الصواريخ الروسية تستهدف أكثر من 40 منطقة في أوكرانيا، وأردوغان يسعى إلى طرح مفاوضات السلام مجددا بين موسكو وكييف عند لقاء بوتين

من المتوقع أن يلتقي الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على هامش القمة الإقليمية في كازاخستان.

ورجح الكرملين أن يسعى أردوغان مجددا إلى فتح ملف محادثات السلام بشأن أوكرانيا مع الرئيس الروسي.

وكان أردوغان قد طرح الوساطة في المفاوضات بين موسكو وكييف. لكن المراقبين يشككون في إمكانية هذا في الوقت الراهن، إذ يصعب ضمان تطبيق أي مقترحات في ظل التصعيد الأخير.

إذ إن الرئيس بوتين أعلن التعبئة الجزئية، وضم مجموعة من الأقاليم إلى الأراضي الروسية، وشن موجة مدمرة من الضربات الصاروخية شملت معظم المدن الأوكرانية بما فيها كييف.

وعمدت أوكرانيا إلى التصعيد أيضا وقد تكون هي من يقف وراء التفجير العنيف لجزء من جسر القرم.