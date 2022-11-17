روسيا وأوكرانيا: تجدد القصف الروسي على عدة مدن أوكرانية
استهدفت ضربات روسية جديدة مدنا في مختلف أنحاء أوكرانيا، الخميس، وفق ما أعلن مسؤولون، في آخر سلسلة هجمات تحدث شللا في البنى التحتية الأوكرانية للطاقة.
وقال مسؤولون محليون في كييف إن "صاروخَي كروز أُسقطا فوق كييف. دون الإدلاء بمزيد من المعلومات بشأن أي ضحايا أو أضرار"، بعدما أفادت السلطات في مدينتي دنيبرو (وسط) وأوديسا المطلة على البحر الأسود تعرّضهما لضربات الروسية.
السعودية تبرم اتفاقات بقيمة 30 مليار دولار مع شركات كورية جنوبية بالتزامن مع زيارة ولي العهد
نقلت قناة الشرق السعودية عن وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، اليوم الخميس، القول أن السعودية أبرمت اتفاقات استثمار قيمتها نحو 30 مليار دولار مع شركات كورية جنوبية.
وتتزامن الاتفاقات مع زيارة ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، لكوريا الجنوبية، رابع أكبر اقتصاد آسيوي، حيث من المقرر أن يجري محادثات مع الرئيس، يون سوك يول، في وقت لاحق اليوم.
وقالت وزارة الصناعة الكورية الجنوبية في بيان، الخميس، إن شركات من بينها سامسونج سي آند تي وبوسكو القابضة أبرمت أكثر من 20 اتفاقا مع شركات سعودية في مجالات منها التعاون في الطاقة والسكك الحديدية والكيماويات والصناعات الدوائية والألعاب.
ونقلت قناة الشرق عن الشركة السعودية للاستثمار قولها إنها أبرمت اتفاقا في كوريا الجنوبية لإنشاء سبعة صناديق متخصصة.
وتشمل الاتفاقات توقيع شركة الطاقة الكهربائية الكورية (كيبكو) وأربع شركات كورية أخرى مذكرة تفاهم مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي لبناء وتشغيل مصنع للهيدروجين الأخضر والأمونيا في السعودية.
وقالت كيبكو إن المصنع من المتوقع أن ينتج 1.2 مليون طن من الهيدروجين الأخضر والأمونيا سنويا. وذكرت وكالة يونهاب يوم الخميس نقلا عن مصادر بالقطاع أن المصنع سيشيد بين 2025 و2029 وسيجري تشغيله 20 عاما.
وذكرت وزارة الصناعة أن من بين الاتفاقات الأخرى مذكرة تفاهم بين هيونداي روتم والسعودية للتعاون في مشروع للسكك الحديدية في المملكة لمنطقة نيوم الصناعية التي تبلغ قيمتها 500 مليار دولار، دون أن تفصح عن القيمة المحتملة للاتفاق.
وقال وزير التجارة الكوري الجنوبي، لي تشانج يانج، إن حكومته "ستدعم بفعالية التطبيق الناجح للمشروع التعاوني الذي يستخدم أحدث هندسة معمارية كورية في مدينة نيوم الذكية".
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روسيا وأوكرانيا: كييف وأنقرة تعلنان تمديد اتفاق تصدير الحبوب لمدة 120 يوما
أعلنت أوكرانيا وتركيا، الخميس، تمديد اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود لمدة 120 يوما، في خطوة قوبلت بترحيب الأمين العام للأمم المتحدة.
وفي تغريدة على تويتر، أفاد وزير البنى التحتية الأوكراني، أولكسندر كوبراكوف، بتمديد "مبادرة الحبوب عبر البحر الأسود لمدة 120 يوما".
وأكد مسؤولون أتراك تمديد الاتفاق الذي ستنقضي مدته ليل الجمعة "وفقًا للأحكام الحالية" لمدة أربعة أشهر.
ورحّب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بالخطوة مؤكدا على أن المنظمة الدولية "ملتزمة بالكامل بإزالة ما تبقى من عقبات في طريق تصدير الأغذية والأسمدة من الاتحاد الروسي".
وقال الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، خلال مؤتمر صحفي عقده الأربعاء على هامش قمة مجموعة العشرين التي استضافتها إندونيسيا، إن "الاتفاق سيبقى قائما. لا مشكلة من هذه الناحية".
وتعد أوكرانيا من أهم منتجي الحبوب في العالم.
ومنع الغزو الروسي تصدير 20 مليون طن من الحبوب من موانئها إلى أن تم التوصل إلى الاتفاق برعاية الأمم المتحدة وتركيا في يوليو/تموز.
الانتخابات النصفية الأمريكية: الحزب الجمهوري يحصل على أغلبية بسيطة في مجلس النواب
ضمن الحزب الجمهوري السيطرة على مجلس النواب الأمريكي بأغلبية بسيطة، إذ فاز بـ218 مقعدا، على الأقل، بحسب تقديرات شبكة "سي بي إس نيوز"، شريك بي بي سي في الولايات المتحدة.
ورغم أن الأغلبية التي حققها الجمهوريون بسيطة، فهي تكفي لتعطيل أجندة الرئيس جو بايدن، طوال العامين المقبلين.
واحتفظ الديمقراطيون بالسيطرة على مجلس الشيوخ.
وتشير تقديرات شبكة سي بي إس إلى أنه من المتوقع أن يفوز الحزب الجمهوري بعدد من المقاعد يتراوح ما بين 218 و223 مقعدا في مجلس النواب المكون من 435 مقعدا.
وربما لن يتأكد عدد المقاعد التي حصل عليها الجمهوريون قبل أسابيع مع استمرار عمليات فرز الأصوات في بعض المناطق.
وفاز القيادي الجمهوري، كيفن مكارثي، بترشيح الحزب لرئاسة مجلس النواب، وبذلك سيحل مكان رئيسة المجلس الحالية نانسي بيلوسي، وهي من الحزب الديمقراطي.
ولكن من أجل انتخاب رئيس مجلس النواب، يجب على مكارثي الآن العمل للحصول على دعم الأغلبية من 435 عضوا في مجلس النواب بكامل هيئته.
ومن المقرر عقد اجتماع مجلس النواب الجديد في 3 يناير/كانون الثاني 2023.
لكن بيلوسي ألمحت إلى أنها لن تتخلى عن منصبها بهدوء، وتعهدت في بيان، مساء الأربعاء، بأن حزبها سيمارس "نفوذا قويا على أغلبية جمهورية ضئيلة".
ولم تذكر بيلوسي، 82 عاما، وهي أول امرأة تتولى رئاسة المجلس، شيئا في بيانها الصحفي عما إذا كانت تخطط للبقاء في زعامة النواب الديمقراطيين.
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روسيا وأوكرانيا: تجدد القصف الروسي على عدة مدن أوكرانية
استهدفت ضربات روسية جديدة مدنا في مختلف أنحاء أوكرانيا، الخميس، وفق ما أعلن مسؤولون، في آخر سلسلة هجمات تحدث شللا في البنى التحتية الأوكرانية للطاقة.
وقال مسؤولون محليون في كييف إن "صاروخَي كروز أُسقطا فوق كييف. دون الإدلاء بمزيد من المعلومات بشأن أي ضحايا أو أضرار"، بعدما أفادت السلطات في مدينتي دنيبرو (وسط) وأوديسا المطلة على البحر الأسود تعرّضهما لضربات الروسية.
السعودية تبرم اتفاقات بقيمة 30 مليار دولار مع شركات كورية جنوبية بالتزامن مع زيارة ولي العهد
نقلت قناة الشرق السعودية عن وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، اليوم الخميس، القول أن السعودية أبرمت اتفاقات استثمار قيمتها نحو 30 مليار دولار مع شركات كورية جنوبية.
وتتزامن الاتفاقات مع زيارة ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، لكوريا الجنوبية، رابع أكبر اقتصاد آسيوي، حيث من المقرر أن يجري محادثات مع الرئيس، يون سوك يول، في وقت لاحق اليوم.
وقالت وزارة الصناعة الكورية الجنوبية في بيان، الخميس، إن شركات من بينها سامسونج سي آند تي وبوسكو القابضة أبرمت أكثر من 20 اتفاقا مع شركات سعودية في مجالات منها التعاون في الطاقة والسكك الحديدية والكيماويات والصناعات الدوائية والألعاب.
ونقلت قناة الشرق عن الشركة السعودية للاستثمار قولها إنها أبرمت اتفاقا في كوريا الجنوبية لإنشاء سبعة صناديق متخصصة.
وتشمل الاتفاقات توقيع شركة الطاقة الكهربائية الكورية (كيبكو) وأربع شركات كورية أخرى مذكرة تفاهم مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي لبناء وتشغيل مصنع للهيدروجين الأخضر والأمونيا في السعودية.
وقالت كيبكو إن المصنع من المتوقع أن ينتج 1.2 مليون طن من الهيدروجين الأخضر والأمونيا سنويا. وذكرت وكالة يونهاب يوم الخميس نقلا عن مصادر بالقطاع أن المصنع سيشيد بين 2025 و2029 وسيجري تشغيله 20 عاما.
وذكرت وزارة الصناعة أن من بين الاتفاقات الأخرى مذكرة تفاهم بين هيونداي روتم والسعودية للتعاون في مشروع للسكك الحديدية في المملكة لمنطقة نيوم الصناعية التي تبلغ قيمتها 500 مليار دولار، دون أن تفصح عن القيمة المحتملة للاتفاق.
وقال وزير التجارة الكوري الجنوبي، لي تشانج يانج، إن حكومته "ستدعم بفعالية التطبيق الناجح للمشروع التعاوني الذي يستخدم أحدث هندسة معمارية كورية في مدينة نيوم الذكية".