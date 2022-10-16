طهران تندد بـ"الدعم الأمريكي" للمظاهرات في إيران، ومصر "تقترب" من الحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي

شهد حي التضامن بتونس العاصمة اشتباكات الشرطة وشبان غاضبين لليلة الثانية بعد وفاة شاب متأثرا بجروح أصيب بها خلال مطاردة للشرطة قبل أكثر من شهر في خضم توتر سياسي واجتماعي.

وأطلقت شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في منطقتي التضامن والانطلاقة، حيث رفع المتظاهرون شعارات ضد الشرطة ورشقوها بالحجارة.

ويزيد أحدث احتجاج الضغط على الحكومة التي تعاني من أزمة اقتصادية وسياسية.

وتقول عائلة الشاب مالك السليمي (24 عاما) إن ابنهم سقط في حفرة وتعرض لإصابة في رقبته بعد أن طاردته الشرطة في نهاية أغسطس آب. وتوفي يوم الجمعة متأثرا بإصابته.

وبدأ الاحتجاج يوم الجمعة بعد تشييع جنازته. ولم تعلق وزارة الداخلية على مقتل السليمي.

وتكافح تونس لإنعاش ماليتها العامة مع تزايد السخط الشعبي والنقابي عبر قطاعات متعددة في ظل مناخ انهيار الثقة، واستعار التضخم وأزمة الغلاء بالإضافة إلى تردي المعيشة بسبب النقص الحاصل مؤخرا في واردات الغذاء والوقودما يهدد الاستقرار الداخلي.