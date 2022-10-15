حزمة مساعدات سعودية لأوكرانيا واستعداد للوساطة لإنهاء الحرب، وصفارات الإنذار تدوي في سماء المدن الأوكرانية

دوت صفارات الإنذار في جميع المدن الأوكرانية، مع استمرار الهجمات الروسية خلال الليل. وقال حاكم منطقة زابوريجيا إن المدينة تعرضت ليلة أمس لأربع هجمات بطائرات بدون طيار، كما قصفت المنطقة بالصواريخ صباح اليوم، واستهدفت على حد قوله منشآت الطاقة والبنية التحتية الصناعية. كما تعرضت مدينة نيكوبول للنيران. وسقطت عشرات القذائف على المدينة بحسب المصادر الأوكرانية. كما وردت تقارير عن هجوم صاروخي على أهداف في كييف. وذكرت وكالة الأنباء الروسية نوفوستي نقلا عن مصادر أوكرانية أن إحدى كبريات شركات التعدين في أوكرانيا قد علقت عملياتها بسبب انقطاع التيار الكهربائي، كما تأثرت بشكل كبير حركة القطارات.
تغطية مباشرة
time_stated_uk
الحرب في أوكرانيا: استهداف كييف ومناطق حول زابوريجيا
دوت صفارات الإنذار في جميع المدن الأوكرانية، مع استمرار الهجمات الروسية خلال الليل.
وقال حاكم منطقة زابوريجيا إن المدينة تعرضت ليلة أمس لأربع هجمات بطائرات بدون طيار، كما قصفت المنطقة بالصواريخ صباح اليوم، واستهدفت على حد قوله منشآت الطاقة والبنية التحتية الصناعية.
كما تعرضت مدينة نيكوبول للنيران. وسقطت عشرات القذائف على المدينة بحسب المصادر الأوكرانية. كما وردت تقارير عن هجوم صاروخي على أهداف في كييف.
وذكرت وكالة الأنباء الروسية نوفوستي نقلا عن مصادر أوكرانية أن إحدى كبريات شركات التعدين في أوكرانيا قد علقت عملياتها بسبب انقطاع التيار الكهربائي، كما تأثرت بشكل كبير حركة القطارات.
الحرب في أوكرانيا: 400 مليون دولار حزمة مساعدات إنسانية سعودية لكييف
تعهد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء، بتقديم 400 مليون دولار حزمة مساعدات إنسانية لأوكرانيا.
كما أكد خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي استعداد المملكة للاستمرار في جهود الوساطة، واتخاذ ما يلزم لخفض التصعيد.
وشكر زيلينسكي السعودية على حزمة المساعدات وعلى تصويتها لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي رفض ضم مناطق أوكرانية لروسيا. وعبر عن تقديره لاستعداد الرياض لبذل الجهود من أجل إيجاد حل للأزمة.
وكانت واشنطن قد أعلنت أيضا عن حزمة مساعدات عسكرية بقيمة 750 مليون دولار. وتشمل تلك الحزمة بحسب وزارة الدفاع الأمريكية قذائف وصواريخ ضد الدبابات وصواريخ ضد أجهزة الرادار وقذائف مدفعية ومعدات طبية.
ويصل بذلك إجمالي المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا حتى الآن إلى أكثر من 18 مليار دولار.