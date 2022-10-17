الدول المنتجة للنفط تدافع عن قرار خفض الإنتاج، وقطر تستضيف كأس آسيا 2023

كشف تحقيق أجرته هيئة الإذاعة البريطانية أن موظفين في قناة الجزيرة الإعلامية الدولية المملوكة لقطر قالوا إن إدارة الشبكة لم تحقق في شكاوى تقدموا بها بشأن سلوك غير لائق وبيئة عمل سامة على مدار سنوات في المقار الرئيسية للشبكة في الدوحة.

وطفت الشكاوى على السطح لأول مرة عندما غادر مقدم البرامج لدى الشبكة الإخبارية، كامال سانتاماريا، الذي كان يعمل مع القناة الإخبارية لمدة ستة عشر عامًا، للانضمام إلى قناة تليفزيونية أخرى في نيوزيلندا.

ويزعم العديد من الموظفين الحاليين والسابقين في قناة الجزيرة أن سانتاماريا تحرش بهم جنسياً داخل غرفة تحرير الأخبار بالقناة.

وقالت قناة الجزيرة في بيان إن سلامة موظفيها ورفاهيتهم وحالتهم النفسية أمر غاية في الأهمية بالنسبة لها وإنها سعت لتوفير بيئة عمل صحية وبناءة للجميع.