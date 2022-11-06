أنباء عن مقتل طفلين في قصف للجيش السوري على مخيمات نازحين في إدلب، وسقوط طائرة ركاب في بحيرة فيكتوريا بتنزانيا

سقطت طائرة ركاب في بحيرة فيكتوريا بتنزانيا عندما كانت تحاول الهبوط في مطار مدينة بوكوبا.

وقالت هيئة البث الحكومي التنزانية إنه تم انقاذ 15 شخصا من دون الكشف عن عدد من كانوا على متن الطائرة.

وكانت الطائرة قد انطلقت من مدينة دار السلام.

وأظهرت مقاطع مصورة منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي فرق الإنقاذ وهي تقدم المساعدة للركاب بعد انتشالهم من الطائرة.