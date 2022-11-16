ناسا تطلق نحو القمر أكبر صاروخ في العالم، والكويت تعدم سبعة أشخاص للمرة الاولى منذ 2017

الحرب في أوكرانيا: التقارير الأولية تشير إلى أن الصاروخ الذي سقط في بولندا "أوكراني"
أفادت وكالة أسوشيتد برس اليوم نقلاً عن مسؤولين أمريكيين أن النتائج الأولية تشير إلى أن الصاروخ الذي أصاب بولندا أطلقته القوات الأوكرانية لاعتراض صاروخ روسي
وبدأت واشنطن والدول الحليفة لها التحري بشأن الانفجار الذي وقع في بولندا، وهي عضو في حلف شمال الأطلسي "الناتو".
ولم تتأكد أي جهة بعد من مصدر الصاروخ لكن روسيا نفت أن تكون هي من أطلقه، كما شككت أمريكا بأن تكون روسيا المسؤولة عن الصاروخ لكنها أكدت أنها تتحرى الحقيقية.
وقتل اثنان في الانفجار في شرق بولندا على بعد نحو 12 كيلومترا من الحدود مع أوكرانيا.
ويخشى أن يؤدي هذا إلى توسيع الصراع بين روسيا وأوكرانيا.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
معدل التضخم في بريطانيا يصل إلى أعلى مستوى منذ 41 عاما
بلغ معدل التضخم السنوي في بريطانيا 11.1 في المئة، وهو معدل لم تصله البلاد منذ أكثر من 40 عاما.
وأدى ارتفاع فواتير الطاقة المنزلية وأسعار المواد الغذائية إلى دفع التضخم في بريطانيا إلى أعلى مستوى له في 41 عاما وفقا لبيانات نشرت قبل يوم من إعلان وزير المالية جيريمي هانت عن زيادات ضريبية متوقعة وخفض الإنفاق للسيطرة على ارتفاع الأسعار.
وكانت الحكومة قد تدخلت للحد من ارتفاع أسعار الطاقة، لكبح معدل التضخم الذي كان يتوقع أن يصل إلى أكثر من 13 في المئة.
ناسا تطلق نحو القمر أقوى صاروخ في العالم على الإطلاق
أطلقت وكالة الفضاء الأمريكية، ناسا نحو القمر، أقوى صاروخ في العالم على الإطلاق.
وانطلق صاروخ "إس إل إس" ضمن مهمة أرتيميس،إلى القمر من مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا، ويبلغ ارتفاعه 100 متر.
ولن يهبط على سطح القمر في رحلته الأولى، وسيكتفي في الرحلة التجريبية بإرسال الكبسولة "أوريون" غير المأهولة لتحوم حول القمر.
الهدف من هذه التجربة التي تستمر لمدة 25 يوما، اختبار التقنيات التي ستسمح بنقل رواد الفضاء بشكل آمن مجددا إلى سطح القمر، بعد غياب دام أكثر من خمسين عاما.
وكانت عوائق فنية عديدة ومصاعب مناخية مثل الأعاصير قد أدت إلى تأخير الإطلاق وتأجيل المهمة مرتين في الأسابيع الأخيرة.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
مقتل 14 شخصا في حادث اصطدام مروع في مصر بين حافلة ركاب وسيارة شحن
لقي 14 شخصا مصرعهم في محافظة الوادي الجديد جنوب غربي مصر، إثر حادث تصادم سيارة نقل ثقيل بحافلة ركاب، مساء الثلاثاء.
وقال وكيل وزارة الصحة في محافظ الوادي الجديد إن الحادث وقع بين حافلة ركاب "ميكروباص" وسيارة نقل مما أسفر عنه مصرع جميع ركاب السيارة الميكروباص وسائق السيارة النقل، بحسب وسائل إعلام محلية.
وارتفعت أعداد المتوفين نتيجة حوادث الطرق في مصر بنسبة 15 في المئة خلال عام 2021، بحسب إحصاءات رسمية، وبلغت أكثر من 7 آلاف وفاة، مقابل 6164 وفاة عام 2020.
الكويت تعدم سبعة أشخاص للمرة الاولى منذ 2017
نفذت الكويت الأربعاء أحكاما بالاعدام في سبعة أشخاص بينهم سيدتان، أدينوا بارتكاب جرائم قتل، بحسب ما أعلنت النيابة العامة في بيان لها.
وقالت النيابة العامة إن الاعدامات نفذت "شنقا" بعد أن صدق عليها أمير البلاد.
وتم تنفيذ أحكام الإعدام بحق أربعة كويتيين بينهم سيدة، وإثيوبية، بالإضافة إلى سوري وباكستاني.
وتعتبر أحكام الإعدام هذه الأولى التي تُنفّذ منذ يناير/كانون الثاني 2017، حين نفذت الكويت حكما بالإعدام بحق سبعة أشخاص من بينهم أحد أفراد الأسرة الحاكمة بعد إدانتهم بالقتل العمد.
ودعت منظمة العفو الدولية السلطات الكويتية إلى وقف عمليات الإعدام هذه فوراً لاعتبارها انتهاكا للحق في الحياة وعقوبة قاسية وغير إنسانية ومهينة، بحسب بيان المنظمة.
ودعت المنظمة السلطات الكويتية إلى محاكمة المشتبه بهم وفقا للقانون الدولي في محاكماتٍ تفي بالتزامات الكويت الدولية في مجال حقوق الإنسان.
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الحرب في أوكرانيا: التقارير الأولية تشير إلى أن الصاروخ الذي سقط في بولندا "أوكراني"
أفادت وكالة أسوشيتد برس اليوم نقلاً عن مسؤولين أمريكيين أن النتائج الأولية تشير إلى أن الصاروخ الذي أصاب بولندا أطلقته القوات الأوكرانية لاعتراض صاروخ روسي
وبدأت واشنطن والدول الحليفة لها التحري بشأن الانفجار الذي وقع في بولندا، وهي عضو في حلف شمال الأطلسي "الناتو".
ولم تتأكد أي جهة بعد من مصدر الصاروخ لكن روسيا نفت أن تكون هي من أطلقه، كما شككت أمريكا بأن تكون روسيا المسؤولة عن الصاروخ لكنها أكدت أنها تتحرى الحقيقية.
وقتل اثنان في الانفجار في شرق بولندا على بعد نحو 12 كيلومترا من الحدود مع أوكرانيا.
ويخشى أن يؤدي هذا إلى توسيع الصراع بين روسيا وأوكرانيا.
معدل التضخم في بريطانيا يصل إلى أعلى مستوى منذ 41 عاما
بلغ معدل التضخم السنوي في بريطانيا 11.1 في المئة، وهو معدل لم تصله البلاد منذ أكثر من 40 عاما.
وأدى ارتفاع فواتير الطاقة المنزلية وأسعار المواد الغذائية إلى دفع التضخم في بريطانيا إلى أعلى مستوى له في 41 عاما وفقا لبيانات نشرت قبل يوم من إعلان وزير المالية جيريمي هانت عن زيادات ضريبية متوقعة وخفض الإنفاق للسيطرة على ارتفاع الأسعار.
وكانت الحكومة قد تدخلت للحد من ارتفاع أسعار الطاقة، لكبح معدل التضخم الذي كان يتوقع أن يصل إلى أكثر من 13 في المئة.
ناسا تطلق نحو القمر أقوى صاروخ في العالم على الإطلاق
أطلقت وكالة الفضاء الأمريكية، ناسا نحو القمر، أقوى صاروخ في العالم على الإطلاق.
وانطلق صاروخ "إس إل إس" ضمن مهمة أرتيميس،إلى القمر من مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا، ويبلغ ارتفاعه 100 متر.
ولن يهبط على سطح القمر في رحلته الأولى، وسيكتفي في الرحلة التجريبية بإرسال الكبسولة "أوريون" غير المأهولة لتحوم حول القمر.
الهدف من هذه التجربة التي تستمر لمدة 25 يوما، اختبار التقنيات التي ستسمح بنقل رواد الفضاء بشكل آمن مجددا إلى سطح القمر، بعد غياب دام أكثر من خمسين عاما.
وكانت عوائق فنية عديدة ومصاعب مناخية مثل الأعاصير قد أدت إلى تأخير الإطلاق وتأجيل المهمة مرتين في الأسابيع الأخيرة.
مقتل 14 شخصا في حادث اصطدام مروع في مصر بين حافلة ركاب وسيارة شحن
لقي 14 شخصا مصرعهم في محافظة الوادي الجديد جنوب غربي مصر، إثر حادث تصادم سيارة نقل ثقيل بحافلة ركاب، مساء الثلاثاء.
وقال وكيل وزارة الصحة في محافظ الوادي الجديد إن الحادث وقع بين حافلة ركاب "ميكروباص" وسيارة نقل مما أسفر عنه مصرع جميع ركاب السيارة الميكروباص وسائق السيارة النقل، بحسب وسائل إعلام محلية.
وارتفعت أعداد المتوفين نتيجة حوادث الطرق في مصر بنسبة 15 في المئة خلال عام 2021، بحسب إحصاءات رسمية، وبلغت أكثر من 7 آلاف وفاة، مقابل 6164 وفاة عام 2020.
الكويت تعدم سبعة أشخاص للمرة الاولى منذ 2017
نفذت الكويت الأربعاء أحكاما بالاعدام في سبعة أشخاص بينهم سيدتان، أدينوا بارتكاب جرائم قتل، بحسب ما أعلنت النيابة العامة في بيان لها.
وقالت النيابة العامة إن الاعدامات نفذت "شنقا" بعد أن صدق عليها أمير البلاد.
وتم تنفيذ أحكام الإعدام بحق أربعة كويتيين بينهم سيدة، وإثيوبية، بالإضافة إلى سوري وباكستاني.
وتعتبر أحكام الإعدام هذه الأولى التي تُنفّذ منذ يناير/كانون الثاني 2017، حين نفذت الكويت حكما بالإعدام بحق سبعة أشخاص من بينهم أحد أفراد الأسرة الحاكمة بعد إدانتهم بالقتل العمد.
ودعت منظمة العفو الدولية السلطات الكويتية إلى وقف عمليات الإعدام هذه فوراً لاعتبارها انتهاكا للحق في الحياة وعقوبة قاسية وغير إنسانية ومهينة، بحسب بيان المنظمة.
ودعت المنظمة السلطات الكويتية إلى محاكمة المشتبه بهم وفقا للقانون الدولي في محاكماتٍ تفي بالتزامات الكويت الدولية في مجال حقوق الإنسان.