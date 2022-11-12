أسرة الناشط المصري علاء عبد الفتاح تناشد الرئيس السيسي العفو عنه، واختراق مواقع حكومية في البحرين مع بدء انتخابات برلمانية

علاء عبد الفتاح: أسرة الناشط المصري تناشد السيسي للإفراج عنه
ناشدت أسرة الناشط المصري علاء عبد الفتاح الرئيس السيسي العفو عنه، أسوة بالمحامي زياد العليمي، الذي أصدر الرئيس قرارا جمهوريا للعفو عنه.
وطلبت الأسرة في بيانها تفعيل نص المادة 155 من الدستور المصري، التي تعطي رئيس الجمهورية الحق في العفو عن عقوبة أو تخفيفها.
واستندت الأسرة على قرار العفو الذي صدر من الرئيس المصري في العام الحالي بخصوص المحامي زياد العليمي.
قدمت بيان المناشدة منى سيف شقيقة علاء عبد الفتاح، وطلبته على أساس إنساني بصفته الأخ الأكبر في الأسرة التي تحتاجه كثيرا خاصة بعد وفاة الوالد منذ سبع سنوات. ويحتاجه ابنه الذي يشكو من مرض التوحد الذي عانى كثيرا بعد إعادة حبس والده في 2019، بسبب الغياب المفاجئ الذي سبب صدمة للطفل.
وذكرت منى أن شقيقها ضاع من عمره ما ضاع، ويريد اليوم أن يلملم ماتبقى.
وكانت شقيقة الناشط المسجون علاء عبد الفتاح قد ناشدت الرئيس الأمريكي جو بايدن قبيل لقائه بالرئيس المصري قائلة "رجاء لا تخذلونا".
وعقب كلمة بايدن في مؤتمر المناخ التي لم يطرح فيها قضية حقوق الإنسان، سأله الصحفيون عما إذا كان قد فتح موضوع علاء عبد الفتاح مع السيسي فقال: "ما تحدثنا عنه هو علاقتنا".
وأفادت تقارير إعلامية أن الرئيس الأمريكي ناقش ملف حقوق الإنسان مطولا مع السيسي خلال اللقاء الذي جمع الاثنين وتحدث بالخصوص عن علاء عبد الفتاح وأهمية إطلاق سراحه.
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قرصنة إلكترونية تستهدف مواقع حكومية في البحرين خلال الانتخابات النيابية
استهدف قراصنة المواقع الإلكترونية الحكومية في البحرين في الوقت الذي يتوجه فيه الناخبون إلى صناديق الاقتراع في الانتخابات البرلمانية والمجالس البلدية.
وشملت عمليات القرصنة موقع البرلمان ووكالة الأنباء البحرينية الرسمية وموقع الانتخابات في المملكة. ولم تتضح الجهة التي تقف خلف عملية القرصنة.
ويقول نشطاء حقوق الإنسان إن التصويت يجري في جو من القمع السياسي ولا يعطي أملًا كبيرا في النتائج.
وتحظر السلطات التي يقودها السنة حزب المعارضة الشيعي الرئيسي، كما منعت أحزاب المعارضة من المشاركة في الانتخابات التي انطلقت اليوم.
بدأت الانتخابات اليوم صباحا، وتستمر حتى الثامنة مساء بالتوقيت المحلي.
ويتنافس أكثر من 330 مرشحا على 40 مقعدا في مجلس النواب الذي يقدم المشورة للعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
وهذه ثالث انتخابات منذ أحداث 2011 حين شهدت البحرين، مظاهرات للمطالبة بملكية دستورية وإصلاحات سياسية أخرى، جرى قمعها على أيدي السلطات بمساندة قوات خليجية بقيادة السعودية.
ومنذ ذلك الحين، سجنت السلطات مئات المعارضين، بمن فيهم زعيم المعارضة الشيعية البارز الشيخ علي سلمان الذي يرأس جمعية "الوفاق"، وجرد العديد من جنسياتهم، بينما أعدم آخرون.
واعتبرت منظمة العفو الدولية الخميس أن الانتخابات تجري في "بيئة من القمع السياسي". وقالت نائبة المدير الإقليمي للمنظمة آمنة القلالي "في البحرين اليوم، لا توجد معارضة سياسية حقيقية".
وتقول منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية نقلا عن شخصيات من المجتمع المدني البحريني، إن 6 آلاف إلى 11 الف مواطن بحريني منعوا بأثر رجعي من الترشح للبرلمان وعضوية مجالس الجمعيات.
وتأتي عملية التصويت بعد أكثر من أسبوع من زيارة تاريخية قام بها البابا فرنسيس بهدف تعزيز الحوار بين الأديان، وحض البابا خلال زيارته، من دون تحديد دولة معينة، على احترام حقوق الإنسان، قائلا إن من المهم "عدم انتهاكها" بل دعمها والترويج لها.
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علاء عبد الفتاح: أسرة الناشط المصري تناشد السيسي للإفراج عنه
ناشدت أسرة الناشط المصري علاء عبد الفتاح الرئيس السيسي العفو عنه، أسوة بالمحامي زياد العليمي، الذي أصدر الرئيس قرارا جمهوريا للعفو عنه.
وطلبت الأسرة في بيانها تفعيل نص المادة 155 من الدستور المصري، التي تعطي رئيس الجمهورية الحق في العفو عن عقوبة أو تخفيفها.
واستندت الأسرة على قرار العفو الذي صدر من الرئيس المصري في العام الحالي بخصوص المحامي زياد العليمي.
قدمت بيان المناشدة منى سيف شقيقة علاء عبد الفتاح، وطلبته على أساس إنساني بصفته الأخ الأكبر في الأسرة التي تحتاجه كثيرا خاصة بعد وفاة الوالد منذ سبع سنوات. ويحتاجه ابنه الذي يشكو من مرض التوحد الذي عانى كثيرا بعد إعادة حبس والده في 2019، بسبب الغياب المفاجئ الذي سبب صدمة للطفل.
وذكرت منى أن شقيقها ضاع من عمره ما ضاع، ويريد اليوم أن يلملم ماتبقى.
وكانت شقيقة الناشط المسجون علاء عبد الفتاح قد ناشدت الرئيس الأمريكي جو بايدن قبيل لقائه بالرئيس المصري قائلة "رجاء لا تخذلونا".
وعقب كلمة بايدن في مؤتمر المناخ التي لم يطرح فيها قضية حقوق الإنسان، سأله الصحفيون عما إذا كان قد فتح موضوع علاء عبد الفتاح مع السيسي فقال: "ما تحدثنا عنه هو علاقتنا".
وأفادت تقارير إعلامية أن الرئيس الأمريكي ناقش ملف حقوق الإنسان مطولا مع السيسي خلال اللقاء الذي جمع الاثنين وتحدث بالخصوص عن علاء عبد الفتاح وأهمية إطلاق سراحه.
قرصنة إلكترونية تستهدف مواقع حكومية في البحرين خلال الانتخابات النيابية
استهدف قراصنة المواقع الإلكترونية الحكومية في البحرين في الوقت الذي يتوجه فيه الناخبون إلى صناديق الاقتراع في الانتخابات البرلمانية والمجالس البلدية.
وشملت عمليات القرصنة موقع البرلمان ووكالة الأنباء البحرينية الرسمية وموقع الانتخابات في المملكة. ولم تتضح الجهة التي تقف خلف عملية القرصنة.
ويقول نشطاء حقوق الإنسان إن التصويت يجري في جو من القمع السياسي ولا يعطي أملًا كبيرا في النتائج.
وتحظر السلطات التي يقودها السنة حزب المعارضة الشيعي الرئيسي، كما منعت أحزاب المعارضة من المشاركة في الانتخابات التي انطلقت اليوم.
بدأت الانتخابات اليوم صباحا، وتستمر حتى الثامنة مساء بالتوقيت المحلي. ويتنافس أكثر من 330 مرشحا على 40 مقعدا في مجلس النواب الذي يقدم المشورة للعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
وهذه ثالث انتخابات منذ أحداث 2011 حين شهدت البحرين، مظاهرات للمطالبة بملكية دستورية وإصلاحات سياسية أخرى، جرى قمعها على أيدي السلطات بمساندة قوات خليجية بقيادة السعودية.
ومنذ ذلك الحين، سجنت السلطات مئات المعارضين، بمن فيهم زعيم المعارضة الشيعية البارز الشيخ علي سلمان الذي يرأس جمعية "الوفاق"، وجرد العديد من جنسياتهم، بينما أعدم آخرون.
واعتبرت منظمة العفو الدولية الخميس أن الانتخابات تجري في "بيئة من القمع السياسي". وقالت نائبة المدير الإقليمي للمنظمة آمنة القلالي "في البحرين اليوم، لا توجد معارضة سياسية حقيقية".
وتقول منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية نقلا عن شخصيات من المجتمع المدني البحريني، إن 6 آلاف إلى 11 الف مواطن بحريني منعوا بأثر رجعي من الترشح للبرلمان وعضوية مجالس الجمعيات.
وتأتي عملية التصويت بعد أكثر من أسبوع من زيارة تاريخية قام بها البابا فرنسيس بهدف تعزيز الحوار بين الأديان، وحض البابا خلال زيارته، من دون تحديد دولة معينة، على احترام حقوق الإنسان، قائلا إن من المهم "عدم انتهاكها" بل دعمها والترويج لها.