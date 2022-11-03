بريطانيا تؤكد أنها لا تعتزم نقل سفارتها من تل أبيب، وتحذيرات من أن ثلث الأنهار الجليدية سيختفي بسبب التغير المناخي

من المقرر أن يناقش مجلس النواب اللبناني في جلسة خاصة اليوم رسالة الرئيس العماد ميشال عون بشأن استقالة الحكومة.

وقاطع بعض النواب الجلسة، وطلب البعض من رئيس المجلس الدعوة لجلسات مكثفة لانتخاب رئيس للجمهورية. أما البعض الآخر فانسحب من الجلسة وقال إنها غير دستورية

وبحسب وسائل الإعلام المحلية ونقلا عن مكتب نبيه بري فقد اعتذر رئيس البرلمان أمس عن الدعوة إلى الحوار بين الكتل النيابية للوصول لرئيس توافقي، "بعد استمزاج الآراء، ونتيجة الاعتراض والتحفظ خاصة من كتلتي القوّات اللّبنانية والتيار الوطني الحر".