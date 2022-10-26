تقارير عن إطلاق الأمن الإيراني النار على متظاهرين في مسقط رأس مهسا أميني، والأمم المتحدة تقود حملة لمواجهة تفشي الكوليرا في سوريا

حثت الأمم المتحدة على التبرع من أجل إنقاذ سوريا من مرض الكوليرا الفتاك والحد من انتشاره السريع والعمل على مكافحته.

وتقول المنظمة الدولية إن الأمر يتطلب جمع أكثر من 30 مليون دولار من الجهات المانحة لمساعدتها على ذلك.

وتنتشر الكوليرا عن طريق المياه الملوثة وتفيد التقارير بأن كافة المناطق السورية أضحت مناطق متضررة واقعة تحت وطأة الكوليرا من وراء اتساع رقعة المرض المعد في البلاد.

وتفاقمت حالات الكوليرا غير المؤكدة ووصلت إلى 24 ألف حالة بالإضافة لتسجيل 80 وفاة على الأقل حتى الآن جراء التفشي الحاصل.

وقالت متحدثة باسم المنظمة إن ملايين السوريين لا يحصلون على حصص كافية من مياه الشرب في البلد الذي وفي نفس الوقت دمر فيه أكثر من عقد من الصراع الأهلي مرافقه الطبية الحيوية.

وتفيد تقارير بأنه ونتيجة انهيار البنية التحتية لإمدادات المياه، وارتفاع درجات الحرارة والجفاف وقلة هطول الأمطار، استفحلت مشكلة الكوليرا في البلاد