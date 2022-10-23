مقتل قيادي بجماعة "عرين الأسود" الفلسطينية في الضفة الغربية، وولي عهد السعودية "سيغيب عن القمة العربية لأسباب صحية"

قتل فجر اليوم قيادي في جماعة فلسطينية مسلحة بانفجار عبوة ناسفة داخل البلدة القديمة في مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وأعلنت مجموعة "عرين الأسود" أن القوات الإسرائيلية اغتالت تامر الكيلاني، أحد كوادرها، في البلدة القديمة من نابلس، بانفجار دراجة نارية.

ونعت "عرين الأسود" الكيلاني واصفة إياه بأنه من أشرس مقاتلي المجموعة، موضحة أنه قتل بانفجار عبوة "تي أن تي" لاصقة في الساعة الواحدة والثلث فجرا.

والشاب الكيلاني معتقل سابق أمضى في السجون الإسرائيلية 8 سنوات، بتهمة الانتماء للذراع العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية رفعت حالة التأهب للدرجة القصوى، للتصدي لموجة من الرد المتوقع من الفلسطينيين، في أعقاب اغتيال تامر الكيلاني.