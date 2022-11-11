الأمن المصري يكثف انتشاره تزامنا مع دعوات للتظاهر، وواشنطن تندد بمشاركة بن غفير في تأبين حاخام متطرف في إسرائيل

إيلون ماسك: السلطات الأمريكية تحذر مالك تويتر من أنه ليس فوق القانون
يقول مسؤول في هيئة المراقبة في الولايات المتحدة إنه يتابع ما يواجهه الموظفون في تويتر بقلق عميق.
واستقال عدد من المديرين التنفيذيين في الشركة تخوفا من تغيير سياسة تويتر، ومن بينهم المسؤولين عن متابعة الخصوصية والالتزام بالمعايير، مما قد يعرض الشركة إلى خطر انتهاك لجنة قواعد التجارة الفيدرالية/ مما قد يكبدها غرامات باهظة.
وحذرت اللجنة المالك الجديد إيلون ماسك من أنه ليس فوق القانون.
ويقول ماسك إن موظفي تويتر لم يعودوا قادرين على العمل من المنزل. وحذر من أن الشركة قد تفلس إن لم يتم تنفيذ تغييرات جذرية على قطاع الإعلان.
ReutersCopyright: Reuters
إيتمار بن غفير: واشنطن تندد بمشاركة يميني إسرائيلي في تأبين حاخام أمريكي متطرف
دانت الولايات المتحدة الخميس مشاركة السياسي الاسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير - الذي يمكن أن يتولى حقيبة وزارية في الحكومة المقبلة لبنيامين نتانياهو - في مراسم إحياء ذكرى الحاخام مائير كاهانا الذي اغتيل في 1990.
ومائير كاهانا حاخام أمريكي المولد ونائب إسرائيلي سابق، وكان يقود حركة كاخ العنصرية التي حظرتها إسرائيل في عام 1994، وأدرجت الولايات المتحدة في 1997 فرع الحركة "كاهانا حي" المعروفة بـ"كاهانا شاي"على لائحة المنظمات الإرهابية.
وردا على سؤال عن هذه المشاركة خلال لقاء مع صحافيين، قال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس "إن الاحتفاء بإرث منظمة إرهابية أمر مقيت، ليس هناك كلمة أخرى".
وأضاف أن الولايات المتحدة "قلقة، كما قلنا من قبل، من إرث كاهانا شاي والاستخدام المستمر لخطاب يميني متطرف"، داعيا "جميع الأطراف" إلى "ضبط النفس والامتناع عن أي أعمال لا تؤدي إلى إلى تفاقم التوتر" .
ويأمل إيتمار بن غفير المعروف بخطبه المعادية للعرب، في تعيينه وزيرا للأمن الداخلي، وكان بن غفير قد قال في مراسم أقيمت الخميس في القدس إن "السمة الرئيسية للحاخام كاهانا هي الحب، حب إسرائيل من دون مساومة أو اعتبارات أخرى"، ويستمد بن غفير عقيدته من مبادئ الحاخام كاهانا، وقتل على يد أحد مؤيديه 29 مصليا فلسطينيًا في الخليل في الضفة الغربية المحتلة في 1994.
ReutersCopyright: Reuters
تكثيف أمني واسع في مصر وسط دعوات إلى التظاهر
تكثف أجهزة الأمن المصرية من انتشار أفرادها في محيط الميادين والشوارع الرئيسية تزامنا مع دعوات للتظاهر اليوم، تروج لها وسائل إعلام وحسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وتطالب حركة "تيار التغيير" داخل جماعة الإخوان المسلمين المحظورة أعضاءها بالتظاهر، أما الأحزاب السياسية المدنية فلم يعلن أي منها مشاركته في التظاهر، ووصفتها حركة شباب 6 أبريل "بالتحرك المجهول".
ولم تبد أي مظاهر غير عادية في شوارع القاهرة، ونفت جهات حكومية عدة ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي من إغلاق للأسواق أو توقف للمواصلات العامة.
لكن الشرطة خلال الأيام الماضية، ألقت القبض على العشرات عقب نشر مقاطع مصورة يعلنون فيها عزمهم التظاهر احتجاجا على سوء الأوضاع الاقتصادية.
وانتقدت 12 منظمة حقوقية ما وصفته بحملات "القمع والاعتقال"، معتبرة أن تفتيش هواتف المارة للبحث عن توجهاتهم السياسية يعد انتهاكا لحرمة المراسلات الخاصة.
وتزايدت تكاليف المعيشة في مصر بشكل واسع خلال الأشهر الماضية. وارتفع التضخم لثلاثة أضعاف ما كان عليه في العام الماضي، وانخفضت قيمة العملة المحلية خلال أقل من عام إلى نحو 60 في المئة من قيمتها.
ويعيش نحو ثلث سكان البلاد تحت خط الفقر، بحسب الإحصاءات الرسمية.
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إيلون ماسك: السلطات الأمريكية تحذر مالك تويتر من أنه ليس فوق القانون
يقول مسؤول في هيئة المراقبة في الولايات المتحدة إنه يتابع ما يواجهه الموظفون في تويتر بقلق عميق.
واستقال عدد من المديرين التنفيذيين في الشركة تخوفا من تغيير سياسة تويتر، ومن بينهم المسؤولين عن متابعة الخصوصية والالتزام بالمعايير، مما قد يعرض الشركة إلى خطر انتهاك لجنة قواعد التجارة الفيدرالية/ مما قد يكبدها غرامات باهظة.
وحذرت اللجنة المالك الجديد إيلون ماسك من أنه ليس فوق القانون.
ويقول ماسك إن موظفي تويتر لم يعودوا قادرين على العمل من المنزل. وحذر من أن الشركة قد تفلس إن لم يتم تنفيذ تغييرات جذرية على قطاع الإعلان.
إيتمار بن غفير: واشنطن تندد بمشاركة يميني إسرائيلي في تأبين حاخام أمريكي متطرف
دانت الولايات المتحدة الخميس مشاركة السياسي الاسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير - الذي يمكن أن يتولى حقيبة وزارية في الحكومة المقبلة لبنيامين نتانياهو - في مراسم إحياء ذكرى الحاخام مائير كاهانا الذي اغتيل في 1990.
ومائير كاهانا حاخام أمريكي المولد ونائب إسرائيلي سابق، وكان يقود حركة كاخ العنصرية التي حظرتها إسرائيل في عام 1994، وأدرجت الولايات المتحدة في 1997 فرع الحركة "كاهانا حي" المعروفة بـ"كاهانا شاي"على لائحة المنظمات الإرهابية.
وردا على سؤال عن هذه المشاركة خلال لقاء مع صحافيين، قال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس "إن الاحتفاء بإرث منظمة إرهابية أمر مقيت، ليس هناك كلمة أخرى". وأضاف أن الولايات المتحدة "قلقة، كما قلنا من قبل، من إرث كاهانا شاي والاستخدام المستمر لخطاب يميني متطرف"، داعيا "جميع الأطراف" إلى "ضبط النفس والامتناع عن أي أعمال لا تؤدي إلى إلى تفاقم التوتر" .
ويأمل إيتمار بن غفير المعروف بخطبه المعادية للعرب، في تعيينه وزيرا للأمن الداخلي، وكان بن غفير قد قال في مراسم أقيمت الخميس في القدس إن "السمة الرئيسية للحاخام كاهانا هي الحب، حب إسرائيل من دون مساومة أو اعتبارات أخرى"، ويستمد بن غفير عقيدته من مبادئ الحاخام كاهانا، وقتل على يد أحد مؤيديه 29 مصليا فلسطينيًا في الخليل في الضفة الغربية المحتلة في 1994.
تكثيف أمني واسع في مصر وسط دعوات إلى التظاهر
تكثف أجهزة الأمن المصرية من انتشار أفرادها في محيط الميادين والشوارع الرئيسية تزامنا مع دعوات للتظاهر اليوم، تروج لها وسائل إعلام وحسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وتطالب حركة "تيار التغيير" داخل جماعة الإخوان المسلمين المحظورة أعضاءها بالتظاهر، أما الأحزاب السياسية المدنية فلم يعلن أي منها مشاركته في التظاهر، ووصفتها حركة شباب 6 أبريل "بالتحرك المجهول".
ولم تبد أي مظاهر غير عادية في شوارع القاهرة، ونفت جهات حكومية عدة ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي من إغلاق للأسواق أو توقف للمواصلات العامة.
لكن الشرطة خلال الأيام الماضية، ألقت القبض على العشرات عقب نشر مقاطع مصورة يعلنون فيها عزمهم التظاهر احتجاجا على سوء الأوضاع الاقتصادية.
وانتقدت 12 منظمة حقوقية ما وصفته بحملات "القمع والاعتقال"، معتبرة أن تفتيش هواتف المارة للبحث عن توجهاتهم السياسية يعد انتهاكا لحرمة المراسلات الخاصة.
وتزايدت تكاليف المعيشة في مصر بشكل واسع خلال الأشهر الماضية. وارتفع التضخم لثلاثة أضعاف ما كان عليه في العام الماضي، وانخفضت قيمة العملة المحلية خلال أقل من عام إلى نحو 60 في المئة من قيمتها.
ويعيش نحو ثلث سكان البلاد تحت خط الفقر، بحسب الإحصاءات الرسمية.