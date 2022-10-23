مقتل قيادي بجماعة "عرين الأسود" الفلسطينية في الضفة الغربية، وولي عهد السعودية "سيغيب عن القمة العربية لأسباب صحية"

تامر الكيلاني: مقتل القيادي في جماعة "عرين الأسود" الفلسطينية في الضفة الغربية
قتل فجر اليوم قيادي في جماعة فلسطينية
مسلحة بانفجار عبوة ناسفة داخل البلدة القديمة في
مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة.
وأعلنت
مجموعة "عرين الأسود" أن القوات الإسرائيلية اغتالت تامر الكيلاني، أحد
كوادرها، في البلدة القديمة من نابلس، بانفجار دراجة نارية.
ونعت
"عرين الأسود" الكيلاني واصفة إياه بأنه من أشرس مقاتلي المجموعة، موضحة
أنه قتل بانفجار عبوة "تي أن تي" لاصقة في الساعة الواحدة والثلث فجرا.
والشاب
الكيلاني معتقل سابق أمضى في السجون الإسرائيلية 8 سنوات، بتهمة الانتماء للذراع العسكري
للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
وأفادت وسائل
إعلام إسرائيلية بأن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية رفعت حالة التأهب للدرجة القصوى،
للتصدي لموجة من الرد المتوقع من الفلسطينيين، في أعقاب اغتيال تامر الكيلاني.
ReutersCopyright: Reuters
الرئاسة الجزائرية: ولي عهد السعودية محمد بن سلمان لن يشارك في القمة العربية "لأسباب صحية"
أعلنت الرئاسة الجزائرية في بيان في أن ولي عهد السعودية
الأمير محمد بن سلمان لن يحضر القمة العربية التي ستعقد في الأول من الشهر المقبل في
الجزائر امتثالا لنصائح وتوصيات الأطباء بتجنب السفر.
وذكر البيان أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تلقى
مكالمة هاتفية من الأمير محمد "أعرب له فيها عن تأسفه لعدم حضوره اجتماع
القمة العربية".
وفي وقت لاحق، أصدرت وزارة الخارجية السعودية بيانا
بشأن المكالمة الهاتفية لكنها لم تذكر أن ولي العهد لن يحضر القمة.
ومن المتوقع أن يجتمع زعماء الدول العربية في قمتهم
الحادية والثلاثين التي ستعقد بالجزائر العاصمة في الأول والثاني من نوفمبر تشرين
الثاني.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
ولاية النيل الأزرق: ارتفاع ضحايا العنف القبلي في السودان إلى أكثر من 250 قتيلا
ارتفع عدد
ضحايا العنف القبلي في ولاية النيل الأزرق إلى أكثر من مائتين وخمسين شخصا ومئات
الجرحى.
وقال وزير
الصحة في الولاية جمال ناصر لبي بي سي إن العدد مرشح للزيادة، مشيرا إلى أن بعض
العائلات في منطقة ود الماحي ما زالت تحصي الجثامين.
وقد كشفت
منظمات محلية صورة قاتمة للأوضاع الإنسانية تمثلت في تكدس كبير للمرضى في
المستشفيات والنازحين في المدارس والميادين العامة.
وقالت
المنظمات إن هنالك شحا كبيرا في المواد الغذائية بحيث أنها لا تكفي إلا لمدة يوم
واحد بالإضافة إلى نقص في الأدوية، داعية الحكومة المركزية والمنظمات الدولية للتدخل
بشكل عاجل وتقديم المساعدات حتى لا تحدث كارثة بحسب نشطاء عاملون في المنطقة
تحدثوا لبي بي سي.
في الأثناء،
يخيم التوتر في المنطقة مع اكتمال المهلة التي حددها محتجون غاضبون للحاكم لتقديم
استقالته بعد اتهامه بالفشل في حماية السكان.
وقال شهود
عيان إن جموع من المحتجين توجهوا اليوم الأحد صوب مقر أمانة الحكومة بمدينة
الدمازين للضغط على الحاكم أحمد العمدة من أجل تقديم استقالته.
وكان العمدة
قد أعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء النيل الأزرق ومنح الأجهزة الأمنية والعسكرية
صلاحيات واسعة للتدخل وفض الاشتباك بين المجموعات المتقاتلة.
وشهدت مناطق
واسعة في النيل الأزرق الأسبوع الماضي أحداث عنف بين قبيلة لهويت ومجموعات
الانقسنا أسفرت عن ضحايا ما بين قتلى وجرحى.
وفي بداية
أعمال العنف، احتج أفراد من قبيلة الهوسا في جميع أنحاء السودان بسبب ما اعتبروه
تمييزا ضدهم لأن العرف القبلي يحظر عليهم امتلاك الأرض في النيل الأزرق كونهم آخر
القبائل التي استقرت في الولاية.
وكانت
المنطقة قد شهدت أحداث عنف مماثلة في يوليو تموز الماضي، ثم تجددت هذا الشهر
بالرغم من الإجراءات الأمنية التي اتخذتها السلطات وعقد مؤتمر للصلح القبلي بين
المكونات الاجتماعية في الإقليم.
وتقول الأمم
المتحدة إن أعمال العنف ذات الطابع القبلي أدت إلى مقتل أكثر من خمسمائة وأربعين
شخصا في عموم البلاد منذ مطلع العام الحالي.
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تامر الكيلاني: مقتل القيادي في جماعة "عرين الأسود" الفلسطينية في الضفة الغربية
قتل فجر اليوم قيادي في جماعة فلسطينية مسلحة بانفجار عبوة ناسفة داخل البلدة القديمة في مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة.
وأعلنت مجموعة "عرين الأسود" أن القوات الإسرائيلية اغتالت تامر الكيلاني، أحد كوادرها، في البلدة القديمة من نابلس، بانفجار دراجة نارية.
ونعت "عرين الأسود" الكيلاني واصفة إياه بأنه من أشرس مقاتلي المجموعة، موضحة أنه قتل بانفجار عبوة "تي أن تي" لاصقة في الساعة الواحدة والثلث فجرا.
والشاب الكيلاني معتقل سابق أمضى في السجون الإسرائيلية 8 سنوات، بتهمة الانتماء للذراع العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية رفعت حالة التأهب للدرجة القصوى، للتصدي لموجة من الرد المتوقع من الفلسطينيين، في أعقاب اغتيال تامر الكيلاني.
الرئاسة الجزائرية: ولي عهد السعودية محمد بن سلمان لن يشارك في القمة العربية "لأسباب صحية"
أعلنت الرئاسة الجزائرية في بيان في أن ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان لن يحضر القمة العربية التي ستعقد في الأول من الشهر المقبل في الجزائر امتثالا لنصائح وتوصيات الأطباء بتجنب السفر.
وذكر البيان أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تلقى مكالمة هاتفية من الأمير محمد "أعرب له فيها عن تأسفه لعدم حضوره اجتماع القمة العربية".
وفي وقت لاحق، أصدرت وزارة الخارجية السعودية بيانا بشأن المكالمة الهاتفية لكنها لم تذكر أن ولي العهد لن يحضر القمة.
ومن المتوقع أن يجتمع زعماء الدول العربية في قمتهم الحادية والثلاثين التي ستعقد بالجزائر العاصمة في الأول والثاني من نوفمبر تشرين الثاني.
ولاية النيل الأزرق: ارتفاع ضحايا العنف القبلي في السودان إلى أكثر من 250 قتيلا
ارتفع عدد ضحايا العنف القبلي في ولاية النيل الأزرق إلى أكثر من مائتين وخمسين شخصا ومئات الجرحى.
وقال وزير الصحة في الولاية جمال ناصر لبي بي سي إن العدد مرشح للزيادة، مشيرا إلى أن بعض العائلات في منطقة ود الماحي ما زالت تحصي الجثامين.
وقد كشفت منظمات محلية صورة قاتمة للأوضاع الإنسانية تمثلت في تكدس كبير للمرضى في المستشفيات والنازحين في المدارس والميادين العامة.
وقالت المنظمات إن هنالك شحا كبيرا في المواد الغذائية بحيث أنها لا تكفي إلا لمدة يوم واحد بالإضافة إلى نقص في الأدوية، داعية الحكومة المركزية والمنظمات الدولية للتدخل بشكل عاجل وتقديم المساعدات حتى لا تحدث كارثة بحسب نشطاء عاملون في المنطقة تحدثوا لبي بي سي.
في الأثناء، يخيم التوتر في المنطقة مع اكتمال المهلة التي حددها محتجون غاضبون للحاكم لتقديم استقالته بعد اتهامه بالفشل في حماية السكان.
وقال شهود عيان إن جموع من المحتجين توجهوا اليوم الأحد صوب مقر أمانة الحكومة بمدينة الدمازين للضغط على الحاكم أحمد العمدة من أجل تقديم استقالته.
وكان العمدة قد أعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء النيل الأزرق ومنح الأجهزة الأمنية والعسكرية صلاحيات واسعة للتدخل وفض الاشتباك بين المجموعات المتقاتلة.
وشهدت مناطق واسعة في النيل الأزرق الأسبوع الماضي أحداث عنف بين قبيلة لهويت ومجموعات الانقسنا أسفرت عن ضحايا ما بين قتلى وجرحى.
وفي بداية أعمال العنف، احتج أفراد من قبيلة الهوسا في جميع أنحاء السودان بسبب ما اعتبروه تمييزا ضدهم لأن العرف القبلي يحظر عليهم امتلاك الأرض في النيل الأزرق كونهم آخر القبائل التي استقرت في الولاية.
وكانت المنطقة قد شهدت أحداث عنف مماثلة في يوليو تموز الماضي، ثم تجددت هذا الشهر بالرغم من الإجراءات الأمنية التي اتخذتها السلطات وعقد مؤتمر للصلح القبلي بين المكونات الاجتماعية في الإقليم.
وتقول الأمم المتحدة إن أعمال العنف ذات الطابع القبلي أدت إلى مقتل أكثر من خمسمائة وأربعين شخصا في عموم البلاد منذ مطلع العام الحالي.