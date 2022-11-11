الأمن المصري يكثف انتشاره تزامنا مع دعوات للتظاهر، وواشنطن تندد بمشاركة بن غفير في تأبين حاخام متطرف في إسرائيل

دانت الولايات المتحدة الخميس مشاركة السياسي الاسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير - الذي يمكن أن يتولى حقيبة وزارية في الحكومة المقبلة لبنيامين نتانياهو - في مراسم إحياء ذكرى الحاخام مائير كاهانا الذي اغتيل في 1990.

ومائير كاهانا حاخام أمريكي المولد ونائب إسرائيلي سابق، وكان يقود حركة كاخ العنصرية التي حظرتها إسرائيل في عام 1994، وأدرجت الولايات المتحدة في 1997 فرع الحركة "كاهانا حي" المعروفة بـ"كاهانا شاي"على لائحة المنظمات الإرهابية.

وردا على سؤال عن هذه المشاركة خلال لقاء مع صحافيين، قال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس "إن الاحتفاء بإرث منظمة إرهابية أمر مقيت، ليس هناك كلمة أخرى". وأضاف أن الولايات المتحدة "قلقة، كما قلنا من قبل، من إرث كاهانا شاي والاستخدام المستمر لخطاب يميني متطرف"، داعيا "جميع الأطراف" إلى "ضبط النفس والامتناع عن أي أعمال لا تؤدي إلى إلى تفاقم التوتر" .

ويأمل إيتمار بن غفير المعروف بخطبه المعادية للعرب، في تعيينه وزيرا للأمن الداخلي، وكان بن غفير قد قال في مراسم أقيمت الخميس في القدس إن "السمة الرئيسية للحاخام كاهانا هي الحب، حب إسرائيل من دون مساومة أو اعتبارات أخرى"، ويستمد بن غفير عقيدته من مبادئ الحاخام كاهانا، وقتل على يد أحد مؤيديه 29 مصليا فلسطينيًا في الخليل في الضفة الغربية المحتلة في 1994.