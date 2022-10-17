الدول المنتجة للنفط تدافع عن قرار خفض الإنتاج، وقطر تستضيف كأس آسيا 2023

موظفون في الجزيرة يقولون إن الشبكة الإعلامية الدولية لم تحقق في شكاوى تقدموا بها بشأن تعرضهم لتحرش وتنمر
كشف تحقيق أجرته هيئة الإذاعة البريطانية أن موظفين في قناة الجزيرة الإعلامية الدولية المملوكة لقطر قالوا إن إدارة الشبكة لم تحقق في شكاوى تقدموا بها بشأن سلوك غير لائق وبيئة عمل سامة على مدار سنوات في المقار الرئيسية للشبكة في الدوحة.
وطفت الشكاوى على السطح لأول مرة عندما غادر مقدم البرامج لدى الشبكة الإخبارية، كامال سانتاماريا، الذي كان يعمل مع القناة الإخبارية لمدة ستة عشر عامًا، للانضمام إلى قناة تليفزيونية أخرى في نيوزيلندا.
ويزعم العديد من الموظفين الحاليين والسابقين في قناة الجزيرة أن سانتاماريا تحرش بهم جنسياً داخل غرفة تحرير الأخبار بالقناة.
وقالت قناة الجزيرة في بيان إن سلامة موظفيها ورفاهيتهم وحالتهم النفسية أمر غاية في الأهمية بالنسبة لها وإنها سعت لتوفير بيئة عمل صحية وبناءة للجميع.
العلاقات المصرية الأمريكية: سيناتور ديمقراطي بارز يعرقل مساعدات عسكرية إضافية للقاهرة بـ75 مليون دولار
أفادت وكالة
رويترز للأنباء بأن عضوا بارزا في مجلس الشيوخ الأمريكي عرقل منح مصر 75 مليون
دولار إضافية من المساعدات العسكرية الأمريكية بعد أن رفض
التصويت لصالح القرار بسبب
مخاوف تتعلق بسجل القاهرة فيما يتعلق بحقوق الإنسان بما في ذلك احتجاز سجناء
سياسيين
وبحسب
رويترز فإن السناتور الديمقراطي باتريك ليهي، رئيس لجنة المخصصات بمجلس الشيوخ،
رفض تقييما عرضته وزارة الخارجية الأمريكية لتبرير المساعدة.
وقال
ليهي لرويترز في بيان "يجب أن نأخذ هذا القانون على محمل الجد لان الوضع الذي
يواجه السجناء السياسيين في مصر مؤسف".
وتخصص
الولايات المتحدة نحو 1.3 مليار دولار كمساعدات عسكرية لمصر سنويا كثيرا منها ليس
له شروط مرفقة.
ولكن
وزارة الخارجية أوقفت 130 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر في سبتمبر أيلول
بسبب مخاوف حقوقية واسعة النطاق، لكنها قالت إنها ستسمح بدفع 75 مليون دولار أخرى
مشيرة إلى التقدم الذي أحرزته الحكومة المصرية بشأن الاحتجازات السياسية
والإجراءات القانونية الواجبة بما في ذلك الإفراج عن نحو 500 من المحتجزين
السياسيين هذا العام.
ولكن
ليهي اعترض. وفشلت المحادثات بين مكتبه ووزارة الخارجية في حل المشكلة وانتهى أجل
التمويل البالغ حجمه 75 مليون دولار في 30 سبتمبر أيلول.
النفط: الإمارات والبحرين تشددان على أن قرار خفض الإنتاج "جاء بالتوافق والإجماع"
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قال مسؤولون في البحرين والإمارات إن قرار
منظمة أوبك بلس بتخفيض إنتاج النفط جاء بالتوافق والإجماع، فيما بدا ردا على
تقارير أمريكية تحدثت عن أن السعودية ضغطت لتمرير القرار بدعم روسي.
وكتب وزير النفط
الإماراتي سهيل المزروعي في تويتر الاثنين "أود أن أؤكد أن قرار منظمة أوبك
الأخير بخفض الإنتاج كان قراراً فنياً بحتاً وقد تم بالإجماع وليس قرارا سياسيا
كما يحاول البعض وصفه".
وفي المنامة صرّح
وزير النفط والبيئة محمد بن مبارك بن دينه أن قرار خفض إنتاج النفط "جاء
بالتوافق والإجماع بين جميع الدول الأعضاء في المنظمة، وبعد دراسة فنية مستفيضة
بحتة متخصصة في أوضاع وتطورات الأسواق العالمية".
وكان العاهل
السعودي قد قال بالأمس إن استراتيجية المملكة في قطاع
النفط العالمي تقوم على دعم "استقرار وتوازن" السوق.
وكان قرار منظمة
أوبك بلس، التي تضم في عضويتها السعودية وروسيا، بخفض الإنتاج قد أثار انتقادات من
قبل واشنطن التي كانت تسعى للحد من أرباح روسيا من صادرات الطاقة ومنع زيادة أسعار
النفط.
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موظفون في الجزيرة يقولون إن الشبكة الإعلامية الدولية لم تحقق في شكاوى تقدموا بها بشأن تعرضهم لتحرش وتنمر
كشف تحقيق أجرته هيئة الإذاعة البريطانية أن موظفين في قناة الجزيرة الإعلامية الدولية المملوكة لقطر قالوا إن إدارة الشبكة لم تحقق في شكاوى تقدموا بها بشأن سلوك غير لائق وبيئة عمل سامة على مدار سنوات في المقار الرئيسية للشبكة في الدوحة.
وطفت الشكاوى على السطح لأول مرة عندما غادر مقدم البرامج لدى الشبكة الإخبارية، كامال سانتاماريا، الذي كان يعمل مع القناة الإخبارية لمدة ستة عشر عامًا، للانضمام إلى قناة تليفزيونية أخرى في نيوزيلندا.
ويزعم العديد من الموظفين الحاليين والسابقين في قناة الجزيرة أن سانتاماريا تحرش بهم جنسياً داخل غرفة تحرير الأخبار بالقناة.
وقالت قناة الجزيرة في بيان إن سلامة موظفيها ورفاهيتهم وحالتهم النفسية أمر غاية في الأهمية بالنسبة لها وإنها سعت لتوفير بيئة عمل صحية وبناءة للجميع.
العلاقات المصرية الأمريكية: سيناتور ديمقراطي بارز يعرقل مساعدات عسكرية إضافية للقاهرة بـ75 مليون دولار
أفادت وكالة رويترز للأنباء بأن عضوا بارزا في مجلس الشيوخ الأمريكي عرقل منح مصر 75 مليون دولار إضافية من المساعدات العسكرية الأمريكية بعد أن رفض التصويت لصالح القرار بسبب مخاوف تتعلق بسجل القاهرة فيما يتعلق بحقوق الإنسان بما في ذلك احتجاز سجناء سياسيين
وبحسب رويترز فإن السناتور الديمقراطي باتريك ليهي، رئيس لجنة المخصصات بمجلس الشيوخ، رفض تقييما عرضته وزارة الخارجية الأمريكية لتبرير المساعدة.
وقال ليهي لرويترز في بيان "يجب أن نأخذ هذا القانون على محمل الجد لان الوضع الذي يواجه السجناء السياسيين في مصر مؤسف".
وتخصص الولايات المتحدة نحو 1.3 مليار دولار كمساعدات عسكرية لمصر سنويا كثيرا منها ليس له شروط مرفقة.
ولكن وزارة الخارجية أوقفت 130 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر في سبتمبر أيلول بسبب مخاوف حقوقية واسعة النطاق، لكنها قالت إنها ستسمح بدفع 75 مليون دولار أخرى مشيرة إلى التقدم الذي أحرزته الحكومة المصرية بشأن الاحتجازات السياسية والإجراءات القانونية الواجبة بما في ذلك الإفراج عن نحو 500 من المحتجزين السياسيين هذا العام.
ولكن ليهي اعترض. وفشلت المحادثات بين مكتبه ووزارة الخارجية في حل المشكلة وانتهى أجل التمويل البالغ حجمه 75 مليون دولار في 30 سبتمبر أيلول.
النفط: الإمارات والبحرين تشددان على أن قرار خفض الإنتاج "جاء بالتوافق والإجماع"
قال مسؤولون في البحرين والإمارات إن قرار منظمة أوبك بلس بتخفيض إنتاج النفط جاء بالتوافق والإجماع، فيما بدا ردا على تقارير أمريكية تحدثت عن أن السعودية ضغطت لتمرير القرار بدعم روسي.
وكتب وزير النفط الإماراتي سهيل المزروعي في تويتر الاثنين "أود أن أؤكد أن قرار منظمة أوبك الأخير بخفض الإنتاج كان قراراً فنياً بحتاً وقد تم بالإجماع وليس قرارا سياسيا كما يحاول البعض وصفه".
وفي المنامة صرّح وزير النفط والبيئة محمد بن مبارك بن دينه أن قرار خفض إنتاج النفط "جاء بالتوافق والإجماع بين جميع الدول الأعضاء في المنظمة، وبعد دراسة فنية مستفيضة بحتة متخصصة في أوضاع وتطورات الأسواق العالمية".
وكان العاهل السعودي قد قال بالأمس إن استراتيجية المملكة في قطاع النفط العالمي تقوم على دعم "استقرار وتوازن" السوق.
وكان قرار منظمة أوبك بلس، التي تضم في عضويتها السعودية وروسيا، بخفض الإنتاج قد أثار انتقادات من قبل واشنطن التي كانت تسعى للحد من أرباح روسيا من صادرات الطاقة ومنع زيادة أسعار النفط.
كأس آسيا 2023: قطر تستضيف البطولة الكروية بدلا من الصين
أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إن قطر ستستضيف بطولة كأس آسيا 2023 بدلا من الصين التي اعتذرت عن تنظيم البطولة قبل أشهر بسبب السياسات التي تتبعها بكين للحد من تفشي فيروس كورونا.
وستكون هذا ثالت مرة تقام فيها البطولة القارية الآسيوية في قطر التي تنظيم أيضا بطولة كأس العالم بداية من الشهر المقبل.
وتنافست قطر مع كل من كوريا الجنوبية وإندونيسيا على استضافة كأس آسيا بعد اعتذار الصين.
وكان منتخب قطر قد أحرز لقب النسخة الأخيرة من كأس آسيا التي أقيمت عام 2019.