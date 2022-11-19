مقتل أربعة عسكريين في قصف "إسرائيلي" على سوريا، وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ - أون يظهر مع ابنته خلال تجربة صاروخ باليستي

كشف زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون عن ابنته للعالم للمرة الأولى اليوم السبت، في صور مفاجئة تظهر الأب وابنته يسيران يدا بيد قبل إطلاق أكبر صاروخ باليستي.

وذكر إعلام كوريا الجنوبية أن كوريا الشمالية أطلقت صارخا باليستيا عابرا للقارات من طراز هواسونغ -17 يوم أمس الجمعة.

وصاحب إطلاق الصاروخ مفاجأة لم تكن متوقعة ولم يتم تأكيدها علنا من قبل، وهي وجود إبنة لزعيم كوريا.

وقال محللون إن ظهورها غير المتوقع يثير احتمال انتقال القيادة في الدولة إلى جيل رابع، ويوحي أيضا بأن الأسلحة النووية ستكون جزءا من الميراث.

ولم يذكر اسم الفتاة التي ظهرت بمعطف أبيض وهي تمسك بيد والدها خلال مراقبة إطلاق الصاروخ.

وقال خبير شؤون كوريا الشمالية في مركز ستيمسون في الولايات المتحدة، إن هذه هي المرة الأولى التي تظهر فيها ابنة كيم جونغ أون في العلن. ويعتقد أنها واحدة من ثلاثة، إذ يشاع أن لديه فتاتين وصبيا، شوهد أحدهم في لقطات خاطفة خلال احتفال وطني في سبتمبر/أيلول.

وقال نجم كرة السلة الأمريكي المتقاعد دنيس رودمان في عام 2013، إن كيم رزق بطفلة اسمها جو آي. وقال رودمان لصحيفة الغارديان البريطانية بعد رحلة إلى كوريا الشمالية، إنه حمل الطفلة خلال لقاء مع الزعيم الكوري وعائلته.

وبناء على تلك المعلومات فإن عمر الطفلة جو آي يتراوح بين 12 و 13 عاما، ويعني هذا أنها خلال أربع سنوات ستلتحق بالجامعة أو تنضم إلى الخدمة العسكرية.

وقد يشير ظهورها إلى أنها تتدرب لتتولى القيادة أو أن تصبح مستشارة من وراء الكواليس مثل عمتها.

ولم تعلن كوريا الشمالية أبدا من سيخلف كيم، في حال عجزه عن أداء مهامه، لكن من المتوقع أن تكون أخته وصية على الخليفة الذي سيتولى مسؤولية البلاد، حتى يبلغ السن القانونية.

وظهور ابنة الزعيم في الحدث الأخير قد يشير إلى احتمال بدء عملية تهيئة الجيل الرابع للتوريث. أما زوجة كيم، ري سول جو، فقد ظهرت بشكل خاطف خلال التجربة الصاروخية يوم الجمعة، وقال خبير في الشؤون الكورية ظهور زوجته فيه رسالة ضمنية يسعى من خلالها الزعيم الكوري لتخفيف التوتر وإظهار تماسك الأسرة.