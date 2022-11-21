اليمن يشهد "مقتل أو إصابة طفل واحد كل يوم"، ودول أوروبية تعلن أن لاعبيها لن يرتدوا شارة دعم المثليين في مونديال قطر

يعود رئيس الحزب الاتحادي الديموقراطي ومرشد الطريقة الختمية في السودان محمد عثمان الميرغني إلى الخرطوم بعد عشر سنوات قضاها في منفاه الاختياري بالقاهرة.

وقال بيان صادر عن الحزب إن عودة الميرغني ستسهم في إيجاد حلول لقضايا الوطن عبر الحوار، مشيرا إلى أن الحوار يجب أن يكون شاملا لتحقيق أهداف الثورة.

ودعا الحزب أعضاءه وشباب الطريقة الختمية والطرق الصوفية إلى المشاركة في مراسم الاستقبال بمطار الخرطوم.

ويعتبر الميرغني الذي وصل إلى العقد الثامن من عمره مقلّا في الكلام، ويعتمد بشكل كبير على شعبيته باعتباره مرشداوزعيما روحيا لواحدة من أكبر الطرق الصوفية في السودان.

ويعتبر الحزب الاتحادي الديموقراطي واحدا من أكبر الأحزاب الطائفية في السودان، وأحرز نتائج كبيرة في آخر انتخابات ديموقراطية في أواخر ثمانينيات القرن الماضي.

وعصفت الانشقاقات والخلافات بالحزب العتيق خلال عهد الرئيس المعزول عمر البشير، وتفاقمت في الآونة الأخيرة في أعقاب خلافات حادة بين نائبيْ رئيس الحزب وهما نجلا الميرغني.

ويقود الحسن الميرغني اتجاها للتحالف مع القوى المدنية الرافضة للانقلاب العسكري، بينما يقود جعفر الميرغني خطا للتحالف مع القوى السياسية المؤيدة للانقلاب العسكري.