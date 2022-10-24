الجيش الإسرائيلي يعلن إحباط محاولة تهريب أسلحة ومخدرات من لبنان، وهيومن رايتس ووتش تنتقد "سوء معاملة" المثليين في قطر

Getty Images Copyright: Getty Images

أفادت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المعنية بحقوق الانسان في تقرير لها بأن قوات الأمن القطرية اعتقلت أفرادا من مجتمع الميم، وانهم تعرضوا لسوء معاملة أثناء الاحتجاز خلال السنوات الثلاث الماضية.

تاتي هذه الاتهامات قبل شهر من انطلاق كأس العالم الذي تستضيفه قطر، ورفض مسؤول قطري هذه الاتهامات، واصفا إياها ب"الخاطئة".

ويجرّم القانون القطري المثلية الجنسية، إلا أن المنظّمين شدّدوا على أن "الجميع مرحب بهم" خلال المونديال.

وقالت المنظمة إنها "وثّقت ست حالات من الضرب المبرح والمتكرّر وخمس حالات تحرّش جنسي بحق أشخاص أثناء احتجازهم لدى الشرطة القطرية بين2019و2022".

وتحدثت "هيومن رايتس ووتش" مع ستة قطريين من مجتمع الميم، بينهم أربع نساء متحوّلات جنسيا، وامرأة مزدوجة المَيل الجنسي، ورجل مثلي الجنس، وأخبروا المنظمة أن الأمن القطري احتجزهم في سجن تحت الأرض واعتدى عليهم لفظيا وجسديا وانتزع اعترافات قسرية منهم وحرمهم من الاتصال بمحام، أو بأسرهم، أو تلقي رعاية طبية.

ونفى مسؤول قطري هذه الاتهامات وأكد أن "قطر لا تتسامح مع التمييز ضد أي أحد، وسياساتنا وإجراءاتنا تتركّز على التزامنا بحقوق الإنسان للجميع".