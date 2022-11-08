أعداد قياسية من "عائلات تنظيم الدولة الإسلامية" تعود إلى بلدانها الأصلية، وترامب سيصدر "إعلانا مهما للغاية" الأسبوع المقبل

قالت السلطات الكردية التي تسيطر على مناطق في شمال سوريا إن عددا قياسيا من النساء والأطفال الأجانب المرتبطين بتنظيم الدولة الإسلامية قد عادوا إلى بلادهم في العام الجاري.

حيث شهد العام الجاري إعادة أكثر من خمسمائة امرأة وطفل حتى بما في ذلك أكثر من مائة إلى فرنسا وأكثر من خمسين إلى ألمانيا.

وكانت الحكومات الغربية تترد في قبول عودة مواطنيها المشتبه في صلاتهم بالتنظيم المتشدد بجانب المخاوف من رد الفعل المجتمعي.

ولا يزال هناك أكثر من عشرة آلاف امرأة وطفل أجنبي في المخيمات.