واشنطن وموسكو تحثان تركيا والأكراد على وقف التصعيد في سوريا، ومطار دبي يتجاوز حقبة كورونا

بدأت الحكومة اليابانية أخيرا في مباشرة التحقيق الرسمي بشأن كنيسة التوحيد، وهي الجماعة الدينية التي أثير الجدل حولها بعد ورود اسمها بقضية اغتيال الزعيم الياباني السابق، شينزو آبي، 67 عاما، الذي أطلق النارُ عليه في يوليو تموز 2022.

وخضعت المجموعة الدينية المثيرة للجدل المعروفة بـ" كنيسة التوحيد" من وقتها للتدقيق.

واستغرقت عملية تحديد الروابط المحتملة بينها والحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم قبل البدء في التحقيق أشهرا وفقاً لما أُعلن.

وسيتعين على الكنيسة الآن تقديم إجابات بشأن مصادر تمويلها ونشاطها في في غضون ما يزيد قليلا عن أسبوعين بحد أقصى.

وكان رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا قد أمر بفتح تحقيق بشأن "كنيسة التوحيد" مؤخرا.

وقال الرجلُ المتهمُ في جريمة قتل آبي إن الكنيسة تسببت في إفلاس والدته بسبب التبرعات التي تجمعها من أتباعها، وألقى باللوم على الأخير في ترويجه المزعوم لها.

وسبق للكنيسة أن قالت إنها تعرضت لتشويه غير عادل ومناهض لصورتها بسبب حادث إطلاق النار على آبي، الذي كانت قد أدانته.

ونفت استخدام تكتيكات قسرية لإجبار أتباعها على منحها أموال طائلة كما أُشيع عنها.