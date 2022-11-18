قتلى وجرحي في انفجار غاز بكردستان العراق، والسعودية أعدمت "138" شخصا خلال العام الجاري

مؤتمر المناخ 2022: الخلافات حول تعويض الدول النامية تهيمن على اليوم الأخير للحدث الدولي
دخل
مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب 27"، المنعقد في مدينة شرم الشيخ
المصرية، يومه الأخير، وسط جمود في المحادثات بين الأطراف وخلافات حول العديد من
القضايا، أبرزها غياب التعهدات بتعويض البلدان المتضررة من آثار التغير المناخي،
وهي القضية التي أثارت سخط الدول الغنية، المسؤولة عن إنتاج القدر الأكبر من الانبعاثات
الغازية، على الدول النامية.
وحذر
الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو
غوتيريش، من أن تبادل الاتهامات لن يؤدي إلا إلى الهدم وليس البناء.
ولم تحظ مقترحات الاتحاد الأوروبي
والأمم المتحدة لإنهاء المأزق، بعد، بالدعم المطلوب.
وتتعثر المفاوضات حول مسائل أخرى، لا
سيما زيادة خفض الانبعاثات المسؤولة عن الاحترار.
ويُنتظر أن تنشر مشاريع قرارات جديدة،
وقد تتواصل المفاوضات بعد الموعد المحدد لاختتام المؤتمر عصر اليوم.
وفي حال عدم
التوصل إلى اتفاق، فمن المتوقع أن تستمر المحادثات خلال عطلة نهاية الأسبوع.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
أحكام الإعدام في السعودية: إحصاء يظهر أن الرياض نفذت العقوبة القصوى بحق 138 شخصا خلال العام الجاري
أظهر أحصاء أجرته وكالة فرانس
برس أن السعودية أعدمت في العام الجاري 138 شخصا، ما يمثل ضعف عدد من أعدمتهم في
العام الماضي.
وكانت السعودية قد أعدمت في أذار مارس
الماضي 81 شخصا في يوم واحد بتهم
مرتبطة بالإرهاب، ما أثار تنديدا دوليا كبيرا.
وبحسب الإحصاء فإن السعودية
نفذت 69 حكما بالإعدام خلال العام الماضي مقارنة بـ27 خلال عام 2020 و187 في عام
2019.
وكانت وكالة الأنباء السعودية
قد أفادت بأن السلطات قد أعدمت يوم أمس سعوديا وأردنيا بعد إدانتهما بتهريب أقراص
الإمفيتامين المخدرة المحظورة في منطقة الجوف.
وأعدمت السعودية يوم أمس الخميس سعوديا وأردنيا
دينا بتهريب أقراص الإمفيتامين المخدرة المحظورة في منطقة الجوف (شمال)، كما ذكرت
وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).
ولا توضح التقارير الرسمية طريقة
تنفيذ عملية الإعدام، لكنّ المملكة نفذت في كثير من الأحيان أحكام الإعدام عبر قطع
الرأس.
وينفذ عدد من دول الخليج أحكاما
بالإعدام بوتيرة متفاوتة، رغم الانتقادات الحقوقية لعقوبة الإعدام.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
جمال خاشقجي: وثائق أمريكية تظهر أن محمد بن سلمان يتمتع بحصانة قضائية في قضية مقتل الصحفي السعودي
أظهرت وثائق خاصة بالقضاء الأمريكي أن
إدارة الرئيس جو بايدن خلصت إلى أن ولي العهد السعودي يتمتع بحصانة قانونية من الملاحقة القضائية في دعوى قضائية
تتعلق بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في 2018.
وقُتل خاشقجي على يد عملاء
سعوديين في القنصلية السعودية في إسطنبول في عملية اعتقدت المخابرات الأمريكية
أنها صدرت بأمر من الأمير محمد، الحاكم الفعلي للمملكة منذ عدة سنوات، وهو ما
تنفيه الرياض.
وبحسب الوثيقة الصادرة عن وزارة
العدل فإن مبدأ حصانة رئيس الدولة في القضية ينطبق على الأمير محمد بن سلمان بوصفه
الحاكم الفعلي للمملكة العربية
السعودية.
وقالت خطيبة الصحافي الراحل ،
خديجة جنكيز ، "مات جمال اليوم مرة أخرى".
وكان الرئيس بايدن قد تعرض لانتقادات بسبب مصافحته بقبض اليد للأمير محمد
بن سلمان في زيارته للسعودية، رغم أنه أدان ولي العهد السعودي أثناء حملته
الانتخابية.
EPACopyright: EPA
ارتفاع عدد ضحايا انفجار منظومة للغاز في السليمانية بكردستان العراق إلى 6 قتلى و30 مصابا
ارتفع عدد ضحايا حادث انفجار منظومة
للغاز في مدينة حي كارزيوه شرقي مدينة السليمانية في إقليم كردستان إلى 6 قتلى و30
مصابا.
وقالت وزارة صحة الإقليم في بيان إن
13 شخصا ما زالوا تحت الأنقاض وإن فرق الدفاع المدني تحاول الوصول إليهم.
كما أعلنت محافظة السليمانية الحداد
لمدة ثلاثة أيام على ارواح الضحايا.
وانفجرت مساء أمس الخميس في أحد منازل
حي كارزيوه منظومة لغاز التدفئة، مما تسبب باحتراق المنزل بالكامل وإلحاق إضرار
مادية كبيرة بالمنازل المجاورة.
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مؤتمر المناخ 2022: الخلافات حول تعويض الدول النامية تهيمن على اليوم الأخير للحدث الدولي
دخل مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب 27"، المنعقد في مدينة شرم الشيخ المصرية، يومه الأخير، وسط جمود في المحادثات بين الأطراف وخلافات حول العديد من القضايا، أبرزها غياب التعهدات بتعويض البلدان المتضررة من آثار التغير المناخي، وهي القضية التي أثارت سخط الدول الغنية، المسؤولة عن إنتاج القدر الأكبر من الانبعاثات الغازية، على الدول النامية.
وحذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من أن تبادل الاتهامات لن يؤدي إلا إلى الهدم وليس البناء.
ولم تحظ مقترحات الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة لإنهاء المأزق، بعد، بالدعم المطلوب.
وتتعثر المفاوضات حول مسائل أخرى، لا سيما زيادة خفض الانبعاثات المسؤولة عن الاحترار.
ويُنتظر أن تنشر مشاريع قرارات جديدة، وقد تتواصل المفاوضات بعد الموعد المحدد لاختتام المؤتمر عصر اليوم.
وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق، فمن المتوقع أن تستمر المحادثات خلال عطلة نهاية الأسبوع.
أحكام الإعدام في السعودية: إحصاء يظهر أن الرياض نفذت العقوبة القصوى بحق 138 شخصا خلال العام الجاري
أظهر أحصاء أجرته وكالة فرانس برس أن السعودية أعدمت في العام الجاري 138 شخصا، ما يمثل ضعف عدد من أعدمتهم في العام الماضي.
وكانت السعودية قد أعدمت في أذار مارس الماضي 81 شخصا في يوم واحد بتهم مرتبطة بالإرهاب، ما أثار تنديدا دوليا كبيرا.
وبحسب الإحصاء فإن السعودية نفذت 69 حكما بالإعدام خلال العام الماضي مقارنة بـ27 خلال عام 2020 و187 في عام 2019.
وكانت وكالة الأنباء السعودية قد أفادت بأن السلطات قد أعدمت يوم أمس سعوديا وأردنيا بعد إدانتهما بتهريب أقراص الإمفيتامين المخدرة المحظورة في منطقة الجوف.
وأعدمت السعودية يوم أمس الخميس سعوديا وأردنيا دينا بتهريب أقراص الإمفيتامين المخدرة المحظورة في منطقة الجوف (شمال)، كما ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).
ولا توضح التقارير الرسمية طريقة تنفيذ عملية الإعدام، لكنّ المملكة نفذت في كثير من الأحيان أحكام الإعدام عبر قطع الرأس.
وينفذ عدد من دول الخليج أحكاما بالإعدام بوتيرة متفاوتة، رغم الانتقادات الحقوقية لعقوبة الإعدام.
جمال خاشقجي: وثائق أمريكية تظهر أن محمد بن سلمان يتمتع بحصانة قضائية في قضية مقتل الصحفي السعودي
أظهرت وثائق خاصة بالقضاء الأمريكي أن إدارة الرئيس جو بايدن خلصت إلى أن ولي العهد السعودي يتمتع بحصانة قانونية من الملاحقة القضائية في دعوى قضائية تتعلق بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في 2018.
وقُتل خاشقجي على يد عملاء سعوديين في القنصلية السعودية في إسطنبول في عملية اعتقدت المخابرات الأمريكية أنها صدرت بأمر من الأمير محمد، الحاكم الفعلي للمملكة منذ عدة سنوات، وهو ما تنفيه الرياض.
وبحسب الوثيقة الصادرة عن وزارة العدل فإن مبدأ حصانة رئيس الدولة في القضية ينطبق على الأمير محمد بن سلمان بوصفه الحاكم الفعلي للمملكة العربية السعودية.
وقالت خطيبة الصحافي الراحل ، خديجة جنكيز ، "مات جمال اليوم مرة أخرى".
وكان الرئيس بايدن قد تعرض لانتقادات بسبب مصافحته بقبض اليد للأمير محمد بن سلمان في زيارته للسعودية، رغم أنه أدان ولي العهد السعودي أثناء حملته الانتخابية.
ارتفاع عدد ضحايا انفجار منظومة للغاز في السليمانية بكردستان العراق إلى 6 قتلى و30 مصابا
ارتفع عدد ضحايا حادث انفجار منظومة للغاز في مدينة حي كارزيوه شرقي مدينة السليمانية في إقليم كردستان إلى 6 قتلى و30 مصابا.
وقالت وزارة صحة الإقليم في بيان إن 13 شخصا ما زالوا تحت الأنقاض وإن فرق الدفاع المدني تحاول الوصول إليهم.
كما أعلنت محافظة السليمانية الحداد لمدة ثلاثة أيام على ارواح الضحايا.
وانفجرت مساء أمس الخميس في أحد منازل حي كارزيوه منظومة لغاز التدفئة، مما تسبب باحتراق المنزل بالكامل وإلحاق إضرار مادية كبيرة بالمنازل المجاورة.