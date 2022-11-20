غارات تركية على مواقع تابعة لجماعات كردية في سوريا والعراق، والسيسي ومحمد بن سلمان سيحضران افتتاح مونديال قطر

يتوافد على\nقطر عدد من الزعماء من أجل حضور افتتاح بطولة كأس العالم الذي ينطلق حفل افتتاحها في وقت لاحق من اليوم. وقالت\nالرئاسة المصرية إن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، سيتوجه إلى قطر لحضور حفل الافتتاح. كذلك وصل ولي عهد السعودية الأمير محمد\nبن سلمان إلى الدوحة مساء السبت. وكانت مصر والسعودية من بين الدول التي\nأعلنت في عام 2017 قطع العلاقات مع الدوحة قبل أن يتم\nالتوصل إلى اتفاق مصالحة في 2021. وخلال العام الماضي، قادت الرياض\nوالقاهرة جهودا لإصلاح العلاقات وتعيين سفيرين في قطر.
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كأس العالم 2022: السيسي ومحمد بن سلمان سيحضران افتتاح مونديال قطر
يتوافد على قطر عدد من الزعماء من أجل حضور افتتاح بطولة كأس العالم الذي ينطلق حفل افتتاحها في وقت لاحق من اليوم.
وقالت الرئاسة المصرية إن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، سيتوجه إلى قطر لحضور حفل الافتتاح.
كذلك وصل ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان إلى الدوحة مساء السبت.
وكانت مصر والسعودية من بين الدول التي أعلنت في عام 2017 قطع العلاقات مع الدوحة قبل أن يتم التوصل إلى اتفاق مصالحة في 2021.
وخلال العام الماضي، قادت الرياض والقاهرة جهودا لإصلاح العلاقات وتعيين سفيرين في قطر.
تركيا تشن غارات ضد مواقع تابعة لجماعات كردية مسلحة في سوريا والعراق
شنت تركيا غارات جوية ضد مواقع تابعة لجماعات كردية في سوريا والعراق
وقالت وزارة الدفاع التركية إن الغارات، التي استهدفت مواقع لحزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية وحزب الاتحاد الديمقراطي، جاءت لتدمير القواعد التي تنطلق منها "الهجمات الإرهابية".
ويأتي الهجوم بعد أيام من تفجير عبوة ناسفة في ميدان تقسيم وسط اسطنبول، اتهمت أنقرة المعارضة المسلحة الكردية وفي مقدمتها حزب العمال الكردستاني بالوقوف وراءه، وهو ما تنفيه الجماعات الكردية.
وغردت وزارة الدفاع التركية على حسابها في موقع تويتر قائلة إن "ساعة الحساب قد حانت" بجانب صورة لطائرة حربية ومقطع مصور لانفجار.
وبينما لم ترد بعد تفاصيل عن تفاصيل الضربة الجوية من العراق، فإن قوات سوريا الديمقراطية، التي يقودها الأكراد، قالت إن الغارات التركية استهدفت مدينة عين العرب/كوباني وقريتين ما أسفر عن سقوط ضحايا.