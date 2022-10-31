سفن شحن الحبوب تستأنف مسارها بين أوكرانيا وتركيا رغم الانسحاب الروسي، والصين تقترب من استكمال محطتها الفضائية

الصين ترسل إلى الفضاء الجزء الأخير من محطتها تيانغونغ
أطلقت الصين الاثنين على متن صاروخ تشانغ تشنغ 5 بي الجزء الثالث والأخير من محطة الفضاء تيانغونغ التي تبنيها، وأظهرت مشاهد مباشرة بثها التلفزيون الرسمي في الصي إجراءات إطلاق الوحدة المعملية الفضائية.
وسينضم الجزء الأخير إلى المجموعة المكونة من وحدتين بالفعل على ارتفاع نحو 400 كم فوق سطح الأرض، ليكون آخر جزء في هيكل المحطة.
وستسمح هذه المرحلة بتشغيل محطة تيانغونغ الفضائية الصينية بالكامل وتوفير وجود دائم لبكين في الفضاء.
وسياعد هذا في دراسة الفضاء إذ يوفر مساحة لإجراء التجارب العلمية في ظل انعدام الجاذبية. ودراسة الفضاء الخارجي عن طريق ذراع آلي صغير لدعم الحمولات خارج المركبة.
وانطلق الصاروخ اليوم من موقع ونتشانغ لإطلاق المركبات الفضائية على ساحل مقاطعة هاينان في جنوب البلاد، بحسب وكالة الفضاء الصينية.
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روسيا وأوكرانيا: سفينتا شحن محمّلتان بالحبوب تغادران الموانئ الأوكرانية رغم تعليق روسيا اتفاق الحبوب
غادرت سفينتا شحن محمّلتان بالحبوب الموانئ الأوكرانية الاثنين وسلكتا الممر البحري الإنساني في اتجاه تركيا، رغم تعليق روسيا الاتفاق بشأن صادرات الحبوب من الموانئ الأوكرانية.
وقال مركز التنسيق المشترك المُشرف على اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، إنه من المقرر أن تغادر 12 سفينة شحن الموانئ الأوكرانية الاثنين على أن تتوجه إليها أربع سفن بينها واحدة ترفع العلم التركي.
وتقول الأمم المتحدة إن سفن الشحن المجدولة ستستأنف مسارها على طول الممر البحري الإنساني بين أوكرانيا وتركيا اليوم، وتم الاتفاق مع أنقرة وكييف على تسيير 16 سفينة في الاتجاهين، وأبلغت موسكو بهذا.
ومن غير المعروف كيف سترد القوات الروسية في البحر الأسود. لكن روسيا أوضحت أنها لم تعد قادرة على ضمان سلامة سفن الشحن بعد أن تعرضت إحدى سفنها لهجوم بطائرة بدون طيار.
وتحاول الأمم المتحدة إنقاذ الاتفاق الذي ساعد على شحن عشرة ملايين طن من الحبوب الأوكرانية منذ يوليو/تموز.
وارتفعت أسعار القمح مع انسحاب روسيا، إذ قد يؤدي هذا إلى تقلص الإمدادات الغذائية.
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الصين ترسل إلى الفضاء الجزء الأخير من محطتها تيانغونغ
أطلقت الصين الاثنين على متن صاروخ تشانغ تشنغ 5 بي الجزء الثالث والأخير من محطة الفضاء تيانغونغ التي تبنيها، وأظهرت مشاهد مباشرة بثها التلفزيون الرسمي في الصي إجراءات إطلاق الوحدة المعملية الفضائية.
وسينضم الجزء الأخير إلى المجموعة المكونة من وحدتين بالفعل على ارتفاع نحو 400 كم فوق سطح الأرض، ليكون آخر جزء في هيكل المحطة.
وستسمح هذه المرحلة بتشغيل محطة تيانغونغ الفضائية الصينية بالكامل وتوفير وجود دائم لبكين في الفضاء.
وسياعد هذا في دراسة الفضاء إذ يوفر مساحة لإجراء التجارب العلمية في ظل انعدام الجاذبية. ودراسة الفضاء الخارجي عن طريق ذراع آلي صغير لدعم الحمولات خارج المركبة.
وانطلق الصاروخ اليوم من موقع ونتشانغ لإطلاق المركبات الفضائية على ساحل مقاطعة هاينان في جنوب البلاد، بحسب وكالة الفضاء الصينية.
روسيا وأوكرانيا: سفينتا شحن محمّلتان بالحبوب تغادران الموانئ الأوكرانية رغم تعليق روسيا اتفاق الحبوب
غادرت سفينتا شحن محمّلتان بالحبوب الموانئ الأوكرانية الاثنين وسلكتا الممر البحري الإنساني في اتجاه تركيا، رغم تعليق روسيا الاتفاق بشأن صادرات الحبوب من الموانئ الأوكرانية.
وقال مركز التنسيق المشترك المُشرف على اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، إنه من المقرر أن تغادر 12 سفينة شحن الموانئ الأوكرانية الاثنين على أن تتوجه إليها أربع سفن بينها واحدة ترفع العلم التركي.
وتقول الأمم المتحدة إن سفن الشحن المجدولة ستستأنف مسارها على طول الممر البحري الإنساني بين أوكرانيا وتركيا اليوم، وتم الاتفاق مع أنقرة وكييف على تسيير 16 سفينة في الاتجاهين، وأبلغت موسكو بهذا.
ومن غير المعروف كيف سترد القوات الروسية في البحر الأسود. لكن روسيا أوضحت أنها لم تعد قادرة على ضمان سلامة سفن الشحن بعد أن تعرضت إحدى سفنها لهجوم بطائرة بدون طيار.
وتحاول الأمم المتحدة إنقاذ الاتفاق الذي ساعد على شحن عشرة ملايين طن من الحبوب الأوكرانية منذ يوليو/تموز.
وارتفعت أسعار القمح مع انسحاب روسيا، إذ قد يؤدي هذا إلى تقلص الإمدادات الغذائية.