بكين تغلق تماما منطقة تضم أكبر مصنع لأجهزة آي فون في العالم، وملك المغرب يدعو تبون إلى زيارة بلاده للحوار رغم غيابه عن القمة

دعا ملك المغرب، محمد السادس، الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، إلى زيارة المغرب من أجل"الحوار"، عقب غيابه عن القمة العربية في الجزائر، بحسب وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة.

وتأتي هذه الدعوة في ظل استمرار قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين منذ آب/أغسطس 2021.

وأوضح بوريطة أن الملك محمد السادس أعرب عن نيته خلال الأيام الأخيرة في المشاركة في القمة العربية في الجزائر، لكن الوفد المغربي لم يتلق، على حد وصفه، أي توضيح من الجانب الجزائري عن الترتيبات المقررة لاستقبال العاهل المغربي. لكن الجزائر أكدت أنها ستخص الملك باستقبال بروتوكولي في المطار عند حضوره.

وتشهد العلاقات توترا منذ عقود بسبب دعم الجزائر لجبهة البوليساريو التي تطالب باستقلال الصحراء الغربية، بينما يعدها المغرب جزءا لا يتجزأ من أرضه، ويقترح منحها حكما ذاتيا تحت سيادته.

وزادت حدة التوتر عندما أعلنت الجزائر في أغسطس/ آب الماضي قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الرباط متهمة إياها "بارتكاب أعمال عدائية ضدها.

وأعرب المغرب عن أسفه إزاء هذا القرار، ورفض الأسباب التي أعلنتها الجزائر.

كما اعتبرت الجزائر أن تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وإسرائيل، برعاية أمريكية، موجه ضدها، خاصة أن التطبيع ضمن اعتراف الولايات المتحدة بسيادة الرباط على الصحراء الغربية.

وتنطلق القمة العربية اليوم في الجزائر في يومها الثاني على التوالي، بجلسة تشاورية مغلقة بين القادة العرب والوفود المشاركة، تليها جلسة عمل علنية، وسيلقي خلالها القادة العرب الكلمات.

وستعتمد جلسة ثانية مغلقة مشروع جدول الأعمال ومناقشته. وستكون الجلسة الختامية علنية، تليها كلمة رئاسة القمة العربية المقبلة الـ32. وسيختتم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الدورة الـ31.

وبعدها سيعقد وزير الخارجية رمطان لعمامرة مؤتمرا صحفيا إلى جانب أمين عام الجامعة العربية احمد أبو الغيط.