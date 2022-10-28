سيول تنهي مناورات برمائية مع واشنطن وبيونغ يانغ تطلق صاروخين باليستيين، ومقتل 13 في عاصفة استوائية في الفيليبين

قتل شخص وأصيب أربعة آخرون بينهم لاعب كرة القدم الإسباني بابلو ماري في هجوم بسكين مساء أمس الخميس في مركز تجاري قرب ميلانو.

ويبدو أن المهاجم شخص مخبول بحسب وسائل إعلام محلية.

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية أن إيطاليا يبلغ من العمر 46 عاما، يعاني مشاكل نفسية، اعتقل بعد لحظات من الهجوم الذي وقع عصرا بالقرب من ميلانو.

وأضافت الوكالة أن القتيل موظف في متجر كارفور الواقع داخل المركز التجاري حيث حصل الهجوم، مشيرة إلى أن أربعة أشخاص أصيبوا بجروح بالغة.

وأظهرت التحقيقات الأولية أن المهاجم الذي كان يخضع لعلاج نفسي استولى على سكين قبل أن العملية وبدأ بمهاجمة من كان بجواره.

ومن بين المصابين لاعب كرة القدم الإسباني بابلو ماري، قلب دفاع نادي مونتسا الإيطالي والمُعار من أرسنال الإنجليزي. وقال مصدر قريب من النادي إنه نقل إلى المستشفى وكان لا يزال في وعيه وقادرا على الكلام.