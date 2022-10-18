انتقادات إسرائيلية لقرار أسترالي متعلق بالقدس، والإمارات تحتج على تصريحات "عنصرية" لمسؤول أوروبي

أفاد إحصاء حكومي مصري بأن معدلات الفقر في البلاد انخفضت بنسبة 2.8% خلال عامي 2019-2020، حيث سجلت نسبة 29.7% مقابل 32.5 خلال عامي 2017-2018.

وبحسب بيان صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على الفقر، هذه هي المرة الأولى التي يٌسجل مؤشر الفقر في مصر انخفاضا منذ 20 عاما.

كما ذكر البيان أنه اعتمد على عدة مصادر أبرزها بحث الدخل والإنفاق الذي يصدره الجهاز، وهو بحث يصدر كل عامين يرصد متوسط أنماط الاستهلاك والإنفاق للأسر والأفراد في مصر.

وربط البيان بين نسبة الفقر والزيادة السكانية، حيث قال إن 80.6% من الأفراد الذين يعيشون في أسر بها 10 أفراد أو أكثر هم من الفقراء، و%48.1 من الأفراد الذين يعيشون في أسر بها 6-7 أفراد فقراء، مقارنة بـ7.5% بالأسر التي بها أقل من 4 أفراد.

كما لفت البيان أن مؤشرات الفقر تتناقص كلما ارتفع مستوى التعليم، وقال إن نسبة الفقراء بين الأميين تبلغ 35.6%، وتبلغ النسبة 33.1% بين الحاصلين على شهادة تعليم أساسي، مقابل 9.4% بين الحاصلين على شهادات جامعية.

ويذكر أن مصر تواجه عدة أزمات اقتصادية منذ عام 2020 بعد جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، حيث أثرت فترة الإغلاق التي تلت انتشار كورونا بشكل كبير على السياحة الواردة إلى مصر، والتي تعد أحد مصادر الدخل الأساسية للبلاد، كذلك الحرب الروسية الأوكرانية وما تبعها من ارتفاع حاد في أسعار الغذاء والطاقة، حيث تعد مصر من أكبر مستوردي القمح الروسي والأوكراني.

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، سجل معدل التضخم السنوي في مصر نسبة 15.3%، مقابل 8% لنفس الشهر من عام 2021، بحسب بيانات جهاز التعبئة العامة والإحصاء.