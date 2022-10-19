جو بايدن "يسحب المزيد" من احتياط النفط الاستراتيجي، والرياضية إلناز ركابي تصل إلى طهران وتؤكد بقاءها في المنتخب الوطني

إلناز ركابي متسلقة الصخور الإيرانية تعود من بطولة سيول إلى طهران
عادت متسلقة الصخور الإيرانية إلناز ركابي الأربعاء إلى إيران، بعد مشاركتها في مسابقة آسيوية أقيمت في كوريا الجنوبية.
واستقبل حشد كبير اللاعبة الإيرانية لدى عودتها، عقب دورة الألعاب الآسيوية.
وأجرت مقابلة قصيرة عند وصولها كررت فيها أن غطاء رأسها سقط عن غير قصد، واعتذرت عن القلق الذي أثاره هذا الموضوع.
وكانت إلناز قد شاركت في مسابقة تسلق الصخور دون حجاب. وتصدرت عندها عناوين الصحف العالمية، إذ اعتبر البعض هذه اللفتة لإظهار الدعم للاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها بعض المدن في إيران، التي تخللها قيام العديد من النساء المشاركات بخلع حجابهن في الشوارع ومؤسسات تعليمية.
ووصلت ركابي البالغة من العمر 33 عاما، إلى مطار الإمام الخميني الدولي في طهران فجر الأربعاء، وفق ما أظهرت لقطات نشرها التلفزيون الرسمي الإيراني.
كما أظهر شريط مصوّر نشرته صحيفة "شرق" الإصلاحية عبر تطبيق تيلغرام، عشرات الأشخاص متجمعين خارج مبنى الوصول، يهتفون ويصفّقون. وأحاط هؤلاء بحافلة صغيرة وسيارة يعتقد أن ركابي وآخرين من أفراد الفريق المشارك في مسابقة التسلق، كانوا معها.
وظهرت ركابي داخل مبنى المطار وهي ترتدي سترة سوداء اللون ووضعت على رأسها قبعة. وبعدما استقبلها أفراد من عائلتها، تحدثت الى وسائل الاعلام الرسمية وقالت"لقد عدت الى إيران بسلام، بصحة ممتازة ووفق الجدول المقرر مسبقا. واعتذر إلى شعب إيران بسبب التوتر الذي سببته"، مؤكدة أنها"لا تعتزم مغادرة المنتخب الوطني".
وكانت منظمات حقوقية خارج إيران أبدت الثلاثاء قلقها على ركابي في أعقاب تقارير عن فقدان الاتصال بها بعد ظهورها في المسابقة الأحد. غير أن السفارة الإيرانية في سيول نفت تلك الأخبار.
جو بايدن يتوقع أن يعلن اليوم عن ضخ المزيد من النفط الاحتياطي الاستراتيجي في السوق الأمريكية
من المتوقع أن يعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم سحب 15 مليون برميل نفط إضافي من الاحتياطي الاستراتيجي لضخها في السوق الأمريكية بهدف خفض أسعار المحروقات، ولا يستبعد سحب كميات إضافية عند الضرورة، بحسب تقارير إعلامية.
وستمثل الكمية التي ستضخ في السوق في شهر ديسمبر/كانون الأول الجزء الأخير المتبقي من برنامج أعلن عنه الرئيس الأمريكي في الربيع لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة عقب العقوبات على روسيا.
وينص هذا البرنامج على سحب 180 مليون برميل نفط من الاحتياطي الاستراتيجي.
وأدت تلك التوقعات إلى خفض ملحوظ في أسعار الطاقة، إذ تراجع سعر نفط غرب تكساس الوسيط، لتسليم نوفمبر/تشرين الثاني بنسبة 3.08 في المئة، ووصل إلى 82.82 دولارا للبرميل.
وأصدر بايدن تعليماته، بحسب مسؤول أمريكي، لوزارة الطاقة بالاستعداد لبيع المزيد من الاحتياطي الاستراتيجي في الشتاء إذا اقتضى الأمر ذلك، سواء بسبب الحرب في أوكرانيا أم بسبب أنشطة أخرى يمكن أن تثير اضطرابا في السوق.
وقد سحبت الولايات المتحدة، منذ مطلع سبتمبر/أيلول 2021، أكثر من 212 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي الذي بلغ أدنى مستوى له منذ يونيو/حزيران 1984.
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إلناز ركابي متسلقة الصخور الإيرانية تعود من بطولة سيول إلى طهران
عادت متسلقة الصخور الإيرانية إلناز ركابي الأربعاء إلى إيران، بعد مشاركتها في مسابقة آسيوية أقيمت في كوريا الجنوبية.
واستقبل حشد كبير اللاعبة الإيرانية لدى عودتها، عقب دورة الألعاب الآسيوية.
وأجرت مقابلة قصيرة عند وصولها كررت فيها أن غطاء رأسها سقط عن غير قصد، واعتذرت عن القلق الذي أثاره هذا الموضوع.
وكانت إلناز قد شاركت في مسابقة تسلق الصخور دون حجاب. وتصدرت عندها عناوين الصحف العالمية، إذ اعتبر البعض هذه اللفتة لإظهار الدعم للاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها بعض المدن في إيران، التي تخللها قيام العديد من النساء المشاركات بخلع حجابهن في الشوارع ومؤسسات تعليمية.
ووصلت ركابي البالغة من العمر 33 عاما، إلى مطار الإمام الخميني الدولي في طهران فجر الأربعاء، وفق ما أظهرت لقطات نشرها التلفزيون الرسمي الإيراني.
كما أظهر شريط مصوّر نشرته صحيفة "شرق" الإصلاحية عبر تطبيق تيلغرام، عشرات الأشخاص متجمعين خارج مبنى الوصول، يهتفون ويصفّقون. وأحاط هؤلاء بحافلة صغيرة وسيارة يعتقد أن ركابي وآخرين من أفراد الفريق المشارك في مسابقة التسلق، كانوا معها.
وظهرت ركابي داخل مبنى المطار وهي ترتدي سترة سوداء اللون ووضعت على رأسها قبعة. وبعدما استقبلها أفراد من عائلتها، تحدثت الى وسائل الاعلام الرسمية وقالت"لقد عدت الى إيران بسلام، بصحة ممتازة ووفق الجدول المقرر مسبقا. واعتذر إلى شعب إيران بسبب التوتر الذي سببته"، مؤكدة أنها"لا تعتزم مغادرة المنتخب الوطني".
وكانت منظمات حقوقية خارج إيران أبدت الثلاثاء قلقها على ركابي في أعقاب تقارير عن فقدان الاتصال بها بعد ظهورها في المسابقة الأحد. غير أن السفارة الإيرانية في سيول نفت تلك الأخبار.
جو بايدن يتوقع أن يعلن اليوم عن ضخ المزيد من النفط الاحتياطي الاستراتيجي في السوق الأمريكية
من المتوقع أن يعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم سحب 15 مليون برميل نفط إضافي من الاحتياطي الاستراتيجي لضخها في السوق الأمريكية بهدف خفض أسعار المحروقات، ولا يستبعد سحب كميات إضافية عند الضرورة، بحسب تقارير إعلامية.
وستمثل الكمية التي ستضخ في السوق في شهر ديسمبر/كانون الأول الجزء الأخير المتبقي من برنامج أعلن عنه الرئيس الأمريكي في الربيع لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة عقب العقوبات على روسيا.
وينص هذا البرنامج على سحب 180 مليون برميل نفط من الاحتياطي الاستراتيجي.
وأدت تلك التوقعات إلى خفض ملحوظ في أسعار الطاقة، إذ تراجع سعر نفط غرب تكساس الوسيط، لتسليم نوفمبر/تشرين الثاني بنسبة 3.08 في المئة، ووصل إلى 82.82 دولارا للبرميل.
وأصدر بايدن تعليماته، بحسب مسؤول أمريكي، لوزارة الطاقة بالاستعداد لبيع المزيد من الاحتياطي الاستراتيجي في الشتاء إذا اقتضى الأمر ذلك، سواء بسبب الحرب في أوكرانيا أم بسبب أنشطة أخرى يمكن أن تثير اضطرابا في السوق.
وقد سحبت الولايات المتحدة، منذ مطلع سبتمبر/أيلول 2021، أكثر من 212 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي الذي بلغ أدنى مستوى له منذ يونيو/حزيران 1984.