مقتل 5 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في نابلس، وأمير قطر يندد بـ"حملة الانتقادات غير المسبوقة" التي تستهدف بلاده

أصبحت مجموعة "عرين الأسود" المسلحة التي تتخذ من مدينة نابلس مقراً لها ذات تأثير أكبر من جميع الفصائل الفلسطينية المعروف، ومصدر قلق للأجهزة الأمنية الإسرائيلية، وتهدد استقرار السلطة الفلسطينية، حيث إنها تشجع وتدفع نحو العمل المسلح في جميع مناطق الضفة الغربية.
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فريد الديب: وفاة المحامي المصري البارز الذي سبق له الدفاع عن حسني مبارك
تفيد التقارير الواردة من مصر بأن المحامي البارز فريد الديب قد توفي عن 79 عاما بعد صراع مع مرض السرطان.
ونال الديب شهرة واسعه بسبب توليه العديد من القضايا الكبيرة منها الدفاع عن الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك ونجليه.
كما كان الديب من ضمن فريق الدفاع عن رجل الأعمال المصري هشام طلعت مصطفى في قضية مقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم.
وكان الديب قد أثار الكثير من الجدل قبل أشهر بعد إعلانه الدفاع عن المتهم بقتل فتاة المنصورة نيرة أشرف.
مظاهرات السودان: دعوات للتظاهر في الذكرى الأولى للانقلاب الذي نفذه البرهان
يصادف اليوم الذكرى الأولى للانقلاب العسكري الذي نفذه قائد الجيش السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي.
ودعت كيانات حزبية ونقابات مهنية ولجان المقاومة إلى تظاهرات احتجاجية لتجديد المطالبة بالحكم المدني والتحول الديموقراطي.
وطالبت المحتجين بالتوجه الى القصر الجمهوري وسط الخرطوم ورفع شعارات مناهضة للانقلاب العسكري.
لكن السلطات السودانية استبقت الاحتجاجات وشددت من الإجراءات الأمنية في الخرطوم، إذ أغلقت الجسور التي تربط بين مدن العاصمة الثلاث كما نشرت تعزيزات عسكرية في عدة مناطق.
وقالت في بيان إنها ستسعى إلى حماية المتظاهرين، لكنها دعتهم إلى تجنب الاحتكاك مع القوات الأمنية وعدم إتلاف الممتلكات العامة والخاصة.
في هذه الاثناء، دعت الوساطة الدولية المشتركة ودول غربية من بينها واشنطن السلطات السودانية إلى عدم استخدام العنف مع المتظاهرين. وقالت في بيان مشترك إن استخدام العنف ضد المحتجين من شأنه تقويض الجهود الجارية للتوصل إلى تسوية سياسية.
وفي السياق نفسه، حذر وزير الخارجية الامريكي انتوني بلينكن باتخاذ إجراءات حاسمة بحق كل من يسهم في عرقلة التحول الديموقراطي في السودان. وقال في بيان إنه آن الأوان لإنهاء الحكم العسكري في السودان، مشيرا إلى أن واشنطن تدعم تطلعات السودانيين في قيام حكومة مدنية.
وأطاح قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان بحكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في مثل هذا اليوم من العام الماضي، معتبراً أن الخطوة "كانت ضرورية لمنع انزلاق البلاد نحو الفوضى".
كأس العالم 2022: أمير قطر يقول إن بلاده تتعرض لـ"حملة غير مسبوقة" بسبب استضافتها المونديال الكروي
قال أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، إن بلاده تتعرض لـ"حملة غير مسبوقة" بسبب استضافتها فعاليات بطولة كأس العالم التي تنطلق في الشهر المقبل.
وأشار الشيخ تميم في خطاب له إلى أن الحملة بدأت مع نيل قطر شرف تنظيم المونديال " ثم ما لبث أن تبيّن لنا أنّ الحملة تتواصل وتتّسع وتتضمّن افتراءات وازدواجية معايير، حتى بلغت من الضراوة مبلغاً جعل العديد يتساءل للأسف عن الأسباب والدوافع الحقيقة من وراء هذه الحملة ".
وتتعرض قطر لانتقادات على خلفية العديد من القضايا من بينها حقوق العمالة الأجنبية وأوضاع المثليين.
وزارة الصحة الفلسطينية تفيد بمقتل 5 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في نابلس
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل خمسة فلسطينيين وإصابة 21 آخرين فجر اليوم برصاص الجيش الإسرائيلي، خلال اقتحام القوات الإسرائيلية لمدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.
وأضافت الوزارة أن فلسطينياً قتل برصاص الجيش الإسرائيلي في قرية النبي صالح، شمالي رام الله في الضفة الغربية.
وبحسب مصادر طبية، فإن القتلى الأربعة في مدينة نابلس هم: علي عنتر، وحمدي شرف، وحمدي القيم، ومشعل بغداد القيادي البارز في عرين الاسود وديع الحوح.
وقالت مصادر محلية فلسطينية إن قوة إسرائيلية خاصة تسللت إلى أطراف البلدة القديمة، واكتُشِفَت من مجموعة من المسلحين والأجهزة الأمنية الذين اشتبكوا معها، ما دفع الجيش الإسرائيلي لدخول المنطقة بعشرات الآليات من أكثر محور وسط إطلاق نار كثيف وانفجارات عنيفة. وأكدت المصادر أن القوات الاسرائيلية حاصرت عدداً من الشبان في حوش العطوط بالبلدة القديمة من المدينة، وسط اشتباكات عنيفة وانفجارات ضخمة سمعت من حين لآخر.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له إن "قوة مشتركة لجيش الدفاع والشاباك والوحدة الشرطية الخاصة" نفذت عملية مداهمة على شقة اختباء داخل البلدة القديمة في نابلس استخدمت كمختبر لصناعة العبوات الناسفة لنشطاء مركزيين في مجموعة عرين الأسود وفجرت المختبر واستهدفت عددا من المسلحين، حسب ما ورد في البيان. وأضاف بيان الجيش أن عشرات الفلسطينيين أشعلوا الإطارات المطاطية وألقوا الحجارة على القوات التي ردّت مستهدفة مسلحين أطلقوا النار باتجاهها.