يسعى أردوغان مجددا إلى فتح ملف محادثات السلام بشأن أوكرانيا مع الرئيس الروسي.
وكان أردوغان قد طرح الوساطة في المفاوضات بين موسكو وكييف. لكن المراقبين يشككون في إمكانية هذا في الوقت الراهن، إذ يصعب ضمان تطبيق أي مقترحات في ظل التصعيد الأخير.
إذ إن الرئيس بوتين أعلن التعبئة الجزئية، وضم مجموعة من الأقاليم إلى الأراضي الروسية، وشن موجة مدمرة من الضربات الصاروخية شملت معظم المدن الأوكرانية بما فيها كييف.
وعمدت أوكرانيا إلى التصعيد أيضا وقد تكون هي من يقف وراء التفجير العنيف لجزء من جسر القرم.
الحرب في أوكرانيا: تصعيد القصف الروسي الذي استهدف 40 مدينة وبلدة أوكرانية
قال مسؤولون في أوكرانيا، الخميس، إن الصواريخ الروسية قصفت أكثر من 40 مدينة وبلدة أوكرانية، وتزامن هذا مع تعهد حلفاء أوكرانيا بالمزيد من المساعدات العسكرية.
وقالت روسيا إن الغرب، من خلال مساعدة أوكرانيا، يعد طرفا مباشرا في الصراع، وحذرت من أن قبول أوكرانيا في الناتو قد يؤدي إلى اندلاع الحرب العالمية الثالثة.
وتحتدم المعارك على الأراضي الأوكرانية، وقالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية بحسب وكالة رويترز للأنباء، إن الصواريخ الروسية أصابت أكثر من 40 منطقة خلال الـ24 ساعة الماضية، ونفذ سلاح الجو الأوكراني 32 غارة على 25 هدفا.
وقال عمدة مدينة ميكولايف الساحلية إن المدينة الجنوبية"تعرضت لقصف مكثف".
كما تعرض محيط العاصمة كييف لقصف مكثف باستخدام طائرات مسيرة، باتت تعرف بطائرات"كاميكازي"، أي طائرات مفخخة.
وضربت الصواريخ خطوط أنابيب الغاز وخطوط الكهرباء في مدينة نيكوبول في منطقة دنيبروبتروفسك.
ولم تتمكن وكالة رويترز من التحقق بشكل مستقل من تلك المعلومات.
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روسيا وأوكرانيا: الجمعية العامة في الأمم المتحدة تصوت بأغلبية على قرار إدانة ضم أراض أوكرانية إلى روسيا
صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية كبيرة على قرار إدانة محاولات روسيا ضم أربع مناطق من أوكرانيا.
وأيدت 143 دولة من الدول الأعضاء القرار، وصوتت أربع دول فقط مع روسيا – وهي بيلاروسيا وكوريا الشمالية وسوريا ونيكاراغو.
وامتنعت 35 دولة عن التصويت، من بينها الصين والجزائر والسودان.
وقال الرئيس بايدن إن التصويت بعث برسالة واضحة إلى موسكو مفادها أنها لا تستطيع محو دولة ذات سيادة من الخريطة.
واتهم روسيا بمهاجمة المبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة.
وأعرب الرئيس الأوكراني زيلينسكي عن امتنانه للبلدان التي صوتت لدعم وحدة أراضي بلاده.
وقالت سفيرة بريطانيا لدى الأمم المتحدة إن روسيا فشلت في ساحة المعركة وفشلت في الأمم المتحدة، وأضافت أن عشرات الدول اتحدت للدفاع عن ميثاق المنظمة الدولية.
وعبرت روسيا عن أسفها وقالت إن الدول الأوروبية لاتستطيع أن تعترف بالضم قبل أخذ الإذن من واسنطن.
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بوتين يلتقي أردوغان على هامش قمة كازاخستان
من المتوقع أن يلتقي الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على هامش القمة الإقليمية في كازاخستان.
ورجح الكرملين أن يسعى أردوغان مجددا إلى فتح ملف محادثات السلام بشأن أوكرانيا مع الرئيس الروسي.
وكان أردوغان قد طرح الوساطة في المفاوضات بين موسكو وكييف. لكن المراقبين يشككون في إمكانية هذا في الوقت الراهن، إذ يصعب ضمان تطبيق أي مقترحات في ظل التصعيد الأخير.
إذ إن الرئيس بوتين أعلن التعبئة الجزئية، وضم مجموعة من الأقاليم إلى الأراضي الروسية، وشن موجة مدمرة من الضربات الصاروخية شملت معظم المدن الأوكرانية بما فيها كييف.
وعمدت أوكرانيا إلى التصعيد أيضا وقد تكون هي من يقف وراء التفجير العنيف لجزء من جسر القرم.
الحرب في أوكرانيا: تصعيد القصف الروسي الذي استهدف 40 مدينة وبلدة أوكرانية
قال مسؤولون في أوكرانيا، الخميس، إن الصواريخ الروسية قصفت أكثر من 40 مدينة وبلدة أوكرانية، وتزامن هذا مع تعهد حلفاء أوكرانيا بالمزيد من المساعدات العسكرية.
وقالت روسيا إن الغرب، من خلال مساعدة أوكرانيا، يعد طرفا مباشرا في الصراع، وحذرت من أن قبول أوكرانيا في الناتو قد يؤدي إلى اندلاع الحرب العالمية الثالثة.
وتحتدم المعارك على الأراضي الأوكرانية، وقالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية بحسب وكالة رويترز للأنباء، إن الصواريخ الروسية أصابت أكثر من 40 منطقة خلال الـ24 ساعة الماضية، ونفذ سلاح الجو الأوكراني 32 غارة على 25 هدفا.
وقال عمدة مدينة ميكولايف الساحلية إن المدينة الجنوبية"تعرضت لقصف مكثف".
كما تعرض محيط العاصمة كييف لقصف مكثف باستخدام طائرات مسيرة، باتت تعرف بطائرات"كاميكازي"، أي طائرات مفخخة.
وضربت الصواريخ خطوط أنابيب الغاز وخطوط الكهرباء في مدينة نيكوبول في منطقة دنيبروبتروفسك.
ولم تتمكن وكالة رويترز من التحقق بشكل مستقل من تلك المعلومات.
روسيا وأوكرانيا: الجمعية العامة في الأمم المتحدة تصوت بأغلبية على قرار إدانة ضم أراض أوكرانية إلى روسيا
صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية كبيرة على قرار إدانة محاولات روسيا ضم أربع مناطق من أوكرانيا.
وأيدت 143 دولة من الدول الأعضاء القرار، وصوتت أربع دول فقط مع روسيا – وهي بيلاروسيا وكوريا الشمالية وسوريا ونيكاراغو.
وامتنعت 35 دولة عن التصويت، من بينها الصين والجزائر والسودان.
وقال الرئيس بايدن إن التصويت بعث برسالة واضحة إلى موسكو مفادها أنها لا تستطيع محو دولة ذات سيادة من الخريطة.
واتهم روسيا بمهاجمة المبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة.
وأعرب الرئيس الأوكراني زيلينسكي عن امتنانه للبلدان التي صوتت لدعم وحدة أراضي بلاده.
وقالت سفيرة بريطانيا لدى الأمم المتحدة إن روسيا فشلت في ساحة المعركة وفشلت في الأمم المتحدة، وأضافت أن عشرات الدول اتحدت للدفاع عن ميثاق المنظمة الدولية.
وعبرت روسيا عن أسفها وقالت إن الدول الأوروبية لاتستطيع أن تعترف بالضم قبل أخذ الإذن من واسنطن.