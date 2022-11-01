انطلاق القمة العربية في الجزائر وسط غياب العاهل المغربي، وشرطة كوريا الجنوبية تعترف بالفشل فى التعامل مع حادث التدافع

أعلن قائد الشرطة في كوريا الجنوبية أنّ قواته فشلت في حماية المحتفلين بالهالووين في وسط العاصمة سيول يوم السبت.

وقال إن القوات لم تستجب بشكل كافٍ لمكالمات متعددة تحذر من وقوع حادث محتمل، وإنها تلقّت عدداً من البلاغات قبل التدافع المميت الذي شهدته العاصمة.

وقال قائد الشرطة الوطنية يون هي كيون إنّ الشرطة كانت على علم بأنّ "حشداً كبيراً تجمّع قبل وقوع الحادث، الأمر الذي يشير إلى خطر ملح".

ولكنّه اعتبر أنّ الاستجابة لهذه المعلومات، كانت "غير كافية".

وقال إنه شعر بمسؤولية جسيمة عن الحادث الذي توفي فيه نحو 150 شخصًا غالبيتهم من الشباب، كما جُرح العشرات أثناء تدافع خلال عيد هالوين الأول في سيول بعد وباء كوفيد-19.

ولا يزال التحقيق جاريا فى الحادث.

وقال الرئيس يون سوك يول في اجتماع لمجلس الوزراء إن على كوريا الجنوبية تحسين إجراءاتها للسيطرة على الحشود.