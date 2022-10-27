قصف صاروخي "إسرائيلي" جديد يستهدف محيط دمشق، ولبنان يتسلم النص الرسمي لاتفاق ترسيم الحدود مع إسرائيل

استهدف قصف صاروخي إسرائيلي فجر اليوم محيط العاصمة السورية دمشق، للمرة الثالثة خلال أسبوع.
وقال بيان عسكري سوري إن وسائط الدفاع الجوي السورية أسقطت بعضا من الصواريخ التي استهدفت نقاطاً عسكرية.
وذكر المصدر العسكري "أن العدوان الجوي نفذ من اتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق"، وأن القصف أسفر عن خسائر مادية فقط.
وقالت مواقع سورية معارضة إن القصف الإسرائيلي طال محيط مطار دمشق الدولي ومنطقة السيدة زينب جنوبي دمشق ومواقع للقوات الحكومية والمجموعات الموالية لها.
وكانت "إسرائيل" قد استهدفت يومي الجمعة والاثنين الماضيين مواقع حكومية في محيط دمشق أسفر عن إصابة شخص وبعض الأضرار المادية بحسب البيانات العسكرية السورية.
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ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل: ميشال عون يتسلم في بيروت النص الرسمي للاتفاق
تسلم صباح اليوم الرئيس اللبناني ميشال عون من الوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين، نص الاتفاق الرسمي لترسيم الحدود البحرية.
وأكد هوكشتاين أنه لا شيء في هذا الاتفاق سيأخذ عوائد النفط من اللّبنانيين. وأضاف أن هذا الاتفاق سيسمح للبنان ببدء العمل في بلوك رقم 9، وسيضمن عدم استيلاء أي طرف على حصة الآخر.
ومن المتوقع أن ينتقل هوكشتاين ووفد لبناني بعد الظهر إلى منطقة الناقورة في جنوب لبنان لتسليم النسخ النهائية من الاتفاق إلى الجانب الأمريكي والجانب الاسرائيلي بشكل منفصل، على أن يبلغ الطرفان منسقة الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان إحداثيات وخرائط الحدود البحرية بينهما لإيداعها في مقر المنظمة الدولية في نيويورك.
وسيتوجه هوكشتاين بعد ذلك إلى إسرائيل حيث سيلتقي برئيس الوزراء يائير لبيد.
وقبيل تسلم النص حلق الطيران الإسرائيلي على علوّ منخفض في بيروت وعدد من المناطق.
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قصف صاروخي "إسرائيلي" يستهدف دمشق مجددا
استهدف قصف صاروخي إسرائيلي فجر اليوم محيط العاصمة السورية دمشق، للمرة الثالثة خلال أسبوع.
وقال بيان عسكري سوري إن وسائط الدفاع الجوي السورية أسقطت بعضا من الصواريخ التي استهدفت نقاطاً عسكرية.
وذكر المصدر العسكري "أن العدوان الجوي نفذ من اتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق"، وأن القصف أسفر عن خسائر مادية فقط.
وقالت مواقع سورية معارضة إن القصف الإسرائيلي طال محيط مطار دمشق الدولي ومنطقة السيدة زينب جنوبي دمشق ومواقع للقوات الحكومية والمجموعات الموالية لها.
وكانت "إسرائيل" قد استهدفت يومي الجمعة والاثنين الماضيين مواقع حكومية في محيط دمشق أسفر عن إصابة شخص وبعض الأضرار المادية بحسب البيانات العسكرية السورية.
ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل: ميشال عون يتسلم في بيروت النص الرسمي للاتفاق
تسلم صباح اليوم الرئيس اللبناني ميشال عون من الوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين، نص الاتفاق الرسمي لترسيم الحدود البحرية.
وأكد هوكشتاين أنه لا شيء في هذا الاتفاق سيأخذ عوائد النفط من اللّبنانيين. وأضاف أن هذا الاتفاق سيسمح للبنان ببدء العمل في بلوك رقم 9، وسيضمن عدم استيلاء أي طرف على حصة الآخر.
ومن المتوقع أن ينتقل هوكشتاين ووفد لبناني بعد الظهر إلى منطقة الناقورة في جنوب لبنان لتسليم النسخ النهائية من الاتفاق إلى الجانب الأمريكي والجانب الاسرائيلي بشكل منفصل، على أن يبلغ الطرفان منسقة الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان إحداثيات وخرائط الحدود البحرية بينهما لإيداعها في مقر المنظمة الدولية في نيويورك.
وسيتوجه هوكشتاين بعد ذلك إلى إسرائيل حيث سيلتقي برئيس الوزراء يائير لبيد.
وقبيل تسلم النص حلق الطيران الإسرائيلي على علوّ منخفض في بيروت وعدد من المناطق.
للمزيد يمكن متابعة المادة التالية عن تفاصيل الاتفاق