الجيش الإسرائيلي يعلن إحباط محاولة تهريب أسلحة ومخدرات من لبنان، وهيومن رايتس ووتش تنتقد "سوء معاملة" المثليين في قطر

هيومن رايتس ووتش تتهم قطر بإساءة معاملة أشخاص من مجتمع الميم قبيل المونديال والدوحة تنفي
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أفادت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المعنية بحقوق الانسان في تقرير لها بأن قوات الأمن القطرية اعتقلت أفرادا من مجتمع الميم، وانهم تعرضوا لسوء معاملة أثناء الاحتجاز خلال السنوات الثلاث الماضية.
تاتي هذه الاتهامات قبل شهر من انطلاق كأس العالم الذي تستضيفه قطر، ورفض مسؤول قطري هذه الاتهامات، واصفا إياها ب"الخاطئة".
ويجرّم القانون القطري المثلية الجنسية، إلا أن المنظّمين شدّدوا على أن "الجميع مرحب بهم" خلال المونديال.
وقالت المنظمة إنها "وثّقت ست حالات من الضرب المبرح والمتكرّر وخمس حالات تحرّش جنسي بحق أشخاص أثناء احتجازهم لدى الشرطة القطرية بين2019و2022".
وتحدثت "هيومن رايتس ووتش" مع ستة قطريين من مجتمع الميم، بينهم أربع نساء متحوّلات جنسيا، وامرأة مزدوجة المَيل الجنسي، ورجل مثلي الجنس، وأخبروا المنظمة أن الأمن القطري احتجزهم في سجن تحت الأرض واعتدى عليهم لفظيا وجسديا وانتزع اعترافات قسرية منهم وحرمهم من الاتصال بمحام، أو بأسرهم، أو تلقي رعاية طبية.
ونفى مسؤول قطري هذه الاتهامات وأكد أن "قطر لا تتسامح مع التمييز ضد أي أحد، وسياساتنا وإجراءاتنا تتركّز على التزامنا بحقوق الإنسان للجميع".
غرق قارب قبالة سواحل تونس يودي بحياة 4 فلسطينيين من غزة
لقي أربعة فلسطينيين من سكان قطاع غزة على الاقل مصرعهم مساء الاحد في حادثة
غرق قارب كان يقل مهاجرين غير شرعيين قبالة سواحل تونس، فيما رجحت مصادر مطلعة أن يرتفع العدد
جراء فقدان آخرين كانوا على متن القارب.
وقالت وزارة الخارجية
الفلسطينية، أمس الأحد، إن مركبًا للمهاجرين غرق قبالة السواحل التونسية؛ ما أدى
إلى وفاة عدّة مهاجرين بينهم فلسطينيون.
ويذكر أن عدة عائلات
فلسطينية نعت عددا من ابنائها قضوا خلال محاولات الهجرة في مركب قبالة السواحل
التونسية.
وتشهد سواحل تونس العديد
من محاولات الهجرة غير الشرعية صوب القارة الأوروبية.
الجيش الإسرائيلي يعلن إحباط محاولة تهريب أسلحة ومخدرات من لبنان
أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته
تمكنت ليلة أمس من إحباط محاولة تهريب مخدرات وأسلحة من لبنان إلى داخل إسرائيل بالقرب من
منطقة الحاصباني.
وبحسب تغريدة نشرت على حساب
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي فإنه قد تم اعتقال مشتبه والعثور على مسدسين ونحو
30 كيلوغراما من المخدرات تبلغ قيمتها نحو ربع مليون دولار.
ولم يصدر بعد أي تعليق من قبل
السلطات في لبنان الذي لا تربطه أي علاقة دبلوماسية بإسرائيل باستثناء اتفاقية ترسيم الحدود البحرية التي يستعد الجانبان لتوقيعها في القريب.
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هيومن رايتس ووتش تتهم قطر بإساءة معاملة أشخاص من مجتمع الميم قبيل المونديال والدوحة تنفي
أفادت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المعنية بحقوق الانسان في تقرير لها بأن قوات الأمن القطرية اعتقلت أفرادا من مجتمع الميم، وانهم تعرضوا لسوء معاملة أثناء الاحتجاز خلال السنوات الثلاث الماضية.
تاتي هذه الاتهامات قبل شهر من انطلاق كأس العالم الذي تستضيفه قطر، ورفض مسؤول قطري هذه الاتهامات، واصفا إياها ب"الخاطئة".
ويجرّم القانون القطري المثلية الجنسية، إلا أن المنظّمين شدّدوا على أن "الجميع مرحب بهم" خلال المونديال.
وقالت المنظمة إنها "وثّقت ست حالات من الضرب المبرح والمتكرّر وخمس حالات تحرّش جنسي بحق أشخاص أثناء احتجازهم لدى الشرطة القطرية بين2019و2022".
وتحدثت "هيومن رايتس ووتش" مع ستة قطريين من مجتمع الميم، بينهم أربع نساء متحوّلات جنسيا، وامرأة مزدوجة المَيل الجنسي، ورجل مثلي الجنس، وأخبروا المنظمة أن الأمن القطري احتجزهم في سجن تحت الأرض واعتدى عليهم لفظيا وجسديا وانتزع اعترافات قسرية منهم وحرمهم من الاتصال بمحام، أو بأسرهم، أو تلقي رعاية طبية.
ونفى مسؤول قطري هذه الاتهامات وأكد أن "قطر لا تتسامح مع التمييز ضد أي أحد، وسياساتنا وإجراءاتنا تتركّز على التزامنا بحقوق الإنسان للجميع".
غرق قارب قبالة سواحل تونس يودي بحياة 4 فلسطينيين من غزة
لقي أربعة فلسطينيين من سكان قطاع غزة على الاقل مصرعهم مساء الاحد في حادثة غرق قارب كان يقل مهاجرين غير شرعيين قبالة سواحل تونس، فيما رجحت مصادر مطلعة أن يرتفع العدد جراء فقدان آخرين كانوا على متن القارب.
وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية، أمس الأحد، إن مركبًا للمهاجرين غرق قبالة السواحل التونسية؛ ما أدى إلى وفاة عدّة مهاجرين بينهم فلسطينيون.
ويذكر أن عدة عائلات فلسطينية نعت عددا من ابنائها قضوا خلال محاولات الهجرة في مركب قبالة السواحل التونسية.
وتشهد سواحل تونس العديد من محاولات الهجرة غير الشرعية صوب القارة الأوروبية.
الجيش الإسرائيلي يعلن إحباط محاولة تهريب أسلحة ومخدرات من لبنان
أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته تمكنت ليلة أمس من إحباط محاولة تهريب مخدرات وأسلحة من لبنان إلى داخل إسرائيل بالقرب من منطقة الحاصباني.
وبحسب تغريدة نشرت على حساب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي فإنه قد تم اعتقال مشتبه والعثور على مسدسين ونحو 30 كيلوغراما من المخدرات تبلغ قيمتها نحو ربع مليون دولار.
ولم يصدر بعد أي تعليق من قبل السلطات في لبنان الذي لا تربطه أي علاقة دبلوماسية بإسرائيل باستثناء اتفاقية ترسيم الحدود البحرية التي يستعد الجانبان لتوقيعها في القريب.