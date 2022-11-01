انطلاق القمة العربية في الجزائر وسط غياب العاهل المغربي، وشرطة كوريا الجنوبية تعترف بالفشل فى التعامل مع حادث التدافع

تدافع كوريا الجنوبية: قائد الشرطة يعترف بأن الاستجابة "لم تكن كافية" لبلاغات الحشود
أعلن قائد الشرطة في كوريا الجنوبية أنّ قواته فشلت في حماية المحتفلين بالهالووين في وسط العاصمة سيول يوم السبت.
وقال إن القوات لم تستجب بشكل كافٍ لمكالمات متعددة تحذر من وقوع حادث محتمل، وإنها تلقّت عدداً من البلاغات قبل التدافع المميت الذي شهدته العاصمة.
وقال قائد الشرطة الوطنية يون هي كيون إنّ الشرطة كانت على علم بأنّ "حشداً كبيراً تجمّع قبل وقوع الحادث، الأمر الذي يشير إلى خطر ملح".
ولكنّه اعتبر أنّ الاستجابة لهذه المعلومات، كانت "غير كافية".
وقال إنه شعر بمسؤولية جسيمة عن الحادث الذي توفي فيه نحو 150 شخصًا غالبيتهم من الشباب، كما جُرح العشرات أثناء تدافع خلال عيد هالوين الأول في سيول بعد وباء كوفيد-19.
ولا يزال التحقيق جاريا فى الحادث.
وقال الرئيس يون سوك يول في اجتماع لمجلس الوزراء إن على كوريا الجنوبية تحسين إجراءاتها للسيطرة على الحشود.
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انطلاق القمة العربية في الجزائر وسط غياب العاهل المغربي وملك الأردن
تنطلق
اليوم من العاصمة الجزائر فعاليات قمة الدول العربية الحادية والثلاثين، والتي
تٌعقد تحت شعار "لم الشمل".
ويتوافد
وصول الرؤساء والقادة العرب منذ يوم أمس الاثنين، ووصل الرئيس المصري عبد الفتاح
السيسي إلى مقر انعقاد القمة صباح يوم الثلاثاء.
واعتذر
العاهل المغربي الملك محمد السادس عن المشاركة في القمة لـ"اعتبارات
إقليمية" بحسب ما أعلن وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة.
وسابقا اعتذر
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن القمة لأسباب صحية، كما اعتذر العاهل
الأردني الملك عبد الله الثاني، وأعلن الديوان الملكي الأردني أن ولي العهد الأمير
الحسين بن عبد الله الثاني سيشارك في فعاليات القمة.
وقال
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في تغريدة على موقع تويتر عشية
القمة إن تعزيز "الصمود الفلسطيني" سيكون قضية أساسية على أجندة القمة،
وكذلك الأزمات العربية في كل من سوريا واليمن وليبيا والسودان والصومال.
وأضاف أبو
الغيط أن القمة ستناقش أيضا القضايا المتعلقة بالتصدي للتدخلات الإقليمية في
الشؤون الداخلية للدول العربية.
وفي
السياق ذاته، قال وزير الخارجية الجزائري إن الرئيس عبد المجيد تبون سيقدم أفكارا
لإصلاح الجامعة العربية خلال القمة.
كما أضاف
الوزير أن هذه القمة ستصدر ما يٌعرف بـ"إعلان الجزائر"، موضحا أن هذا
الإعلان سيكون له مكانة خاصة في "تطوير العمل العربي" المشترك، لكن من
دون الإفصاح عن ما سيتضمنه هذا الإعلان.
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يحررها اليوم: نغم قاسم و أميرة عباس
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تدافع كوريا الجنوبية: قائد الشرطة يعترف بأن الاستجابة "لم تكن كافية" لبلاغات الحشود
أعلن قائد الشرطة في كوريا الجنوبية أنّ قواته فشلت في حماية المحتفلين بالهالووين في وسط العاصمة سيول يوم السبت.
وقال إن القوات لم تستجب بشكل كافٍ لمكالمات متعددة تحذر من وقوع حادث محتمل، وإنها تلقّت عدداً من البلاغات قبل التدافع المميت الذي شهدته العاصمة.
وقال قائد الشرطة الوطنية يون هي كيون إنّ الشرطة كانت على علم بأنّ "حشداً كبيراً تجمّع قبل وقوع الحادث، الأمر الذي يشير إلى خطر ملح".
ولكنّه اعتبر أنّ الاستجابة لهذه المعلومات، كانت "غير كافية".
وقال إنه شعر بمسؤولية جسيمة عن الحادث الذي توفي فيه نحو 150 شخصًا غالبيتهم من الشباب، كما جُرح العشرات أثناء تدافع خلال عيد هالوين الأول في سيول بعد وباء كوفيد-19.
ولا يزال التحقيق جاريا فى الحادث.
وقال الرئيس يون سوك يول في اجتماع لمجلس الوزراء إن على كوريا الجنوبية تحسين إجراءاتها للسيطرة على الحشود.
انطلاق القمة العربية في الجزائر وسط غياب العاهل المغربي وملك الأردن
تنطلق اليوم من العاصمة الجزائر فعاليات قمة الدول العربية الحادية والثلاثين، والتي تٌعقد تحت شعار "لم الشمل".
ويتوافد وصول الرؤساء والقادة العرب منذ يوم أمس الاثنين، ووصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى مقر انعقاد القمة صباح يوم الثلاثاء.
واعتذر العاهل المغربي الملك محمد السادس عن المشاركة في القمة لـ"اعتبارات إقليمية" بحسب ما أعلن وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة.
وسابقا اعتذر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن القمة لأسباب صحية، كما اعتذر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وأعلن الديوان الملكي الأردني أن ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني سيشارك في فعاليات القمة.
وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في تغريدة على موقع تويتر عشية القمة إن تعزيز "الصمود الفلسطيني" سيكون قضية أساسية على أجندة القمة، وكذلك الأزمات العربية في كل من سوريا واليمن وليبيا والسودان والصومال.
وأضاف أبو الغيط أن القمة ستناقش أيضا القضايا المتعلقة بالتصدي للتدخلات الإقليمية في الشؤون الداخلية للدول العربية.
وفي السياق ذاته، قال وزير الخارجية الجزائري إن الرئيس عبد المجيد تبون سيقدم أفكارا لإصلاح الجامعة العربية خلال القمة.
كما أضاف الوزير أن هذه القمة ستصدر ما يٌعرف بـ"إعلان الجزائر"، موضحا أن هذا الإعلان سيكون له مكانة خاصة في "تطوير العمل العربي" المشترك، لكن من دون الإفصاح عن ما سيتضمنه هذا الإعلان.