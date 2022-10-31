سفن شحن الحبوب تستأنف مسارها بين أوكرانيا وتركيا رغم الانسحاب الروسي، والصين تقترب من استكمال محطتها الفضائية

أطلقت الصين الاثنين على متن صاروخ تشانغ تشنغ 5 بي الجزء الثالث والأخير من محطة الفضاء تيانغونغ التي تبنيها، وأظهرت مشاهد مباشرة بثها التلفزيون الرسمي في الصي إجراءات إطلاق الوحدة المعملية الفضائية.

وسينضم الجزء الأخير إلى المجموعة المكونة من وحدتين بالفعل على ارتفاع نحو 400 كم فوق سطح الأرض، ليكون آخر جزء في هيكل المحطة.

وستسمح هذه المرحلة بتشغيل محطة تيانغونغ الفضائية الصينية بالكامل وتوفير وجود دائم لبكين في الفضاء.

وسياعد هذا في دراسة الفضاء إذ يوفر مساحة لإجراء التجارب العلمية في ظل انعدام الجاذبية. ودراسة الفضاء الخارجي عن طريق ذراع آلي صغير لدعم الحمولات خارج المركبة.

وانطلق الصاروخ اليوم من موقع ونتشانغ لإطلاق المركبات الفضائية على ساحل مقاطعة هاينان في جنوب البلاد، بحسب وكالة الفضاء الصينية.