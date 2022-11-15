عدد سكان العالم يتجاوز "8 مليارات" نسمة، وانتكاسة جديدة لمعسكر ترامب في الانتخابات النصفية الأمريكية

أشرف طلفاح: بيان للنيابة المصرية بشأن ملابسات الوفاة والخارجية الأردنية تقول إن المعلومات الأولية تشير إلى عدم وجود شبهة جنائية
أصدرت
النيابة العامة المصرية بيانا حول ملابسات وفاة الممثل الأردني، أشرف طلفاح، في
القاهرة، في وقت قالت فيه وزارة
الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية إن المعلومات الأولية التي تلقتها من الجهات
الأمنية المصرية تشير إلى عدم وجود أي شبهة جنائية وراء الحادث.
النيابة
المصرية، التي أمرت بتشريح الفنان الأردني، قالت إنها أخطرت بالعثور عليه مغشيا
عليه بمسكنه في محافظة الجيزة المصرية، ووجود آثار إصابات به، ونقله للمستشفى
لمحاولة إسعافه.
بيان
النيابة جاء فيه أن معاينة "مسكن المتوفي لم تفضِ إلى العثور على ما يؤيد
وجود شبهة جنائية، كما لم تقف من شهادات الشهود، وهم مؤجر العقار محل سكن المتوفى،
وشقيقه، وصديقه المقرَّب، على وجود دلائل لأي شبهة جنائية في وفاته".
إلا أن
النيابة أشارت إلى أن الطبيبة التي باشرت فحص جثمان طلفاح قالت أنه كان في "حالة
غيبوبة تامة مع وجود آثارُ إصاباتٍ متعددة، وآثارُ جروحٍ وحروقٍ بأنحاءٍ متفرقةٍ
من جسدِه، وأنه بتوقيع الكشف الطبي عليه تبين إصابته بنزيف في المخ، وتجمع دموي
وارتشاح على الرئة".
الانتخابات النصفية الأمريكية: واحدة من أبرز داعمي ترامب تخسر السباق على منصب حاكم ولاية أريزونا
تفيد
البيانات الواردة من الولايات المتحدة الامريكية بأن واحدة من أبرز أنصار الرئيس السابق دونالد
ترامب قد خسرت السباق على منصب حاكم ولاية أريزونا.
ومنيت السياسية الجمهورية كاري ليك،
التي شككت في نتائج الانتخابات الرئاسية 2020، بهزيمة أمام منافستها الديمقراطية
كاتي هوبز التي دافعت عن نزاهة الانتخابات في 2020 لكونها المسؤولة عن الانتخابات
في الولاية.
وتعد هذه النتيجة بمثابة أحدث انتكاسة جديدة للجناح الموالي بشدة
لترامب في الحزب الجمهوري في الانتخابات النصفية التي شهدت تمكن الديمقراطيين من
الحفاظ على الأغلبية في مجلس الشيوخ وسطخسارة عدد من المرشحين الذين دعمهم ترامب.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
الأمم المتحدة تقول إن عدد سكان العالم تجاوز 8 مليارات نسمة
أفادت
الأمم المتحدة بأن تقديراتشعبة السكان
التابعة لها تظهر أن عدد سكان العالم تجاوز 8 مليارات نسمة.
وقال
الأمين العام للأمم المتحدة في بيان إن "هذه العتبة فرصة للاحتفال بالتنوع
والتطوّر مع مراعاة المسؤولية المشتركة للبشرية تجاه الكوكب".
وترجع الأمم المتحدة النمو السكاني إلى تطور
البشرية إذ أن الناس باتوا يعمّرون أكثر بفضل تحسن خدمات الصحة العامة والتغذية
والنظافة الشخصية والأدوية.
كما أن الأمر يأتي ثمرة لارتفاع معدلات الخصوبة، خصوصا في بلدان العالم الأكثر فقرا، ومعظمها في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء، ما يعرّض أهداف التنمية إلى الخطر.
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أشرف طلفاح: بيان للنيابة المصرية بشأن ملابسات الوفاة والخارجية الأردنية تقول إن المعلومات الأولية تشير إلى عدم وجود شبهة جنائية
أصدرت النيابة العامة المصرية بيانا حول ملابسات وفاة الممثل الأردني، أشرف طلفاح، في القاهرة، في وقت قالت فيه وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية إن المعلومات الأولية التي تلقتها من الجهات الأمنية المصرية تشير إلى عدم وجود أي شبهة جنائية وراء الحادث.
النيابة المصرية، التي أمرت بتشريح الفنان الأردني، قالت إنها أخطرت بالعثور عليه مغشيا عليه بمسكنه في محافظة الجيزة المصرية، ووجود آثار إصابات به، ونقله للمستشفى لمحاولة إسعافه.
بيان النيابة جاء فيه أن معاينة "مسكن المتوفي لم تفضِ إلى العثور على ما يؤيد وجود شبهة جنائية، كما لم تقف من شهادات الشهود، وهم مؤجر العقار محل سكن المتوفى، وشقيقه، وصديقه المقرَّب، على وجود دلائل لأي شبهة جنائية في وفاته".
إلا أن النيابة أشارت إلى أن الطبيبة التي باشرت فحص جثمان طلفاح قالت أنه كان في "حالة غيبوبة تامة مع وجود آثارُ إصاباتٍ متعددة، وآثارُ جروحٍ وحروقٍ بأنحاءٍ متفرقةٍ من جسدِه، وأنه بتوقيع الكشف الطبي عليه تبين إصابته بنزيف في المخ، وتجمع دموي وارتشاح على الرئة".
البحرية الأمريكية تعلن اعتراض شحنة ضخمة من المتفجرات في خليج عُمان كانت في طريقها من إيران إلى اليمن
قالت البحرية الأمريكية إنها اعترضت في خليج عُمان سفينة صيد كانت تهرب كميات ضخمة من المواد المتفجرة كانت في طريقها من إيران إلى جماعة الحوثيين في اليمن.
وقال الأسطول الخامس في بيان إن السفينة، التي كان على أكثر من 70 طنا من فوق كلورات الأمونيوم، كان يقودها طاقم من أربعة يمنيين.
وتتهم السعودية وحلفاؤها إيران بدعم الحوثيين في المواجهات ضد القوات الحكومية، وهو ما تنفيه طهران.
الانتخابات النصفية الأمريكية: واحدة من أبرز داعمي ترامب تخسر السباق على منصب حاكم ولاية أريزونا
تفيد البيانات الواردة من الولايات المتحدة الامريكية بأن واحدة من أبرز أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب قد خسرت السباق على منصب حاكم ولاية أريزونا.
ومنيت السياسية الجمهورية كاري ليك، التي شككت في نتائج الانتخابات الرئاسية 2020، بهزيمة أمام منافستها الديمقراطية كاتي هوبز التي دافعت عن نزاهة الانتخابات في 2020 لكونها المسؤولة عن الانتخابات في الولاية.
وتعد هذه النتيجة بمثابة أحدث انتكاسة جديدة للجناح الموالي بشدة لترامب في الحزب الجمهوري في الانتخابات النصفية التي شهدت تمكن الديمقراطيين من الحفاظ على الأغلبية في مجلس الشيوخ وسطخسارة عدد من المرشحين الذين دعمهم ترامب.
الأمم المتحدة تقول إن عدد سكان العالم تجاوز 8 مليارات نسمة
أفادت الأمم المتحدة بأن تقديراتشعبة السكان التابعة لها تظهر أن عدد سكان العالم تجاوز 8 مليارات نسمة.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة في بيان إن "هذه العتبة فرصة للاحتفال بالتنوع والتطوّر مع مراعاة المسؤولية المشتركة للبشرية تجاه الكوكب".
وترجع الأمم المتحدة النمو السكاني إلى تطور البشرية إذ أن الناس باتوا يعمّرون أكثر بفضل تحسن خدمات الصحة العامة والتغذية والنظافة الشخصية والأدوية.
كما أن الأمر يأتي ثمرة لارتفاع معدلات الخصوبة، خصوصا في بلدان العالم الأكثر فقرا، ومعظمها في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء، ما يعرّض أهداف التنمية إلى الخطر.