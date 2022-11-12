أسرة الناشط المصري علاء عبد الفتاح تناشد الرئيس السيسي العفو عنه، واختراق مواقع حكومية في البحرين مع بدء انتخابات برلمانية

ناشدت أسرة الناشط المصري علاء عبد الفتاح الرئيس السيسي العفو عنه، أسوة بالمحامي زياد العليمي، الذي أصدر الرئيس قرارا جمهوريا للعفو عنه.

وطلبت الأسرة في بيانها تفعيل نص المادة 155 من الدستور المصري، التي تعطي رئيس الجمهورية الحق في العفو عن عقوبة أو تخفيفها.

واستندت الأسرة على قرار العفو الذي صدر من الرئيس المصري في العام الحالي بخصوص المحامي زياد العليمي.

قدمت بيان المناشدة منى سيف شقيقة علاء عبد الفتاح، وطلبته على أساس إنساني بصفته الأخ الأكبر في الأسرة التي تحتاجه كثيرا خاصة بعد وفاة الوالد منذ سبع سنوات. ويحتاجه ابنه الذي يشكو من مرض التوحد الذي عانى كثيرا بعد إعادة حبس والده في 2019، بسبب الغياب المفاجئ الذي سبب صدمة للطفل.

وذكرت منى أن شقيقها ضاع من عمره ما ضاع، ويريد اليوم أن يلملم ماتبقى.

وكانت شقيقة الناشط المسجون علاء عبد الفتاح قد ناشدت الرئيس الأمريكي جو بايدن قبيل لقائه بالرئيس المصري قائلة "رجاء لا تخذلونا".

وعقب كلمة بايدن في مؤتمر المناخ التي لم يطرح فيها قضية حقوق الإنسان، سأله الصحفيون عما إذا كان قد فتح موضوع علاء عبد الفتاح مع السيسي فقال: "ما تحدثنا عنه هو علاقتنا".

وأفادت تقارير إعلامية أن الرئيس الأمريكي ناقش ملف حقوق الإنسان مطولا مع السيسي خلال اللقاء الذي جمع الاثنين وتحدث بالخصوص عن علاء عبد الفتاح وأهمية إطلاق سراحه.