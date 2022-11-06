إدلب
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أنباء عن مقتل طفلين في قصف للجيش السوري على مخيمات نازحين في إدلب، وسقوط طائرة ركاب في بحيرة فيكتوريا بتنزانيا

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  1. سقوط طائرة ركاب في بحيرة فيكتوريا بتنزانيا

    سقطت طائرة ركاب في بحيرة فيكتوريا بتنزانيا عندما كانت تحاول الهبوط في مطار مدينة بوكوبا.

    وقالت هيئة البث الحكومي التنزانية إنه تم انقاذ 15 شخصا من دون الكشف عن عدد من كانوا على متن الطائرة.

    وكانت الطائرة قد انطلقت من مدينة دار السلام.

    وأظهرت مقاطع مصورة منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي فرق الإنقاذ وهي تقدم المساعدة للركاب بعد انتشالهم من الطائرة.

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  2. الحرب في سوريا: ناشطون يفيدون بمقتل طفلين في قصف للقوات الحكومية على مخيمات نازحين في إدلب

    قال معارضون سوريون إن ستة مدنيين، من بينهم طفلان، قتلوا في قصف شنته القوات الحكومية السورية وطال مخيمات عشوائية للنازحين في شمال غربي البلاد.

    وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان فإن أكثر من 30 صاروخاً سقطوا على مناطق عدة غرب مدينة إدلب بينها المخيمات ما أسفر أيضا عن إصابة ما لا يقل عن 20 شخصا.

    ونقلت وكالة فرانس بس عن مراسلها في المنطقة القول إنه شاهد خيما مدمرة ومحترقة بعد أن طالت الصواريخ مخيماً وتجمعات للنازحين في منطقة كفر جالس غرب مدينة إدلب.

    ويأتي القصف الصاروخي، وفق المرصد، غداة مقتل خمسة عناصر من القوات الحكومية في قصف شنه فصيل تابع لهيئة تحرير الشام ضد مواقعهم في جنوب غرب ادلب.

    وتسيطر هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا) وفصائل معارضة أخرى أقل نفوذاً على نحو نصف مساحة إدلب ومناطق محدودة محاذية من محافظات حماة وحلب واللاذقية. وتؤوي المنطقة ثلاثة ملايين شخص نحو نصفهم من النازحين.

    إدلب
    Copyright: Getty Images

  3. مقتل شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

    أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بمقتل الشاب مصعب نفل (18 عاماً) برصاص الجيش الإسرائيلي، قرب قرية سنجل وسط الضفة الغربية.

    وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن قوة من الجيش الإسرائيلي أطلقت النار باتجاه فِلسطينيَّين كانا يرشقان مركبات مستوطنين بالحجارة ، في منطقة عيون الحرامية، حيث قُتل أحدهما وأصيب الآخر.

    وتشهد الضفة الغربية الكثير من التوتر وأعمال العنف في الفترة الأخيرة بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية.

    تشهد الضفة الغربية الكثير من التوتر وأعمال العنف في الفترة الأخيرة بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية
    Copyright: Getty Images
    Image caption: تشهد الضفة الغربية الكثير من التوتر وأعمال العنف في الفترة الأخيرة بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية
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