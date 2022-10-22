هجوم "إسرائيلي" بالصواريخ على دمشق، والحوثيون يشنون لأول مرة منذ انتهاء الهدنة "هجوما تحذيريا" بطائرة مسيرة على ميناء نفط يمني

الحرب في سوريا: دمشق تتهم إسرائيل بشن هجوم بالصواريخ على العاصمة السورية
اعترضت الدفاعات الجوية السورية "صواريخ إسرائيلية" في أجواء العاصمة دمشق ليلة أمس الجمعة، بحسب وسائل إعلام ومصادر عسكرية، وهو أول هجوم من نوعه هذا الشهر.
وقال مصدر عسكري سوري إن "إسرائيل شنت عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال شرق بحيرة طبريا على عدة مواقع في محيط مدينة دمشق".
وأضاف "تصدت وسائط الدفاع الجوي السورية بالصواريخ وأسقطت معظمها واقتصرت الخسائر على الأضرار المادية."
وفي الشهر الماضي قُتل خمسة جنود سوريين في هجوم إسرائيلي بالصواريخ قرب مطار دمشق، كما تسببت غارات إسرائيلية في يونيو/حزيران في تعطيل الخدمة في مطار دمشق لنحو أسبوعين.
كما استهدفت غارات جوية إسرائيلية مطار حلب مرتين في الشهر الماضي.
وخلال الأعوام الماضية شنّت إسرائيل مئات الضربات الجوّية في سوريا على مواقع للجيش السوري وأهدافا إيرانيّة وأخرى لحزب الله اللبناني.
ونادرا ما تؤكّد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا، لكنها تكرر أنها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.
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الحرب في اليمن: هجوم حوثي بطائرة مسيرة على ميناء الضبة النفطي في جنوب اليمن
شن الحوثيون في اليمن هجوما بطائرة مسيرة على ميناء نفطي في جنوب البلاد يوم أمس الجمعة في أول هجوم من نوعه منذ انتهاء الهدنة في بداية الشهر.
وقالت الحكومة اليمنية التي تحظى بتأييد التحالف الذي تقوده السعودية إن الطائرات المسيرة اعترضت، ولم تتسبب في وقوع إصابات أو أضرار. وقالت إنها تبقي جميع الخيارات على الطاولة ردا على ذلك.
وناقش وزير الخارجية وشؤون المغتربين مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة هانس غروندبرغ، تبعات الهجمات على كل من مينائي رضوم والضبة النفطيين، والتهديد المعلن للشركات النفطية والملاحة الدولية.
وقال الحوثيون إن الهجوم استهدف ردع تهريب النفط من محطة الضبة. وقالت وسائل الإعلام المقربة من الحوثيين إن الضربة تحذيرية لمنعِ سفينة نفطية كانت تحاول نهب النفط الخام عبر ميناء الضبة في محافظة حضرموت. وجددوا تحذيرهم للشركات المحلية والأجنبية بالامتثال الكامل لقرارات السلطة في صنعاء والابتعاد عن أي مساهمة في نهب الثروة اليمنية.
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الحرب في سوريا: دمشق تتهم إسرائيل بشن هجوم بالصواريخ على العاصمة السورية
اعترضت الدفاعات الجوية السورية "صواريخ إسرائيلية" في أجواء العاصمة دمشق ليلة أمس الجمعة، بحسب وسائل إعلام ومصادر عسكرية، وهو أول هجوم من نوعه هذا الشهر.
وقال مصدر عسكري سوري إن "إسرائيل شنت عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال شرق بحيرة طبريا على عدة مواقع في محيط مدينة دمشق".
وأضاف "تصدت وسائط الدفاع الجوي السورية بالصواريخ وأسقطت معظمها واقتصرت الخسائر على الأضرار المادية."
وفي الشهر الماضي قُتل خمسة جنود سوريين في هجوم إسرائيلي بالصواريخ قرب مطار دمشق، كما تسببت غارات إسرائيلية في يونيو/حزيران في تعطيل الخدمة في مطار دمشق لنحو أسبوعين.
كما استهدفت غارات جوية إسرائيلية مطار حلب مرتين في الشهر الماضي.
وخلال الأعوام الماضية شنّت إسرائيل مئات الضربات الجوّية في سوريا على مواقع للجيش السوري وأهدافا إيرانيّة وأخرى لحزب الله اللبناني. ونادرا ما تؤكّد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا، لكنها تكرر أنها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.
الحرب في اليمن: هجوم حوثي بطائرة مسيرة على ميناء الضبة النفطي في جنوب اليمن
شن الحوثيون في اليمن هجوما بطائرة مسيرة على ميناء نفطي في جنوب البلاد يوم أمس الجمعة في أول هجوم من نوعه منذ انتهاء الهدنة في بداية الشهر.
وقالت الحكومة اليمنية التي تحظى بتأييد التحالف الذي تقوده السعودية إن الطائرات المسيرة اعترضت، ولم تتسبب في وقوع إصابات أو أضرار. وقالت إنها تبقي جميع الخيارات على الطاولة ردا على ذلك.
وناقش وزير الخارجية وشؤون المغتربين مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة هانس غروندبرغ، تبعات الهجمات على كل من مينائي رضوم والضبة النفطيين، والتهديد المعلن للشركات النفطية والملاحة الدولية.
وقال الحوثيون إن الهجوم استهدف ردع تهريب النفط من محطة الضبة. وقالت وسائل الإعلام المقربة من الحوثيين إن الضربة تحذيرية لمنعِ سفينة نفطية كانت تحاول نهب النفط الخام عبر ميناء الضبة في محافظة حضرموت. وجددوا تحذيرهم للشركات المحلية والأجنبية بالامتثال الكامل لقرارات السلطة في صنعاء والابتعاد عن أي مساهمة في نهب الثروة اليمنية.