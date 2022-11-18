قتلى وجرحي في انفجار غاز بكردستان العراق، والسعودية أعدمت "138" شخصا خلال العام الجاري

دخل مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب 27"، المنعقد في مدينة شرم الشيخ المصرية، يومه الأخير، وسط جمود في المحادثات بين الأطراف وخلافات حول العديد من القضايا، أبرزها غياب التعهدات بتعويض البلدان المتضررة من آثار التغير المناخي، وهي القضية التي أثارت سخط الدول الغنية، المسؤولة عن إنتاج القدر الأكبر من الانبعاثات الغازية، على الدول النامية.

وحذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من أن تبادل الاتهامات لن يؤدي إلا إلى الهدم وليس البناء.

ولم تحظ مقترحات الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة لإنهاء المأزق، بعد، بالدعم المطلوب.

وتتعثر المفاوضات حول مسائل أخرى، لا سيما زيادة خفض الانبعاثات المسؤولة عن الاحترار.

ويُنتظر أن تنشر مشاريع قرارات جديدة، وقد تتواصل المفاوضات بعد الموعد المحدد لاختتام المؤتمر عصر اليوم.

وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق، فمن المتوقع أن تستمر المحادثات خلال عطلة نهاية الأسبوع.