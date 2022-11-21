اليمن يشهد "مقتل أو إصابة طفل واحد كل يوم"، ودول أوروبية تعلن أن لاعبيها لن يرتدوا شارة دعم المثليين في مونديال قطر

تفيد\nالتقارير الواردة من إندونيسيا بمقتل العشرات إثر الزلزال الذي ضرب جزيرة جاوا\nصباح اليوم. ونقلت وكالة فرانس برس عن مسؤول محلي القول "قتل عشرات الأشخاص. ومئات بل آلاف المنازل تضررت. حتى الآن أحصينا 44 قتيلًا". وبلغت شدة الزلزال 5.6 درجة وشعر به سكان\nالعاصمة جاكرتا التي تبعد 100 كيلومتر عن مركز الهزة.
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عاجلدول أوروبية تعلن أن لاعبيها لن يرتدوا شارة دعم المثليين خلال مونديال قطر
عاجلزلزال يضرب إندونيسيا ويودي بحياة العشرات
تفيد التقارير الواردة من إندونيسيا بمقتل العشرات إثر الزلزال الذي ضرب جزيرة جاوا صباح اليوم.
ونقلت وكالة فرانس برس عن مسؤول محلي القول "قتل عشرات الأشخاص. ومئات بل آلاف المنازل تضررت. حتى الآن أحصينا 44 قتيلًا".
وبلغت شدة الزلزال 5.6 درجة وشعر به سكان العاصمة جاكرتا التي تبعد 100 كيلومتر عن مركز الهزة.
الميرغني يعود إلى السودان بعد عشر سنوات من المنفى الاختياري بالقاهرة
يعود رئيس الحزب الاتحادي الديموقراطي ومرشد الطريقة الختمية في السودان محمد عثمان الميرغني إلى الخرطوم بعد عشر سنوات قضاها في منفاه الاختياري بالقاهرة.
وقال بيان صادر عن الحزب إن عودة الميرغني ستسهم في إيجاد حلول لقضايا الوطن عبر الحوار، مشيرا إلى أن الحوار يجب أن يكون شاملا لتحقيق أهداف الثورة.
ودعا الحزب أعضاءه وشباب الطريقة الختمية والطرق الصوفية إلى المشاركة في مراسم الاستقبال بمطار الخرطوم.
ويعتبر الميرغني الذي وصل إلى العقد الثامن من عمره مقلّا في الكلام، ويعتمد بشكل كبير على شعبيته باعتباره مرشداوزعيما روحيا لواحدة من أكبر الطرق الصوفية في السودان.
ويعتبر الحزب الاتحادي الديموقراطي واحدا من أكبر الأحزاب الطائفية في السودان، وأحرز نتائج كبيرة في آخر انتخابات ديموقراطية في أواخر ثمانينيات القرن الماضي.
وعصفت الانشقاقات والخلافات بالحزب العتيق خلال عهد الرئيس المعزول عمر البشير، وتفاقمت في الآونة الأخيرة في أعقاب خلافات حادة بين نائبيْ رئيس الحزب وهما نجلا الميرغني.
ويقود الحسن الميرغني اتجاها للتحالف مع القوى المدنية الرافضة للانقلاب العسكري، بينما يقود جعفر الميرغني خطا للتحالف مع القوى السياسية المؤيدة للانقلاب العسكري.
كأس العالم 2022: دعوات للتضامن مع المتظاهرين في إيران وغموض بشأن احتمال إنذار هاري كين في حال ارتدى شارة لدعم المثليين
تشهد فعاليات اليوم الثاني لبطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر ثلاث مباريات ستنطلق الأولى بينهم في الساعة الواحد ظهرا بتوقيت غرينتش بين إنجلتراوإيران.
وطالب ناشطون من لاعبي المنتخب الإنجليزي إظهار تضامنهم مع التظاهرات التي تشهدها إيران منذ أسابيع.
وكان قائد المنتخب الإيراني قد انتقد بالأمس الأوضاع السياسية في بلاده.
كما يسعى الفريق الإنجليزي لمعرفة ما إذا كان قائده، هاري كين، سيتلقى بطاقة صفراء، في حال ما أرتدى شارة للتضامن مع مجتمع الميم الذي يضم المثليين والعابرين جنسيا.
وفي إطار المجموعة نفسها ستواجه الولايات المتحدة ويلز التي تعود إلى منافسات كأس العالم للمرة الأولى بعد غياب دام 60 عاما.
كما سيلعب المنتخب الهولندي أمام بطل أفريقيا منتخب السنغال في الساعة الرابعة عصرا ضمن فعاليات المجموعة الأولى التي يتصدرها الآن منتخب الأكوادور بعد تغلبه على نظيره القطري أمس بهدفين دون رد.
الأزمة الإنسانية في اليمن: منظمة دولية تقول إن أكثر من 330 طفلا قتلوا أو أصيبوا منذ بداية العام الجاري
أعلنت منظمة دولية معنية بأوضاع الأطفال أن أكثر من 330 طفلا قتلوا أو أصيبوا في اليمن منذ بداية العام الجاري، بمعدل طفل واحد بين قتيل ومصاب كل يوم.
وبحسب منظمة إنقاذ الطفولة فإنه ومنذ بداية عام 2022 وحتى تاريخ الخامس عشر من نوفمبر/تشرين ثاني الجاري قتل 92 طفلا وأصيب 248 طفلا في اليمن جراء الصراع الذي تشهده البلاد وتدهور الأوضاع الإنسانية.
كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) قد قالت نهاية أغسطس آب الماضي إن أكثر من 11 ألف طفل قتلوا أو أصيبوا بسبب النزاع الدامي في اليمن.
وتقول الأمم المتحدة إن الحرب أودت بحياة عشرات الآلاف وشردت الملايين، ودفعت اليمن إلى شفا المجاعة مع انهيار الاقتصاد وأدت إلى "أكبر أزمة إنسانية في العالم".