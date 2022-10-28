سيول تنهي مناورات برمائية مع واشنطن وبيونغ يانغ تطلق صاروخين باليستيين، ومقتل 13 في عاصفة استوائية في الفيليبين

قتيل و4 جرحى بينهم لاعب آرسنال الإنجليزي في هجوم بسكين قرب ميلانو
قتل شخص وأصيب أربعة آخرون بينهم لاعب كرة القدم الإسباني بابلو ماري في هجوم بسكين مساء أمس الخميس في مركز تجاري قرب ميلانو.
ويبدو أن المهاجم شخص مخبول بحسب وسائل إعلام محلية.
وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية أن إيطاليا يبلغ من العمر 46 عاما، يعاني مشاكل نفسية، اعتقل بعد لحظات من الهجوم الذي وقع عصرا بالقرب من ميلانو.
وأضافت الوكالة أن القتيل موظف في متجر كارفور الواقع داخل المركز التجاري حيث حصل الهجوم، مشيرة إلى أن أربعة أشخاص أصيبوا بجروح بالغة.
وأظهرت التحقيقات الأولية أن المهاجم الذي كان يخضع لعلاج نفسي استولى على سكين قبل أن العملية وبدأ بمهاجمة من كان بجواره.
ومن بين المصابين لاعب كرة القدم الإسباني بابلو ماري، قلب دفاع نادي مونتسا الإيطالي والمُعار من أرسنال الإنجليزي.
وقال مصدر قريب من النادي إنه نقل إلى المستشفى وكان لا يزال في وعيه وقادرا على الكلام.
ReutersCopyright: Reuters
عاصفة استوائية مميتة تضرب الفلبين ومقتل 13 حتى الآن
قتل 13 شخصا في انزلاقات تربة وفيضانات إثر هطول أمطار غزيرة ترافقت مع عاصفة استوائية ضربت جنوب الفيليبين الجمعة، بحسب مسؤول في إدارة الكوارث.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع المدني في حكومة المنطقة إن عشرة من الضحايا من جزيرة مينداناو التي اجتاحتها الفيضانات.
وانتشلت فرق الإنقاذ التي استخدمت قوارب مطاطية، ثلاث جثث أخرى في بلدة مجاورة أثناء عمليات البحث في المناطق المحيطة بمدينة كوتاباتو.
وتقوم فرق الإنقاذ، ووحدات عسكرية، بتفقد مناطق أخرى بعد الابلاغ عن فيضانات وانزلاقات أتربة فيها.
وبدأ هطول الأمطار الغزيرة مساء الخميس في المنطقة الفقيرة ذات الغالبية المسلمة.
وقال مكتب الأرصاد الجوية الحكومي في مانيلا إن سبب ذلك يعود جزئيا إلى العاصفة الاستوائية نالغي التي ضربت مناطق بعيدة في الشمال الشرقي.
وتتجه العاصفة حاليا إلى شمال الفيليبين، وأجلي قرابة 5000 شخص من المناطق المعرضة لخطر الفيضانات وانزلاقات الأتربة، قبل وصول العاصفة إلى اليابسة يوم السبت أو الأحد.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
كوريا الجنوبية ترصد إطلاق صاروخين باليستيين وتتهم كوريا الشمالية
أعلن جيش كوريا الجنوبية أنه رصد صاروخين باليستيين أطلقا من منطقة في غوانغوون في إشارة إلى إقليم يقع على الساحل الشرقي لكوريا الشمالية، وتزامن هذا مع تحذيرات في سيول من أن الزعيم الكوري كيم جونغ أون قد يكون على وشك إجراء تجربة نووية.
ويأتي إطلاق الصاروخين عقب استكمال كوريا الجنوبية والولايات المتحدة مناورات عسكرية برية وبحرية مشتركة استمرت 12 يوما، وقبل أيام من بدء تدريبات جوية تشارك فيها أكثر من 200 طائرة مقاتلة أمريكية وكورية جنوبية.
وأثارت هذه التدريبات غضب بيونغ يانغ التي تعتبرها تدريبات على الغزو، وتبادل الجانبان الاتهامات بالعدوان وإثارة الرعب في المنطقة.
وقالت هيئة الأركان المشتركة في سيول في بيان لها إن الجيش كثف عمليات الرصد والمراقبة وهو على أهبة الاستعداد بالتنسيق الوثيق مع واشنطن.
ومع توقف المحادثات لفترة طويلة، أصبحت العلاقات بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية في أدنى مستوياتها منذ سنوات مع إعلان كيم جونغ أون الشهر الماضي أن وضع بيونغ يانغ كقوة نووية "لا رجعة فيه"، مما أدى إلى إنهاء المفاوضات بشأن برامجه للأسلحة المحظورة.
وأعلن رئيس كوريا الجنوبية هذا الأسبوع أمام البرلمان إن بيونغ يانغ على ما يبدو "استكملت الاستعدادات لتجربة نووية سابعة".
وقالت الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية إن تجربة نووية لكوريا الشمالية ستستدعي "ردا قويا غير مسبوق".
وذكرت تقارير الاثنين أن سفينة كورية شمالية عبرت الحدود البحرية المتوترة، مما أدى إلى تبادل طلقات تحذيرية.
كما أجرت سيول تدريبات بالذخيرة الحية بينما نشرت الولايات المتحدة مجددا حاملة طائرات تعمل بالطاقة النووية في المنطقة لإجراء تمارين ثلاثية واسعة تشارك فيها طوكيو.
ونشرت وسائل إعلام رسمية كورية شمالية مؤخرا عددا من البيانات الصادرة عن الجيش دانت فيها "مناورات العدو الحربية" ودعت إلى وقفها.
وفي اجتماع لمجلس الأمن الدولي مؤخرا لمناقشة إطلاق بيونغ يانغ صاروخا فوق اليابان، حملت الصين واشنطن مسؤولية التوتر الأخير.
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قتيل و4 جرحى بينهم لاعب آرسنال الإنجليزي في هجوم بسكين قرب ميلانو
قتل شخص وأصيب أربعة آخرون بينهم لاعب كرة القدم الإسباني بابلو ماري في هجوم بسكين مساء أمس الخميس في مركز تجاري قرب ميلانو.
ويبدو أن المهاجم شخص مخبول بحسب وسائل إعلام محلية.
وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية أن إيطاليا يبلغ من العمر 46 عاما، يعاني مشاكل نفسية، اعتقل بعد لحظات من الهجوم الذي وقع عصرا بالقرب من ميلانو.
وأضافت الوكالة أن القتيل موظف في متجر كارفور الواقع داخل المركز التجاري حيث حصل الهجوم، مشيرة إلى أن أربعة أشخاص أصيبوا بجروح بالغة.
وأظهرت التحقيقات الأولية أن المهاجم الذي كان يخضع لعلاج نفسي استولى على سكين قبل أن العملية وبدأ بمهاجمة من كان بجواره.
ومن بين المصابين لاعب كرة القدم الإسباني بابلو ماري، قلب دفاع نادي مونتسا الإيطالي والمُعار من أرسنال الإنجليزي. وقال مصدر قريب من النادي إنه نقل إلى المستشفى وكان لا يزال في وعيه وقادرا على الكلام.
عاصفة استوائية مميتة تضرب الفلبين ومقتل 13 حتى الآن
قتل 13 شخصا في انزلاقات تربة وفيضانات إثر هطول أمطار غزيرة ترافقت مع عاصفة استوائية ضربت جنوب الفيليبين الجمعة، بحسب مسؤول في إدارة الكوارث.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع المدني في حكومة المنطقة إن عشرة من الضحايا من جزيرة مينداناو التي اجتاحتها الفيضانات.
وانتشلت فرق الإنقاذ التي استخدمت قوارب مطاطية، ثلاث جثث أخرى في بلدة مجاورة أثناء عمليات البحث في المناطق المحيطة بمدينة كوتاباتو.
وتقوم فرق الإنقاذ، ووحدات عسكرية، بتفقد مناطق أخرى بعد الابلاغ عن فيضانات وانزلاقات أتربة فيها.
وبدأ هطول الأمطار الغزيرة مساء الخميس في المنطقة الفقيرة ذات الغالبية المسلمة.
وقال مكتب الأرصاد الجوية الحكومي في مانيلا إن سبب ذلك يعود جزئيا إلى العاصفة الاستوائية نالغي التي ضربت مناطق بعيدة في الشمال الشرقي. وتتجه العاصفة حاليا إلى شمال الفيليبين، وأجلي قرابة 5000 شخص من المناطق المعرضة لخطر الفيضانات وانزلاقات الأتربة، قبل وصول العاصفة إلى اليابسة يوم السبت أو الأحد.
كوريا الجنوبية ترصد إطلاق صاروخين باليستيين وتتهم كوريا الشمالية
أعلن جيش كوريا الجنوبية أنه رصد صاروخين باليستيين أطلقا من منطقة في غوانغوون في إشارة إلى إقليم يقع على الساحل الشرقي لكوريا الشمالية، وتزامن هذا مع تحذيرات في سيول من أن الزعيم الكوري كيم جونغ أون قد يكون على وشك إجراء تجربة نووية.
ويأتي إطلاق الصاروخين عقب استكمال كوريا الجنوبية والولايات المتحدة مناورات عسكرية برية وبحرية مشتركة استمرت 12 يوما، وقبل أيام من بدء تدريبات جوية تشارك فيها أكثر من 200 طائرة مقاتلة أمريكية وكورية جنوبية.
وأثارت هذه التدريبات غضب بيونغ يانغ التي تعتبرها تدريبات على الغزو، وتبادل الجانبان الاتهامات بالعدوان وإثارة الرعب في المنطقة.
وقالت هيئة الأركان المشتركة في سيول في بيان لها إن الجيش كثف عمليات الرصد والمراقبة وهو على أهبة الاستعداد بالتنسيق الوثيق مع واشنطن.
ومع توقف المحادثات لفترة طويلة، أصبحت العلاقات بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية في أدنى مستوياتها منذ سنوات مع إعلان كيم جونغ أون الشهر الماضي أن وضع بيونغ يانغ كقوة نووية "لا رجعة فيه"، مما أدى إلى إنهاء المفاوضات بشأن برامجه للأسلحة المحظورة.
وأعلن رئيس كوريا الجنوبية هذا الأسبوع أمام البرلمان إن بيونغ يانغ على ما يبدو "استكملت الاستعدادات لتجربة نووية سابعة". وقالت الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية إن تجربة نووية لكوريا الشمالية ستستدعي "ردا قويا غير مسبوق".
وذكرت تقارير الاثنين أن سفينة كورية شمالية عبرت الحدود البحرية المتوترة، مما أدى إلى تبادل طلقات تحذيرية.
كما أجرت سيول تدريبات بالذخيرة الحية بينما نشرت الولايات المتحدة مجددا حاملة طائرات تعمل بالطاقة النووية في المنطقة لإجراء تمارين ثلاثية واسعة تشارك فيها طوكيو.
ونشرت وسائل إعلام رسمية كورية شمالية مؤخرا عددا من البيانات الصادرة عن الجيش دانت فيها "مناورات العدو الحربية" ودعت إلى وقفها.
وفي اجتماع لمجلس الأمن الدولي مؤخرا لمناقشة إطلاق بيونغ يانغ صاروخا فوق اليابان، حملت الصين واشنطن مسؤولية التوتر الأخير.