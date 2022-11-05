آلاف المصلين يشاركون البابا فرنسيس القداس الكبير في ملعب البحرين الوطني، وحريق ضخم في مقهى شمال موسكو

الضفة الغربية: محمود عباس يطالب واشنطن بإلزام إسرائيل بالتوقف عن انتهاكاتها
طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بإلزام السلطات الإسرائيلية بالتوقف عن انتهاكاتها في الأراضي الفلسطينية.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه بلينكن مساء أمس مع الرئيس الفلسطيني، وأكد خلال المحادثة بأن إدارته تبذل الجهود وتجري الاتصالات لتهدئة التصعيد الجاري حاليا في الضفة الغربية.
البابا فرانسيس يقود قداسا بحضور أكثر من 30 ألف مصل في ملعب البحرين الوطني
قاد البابا فرنسيس صباح اليوم السبت قداسا في ملعب البحرين الوطني، بحضور الجالية المسيحية في البحرين وفي المناطق المجاورة ومعظمهم من العمالة الوافدة.
ومن المقرر أن يلتقي عصر السبت الشباب في مدرسة القلب الأقدس في عوالي.
وسيلتقي في صباح يوم غد الأحد في آخر يوم من أيام الزيارة التي استمرت لأربعة أيام الأساقفة والكهنة وخدام كنيسة القلب الأقدس في المنامة؛ ليتوجه بعدها إلى مطار الصخير الدولي حيث ستتمُّ مراسم الوداع الرسمي قبل أن يغادر عائدا إلى إيطاليا.
واستقبل البابا اليوم بالدموع قرابة ثلاثين ألف مؤمن، غالبيتهم من العمال المهاجرين في اليوم الثالث من زيارته.
وجال الحبر الأعظم في السيارة البابوية بين جموع المصلين، وحضر المشاركون في القداس منذ ساعات الصباح الأولى، وصافح البابا المصلين الذين هتفوا له.
حمل القداس شعار "من أجل العدل والسلام" وهو القداس الجماعي الثاني الذي يترأسه البابا في دولة خليجية بعد زيارته التاريخية إلى الإمارات في عام 2019، وتوقيعه وثيقة تاريخية حول الأخوة الإنسانية مع شيخ الأزهر الإمام احمد الطيب.
وفي كلمة ألقاها خلال القداس، دعا البابا فرنسيس إلى إعلاء المحبة على ما سواها.
والقداس السبت هو ثاني محطة يلتقي فيها البابا فرنسيس المسيحيين الكاثوليك في البحرين، بعد محطة أولى مساء الجمعة في كاتدرائية سيدة العرب، الكنيسة الكاثوليكية الأكبر في الخليج.
ويقطن البحرين نحو ثمانين ألف مسيحي كاثوليكي، هم عمال من الهند والفيليبين بشكل أساسي، من إجمالي 1.4 مليون نسمة.
وزيارة البحرين هي الزيارة الرابعة التي يجريها الحبر الأعظم الى الخارج هذا العام، وهي التاسعة والثلاثين منذ انتخابه على سدّة الكرسي الرسولي عام 2013. وشملت جولاته أكثر من عشر دول ذات غالبية مسلمة، بينها الأردن وتركيا ومصر وبنغلادش والعراق.
ولم يقتصر الحضور على المقيمين في البحرين بل تعداه الى مواطنين من جنسيات عدة أتوا من دول الخليج المجاورة خصوصاً السعودية والكويت والإمارات و من لبنان.
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حريق ضخم شمال موسكو ومقتل 13 شخصا على الأقل
قتل 13 شخصاً على الأقل وأصيب آخرون عقب حريق اندلع في مقهى في مدينة كوستروما الروسية، على بعد نحو 300 كلم شمال شرق موسكو، بحسب وسائل الإعلام المحلية.
وغطى الحريق الهائل بحسب إدارة الطوارئ في كستروما مساحة تبلغ 5.3 آلاف متر مربع، وأدى إلى انهيار سقف المبنى بالكامل.
وأجلت هيئة الإنقاذ 250 شخصاً من المطعم و15 شخصاً آخرين من مبنى مجاور له، وأكدت أن فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق، وبدأت في التحقيق لمعرفة أسبابه.
وقال مصدر في مكتب المدعي العام في كوستروما إن استخدام ألعاب نارية قد يكون السبب وراء اندلاع الحريق.
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الضفة الغربية: محمود عباس يطالب واشنطن بإلزام إسرائيل بالتوقف عن انتهاكاتها
طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بإلزام السلطات الإسرائيلية بالتوقف عن انتهاكاتها في الأراضي الفلسطينية.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه بلينكن مساء أمس مع الرئيس الفلسطيني، وأكد خلال المحادثة بأن إدارته تبذل الجهود وتجري الاتصالات لتهدئة التصعيد الجاري حاليا في الضفة الغربية.
البابا فرانسيس يقود قداسا بحضور أكثر من 30 ألف مصل في ملعب البحرين الوطني
قاد البابا فرنسيس صباح اليوم السبت قداسا في ملعب البحرين الوطني، بحضور الجالية المسيحية في البحرين وفي المناطق المجاورة ومعظمهم من العمالة الوافدة. ومن المقرر أن يلتقي عصر السبت الشباب في مدرسة القلب الأقدس في عوالي. وسيلتقي في صباح يوم غد الأحد في آخر يوم من أيام الزيارة التي استمرت لأربعة أيام الأساقفة والكهنة وخدام كنيسة القلب الأقدس في المنامة؛ ليتوجه بعدها إلى مطار الصخير الدولي حيث ستتمُّ مراسم الوداع الرسمي قبل أن يغادر عائدا إلى إيطاليا.
واستقبل البابا اليوم بالدموع قرابة ثلاثين ألف مؤمن، غالبيتهم من العمال المهاجرين في اليوم الثالث من زيارته.
وجال الحبر الأعظم في السيارة البابوية بين جموع المصلين، وحضر المشاركون في القداس منذ ساعات الصباح الأولى، وصافح البابا المصلين الذين هتفوا له.
حمل القداس شعار "من أجل العدل والسلام" وهو القداس الجماعي الثاني الذي يترأسه البابا في دولة خليجية بعد زيارته التاريخية إلى الإمارات في عام 2019، وتوقيعه وثيقة تاريخية حول الأخوة الإنسانية مع شيخ الأزهر الإمام احمد الطيب.
وفي كلمة ألقاها خلال القداس، دعا البابا فرنسيس إلى إعلاء المحبة على ما سواها.
والقداس السبت هو ثاني محطة يلتقي فيها البابا فرنسيس المسيحيين الكاثوليك في البحرين، بعد محطة أولى مساء الجمعة في كاتدرائية سيدة العرب، الكنيسة الكاثوليكية الأكبر في الخليج.
ويقطن البحرين نحو ثمانين ألف مسيحي كاثوليكي، هم عمال من الهند والفيليبين بشكل أساسي، من إجمالي 1.4 مليون نسمة.
وزيارة البحرين هي الزيارة الرابعة التي يجريها الحبر الأعظم الى الخارج هذا العام، وهي التاسعة والثلاثين منذ انتخابه على سدّة الكرسي الرسولي عام 2013. وشملت جولاته أكثر من عشر دول ذات غالبية مسلمة، بينها الأردن وتركيا ومصر وبنغلادش والعراق.
ولم يقتصر الحضور على المقيمين في البحرين بل تعداه الى مواطنين من جنسيات عدة أتوا من دول الخليج المجاورة خصوصاً السعودية والكويت والإمارات و من لبنان.
حريق ضخم شمال موسكو ومقتل 13 شخصا على الأقل
قتل 13 شخصاً على الأقل وأصيب آخرون عقب حريق اندلع في مقهى في مدينة كوستروما الروسية، على بعد نحو 300 كلم شمال شرق موسكو، بحسب وسائل الإعلام المحلية.
وغطى الحريق الهائل بحسب إدارة الطوارئ في كستروما مساحة تبلغ 5.3 آلاف متر مربع، وأدى إلى انهيار سقف المبنى بالكامل.
وأجلت هيئة الإنقاذ 250 شخصاً من المطعم و15 شخصاً آخرين من مبنى مجاور له، وأكدت أن فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق، وبدأت في التحقيق لمعرفة أسبابه.
وقال مصدر في مكتب المدعي العام في كوستروما إن استخدام ألعاب نارية قد يكون السبب وراء اندلاع الحريق.