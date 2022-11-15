عدد سكان العالم يتجاوز "8 مليارات" نسمة، وانتكاسة جديدة لمعسكر ترامب في الانتخابات النصفية الأمريكية

أصدرت النيابة العامة المصرية بيانا حول ملابسات وفاة الممثل الأردني، أشرف طلفاح، في القاهرة، في وقت قالت فيه وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية إن المعلومات الأولية التي تلقتها من الجهات الأمنية المصرية تشير إلى عدم وجود أي شبهة جنائية وراء الحادث.

النيابة المصرية، التي أمرت بتشريح الفنان الأردني، قالت إنها أخطرت بالعثور عليه مغشيا عليه بمسكنه في محافظة الجيزة المصرية، ووجود آثار إصابات به، ونقله للمستشفى لمحاولة إسعافه.

بيان النيابة جاء فيه أن معاينة "مسكن المتوفي لم تفضِ إلى العثور على ما يؤيد وجود شبهة جنائية، كما لم تقف من شهادات الشهود، وهم مؤجر العقار محل سكن المتوفى، وشقيقه، وصديقه المقرَّب، على وجود دلائل لأي شبهة جنائية في وفاته".

إلا أن النيابة أشارت إلى أن الطبيبة التي باشرت فحص جثمان طلفاح قالت أنه كان في "حالة غيبوبة تامة مع وجود آثارُ إصاباتٍ متعددة، وآثارُ جروحٍ وحروقٍ بأنحاءٍ متفرقةٍ من جسدِه، وأنه بتوقيع الكشف الطبي عليه تبين إصابته بنزيف في المخ، وتجمع دموي وارتشاح على الرئة".