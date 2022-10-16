طهران تندد بـ"الدعم الأمريكي" للمظاهرات في إيران، ومصر "تقترب" من الحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي

وتكافح تونس لإنعاش ماليتها العامة مع تزايد السخط الشعبي والنقابي عبر قطاعات متعددة في ظل مناخ انهيار الثقة، واستعار التضخم وأزمة الغلاء بالإضافة إلى تردي المعيشة بسبب النقص الحاصل مؤخرا في واردات الغذاء والوقودما يهدد الاستقرار الداخلي.
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مهسا أميني: طهران تندد بـ"الدعم الأمريكي" للمظاهرات في إيران
أدانت
الحكومة الإيرانية ما وصفته بـ"الدعم الذي تقدمه إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن" للمظاهرات في إيران واصفا إياه بــ"تدخل سافر في شؤونها الداخلية".
وقال
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، إن إيران "أقوى من أن تستسلم
للتهديدات الأمريكية".
وكان
الرئيس الأمريكي جو بايدن قد قال إنه تفاجأ بالشجاعة التي أبداها الإيرانيون،
رجالا ونساء، الذين تظاهروا على مدار شهر.
وسُمع
دوي إطلاق النار وصفارات الإنذار من داخل السجن.
وقال
محافظ طهران إن الحريق اندلع بسبب أعمال شغب بين السجناء ، لكن هذا غير مؤكد من
مصدر مستقل.
ويضم
سجن إيفين سجناء سياسيين وجنائيين بينهم متظاهرون اعتقلوا خلال الموجة الحالية من
المظاهرات المناهضة للحكومة ، بالإضافة إلى العديد من مزدوجي الجنسية.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن
إيران تتحمل المسؤولية الكاملة عن سلامة الأمريكيين المحتجزين في هذا السجن.
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عفو رئاسي مصري عن 25 من المحبوسين على ذمة قضايا سياسية
أعلنت لجنة العفو الرئاسي في مصر الإفراج عن 25
شخصا من المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا ذات طابع سياسي، ضمن أحدث قوائم
مبادرة العفو الرئاسي التي أعاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي العمل بها منذ
إبريل نيسان الماضي.
وقال عضو اللجنة طارق الخولي عبر صفحته الرسمية على موقع
فيسبوك اليوم الأحد "اليوم نشهد خروج دفعة جديدة من 25 شخصا من المحبوسين احتياطيا".
وتلك هي القائمة الثانية التي يُعلن عنها خلال شهر أكتوبر
تشرين الأول الجاري، حيث أعلنت اللجنة قبل أسبوع عن تقديم قائمة من 70
شخصا أفرجت السلطات عنهم، ويعتبر ذلك الرقم الأكبر منذ بدء اللجنة عملها.
ولم تعلن اللجنة عن أسماء الأشخاص المفرج عنهم خلال
القائمة الجديدة أو القائمة السابقة حتى الآن.
وساهمت لجنة العفو الرئاسي منذ إعادة تفعيلها قبل نحو
ستة أشهر في الإفراج عن مئات المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا، بينهم معارضون
بارزون.
وتطالب مؤسسات حقوقية ومعارضون بإطلاق سراح مزيد من
السجناء والمحبوسين وتسريع وتيرة العفو الرئاسي، قبيل بدء جلسات الحوار الوطني
التي من المقرر أن تبدأ خلال أسابيع.
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لجنة المعلمين في السودان تدعو إلى مواكب احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور
دعت لجنة المعلمين السودانيين إلى مواكب احتجاجية في
الخرطوم وغيرها من مدن البلاد للمطالبة بتحسين الأجور.
ودعت اللجنة في بيان المعلمين إلى التوجه إلى مقر مجلس
الوزراء احتجاجا على ضعف الرواتب، مشيرة إلى أن المرتبات الحالية لا تتناسب مع
الأوضاع الاقتصادية.
تأتي الدعوات للاحتجاج بالرغم من خطوة السلطات المسؤولة
بزيادة رواتب المعلمين وتحسين ظروف الخدمة الخميس الماضي.
ودخلت قطاعات أخرى مثل مهندسي الكهرباء وأطباء الامتياز
في إضراب عن العمل في الآونة الأخيرة في مسعى منها للضغط على الحكومة لتحسين
الأجور.
كما أغلق تجار أبواب محالهم التجارية في مناطق عدة في
البلاد احتجاجا على ما وصفوه بالزيادات الكبيرة وغير المبررة في الضرائب والرسوم
الحكومية الأخرى.
وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن إلغاء تصاريح الدخول لأكثر من 160 فلسطينيا من مدينة نابلس
أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، صباح يوم
الأحد، إلغاء تصاريح الدخول لأكثر من 160 فلسطينيا من مدينة نابلس.
وجاء في بيان صادر عن مكتب المتحدث باسم وحدة تنسيق
أعمال الحكومة الإسرائيلية في مناطق الضفة الغربية وغزة أن إلغاء تصاريح الدخول
إلى إسرائيل جاء في ختام جلسة تقييم للوضع الأمني أجراها غانتس.
وتفرض إسرائيل طوقا أمنيا على الضفة الغربية اليوم
الأحد، الذي يصادف عيد فرحة التوراة، بحيث يدخل الإغلاق حيز التنفيذ الساعة
الرابعة بعد الظهر بتوقيت القدس، على أن يُرفع غدا الاثنين بعد انتهاء الفعاليات
الاحتفالية.
يأتي ذلك في وقت تستمر حالة التأهب الأمني الكبيرة في القدس والضفة الغربية في أعقاب التوتر الذي تشهده المنطقة، حيث تواصل القوات
الإسرائيلية عمليات البحث عن فلسطيني تتهمه بإطلاق النار على قواتها عند حاجز مخيم
شعفاط الأسبوع الماضي.
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مالك السليمي: ليلة ثانية من المواجهات بين الشرطة التونسية وشباب غاضبين في حي التضامن
شهد حي التضامن بتونس العاصمة اشتباكات الشرطة وشبان غاضبين لليلة الثانية بعد وفاة شاب متأثرا بجروح أصيب بها خلال مطاردة للشرطة قبل أكثر من شهر في خضم توتر سياسي واجتماعي.
وأطلقت شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في منطقتي التضامن والانطلاقة، حيث رفع المتظاهرون شعارات ضد الشرطة ورشقوها بالحجارة.
ويزيد أحدث احتجاج الضغط على الحكومة التي تعاني من أزمة اقتصادية وسياسية.
وتقول عائلة الشاب مالك السليمي (24 عاما) إن ابنهم سقط في حفرة وتعرض لإصابة في رقبته بعد أن طاردته الشرطة في نهاية أغسطس آب. وتوفي يوم الجمعة متأثرا بإصابته.
وبدأ الاحتجاج يوم الجمعة بعد تشييع جنازته. ولم تعلق وزارة الداخلية على مقتل السليمي.
وتكافح تونس لإنعاش ماليتها العامة مع تزايد السخط الشعبي والنقابي عبر قطاعات متعددة في ظل مناخ انهيار الثقة، واستعار التضخم وأزمة الغلاء بالإضافة إلى تردي المعيشة بسبب النقص الحاصل مؤخرا في واردات الغذاء والوقودما يهدد الاستقرار الداخلي.
مهسا أميني: طهران تندد بـ"الدعم الأمريكي" للمظاهرات في إيران
أدانت الحكومة الإيرانية ما وصفته بـ"الدعم الذي تقدمه إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن" للمظاهرات في إيران واصفا إياه بــ"تدخل سافر في شؤونها الداخلية".
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، إن إيران "أقوى من أن تستسلم للتهديدات الأمريكية".
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد قال إنه تفاجأ بالشجاعة التي أبداها الإيرانيون، رجالا ونساء، الذين تظاهروا على مدار شهر.
وتشهد إيران مظاهرات حاشدة للتنديد بوفاة الشابة مهسا أميني بعد أيام من احتجازها على يد شرطة الأخلاق بزعم مخالفتها للقواعد التي تحكم حجاب النساء.
وفرضت دول غربية عقوبات على مسؤولين حكوميين على خلفية حملات قمع المتظاهرين وسط تقارير عن مقتل أكثر من 100 شخص خلال المظاهرات.
وزير المالية المصري يعلن قرب التوصل لاتفاق للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي
أعلن وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط الانتهاء من الاتفاق مع خبراء صندوق النقد الدولي على برنامج جديد للحصول على قرض من الصندوق.
وقال معيط في بيان إنه سيتم الإعلان عن الاتفاق "قريبا جدا".
وعقد وزير المالية مناقشات مع خبراء الصندوق على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن.
وتسعى مصر للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي لم تعلن عن قيمته بعد، لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.
وأكدت الرئيسة التنفيذية للصندوق كريستالينا جورجيفا في تصريحات يوم السبت أن الإعلان عن الاتفاق على منح قرض جديد لمصر سيكون "قريبا جدا".
وخلال السنوات الست الماضية حصلت مصر على ثلاثة قروض من صندوق النقد، بلغت قيمتها نحو 20 مليار دولار.
وفقدت العملة المصرية نحو 25% من قيمتها منذ مارس/ آذارالماضي.
ويتوقع العديد من المحللين الاقتصاديين أن تنخفض قيمة الجنيه بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، خصوصا مع اقتراب الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
كذلك شهد الاحتياطي المصري من العملة الأجنبية تراجعا كبيرا خلال الشهور الماضية، حيث سجل الاحتياطي النقدي في سبتمبر/ أيلول الماضي 33.1 مليار دولار، مقابل نحو 45 مليار دولار في فبراير/ شباط الماضي.
الصراع في تيغراي: تحذير أمريكي من تبعات المواجهات على حياة المدنيين
حذرت رئيسة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، سامانثا باور، من تعرض المدنيين في شمال أثيوبيا بشكل متصاعد لأعمال القتل والاعتداءات.
واعتبرت باور أن ما يجري على الأرض يفاقم من هذا الخطر الماثل على سكان إقليم تيغراي.
وأوضحت أن الهجوم المشترك الذي تشنه كل من قوات الحكومة الفيدرالية الأثيوبية بالتعاون مع القوات الإريترية، على وشك أن تتجه عملياته نحو مناطق مأهولة وأحياء يسكنها المدنيون للسيطرة عليها.
وكانت القوات الإريترية دخلت عبر الحدود تيغراي دعما للجيش الأثيوبي في حملته العسكرية التي بدأها هناك قبل عامين لمحاربة وردع قوات السلطة المحلية، المتمثلة في جبهة تحرير شعب تيغراي بعد اندلاع القتال.
ويتوقع أن يتسبب هذا النزاع المستمر في تعقيد مشكلة الأزمة الغذائية الحادة والمزمنة.
وقالت باور إنه يتعين وقف الهجوم الإثيوبي والسماح بوصول وتقديم المعونات الإنسانية من دون قيود و دون التعرض لسلاسل الإمدادات.
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مهسا أميني: السلطات الإيرانية تعلن السيطرة على حريق سجن إيفين
أعلنت السلطات الإيرانية السيطرة على حريق اندلع في سجن إيفين في طهران.
وفي وقت سابق، أظهرت مقاطع فيديو انتشرت على الإنترنت النيران مشتعلة في سجن إيفين الذي يضم مئات السجناء السياسيين.
وسُمع دوي إطلاق النار وصفارات الإنذار من داخل السجن.
وقال محافظ طهران إن الحريق اندلع بسبب أعمال شغب بين السجناء ، لكن هذا غير مؤكد من مصدر مستقل.
ويضم سجن إيفين سجناء سياسيين وجنائيين بينهم متظاهرون اعتقلوا خلال الموجة الحالية من المظاهرات المناهضة للحكومة ، بالإضافة إلى العديد من مزدوجي الجنسية.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن إيران تتحمل المسؤولية الكاملة عن سلامة الأمريكيين المحتجزين في هذا السجن.
عفو رئاسي مصري عن 25 من المحبوسين على ذمة قضايا سياسية
أعلنت لجنة العفو الرئاسي في مصر الإفراج عن 25 شخصا من المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا ذات طابع سياسي، ضمن أحدث قوائم مبادرة العفو الرئاسي التي أعاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي العمل بها منذ إبريل نيسان الماضي.
وقال عضو اللجنة طارق الخولي عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك اليوم الأحد "اليوم نشهد خروج دفعة جديدة من 25 شخصا من المحبوسين احتياطيا".
وتلك هي القائمة الثانية التي يُعلن عنها خلال شهر أكتوبر تشرين الأول الجاري، حيث أعلنت اللجنة قبل أسبوع عن تقديم قائمة من 70 شخصا أفرجت السلطات عنهم، ويعتبر ذلك الرقم الأكبر منذ بدء اللجنة عملها.
ولم تعلن اللجنة عن أسماء الأشخاص المفرج عنهم خلال القائمة الجديدة أو القائمة السابقة حتى الآن.
وساهمت لجنة العفو الرئاسي منذ إعادة تفعيلها قبل نحو ستة أشهر في الإفراج عن مئات المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا، بينهم معارضون بارزون.
وتطالب مؤسسات حقوقية ومعارضون بإطلاق سراح مزيد من السجناء والمحبوسين وتسريع وتيرة العفو الرئاسي، قبيل بدء جلسات الحوار الوطني التي من المقرر أن تبدأ خلال أسابيع.
لجنة المعلمين في السودان تدعو إلى مواكب احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور
دعت لجنة المعلمين السودانيين إلى مواكب احتجاجية في الخرطوم وغيرها من مدن البلاد للمطالبة بتحسين الأجور.
ودعت اللجنة في بيان المعلمين إلى التوجه إلى مقر مجلس الوزراء احتجاجا على ضعف الرواتب، مشيرة إلى أن المرتبات الحالية لا تتناسب مع الأوضاع الاقتصادية.
تأتي الدعوات للاحتجاج بالرغم من خطوة السلطات المسؤولة بزيادة رواتب المعلمين وتحسين ظروف الخدمة الخميس الماضي.
ودخلت قطاعات أخرى مثل مهندسي الكهرباء وأطباء الامتياز في إضراب عن العمل في الآونة الأخيرة في مسعى منها للضغط على الحكومة لتحسين الأجور.
كما أغلق تجار أبواب محالهم التجارية في مناطق عدة في البلاد احتجاجا على ما وصفوه بالزيادات الكبيرة وغير المبررة في الضرائب والرسوم الحكومية الأخرى.
وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن إلغاء تصاريح الدخول لأكثر من 160 فلسطينيا من مدينة نابلس
أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، صباح يوم الأحد، إلغاء تصاريح الدخول لأكثر من 160 فلسطينيا من مدينة نابلس.
وجاء في بيان صادر عن مكتب المتحدث باسم وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في مناطق الضفة الغربية وغزة أن إلغاء تصاريح الدخول إلى إسرائيل جاء في ختام جلسة تقييم للوضع الأمني أجراها غانتس.
وتفرض إسرائيل طوقا أمنيا على الضفة الغربية اليوم الأحد، الذي يصادف عيد فرحة التوراة، بحيث يدخل الإغلاق حيز التنفيذ الساعة الرابعة بعد الظهر بتوقيت القدس، على أن يُرفع غدا الاثنين بعد انتهاء الفعاليات الاحتفالية.
يأتي ذلك في وقت تستمر حالة التأهب الأمني الكبيرة في القدس والضفة الغربية في أعقاب التوتر الذي تشهده المنطقة، حيث تواصل القوات الإسرائيلية عمليات البحث عن فلسطيني تتهمه بإطلاق النار على قواتها عند حاجز مخيم شعفاط الأسبوع الماضي.