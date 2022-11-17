أعلنت أوكرانيا وتركيا، الخميس، تمديد اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود لمدة 120 يوما، في خطوة قوبلت بترحيب الأمين العام للأمم المتحدة.

وفي تغريدة على تويتر، أفاد وزير البنى التحتية الأوكراني، أولكسندر كوبراكوف، بتمديد "مبادرة الحبوب عبر البحر الأسود لمدة 120 يوما".

وأكد مسؤولون أتراك تمديد الاتفاق الذي ستنقضي مدته ليل الجمعة "وفقًا للأحكام الحالية" لمدة أربعة أشهر.

ورحّب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بالخطوة مؤكدا على أن المنظمة الدولية "ملتزمة بالكامل بإزالة ما تبقى من عقبات في طريق تصدير الأغذية والأسمدة من الاتحاد الروسي".

وقال الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، خلال مؤتمر صحفي عقده الأربعاء على هامش قمة مجموعة العشرين التي استضافتها إندونيسيا، إن "الاتفاق سيبقى قائما. لا مشكلة من هذه الناحية".

وتعد أوكرانيا من أهم منتجي الحبوب في العالم.

ومنع الغزو الروسي تصدير 20 مليون طن من الحبوب من موانئها إلى أن تم التوصل إلى الاتفاق برعاية الأمم المتحدة وتركيا في يوليو/تموز.