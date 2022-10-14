الجيش الإسرائيلي يقتل "3 فلسطينيين" خلال اقتحام مخيم جنين في الضفة الغربية، وأستراليا تخلي أجزاء من ثلاث ولايات بسبب الفيضانات

قتلت القوات الإسرائيلية فلسطينيين بينهم طبيب من الهلال الأحمر الفلسطيني خلال عملية عسكرية في مخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن شهود عيان أن الطبيب عبدالله أبو تين ومتين ضبايا، قتلا بنيران قناصة.

وذكرت الوكالة أن "قوات خاصة اسرائيلبية تسللت إلى مدينة جنين ومخيمها واعتلت أسطح عدة أبنية، تبعها اقتحام عشرات الآليات العسكرية، مما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة، استخدمت خلالها القوات الاسرائيلية الرصاص الحي".

وقال الإعلام الإسرائيلي "إن ثلاثة فلسطينيين قتلوا خلال العملية، وأضاف أن الطبيب وصل خلال عمله بسيارة الإسعاف الى مكان الاشتباكات قبل أن يقتل. وذكر أن الجيش الإسرائيلي ووحدات المستعربين تقوم منذ صباح اليوم "بنشاط امني" في المخيم، جرى خلاله تبادل إطلاق نار بين الجنود ومسلحين فلسطينيين.

ورفض الجيش الإسرائيلي التعليق على سقوط قتلى بحسب وكالة فرانس برس، وقال إنه يحقق في ملابسات الحادث.