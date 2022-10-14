الجيش الإسرائيلي يقتل "3 فلسطينيين" خلال اقتحام مخيم جنين في الضفة الغربية، وأستراليا تخلي أجزاء من ثلاث ولايات بسبب الفيضانات

الهجرة غير الشرعية: انتشال 15 جثة قبالة الساحل التونسي
أعلن خفر السواحل التونسي العثور على 15 جثة جرفتها الأمواج قبالة ساحل المهدية.
وقال خفر السواحل إن الجثث كانت متحللة للغاية، مما يشير إلى أنها بقيت في الماء لفترة طويلة.
وقالت السلطات إنها تحاول التعرف على الضحايا، لكنها أضافت أنهم أفارقة. إذ يخاطر العديد من المهاجرين الأفارقة بحياتهم لعبور المتوسط في محاولة للوصول إلى أوروبا.
الضفة الغربية المحتلة: القوات الإسرائيلية تقتل "ثلاثة" فلسطينيين بينهم طبيب خلال اقتحام مخيم جنين
قتلت القوات الإسرائيلية فلسطينيين بينهم طبيب من الهلال الأحمر الفلسطيني خلال عملية عسكرية في مخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن شهود عيان أن الطبيب عبدالله أبو تين ومتين ضبايا، قتلا بنيران قناصة.
وذكرت الوكالة أن "قوات خاصة اسرائيلبية تسللت إلى مدينة جنين ومخيمها واعتلت أسطح عدة أبنية، تبعها اقتحام عشرات الآليات العسكرية، مما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة، استخدمت خلالها القوات الاسرائيلية الرصاص الحي".
وقال الإعلام الإسرائيلي "إن ثلاثة فلسطينيين قتلوا خلال العملية، وأضاف أن الطبيب وصل خلال عمله بسيارة الإسعاف الى مكان الاشتباكات قبل أن يقتل. وذكر أن الجيش الإسرائيلي ووحدات المستعربين تقوم منذ صباح اليوم "بنشاط امني" في المخيم، جرى خلاله تبادل إطلاق نار بين الجنود ومسلحين فلسطينيين.
ورفض الجيش الإسرائيلي التعليق على سقوط قتلى بحسب وكالة فرانس برس، وقال إنه يحقق في ملابسات الحادث.
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الفيضانات في أستراليا تغمر مئات المنازل والسلطات تبدأ في إخلاء مناطق في ثلاث ولايات من سكانها
بدأت السلطات في أستراليا بترحيل عدد كبير من سكان ثلاث ولايات أسترالية، إذ يتوقع أن تسبب الأمطار الغزيرة فيضانات كبيرة وخطيرة.
ويقدر الخبراء أن كمية الأمطار التي هطلت بغزارة على البلاد خلال 24 ساعة فقط تعادل ثلاثة أضعاف ما يهطل في شهر واحد.
وغمرت المياه 500 منزل تقريبا، وتوفي شخص وفقد آخر.
وكانت ولاية فيكتوريا - ثاني أكبر الولايات في أستراليا من حيث عدد السكان - الأكثر تضررا هذا الأسبوع. وتوقع رئيس الوزراء دانييل أندروز أن يرتفع عدد المنازل المتضررة، ووصف الفيضانات الأخيرة بأنها أحد أسوأ الفيضانات في الولاية منذ عقود.
وأخليت منذ أيام حدائق البيوت المتنقلة، وغمرت المياه مراكز التسوق حيث ضربت الأمطار الغزيرة أجزاء من نيو ساوث ويلز التي غمرتها الفيضاناتووصل عدد التحذيرات من الفيضان إلى 80 تحذيرًا في نيو ساوث ويلز.
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الهجرة غير الشرعية: انتشال 15 جثة قبالة الساحل التونسي
أعلن خفر السواحل التونسي العثور على 15 جثة جرفتها الأمواج قبالة ساحل المهدية.
وقال خفر السواحل إن الجثث كانت متحللة للغاية، مما يشير إلى أنها بقيت في الماء لفترة طويلة.
وقالت السلطات إنها تحاول التعرف على الضحايا، لكنها أضافت أنهم أفارقة. إذ يخاطر العديد من المهاجرين الأفارقة بحياتهم لعبور المتوسط في محاولة للوصول إلى أوروبا.
الضفة الغربية المحتلة: القوات الإسرائيلية تقتل "ثلاثة" فلسطينيين بينهم طبيب خلال اقتحام مخيم جنين
قتلت القوات الإسرائيلية فلسطينيين بينهم طبيب من الهلال الأحمر الفلسطيني خلال عملية عسكرية في مخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن شهود عيان أن الطبيب عبدالله أبو تين ومتين ضبايا، قتلا بنيران قناصة.
وذكرت الوكالة أن "قوات خاصة اسرائيلبية تسللت إلى مدينة جنين ومخيمها واعتلت أسطح عدة أبنية، تبعها اقتحام عشرات الآليات العسكرية، مما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة، استخدمت خلالها القوات الاسرائيلية الرصاص الحي".
وقال الإعلام الإسرائيلي "إن ثلاثة فلسطينيين قتلوا خلال العملية، وأضاف أن الطبيب وصل خلال عمله بسيارة الإسعاف الى مكان الاشتباكات قبل أن يقتل. وذكر أن الجيش الإسرائيلي ووحدات المستعربين تقوم منذ صباح اليوم "بنشاط امني" في المخيم، جرى خلاله تبادل إطلاق نار بين الجنود ومسلحين فلسطينيين.
ورفض الجيش الإسرائيلي التعليق على سقوط قتلى بحسب وكالة فرانس برس، وقال إنه يحقق في ملابسات الحادث.
الفيضانات في أستراليا تغمر مئات المنازل والسلطات تبدأ في إخلاء مناطق في ثلاث ولايات من سكانها
بدأت السلطات في أستراليا بترحيل عدد كبير من سكان ثلاث ولايات أسترالية، إذ يتوقع أن تسبب الأمطار الغزيرة فيضانات كبيرة وخطيرة.
ويقدر الخبراء أن كمية الأمطار التي هطلت بغزارة على البلاد خلال 24 ساعة فقط تعادل ثلاثة أضعاف ما يهطل في شهر واحد.
وغمرت المياه 500 منزل تقريبا، وتوفي شخص وفقد آخر.
وكانت ولاية فيكتوريا - ثاني أكبر الولايات في أستراليا من حيث عدد السكان - الأكثر تضررا هذا الأسبوع. وتوقع رئيس الوزراء دانييل أندروز أن يرتفع عدد المنازل المتضررة، ووصف الفيضانات الأخيرة بأنها أحد أسوأ الفيضانات في الولاية منذ عقود.
وأخليت منذ أيام حدائق البيوت المتنقلة، وغمرت المياه مراكز التسوق حيث ضربت الأمطار الغزيرة أجزاء من نيو ساوث ويلز التي غمرتها الفيضاناتووصل عدد التحذيرات من الفيضان إلى 80 تحذيرًا في نيو ساوث ويلز.