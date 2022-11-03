بريطانيا تؤكد أنها لا تعتزم نقل سفارتها من تل أبيب، وتحذيرات من أن ثلث الأنهار الجليدية سيختفي بسبب التغير المناخي

العراق يفكك أكبر شبكة لتهريب النفط الخام في البصرة
تمكنت قوات الأمن العراقية من إحباط واحدة من أكبر عمليات تهريب النفط الخام في البصرة وقادها أحد التجار وضمت ضباطا برتب عالية وموظفين كبارا.
واعتقل أفراد الشبكة وفق مذكرات قبض صادرة عن القضاء العراقي.
وتقدر الكميات المهربة يوميا من 5 إلى 7 صهاريج بسعة 50 ألف لتر، وتصل الكميات الشهرية إلى 75 مليون لتر.
وأعلن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أمس تفكيك أكبر شبكة لتهريب النفط في محافظة البصرة.
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مجلس النواب اللبناني يناقش رسالة الرئيس المنتهية ولايته ميشال عون بشأن استقالة الحكومة
من المقرر أن يناقش مجلس النواب اللبناني في جلسة خاصة اليوم رسالة الرئيس العماد ميشال عون بشأن استقالة الحكومة.
وقاطع بعض النواب الجلسة، وطلب البعض من رئيس المجلس الدعوة لجلسات مكثفة لانتخاب رئيس للجمهورية. أما البعض الآخر فانسحب من الجلسة وقال إنها غير دستورية
وبحسب وسائل الإعلام المحلية ونقلا عن مكتب نبيه بري فقد اعتذر رئيس البرلمان أمس عن الدعوة إلى الحوار بين الكتل النيابية للوصول لرئيس توافقي، "بعد استمزاج الآراء، ونتيجة الاعتراض والتحفظ خاصة من كتلتي القوّات اللّبنانية والتيار الوطني الحر".
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التغير المناخي: ثلث الأنهار الجليدية مهدد بالاختفاء بحلول 2050
ذكر تقرير للأمم المتحدة أن ثلث الأنهار الجليدية الموجودة في مواقع التراث العالمي سيختفي بحلول عام 2050 بسبب تغير المناخ.
واعتمد الباحثون على بيانات الأقمار الصناعية الحالية لتتبع انكماش الأنهار الجليدية التي يقارب عددها 19 ألف نهر جليدي.
وخلصوا إلى أنه حتى لو استقر ارتفاع درجات حرارة الكوكب عند أقل من خمس درجات، فإن الأنهار الجليدية في أماكن مثل كليمنجارو في تنزانيا ويوسمايت في الولايات المتحدة ستختفي في غضون ثلاثة عقود.
ويقول تقرير اليونسكو - إن الوقت قد فات بالفعل لوقف هذه التغييرات، وإنه يجب خفض انبعاثات الغاز بشكل كبير للحد من فقدان الأنهار الجليدية الأخرى.
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الحكومة البريطانية تؤكد أنها لا تعتزم نقل السفارة من تل أبيب
أكدت الحكومة البريطانية أنها لا تخطط لنقل سفارتها في إسرائيل من تل أبيب.
وقال المتحدث باسم ريشي سوناك رئيس الوزراء الجديد، إنه لا توجد خطط حالية لتغيير موقع السفارة.
وكانت رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس قد أعلنت في سبتمبر/أيلول عن إجراء مراجعة مسألة مكان السفارة، وأثار هذا انتقادات وغضب الفلسطينيين الذين قالوا إن هذه الخطوة انتهاك صارخ للقانون الدولي.
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العراق يفكك أكبر شبكة لتهريب النفط الخام في البصرة
تمكنت قوات الأمن العراقية من إحباط واحدة من أكبر عمليات تهريب النفط الخام في البصرة وقادها أحد التجار وضمت ضباطا برتب عالية وموظفين كبارا.
واعتقل أفراد الشبكة وفق مذكرات قبض صادرة عن القضاء العراقي.
وتقدر الكميات المهربة يوميا من 5 إلى 7 صهاريج بسعة 50 ألف لتر، وتصل الكميات الشهرية إلى 75 مليون لتر.
وأعلن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أمس تفكيك أكبر شبكة لتهريب النفط في محافظة البصرة.
مجلس النواب اللبناني يناقش رسالة الرئيس المنتهية ولايته ميشال عون بشأن استقالة الحكومة
من المقرر أن يناقش مجلس النواب اللبناني في جلسة خاصة اليوم رسالة الرئيس العماد ميشال عون بشأن استقالة الحكومة.
وقاطع بعض النواب الجلسة، وطلب البعض من رئيس المجلس الدعوة لجلسات مكثفة لانتخاب رئيس للجمهورية. أما البعض الآخر فانسحب من الجلسة وقال إنها غير دستورية
وبحسب وسائل الإعلام المحلية ونقلا عن مكتب نبيه بري فقد اعتذر رئيس البرلمان أمس عن الدعوة إلى الحوار بين الكتل النيابية للوصول لرئيس توافقي، "بعد استمزاج الآراء، ونتيجة الاعتراض والتحفظ خاصة من كتلتي القوّات اللّبنانية والتيار الوطني الحر".
التغير المناخي: ثلث الأنهار الجليدية مهدد بالاختفاء بحلول 2050
ذكر تقرير للأمم المتحدة أن ثلث الأنهار الجليدية الموجودة في مواقع التراث العالمي سيختفي بحلول عام 2050 بسبب تغير المناخ.
واعتمد الباحثون على بيانات الأقمار الصناعية الحالية لتتبع انكماش الأنهار الجليدية التي يقارب عددها 19 ألف نهر جليدي.
وخلصوا إلى أنه حتى لو استقر ارتفاع درجات حرارة الكوكب عند أقل من خمس درجات، فإن الأنهار الجليدية في أماكن مثل كليمنجارو في تنزانيا ويوسمايت في الولايات المتحدة ستختفي في غضون ثلاثة عقود.
ويقول تقرير اليونسكو - إن الوقت قد فات بالفعل لوقف هذه التغييرات، وإنه يجب خفض انبعاثات الغاز بشكل كبير للحد من فقدان الأنهار الجليدية الأخرى.
الحكومة البريطانية تؤكد أنها لا تعتزم نقل السفارة من تل أبيب
أكدت الحكومة البريطانية أنها لا تخطط لنقل سفارتها في إسرائيل من تل أبيب.
وقال المتحدث باسم ريشي سوناك رئيس الوزراء الجديد، إنه لا توجد خطط حالية لتغيير موقع السفارة.
وكانت رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس قد أعلنت في سبتمبر/أيلول عن إجراء مراجعة مسألة مكان السفارة، وأثار هذا انتقادات وغضب الفلسطينيين الذين قالوا إن هذه الخطوة انتهاك صارخ للقانون الدولي.