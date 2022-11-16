ناسا تطلق نحو القمر أكبر صاروخ في العالم، والكويت تعدم سبعة أشخاص للمرة الاولى منذ 2017

أفادت وكالة أسوشيتد برس اليوم نقلاً عن مسؤولين أمريكيين أن النتائج الأولية تشير إلى أن الصاروخ الذي أصاب بولندا أطلقته القوات الأوكرانية لاعتراض صاروخ روسي

وبدأت واشنطن والدول الحليفة لها التحري بشأن الانفجار الذي وقع في بولندا، وهي عضو في حلف شمال الأطلسي "الناتو".

ولم تتأكد أي جهة بعد من مصدر الصاروخ لكن روسيا نفت أن تكون هي من أطلقه، كما شككت أمريكا بأن تكون روسيا المسؤولة عن الصاروخ لكنها أكدت أنها تتحرى الحقيقية.

وقتل اثنان في الانفجار في شرق بولندا على بعد نحو 12 كيلومترا من الحدود مع أوكرانيا.

ويخشى أن يؤدي هذا إلى توسيع الصراع بين روسيا وأوكرانيا.