هجوم "إسرائيلي" بالصواريخ على دمشق، والحوثيون يشنون لأول مرة منذ انتهاء الهدنة "هجوما تحذيريا" بطائرة مسيرة على ميناء نفط يمني

اعترضت الدفاعات الجوية السورية "صواريخ إسرائيلية" في أجواء العاصمة دمشق ليلة أمس الجمعة، بحسب وسائل إعلام ومصادر عسكرية، وهو أول هجوم من نوعه هذا الشهر.

وقال مصدر عسكري سوري إن "إسرائيل شنت عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال شرق بحيرة طبريا على عدة مواقع في محيط مدينة دمشق".

وأضاف "تصدت وسائط الدفاع الجوي السورية بالصواريخ وأسقطت معظمها واقتصرت الخسائر على الأضرار المادية."

وفي الشهر الماضي قُتل خمسة جنود سوريين في هجوم إسرائيلي بالصواريخ قرب مطار دمشق، كما تسببت غارات إسرائيلية في يونيو/حزيران في تعطيل الخدمة في مطار دمشق لنحو أسبوعين.

كما استهدفت غارات جوية إسرائيلية مطار حلب مرتين في الشهر الماضي.

وخلال الأعوام الماضية شنّت إسرائيل مئات الضربات الجوّية في سوريا على مواقع للجيش السوري وأهدافا إيرانيّة وأخرى لحزب الله اللبناني. ونادرا ما تؤكّد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا، لكنها تكرر أنها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.