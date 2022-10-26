تقارير عن إطلاق الأمن الإيراني النار على متظاهرين في مسقط رأس مهسا أميني، والأمم المتحدة تقود حملة لمواجهة تفشي الكوليرا في سوريا

أشرف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين على تدريبات قوات الردع النووي الاستراتيجية في
وقت تتزايد فيه حدة المواجهات بين روسيا وأوكرانيا.
وبث التلفزيون الرسمي الروسي صورا
لبوتين وهو يشاهد التدريبات عبر الفيديو.
وقال الكرملين إن التدريبات شهدت إطلاق
صواريخ بالستية وصواريخ كروز.
وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت أنها
قد أخطرن مسبقا بالتدريبات.
وتأتي هذه التدريبات في وقت يجري فيه
حلف الناتو التدريبات السنوية للردع النووي.
ReutersCopyright: Reuters
الكوليرا في سوريا: الأمم المتحدة تدعو لتوفير أكثر من 30 مليون دولار لوقف تفشي المرض
حثت الأمم المتحدة على التبرع من أجل إنقاذ سوريا من مرض الكوليرا الفتاك والحد من انتشاره السريع والعمل على مكافحته.
وتقول المنظمة الدولية إن الأمر يتطلب جمع أكثر من 30 مليون دولار من الجهات المانحة لمساعدتها على ذلك.
وتنتشر الكوليرا عن طريق المياه الملوثة وتفيد التقارير بأن كافة المناطق السورية أضحت مناطق متضررة واقعة تحت وطأة الكوليرا من وراء اتساع رقعة المرض المعد في البلاد.
وتفاقمت حالات الكوليرا غير المؤكدة ووصلت إلى 24 ألف حالة بالإضافة لتسجيل 80 وفاة على الأقل حتى الآن جراء التفشي الحاصل.
وقالت متحدثة باسم المنظمة إن ملايين السوريين لا يحصلون على حصص كافية من مياه الشرب في البلد الذي وفي نفس الوقت دمر فيه أكثر من عقد من الصراع الأهلي مرافقه الطبية الحيوية.
وتفيد تقارير بأنه ونتيجة
انهيار البنية التحتية لإمدادات المياه، وارتفاع درجات الحرارة والجفاف وقلة هطول
الأمطار، استفحلت مشكلة الكوليرا في البلاد
مظاهرات إيران: ناشطون يقولون إن قوات الأمن أطلقت النار على متظاهرين في مسقط رأس مهسا أميني
قال ناشطون حقوقيون إن قوات الأمن
الإيرانية أطلقت النار والغاز المسيل للدموع على مجموعة من المتظاهرين في بلدة سقز
التي تعد مسقط رأس مهسا أميني، الشابة التي توفيت في الشهر الماضي بعد أيام من احتجازها
على يد "شرطة الأخلاق".
وقالت جمعية هنكاو النروجية، التي تراقب وضع حقوق في محافظة كردستان
بإيران، على تويتر "قوات الأمن أطلقت الغاز المسيل للدموع وفتحت النار على
الناس في ساحة زندان ببلدة سقز".
وبحسب المنظمة توافدت أعداد كبيرة على قبر أميني بمناسبة مرور أربعين يوما على
وفاتها.
وتشهد إيران موجة من الاحتجاجات في عدة
مناطق بالبلاد عقب وفاة أميني، التي تصر الحكومة على أن وفاتها كانت طبيعية وهو ما
ينفيه الناشطون.
إعصار مروع في بنغلاديش وفرق الإنقاذ لا تزال تبحث عن مفقودين
عثر عمال الإنقاذ في بنغلاديش على جثث أربعة أشخاص من طاقم فرقة الطوارئ التي شاركت في عمليات تجريف المياه، وكان الأربعة على متن قارب فُقد قبل يومين، مع وصول إعصار سيترانج إلى اليابسة.
ويرفع هذا عدد ضحايا الإعصار إلى 28 شخصا. وقد قتل هؤلاء في حوادث منفصلة في جميع أنحاء البلاد سواء غرقا أو بسبب سقوط الأشجار أوانهيار آلاف المنازل والمباني خصوصا في المناطق الساحلية.
وكانت السلطات المحلية قد أعلنت حالة التأهب وأجلت حوالي مليون شخص قبيل اقتراب الإعصار.
ويقول خبراء البيئة إن تغير المناخ سيجعل هذا النوع من الأعاصير أكثر فتكا وأكثر تكرارا.وانقطعت الكهرباء عن 10 ملايين شخص في مناطق على طول الساحل يوم أمس بسبب الرياح القوية والفيضانات التي جرفت مئات المنازل والمزارع والمنشآت.
برلين تبيع لشركة صينينة حصة في محطة شحن رئيسية في هامبورغ وسط معارضة واسعة
وافقت الحكومة الألمانية على صفقة مثيرة للجدل تسمح لشركة
حكومية صينية بشراء حصة في محطة شحن رئيسية في هامبورغ.
وسيُسمح لشركة
الشحن العملاقة في الصين، "كوسكو"، بحسب وزارة الاقتصاد الألمانية من الحصول على 24 في المئة من الشركة أي أقل بكثير مما كانت تطمح إليه الصين، ويأتي قرار تخفيض النسبة لتهدئة انتقادات وُجهت للمستشار أولاف شولتز في ألمانيا وفي الاتحاد الأوروبي بتهمة دعم الاستثمار الصيني في مشروع استراتيجي.
ويعد وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، أحد أبرز المعارضين للصفقة، في حين يؤيدها المستشار أولاف شولتز، الذي يسافر إلى الصين الأسبوع
المقبل.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
الضفة الغربية: سقوط طائرة استطلاع إسرائيلية في نابلس
سقطت طائرة استطلاع تابعة للجيش الإسرائيلي٬ ظهر اليوم في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، من نوع "راكب السماء" بحسب ما أفادت به مصادر محلية فلسطينية.
وبحسب شهود عيان، فإن الطائرة سقطت فوق مبنى قرب الحرم الجامعي القديم، ونقلت إلى الجهات المختصة لفحصها.
سقطت طائرة بدون طيار من نوع "سكاي رايدر" ظهر اليوم الاربعاء في منطقة نابلس اثر عطل فني.
وصرح الجيش الإسرائيلي بأنه الطائرة سقطت أثناء قيامها بنشاط روتيني، وسيتم التحقيق في الحادث.
وهذه خامس طائرة بدون طيار تسقط في شهر واحد بحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي .
MaannnewsCopyright: Maannnews
مؤتمر المناخ 2022: تقرير عالمي يحذر من الاحتباس الحراري وأثره الفادح على صحة البشر
كشف تقرير عالمي يتناول تأثير التغير المناخي على الصحة أن حياة الناس بدون مشاكل صحية لا تزال تحت رحمة الاستخدام المفرط لغاز ثاني أوكسيد الكربون الناتج عن احتراق الوقود الأحفوري.
وجاء في تقرير مجلة ذي لانسيت السنوي أن ارتفاع درجة حرارة الكوكب أو الاحتباس الحراري يفاقم المخاطر التي يتعرض لها الإنسان بشكل متزايد ويشكل قاعدة أساسية لحرمانه من صحة جيدة.
وقال التقرير أن الوفيات المرتبطة بموجات الطقس الحار في ارتفاع، وكذلك الإصابات بأمراض مثل الملاريا وحمى الضنك.
وأكد التقرير أنه يمكن إنقاذ الملايين من البشر إن اتخذت إجراءات فورية للعمل على توفير بيئة أنظف، تتميز بغذاء صحي وهواء نقي وأنظمة مدنية تتلاءم مع برنامج الحفاظ على البيئة.
ونشر التقرير قبيل انطلاق مؤتمر الأمم المتحدة السنوي للمناخ الذي سيعقد هذا العام في مصر في 6 نوفمبر/ تشرين الثاني ولمدة أسبوعين.
PA MediaCopyright: PA Media
روسيا وأوكرانيا: جنوب أفريقيا تتحدى العقوبات وترفض مصادرة يخت روسي
ويمتلك اليخت، البالغ قيمته أكثر من نصف مليار
دولار، أليكسي مورداشوف، حليف الرئيس فلاديمير بوتين المقرب. وغادر في بداية الأسبوع الحالي ميناء هونغ كونغ، وحث زعماء
المعارضة في جنوب أفريقيا السلطات على مصادرة اليخت، لكن المتحدث باسم الرئيس، سيريل رامافوزا، قال إنه لا يرى أي
سبب للامتثال للعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وتجدر الإشارة إلى أن جنوب أفريقيا تجنبت، حتى الآن،
توجيه أي انتقادات مباشرة لروسيا بسبب غزوها لأوكرانيا.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
القرصنة الإلكترونية: بيانات 4 ملايين شخص تقريبا تتعرض للسرقة في أستراليا
أكدت واحدة من كبريات شركات التأمين الصحي الخاصة في أستراليا تعرضها لقرصنة إلكترونية أدت إلى سرقة بيانات عملائها الشخصية ويقارب عددهم 4 ملايين شخص.
وقالت شركة "ميدي بنك" إن معلومات مهمة وكبيرة قد تأثرت بعمليات الاحتيال تلك.
ووصف ديفيد كوجكار، الرئيس التنفيذي للشركة الهجوم على الزبائن بهدف الابتزاز المالي بالجريمة المروعة. وقدم اعتذاره اللامتناهي للمتضررين
أما المدعي العام الأسترالي فقد قال "هذه الجريمة تدل على التقصير الأمني المتخذ حاليا"، وتعهد برفع قيمة الغرامات المالية المفروضة على الشركات التي تفشل في تقديم الحماية اللازمة لزبائنها.
ReutersCopyright: Reuters
روسيا وأوكرانيا: إيمانويل ماكرون يستقبل أولاف شولتز وسط تأزم العلاقة بين فرنسا وألمانيا
يستقبل الرئيس الفرنسي،
إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، المستشار الألماني، أولاف شولتز، وسط أزمة سياسية احتدمت في الآونة الأخيرة بين البلدين.
ويأتي اللقاء عقب إعلان باريس وبرلين إرجاء اجتماع المجلس الوزاري الفرنسي الألماني، الذي كان من المقرر
عقده اليوم، تأجيل اعتبره مراقبون انعكاسا للتوتر الذي يلقي بظلاله على
تضامن القوتين الأوروبيين في مواجهة أزمة الطاقة والتحديات التي برزت عقب الغزو
الروسي لأوكرانيا.
وكان الرئيس الفرنسي قد قال،
خلال قمة للاتحاد الأوروبي في الأسبوع الماضي، إن ألمانيا "تخاطر بعزل نفسها".
وتعد ملفات مثل التسلح
وتحديد حد أقصى لأسعار الغاز وخطة برلين المالية لدعم الشركات والأسر خلال أزمة الطاقة التي رصدت لها 200 مليار دولار، مثار توتر بين البلدين.
ويقول مراسل بي بي سي في
باريس إن الهاجس الأساسي لدى فرنسا هو أن الحرب على أوكرانيا قد دفعت بها إلى
الهامش بينما عززت دور ألمانيا التي أعلنت قبيل الاجتماع الحاسم بين شولتز وماكرون الموافقة على إرسال المزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا، بما في ذلك قاذفات الصواريخ والمدفعية.
ويأمل المراقبون أن يساعد لقاء اليوم على رأب الصدع بين البلدين، فتوقيت الخلاف هذه المرة سيء للغاية خاصة أنه يبدو أعمق من ذي قبل.
الحرب في أوكرانيا: خيرسون تستعد لحرب مواجهة قد تكون الأعنف و"الأقذر"
تبادلت كل من أوكرانيا وروسيا التحذيرات من معارك عنيفة تلوح في الأفق في جنوب خيرسون.
وقال مسؤول في الرئاسة الأوكرانية إن روسيا عززت قواتها العسكرية في المنطقة وطلبت من المدنيين المغادرة. والمعركة على المنطقة والمدينة ستكون صعبة وقد تستغرق وقتا.
وتسيطر القوات الروسية على جزء كبير من خيرسون لكن لا يزال وسط المدينة تحت سيطرة القوات الأوكرانية، لذا من المتوقع أن تتطور المعارك إلى حرب شوارع في محاولة لحسم الموقف قبل الشتاء.
وزعمت روسيا في مجلس الأمن أن أوكرانيا تستعد لاستخدام قنبلة قذرة مشعة. لكن الحكومات الغربية شككت في المعلومات وقالت إن الأدلة ليست جديدة.
وأكد مسؤول روسي أن موسكو لا تستبعد مساعدة بعض الدول الغربية لنظام كييف في صنع قنبلة "قذرة"، والهدف على حد تعبيره هو اتهام روسيا باستخدام أسلحة الدمار الشامل.
وتقول روسيا إن القوات الأوكرانية ستفتح أيضا بؤرة صراع ساخنة في جبهة زابوروجيا حيث عززت قواتها بعدد من الوحدات، ويعيدون تجميع صفوفهم بهدف مهاجمة عدد من المناطق هناك. وتم نقل عدد كبير من المقاتلين من جبهة خاركوف إلى دنيبروبيتروفسك.
وفقدت كييف السيطرة على 72-73 في المئة من زابوروجيا. ولا تزال القوات المسلحة الأوكرانية تسيطر على وسط المدينة التي يعيش فيها نصف سكان المنطقة تقريبا.
وسمع اليوم دوي صفارات الإنذار من الغارات الجوية في عدد من المدن بما فيها العاصمة كييف.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
بدء المرحلة الأولى للعودة الطوعية للاجئين السوريين في لبنان
وصلت دفعة لاجئين سوريين من لبنان إلى معبر الدبوسية السوري بالقرب من ريف حمص.
وذكرت وسائل إعلام لبنانية - أن قافلة النازحين انطلقت من لبنان صباح الأربعاء وفتح الأمن العام اللبناني 17 مركز تسجيل للعودة الطوعية.
وبلغت أعداد الراغبين في العودة نحو 500 ألف نازح، رغم أن الأرقام الرسمية للاجئين السوريين الذين دخلوا بطريقة شرعية أو غير شرعية إلى لبنان وصل إلى 2 مليون و80 ألف نازح، عاد منهم حتى الآن 540 ألف سوري منذ بدء الخطة في عام 2017.
وانطلقت أول قافلة ضمن برنامج ينظمه الأمن العام اللبناني بالتعاون مع السلطات السورية لتسهيل وإزالة عقبات لوجستية وقانونية أمام العائدين.
ومن المقرر أن يعود اليوم مئات السوريين إلى بلادهم.
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بوتين يشرف على تدريبات قوات الردع النووي الروسية
أشرف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين على تدريبات قوات الردع النووي الاستراتيجية في وقت تتزايد فيه حدة المواجهات بين روسيا وأوكرانيا.
وبث التلفزيون الرسمي الروسي صورا لبوتين وهو يشاهد التدريبات عبر الفيديو.
وقال الكرملين إن التدريبات شهدت إطلاق صواريخ بالستية وصواريخ كروز.
وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت أنها قد أخطرن مسبقا بالتدريبات.
وتأتي هذه التدريبات في وقت يجري فيه حلف الناتو التدريبات السنوية للردع النووي.
الكوليرا في سوريا: الأمم المتحدة تدعو لتوفير أكثر من 30 مليون دولار لوقف تفشي المرض
حثت الأمم المتحدة على التبرع من أجل إنقاذ سوريا من مرض الكوليرا الفتاك والحد من انتشاره السريع والعمل على مكافحته.
وتقول المنظمة الدولية إن الأمر يتطلب جمع أكثر من 30 مليون دولار من الجهات المانحة لمساعدتها على ذلك.
وتنتشر الكوليرا عن طريق المياه الملوثة وتفيد التقارير بأن كافة المناطق السورية أضحت مناطق متضررة واقعة تحت وطأة الكوليرا من وراء اتساع رقعة المرض المعد في البلاد.
وتفاقمت حالات الكوليرا غير المؤكدة ووصلت إلى 24 ألف حالة بالإضافة لتسجيل 80 وفاة على الأقل حتى الآن جراء التفشي الحاصل.
وقالت متحدثة باسم المنظمة إن ملايين السوريين لا يحصلون على حصص كافية من مياه الشرب في البلد الذي وفي نفس الوقت دمر فيه أكثر من عقد من الصراع الأهلي مرافقه الطبية الحيوية.
وتفيد تقارير بأنه ونتيجة انهيار البنية التحتية لإمدادات المياه، وارتفاع درجات الحرارة والجفاف وقلة هطول الأمطار، استفحلت مشكلة الكوليرا في البلاد
مظاهرات إيران: ناشطون يقولون إن قوات الأمن أطلقت النار على متظاهرين في مسقط رأس مهسا أميني
قال ناشطون حقوقيون إن قوات الأمن الإيرانية أطلقت النار والغاز المسيل للدموع على مجموعة من المتظاهرين في بلدة سقز التي تعد مسقط رأس مهسا أميني، الشابة التي توفيت في الشهر الماضي بعد أيام من احتجازها على يد "شرطة الأخلاق".
وقالت جمعية هنكاو النروجية، التي تراقب وضع حقوق في محافظة كردستان بإيران، على تويتر "قوات الأمن أطلقت الغاز المسيل للدموع وفتحت النار على الناس في ساحة زندان ببلدة سقز".
وبحسب المنظمة توافدت أعداد كبيرة على قبر أميني بمناسبة مرور أربعين يوما على وفاتها.
وتشهد إيران موجة من الاحتجاجات في عدة مناطق بالبلاد عقب وفاة أميني، التي تصر الحكومة على أن وفاتها كانت طبيعية وهو ما ينفيه الناشطون.
إعصار مروع في بنغلاديش وفرق الإنقاذ لا تزال تبحث عن مفقودين
عثر عمال الإنقاذ في بنغلاديش على جثث أربعة أشخاص من طاقم فرقة الطوارئ التي شاركت في عمليات تجريف المياه، وكان الأربعة على متن قارب فُقد قبل يومين، مع وصول إعصار سيترانج إلى اليابسة.
ويرفع هذا عدد ضحايا الإعصار إلى 28 شخصا. وقد قتل هؤلاء في حوادث منفصلة في جميع أنحاء البلاد سواء غرقا أو بسبب سقوط الأشجار أوانهيار آلاف المنازل والمباني خصوصا في المناطق الساحلية.
وكانت السلطات المحلية قد أعلنت حالة التأهب وأجلت حوالي مليون شخص قبيل اقتراب الإعصار.
ويقول خبراء البيئة إن تغير المناخ سيجعل هذا النوع من الأعاصير أكثر فتكا وأكثر تكرارا.وانقطعت الكهرباء عن 10 ملايين شخص في مناطق على طول الساحل يوم أمس بسبب الرياح القوية والفيضانات التي جرفت مئات المنازل والمزارع والمنشآت.
برلين تبيع لشركة صينينة حصة في محطة شحن رئيسية في هامبورغ وسط معارضة واسعة
وافقت الحكومة الألمانية على صفقة مثيرة للجدل تسمح لشركة حكومية صينية بشراء حصة في محطة شحن رئيسية في هامبورغ.
وسيُسمح لشركة الشحن العملاقة في الصين، "كوسكو"، بحسب وزارة الاقتصاد الألمانية من الحصول على 24 في المئة من الشركة أي أقل بكثير مما كانت تطمح إليه الصين، ويأتي قرار تخفيض النسبة لتهدئة انتقادات وُجهت للمستشار أولاف شولتز في ألمانيا وفي الاتحاد الأوروبي بتهمة دعم الاستثمار الصيني في مشروع استراتيجي.
ويعد وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، أحد أبرز المعارضين للصفقة، في حين يؤيدها المستشار أولاف شولتز، الذي يسافر إلى الصين الأسبوع المقبل.
الضفة الغربية: سقوط طائرة استطلاع إسرائيلية في نابلس
سقطت طائرة استطلاع تابعة للجيش الإسرائيلي٬ ظهر اليوم في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، من نوع "راكب السماء" بحسب ما أفادت به مصادر محلية فلسطينية.
وبحسب شهود عيان، فإن الطائرة سقطت فوق مبنى قرب الحرم الجامعي القديم، ونقلت إلى الجهات المختصة لفحصها.
سقطت طائرة بدون طيار من نوع "سكاي رايدر" ظهر اليوم الاربعاء في منطقة نابلس اثر عطل فني.
وصرح الجيش الإسرائيلي بأنه الطائرة سقطت أثناء قيامها بنشاط روتيني، وسيتم التحقيق في الحادث.
وهذه خامس طائرة بدون طيار تسقط في شهر واحد بحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي .
مؤتمر المناخ 2022: تقرير عالمي يحذر من الاحتباس الحراري وأثره الفادح على صحة البشر
كشف تقرير عالمي يتناول تأثير التغير المناخي على الصحة أن حياة الناس بدون مشاكل صحية لا تزال تحت رحمة الاستخدام المفرط لغاز ثاني أوكسيد الكربون الناتج عن احتراق الوقود الأحفوري.
وجاء في تقرير مجلة ذي لانسيت السنوي أن ارتفاع درجة حرارة الكوكب أو الاحتباس الحراري يفاقم المخاطر التي يتعرض لها الإنسان بشكل متزايد ويشكل قاعدة أساسية لحرمانه من صحة جيدة.
وقال التقرير أن الوفيات المرتبطة بموجات الطقس الحار في ارتفاع، وكذلك الإصابات بأمراض مثل الملاريا وحمى الضنك.
وأكد التقرير أنه يمكن إنقاذ الملايين من البشر إن اتخذت إجراءات فورية للعمل على توفير بيئة أنظف، تتميز بغذاء صحي وهواء نقي وأنظمة مدنية تتلاءم مع برنامج الحفاظ على البيئة.
ونشر التقرير قبيل انطلاق مؤتمر الأمم المتحدة السنوي للمناخ الذي سيعقد هذا العام في مصر في 6 نوفمبر/ تشرين الثاني ولمدة أسبوعين.
روسيا وأوكرانيا: جنوب أفريقيا تتحدى العقوبات وترفض مصادرة يخت روسي
قالت حكومة جنوب أفريقيا إنها ستسمح ليخت أحد أثرياء روسيا المعروفين بالـ"الأوليغارش" والخاضعين للعقوبات، بأن يرسو في ميناء كيب تاون.
ويمتلك اليخت، البالغ قيمته أكثر من نصف مليار دولار، أليكسي مورداشوف، حليف الرئيس فلاديمير بوتين المقرب. وغادر في بداية الأسبوع الحالي ميناء هونغ كونغ، وحث زعماء المعارضة في جنوب أفريقيا السلطات على مصادرة اليخت، لكن المتحدث باسم الرئيس، سيريل رامافوزا، قال إنه لا يرى أي سبب للامتثال للعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وتجدر الإشارة إلى أن جنوب أفريقيا تجنبت، حتى الآن، توجيه أي انتقادات مباشرة لروسيا بسبب غزوها لأوكرانيا.
القرصنة الإلكترونية: بيانات 4 ملايين شخص تقريبا تتعرض للسرقة في أستراليا
أكدت واحدة من كبريات شركات التأمين الصحي الخاصة في أستراليا تعرضها لقرصنة إلكترونية أدت إلى سرقة بيانات عملائها الشخصية ويقارب عددهم 4 ملايين شخص.
وقالت شركة "ميدي بنك" إن معلومات مهمة وكبيرة قد تأثرت بعمليات الاحتيال تلك.
ووصف ديفيد كوجكار، الرئيس التنفيذي للشركة الهجوم على الزبائن بهدف الابتزاز المالي بالجريمة المروعة. وقدم اعتذاره اللامتناهي للمتضررين
أما المدعي العام الأسترالي فقد قال "هذه الجريمة تدل على التقصير الأمني المتخذ حاليا"، وتعهد برفع قيمة الغرامات المالية المفروضة على الشركات التي تفشل في تقديم الحماية اللازمة لزبائنها.
روسيا وأوكرانيا: إيمانويل ماكرون يستقبل أولاف شولتز وسط تأزم العلاقة بين فرنسا وألمانيا
يستقبل الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، المستشار الألماني، أولاف شولتز، وسط أزمة سياسية احتدمت في الآونة الأخيرة بين البلدين.
ويأتي اللقاء عقب إعلان باريس وبرلين إرجاء اجتماع المجلس الوزاري الفرنسي الألماني، الذي كان من المقرر عقده اليوم، تأجيل اعتبره مراقبون انعكاسا للتوتر الذي يلقي بظلاله على تضامن القوتين الأوروبيين في مواجهة أزمة الطاقة والتحديات التي برزت عقب الغزو الروسي لأوكرانيا.
وكان الرئيس الفرنسي قد قال، خلال قمة للاتحاد الأوروبي في الأسبوع الماضي، إن ألمانيا "تخاطر بعزل نفسها".
وتعد ملفات مثل التسلح وتحديد حد أقصى لأسعار الغاز وخطة برلين المالية لدعم الشركات والأسر خلال أزمة الطاقة التي رصدت لها 200 مليار دولار، مثار توتر بين البلدين.
ويقول مراسل بي بي سي في باريس إن الهاجس الأساسي لدى فرنسا هو أن الحرب على أوكرانيا قد دفعت بها إلى الهامش بينما عززت دور ألمانيا التي أعلنت قبيل الاجتماع الحاسم بين شولتز وماكرون الموافقة على إرسال المزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا، بما في ذلك قاذفات الصواريخ والمدفعية.
ويأمل المراقبون أن يساعد لقاء اليوم على رأب الصدع بين البلدين، فتوقيت الخلاف هذه المرة سيء للغاية خاصة أنه يبدو أعمق من ذي قبل.
الحرب في أوكرانيا: خيرسون تستعد لحرب مواجهة قد تكون الأعنف و"الأقذر"
تبادلت كل من أوكرانيا وروسيا التحذيرات من معارك عنيفة تلوح في الأفق في جنوب خيرسون.
وقال مسؤول في الرئاسة الأوكرانية إن روسيا عززت قواتها العسكرية في المنطقة وطلبت من المدنيين المغادرة. والمعركة على المنطقة والمدينة ستكون صعبة وقد تستغرق وقتا.
وتسيطر القوات الروسية على جزء كبير من خيرسون لكن لا يزال وسط المدينة تحت سيطرة القوات الأوكرانية، لذا من المتوقع أن تتطور المعارك إلى حرب شوارع في محاولة لحسم الموقف قبل الشتاء.
وزعمت روسيا في مجلس الأمن أن أوكرانيا تستعد لاستخدام قنبلة قذرة مشعة. لكن الحكومات الغربية شككت في المعلومات وقالت إن الأدلة ليست جديدة.
وأكد مسؤول روسي أن موسكو لا تستبعد مساعدة بعض الدول الغربية لنظام كييف في صنع قنبلة "قذرة"، والهدف على حد تعبيره هو اتهام روسيا باستخدام أسلحة الدمار الشامل.
وتقول روسيا إن القوات الأوكرانية ستفتح أيضا بؤرة صراع ساخنة في جبهة زابوروجيا حيث عززت قواتها بعدد من الوحدات، ويعيدون تجميع صفوفهم بهدف مهاجمة عدد من المناطق هناك. وتم نقل عدد كبير من المقاتلين من جبهة خاركوف إلى دنيبروبيتروفسك.
وفقدت كييف السيطرة على 72-73 في المئة من زابوروجيا. ولا تزال القوات المسلحة الأوكرانية تسيطر على وسط المدينة التي يعيش فيها نصف سكان المنطقة تقريبا.
وسمع اليوم دوي صفارات الإنذار من الغارات الجوية في عدد من المدن بما فيها العاصمة كييف.
بدء المرحلة الأولى للعودة الطوعية للاجئين السوريين في لبنان
وصلت دفعة لاجئين سوريين من لبنان إلى معبر الدبوسية السوري بالقرب من ريف حمص.
وذكرت وسائل إعلام لبنانية - أن قافلة النازحين انطلقت من لبنان صباح الأربعاء وفتح الأمن العام اللبناني 17 مركز تسجيل للعودة الطوعية.
وبلغت أعداد الراغبين في العودة نحو 500 ألف نازح، رغم أن الأرقام الرسمية للاجئين السوريين الذين دخلوا بطريقة شرعية أو غير شرعية إلى لبنان وصل إلى 2 مليون و80 ألف نازح، عاد منهم حتى الآن 540 ألف سوري منذ بدء الخطة في عام 2017.
وانطلقت أول قافلة ضمن برنامج ينظمه الأمن العام اللبناني بالتعاون مع السلطات السورية لتسهيل وإزالة عقبات لوجستية وقانونية أمام العائدين.
ومن المقرر أن يعود اليوم مئات السوريين إلى بلادهم.