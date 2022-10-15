حزمة مساعدات سعودية لأوكرانيا واستعداد للوساطة لإنهاء الحرب، وصفارات الإنذار تدوي في سماء المدن الأوكرانية

دوت صفارات الإنذار في جميع المدن الأوكرانية، مع استمرار الهجمات الروسية خلال الليل.

وقال حاكم منطقة زابوريجيا إن المدينة تعرضت ليلة أمس لأربع هجمات بطائرات بدون طيار، كما قصفت المنطقة بالصواريخ صباح اليوم، واستهدفت على حد قوله منشآت الطاقة والبنية التحتية الصناعية.

كما تعرضت مدينة نيكوبول للنيران. وسقطت عشرات القذائف على المدينة بحسب المصادر الأوكرانية. كما وردت تقارير عن هجوم صاروخي على أهداف في كييف.

وذكرت وكالة الأنباء الروسية نوفوستي نقلا عن مصادر أوكرانية أن إحدى كبريات شركات التعدين في أوكرانيا قد علقت عملياتها بسبب انقطاع التيار الكهربائي، كما تأثرت بشكل كبير حركة القطارات.