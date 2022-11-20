غارات تركية على مواقع تابعة لجماعات كردية في سوريا والعراق، والسيسي ومحمد بن سلمان سيحضران افتتاح مونديال قطر

يتوافد على قطر عدد من الزعماء من أجل حضور افتتاح بطولة كأس العالم الذي ينطلق حفل افتتاحها في وقت لاحق من اليوم.

وقالت الرئاسة المصرية إن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، سيتوجه إلى قطر لحضور حفل الافتتاح.

كذلك وصل ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان إلى الدوحة مساء السبت.

وكانت مصر والسعودية من بين الدول التي أعلنت في عام 2017 قطع العلاقات مع الدوحة قبل أن يتم التوصل إلى اتفاق مصالحة في 2021.

وخلال العام الماضي، قادت الرياض والقاهرة جهودا لإصلاح العلاقات وتعيين سفيرين في قطر.