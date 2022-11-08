أعداد قياسية من "عائلات تنظيم الدولة الإسلامية" تعود إلى بلدانها الأصلية، وترامب سيصدر "إعلانا مهما للغاية" الأسبوع المقبل

قال سفيرمونديال قطر ونجم كرة القدم القطري السابق خالد سلمان إن المثلية الجنسية هي نتاج لما وصفة بـ"تخريب العقل". وأضاف في حديثه إلى الإذاعة الألمانية زد دي إف، إن المشجعين الذين يزورون الدولة الخليجية خلال كاس العالم يجب أن يقبلوا ويحترموا قواعد الدولة. ووصف خالد سلمان المثلية الجنسية بأنها "حرام". والمثلية الجنسية مجرمه قانونا في قطر، ومع بدء كأس العالم خلال أقل من أسبوعين، أثيرت مخاوف بشأن سلامة المشجعين المثليين الذين يسافرون إلى البطولة.
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سفير مونديال قطر: المثلية الجنسية "حرام" وعلي ضيوف قطر احترام قوانينها
قال سفيرمونديال قطر ونجم كرة القدم القطري السابق خالد سلمان إن المثلية الجنسية هي نتاج لما وصفة بـ"تخريب العقل".
وأضاف في حديثه إلى الإذاعة الألمانية زد دي إف، إن المشجعين الذين يزورون الدولة الخليجية خلال كاس العالم يجب أن يقبلوا ويحترموا قواعد الدولة.
ووصف خالد سلمان المثلية الجنسية بأنها "حرام".
والمثلية الجنسية مجرمه قانونا في قطر، ومع بدء كأس العالم خلال أقل من أسبوعين، أثيرت مخاوف بشأن سلامة المشجعين المثليين الذين يسافرون إلى البطولة.
الحرب في سوريا: أعداد قياسية من "أسر تنظيم الدولة الإسلامية" عادت إلى دول غربية خلال العام الجاري
قالت السلطات الكردية التي تسيطر على مناطق في شمال سوريا إن عددا قياسيا من النساء والأطفال الأجانب المرتبطين بتنظيم الدولة الإسلامية قد عادوا إلى بلادهم في العام الجاري.
حيث شهد العام الجاري إعادة أكثر من خمسمائة امرأة وطفل حتى بما في ذلك أكثر من مائة إلى فرنسا وأكثر من خمسين إلى ألمانيا.
وكانت الحكومات الغربية تترد في قبول عودة مواطنيها المشتبه في صلاتهم بالتنظيم المتشدد بجانب المخاوف من رد الفعل المجتمعي.
ولا يزال هناك أكثر من عشرة آلاف امرأة وطفل أجنبي في المخيمات.
انتخابات التجديد النصفي الأمريكية: الناخبون يحددون مصير الكونغرس وترامب يقول إنه سيصدر إعلانا مهما الأسبوع المقبل
يصوت ملايين الأمريكيين في وقت لاحق من اليوم في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس لاختيار أعضاء مجلس النواب وثلث أعضاء مجلس الشيوخ.
ويخشى الديمقراطيون من خسارة الأغلبية في غرفتي الكونغرس ما يمثل انتكاسة للرئيس جو بايدن قبل عامين من الانتخابات الرئاسية.
وقال بايدن خلال مسيرة في ولاية ماريلاند إن الانتخابات تمثل فرصة الأمريكيين في الدفاع عن الديمقراطية.
في المقابل قال الرئيس السابق، دونالد ترامب، إن الجمهوريين سيعودون إلى البيت الأبيض عام 2024
وقال ترامب إنه يعتزم القيام بإعلان مهام في الأسبوع المقبل، وسط تكهنات بأنه قد يكشف عن خوضه الانتخابات الرئاسية عام 2024 للعودة الى البيت الأبيض.