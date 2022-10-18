انتقادات إسرائيلية لقرار أسترالي متعلق بالقدس، والإمارات تحتج على تصريحات "عنصرية" لمسؤول أوروبي

إحصاء حكومي: نسبة الفقر في مصر تراجعت بنحو 2.8 في المئة
أفاد إحصاء حكومي
مصري بأن معدلات الفقر في البلاد انخفضت بنسبة 2.8% خلال عامي 2019-2020، حيث سجلت نسبة 29.7% مقابل 32.5
خلال عامي 2017-2018.
وبحسب
بيان صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بمناسبة اليوم
العالمي للقضاء على الفقر، هذه هي المرة الأولى التي يٌسجل مؤشر الفقر في مصر
انخفاضا منذ 20 عاما.
كما
ذكر البيان أنه اعتمد على عدة مصادر أبرزها بحث الدخل والإنفاق الذي يصدره الجهاز،
وهو بحث يصدر كل عامين يرصد متوسط أنماط الاستهلاك والإنفاق للأسر والأفراد في
مصر.
وربط
البيان بين نسبة الفقر والزيادة السكانية، حيث قال إن 80.6% من الأفراد الذين
يعيشون في أسر بها 10 أفراد أو أكثر هم من الفقراء، و%48.1 من الأفراد الذين
يعيشون في أسر بها 6-7 أفراد فقراء، مقارنة بـ7.5% بالأسر التي بها أقل من 4
أفراد.
كما
لفت البيان أن مؤشرات الفقر تتناقص كلما ارتفع مستوى التعليم، وقال إن نسبة
الفقراء بين الأميين تبلغ 35.6%، وتبلغ النسبة 33.1% بين الحاصلين على شهادة تعليم
أساسي، مقابل 9.4% بين الحاصلين على شهادات جامعية.
ويذكر
أن مصر تواجه عدة أزمات اقتصادية منذ عام 2020 بعد جائحة كورونا، والحرب الروسية
الأوكرانية، حيث أثرت فترة الإغلاق التي تلت انتشار كورونا بشكل كبير على السياحة
الواردة إلى مصر، والتي تعد أحد مصادر الدخل الأساسية للبلاد، كذلك الحرب الروسية
الأوكرانية وما تبعها من ارتفاع حاد في أسعار الغذاء والطاقة، حيث تعد مصر من أكبر
مستوردي القمح الروسي والأوكراني.
وفي
سبتمبر/ أيلول الماضي، سجل معدل التضخم السنوي في مصر نسبة 15.3%، مقابل 8% لنفس
الشهر من عام 2021، بحسب بيانات جهاز التعبئة العامة والإحصاء.
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الإمارات تحتج على تصريحات "عنصرية" لمسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي
أعلنت السلطات في الإمارات إنها استدعت بالأمس القائم
بأعمال رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لديها طالبة تفسير ما وصفتها بتصريحات عنصرية
أدلى بها مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الأسبوع الماضي.
وأفادت وكالة أنباء الإمارات بأن وزارة الخارجية قالت
إن التصريحات كانت "غير مناسبة وتتسم بالعنصرية" و"تساهم في تفاقم
التعصب والتمييز على المستوى العالمي".
وفي تصريحات أدلى بها خلال افتتاح الأكاديمية
الدبلوماسية الأوروبية الجديدة في بروج في بلجيكا الأسبوع الماضي، وتم تداولها على
الإنترنت على نطاق واسع منذ ذلك الحين، وصف بوريل أوروبا بأنها "حديقة"
ومعظم العالم بأنه "غابة" يمكن "أن تغزو الحديقة".
وقال بوريل، وهو سياسي إسباني، "يجب أن يعتني
البستانيون بالحديقة، لكنهم لن يحموا الحديقة ببناء الجدران. حديقة صغيرة جميلة
محاطة بجدران عالية لمنع الغابة من الدخول لن تكون حلا. لأن الغابة لديها قدرة
كبيرة على النمو ولن يكون الجدار عاليا بما يكفي أبدا".
وتابع "يجب أن يذهب البستانيون إلى الغابة. يجب
أن يكون الأوروبيون أكثر انخراطا مع بقية العالم. وإلا فإن بقية العالم سوف تغزونا".
وذكرت وكالة وكالة إي.إف.إي للأنباء أن بوريل نفى في
مؤتمر صحفي يوم الاثنين أن تكون رسالته عنصرية أو استعمارية. وقال إن التصريحات
تهدف إلى رفض فكرة "حصن أوروبا" وتشجيع الطلاب على الانخراط مع العالم.
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يائير لابيد ينتقد تراجع أستراليا عن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل
أعرب
رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، عن خيبة أمله حيال قرار أستراليا بالتراجع
عن اعترافها بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل.
وغرد
لابيد على حسابه على موقع تويتر واصفا القرار الأسترالي بـ"المتسرع" ومعربا
عن أمله في أن تتعامل الحكومة الأسترالية مع
قضايا أخرى بشكل أكثر مهنية".
في
المقابل رحب وزير الشؤون المدنية وامين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير
الفلسطينية حسين الشيخ بالقرار الأسترالي.
وكانت
وزيرة الخارجية الأسترالية، بيني وونغ أنّ، قد أعلنت أن بلادها لن تعترف بعد اليوم بالقدس الغربية
عاصمة لإسرائيل، متراجعةً بذلك عن قرار مثير للجدل اتّخذته الحكومة المحافظة
السابقة.
وقالت
الوزيرة "لن ندعم نهجا يقوّض" حل الدولتين، مضيفة أن "سفارة
أستراليا كانت دائماً، ولا تزال، في تل أبيب".
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إحصاء حكومي: نسبة الفقر في مصر تراجعت بنحو 2.8 في المئة
أفاد إحصاء حكومي مصري بأن معدلات الفقر في البلاد انخفضت بنسبة 2.8% خلال عامي 2019-2020، حيث سجلت نسبة 29.7% مقابل 32.5 خلال عامي 2017-2018.
وبحسب بيان صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على الفقر، هذه هي المرة الأولى التي يٌسجل مؤشر الفقر في مصر انخفاضا منذ 20 عاما.
كما ذكر البيان أنه اعتمد على عدة مصادر أبرزها بحث الدخل والإنفاق الذي يصدره الجهاز، وهو بحث يصدر كل عامين يرصد متوسط أنماط الاستهلاك والإنفاق للأسر والأفراد في مصر.
وربط البيان بين نسبة الفقر والزيادة السكانية، حيث قال إن 80.6% من الأفراد الذين يعيشون في أسر بها 10 أفراد أو أكثر هم من الفقراء، و%48.1 من الأفراد الذين يعيشون في أسر بها 6-7 أفراد فقراء، مقارنة بـ7.5% بالأسر التي بها أقل من 4 أفراد.
كما لفت البيان أن مؤشرات الفقر تتناقص كلما ارتفع مستوى التعليم، وقال إن نسبة الفقراء بين الأميين تبلغ 35.6%، وتبلغ النسبة 33.1% بين الحاصلين على شهادة تعليم أساسي، مقابل 9.4% بين الحاصلين على شهادات جامعية.
ويذكر أن مصر تواجه عدة أزمات اقتصادية منذ عام 2020 بعد جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، حيث أثرت فترة الإغلاق التي تلت انتشار كورونا بشكل كبير على السياحة الواردة إلى مصر، والتي تعد أحد مصادر الدخل الأساسية للبلاد، كذلك الحرب الروسية الأوكرانية وما تبعها من ارتفاع حاد في أسعار الغذاء والطاقة، حيث تعد مصر من أكبر مستوردي القمح الروسي والأوكراني.
وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، سجل معدل التضخم السنوي في مصر نسبة 15.3%، مقابل 8% لنفس الشهر من عام 2021، بحسب بيانات جهاز التعبئة العامة والإحصاء.
الإمارات تحتج على تصريحات "عنصرية" لمسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي
أعلنت السلطات في الإمارات إنها استدعت بالأمس القائم بأعمال رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لديها طالبة تفسير ما وصفتها بتصريحات عنصرية أدلى بها مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الأسبوع الماضي.
وأفادت وكالة أنباء الإمارات بأن وزارة الخارجية قالت إن التصريحات كانت "غير مناسبة وتتسم بالعنصرية" و"تساهم في تفاقم التعصب والتمييز على المستوى العالمي".
وفي تصريحات أدلى بها خلال افتتاح الأكاديمية الدبلوماسية الأوروبية الجديدة في بروج في بلجيكا الأسبوع الماضي، وتم تداولها على الإنترنت على نطاق واسع منذ ذلك الحين، وصف بوريل أوروبا بأنها "حديقة" ومعظم العالم بأنه "غابة" يمكن "أن تغزو الحديقة".
وقال بوريل، وهو سياسي إسباني، "يجب أن يعتني البستانيون بالحديقة، لكنهم لن يحموا الحديقة ببناء الجدران. حديقة صغيرة جميلة محاطة بجدران عالية لمنع الغابة من الدخول لن تكون حلا. لأن الغابة لديها قدرة كبيرة على النمو ولن يكون الجدار عاليا بما يكفي أبدا".
وتابع "يجب أن يذهب البستانيون إلى الغابة. يجب أن يكون الأوروبيون أكثر انخراطا مع بقية العالم. وإلا فإن بقية العالم سوف تغزونا".
وذكرت وكالة وكالة إي.إف.إي للأنباء أن بوريل نفى في مؤتمر صحفي يوم الاثنين أن تكون رسالته عنصرية أو استعمارية. وقال إن التصريحات تهدف إلى رفض فكرة "حصن أوروبا" وتشجيع الطلاب على الانخراط مع العالم.
يائير لابيد ينتقد تراجع أستراليا عن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل
أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، عن خيبة أمله حيال قرار أستراليا بالتراجع عن اعترافها بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل.
وغرد لابيد على حسابه على موقع تويتر واصفا القرار الأسترالي بـ"المتسرع" ومعربا عن أمله في أن تتعامل الحكومة الأسترالية مع قضايا أخرى بشكل أكثر مهنية".
في المقابل رحب وزير الشؤون المدنية وامين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ بالقرار الأسترالي.
وكانت وزيرة الخارجية الأسترالية، بيني وونغ أنّ، قد أعلنت أن بلادها لن تعترف بعد اليوم بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، متراجعةً بذلك عن قرار مثير للجدل اتّخذته الحكومة المحافظة السابقة.
وقالت الوزيرة "لن ندعم نهجا يقوّض" حل الدولتين، مضيفة أن "سفارة أستراليا كانت دائماً، ولا تزال، في تل أبيب".