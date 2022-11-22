واشنطن وموسكو تحثان تركيا والأكراد على وقف التصعيد في سوريا، ومطار دبي يتجاوز حقبة كورونا

اغتيال شينزو آبي: الحكومة اليابانية تحقق في نشاط كنيسة التوحيد
بدأت الحكومة اليابانية أخيرا في
مباشرة التحقيق الرسمي بشأن كنيسة التوحيد، وهي الجماعة الدينية التي أثير الجدل حولها بعد
ورود اسمها بقضية اغتيال الزعيم الياباني السابق، شينزو آبي، 67 عاما، الذي أطلق
النارُ عليه في يوليو تموز 2022.
وخضعت المجموعة الدينية
المثيرة للجدل المعروفة بـ" كنيسة التوحيد" من وقتها للتدقيق.
واستغرقت عملية تحديد
الروابط المحتملة بينها والحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم قبل البدء في التحقيق
أشهرا وفقاً لما أُعلن.
وسيتعين على الكنيسة
الآن تقديم إجابات بشأن مصادر تمويلها ونشاطها في في غضون ما يزيد قليلا عن
أسبوعين بحد أقصى.
وقال الرجلُ المتهمُ في
جريمة قتل آبي إن الكنيسة تسببت في إفلاس والدته بسبب التبرعات التي تجمعها من أتباعها،
وألقى باللوم على الأخير في ترويجه المزعوم لها.
وسبق للكنيسة أن قالت
إنها تعرضت لتشويه غير عادل ومناهض لصورتها بسبب حادث إطلاق النار على آبي، الذي
كانت قد أدانته.
ونفت استخدام تكتيكات قسرية
لإجبار أتباعها على منحها أموال طائلة كما أُشيع عنها.
ReutersCopyright: Reuters
العثور على "بكتيريا خارقة" في عدد من الأنهار الإنجليزية يثير دعوات لفرض قيود على استخدام المضادات الحيوية في مزارع الماشية
دعا نشطاء بريطانيون في مجال الصحة ورعاية
الحيوان إلى حظر الاستخدام المفرط للمضادات الحيوية؛ إذ يؤدي تناول الحيوانات لتلك
العقاقير إلى تحفيز البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية على النمو، ما يشكل خطورة
فادحة على حياة البشر.
وعثر باحثون ينتمون لجمعيات "الائتلاف"
و "التحالف من أجل حماية المضادات الحيوية" و "حماية الحيوان
العالمية" على بكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية، وتعرف باسم "البكثيريا الخارقة"، في عدد من الأنهار الإنجليزية
بالقرب من مزارع الماشية.
ويقول الباحثون إن حيوانات المزارع، التي يعيش
قطعانها في مساحات ضيقة، يتم إعطاؤها المضادات الحيوية بانتظام؛ لوقف تفشي أي عدوى
بكتيرية بينها.
وقالت الحكومة البريطانية لبي بي سي إنها
تدرس فرض قيود جديدة لمكافحة إساءة استخدام تلك العقاقير.
وتتمثل خطورة الإفراط في استخدام تلك العقاقير في أنها تسمح
للبكتيريا والميكروبات بتطوير نفسها لتصبح مقاومة للمضادات الحيوية؛ إذ يموت نحو
700 ألف شخص في العالم، بينهم 300 ألف طفل حديث الولادة، كل عام، بسبب عدم فاعلية
العقاقير المقاومة للالتهابات، وتشير التوقعات إلى أن الأرقام آخذة في الارتفاع.
واشنطن وموسكو تحثان تركيا والجماعات الكردية المسلحة على وقف التصعيد في سوريا
دعت كل من الولايات المتحدة وروسيا تركيا والجماعات الكردية المسلحة
إلى وقف التصعيد في شمال سوريا.
وشهدت منطقة الحدود السورية التركية أعمال عنف وهجمات متبادلة في الأيام
الأخيرة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية
الأمريكية إن واشنطن تعارض أي تحرك عسكري يزعزع استقرار الوضع في سوريا.
من ناحية أخرى، دعت روسيا تركيا إلى ضبط
النفس في استخدامها للقوة العسكرية "المفرطة" في سوريا وعدم تصعيد
التوترات، حسبما نقلت وكالات أنباء روسية عن مبعوث روسي إلى سوريا يوم الثلاثاء.
وكانت تركيا قد استهدفت مواقع لجماعات
كردية مسلحة في سوريا والعراق عقب انفجار دام في إسطنبول اتهمت أنقرة جماعات كردية
بالوقوف وراءه رغم نفي المسلحين الأكراد.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد قال إن بلاده قد تطلق
عملية برية في سوريا للقضاء على "الإرهاب".
Getty ImagesCopyright: Getty Images
فيروس كورونا: العاصمة الصينية بكين تسجل عددا قياسيا من الإصابات بكوفيد-19
سجّلت العاصمة الصينية بكين عددا قياسيا من الإصابات
الجديدة بفيروس كورونا، بينما فرضت السلطات على السكان العودة إلى التعليم والعمل
عن بعد فيما أُغلقت العديد من المطاعم.
وتم تسجيل أكثر من 28 ألف إصابة جديدة على مستوى
البلاد، ليقترب العدد من أعلى مستوى يسجّل منذ ظهور الوباء. وسجّلت مقاطعتا
غوانغدونغ ومدينة تشونغتشينغ أكثر من 16 ألف و6300 إصابة على التوالي، بحسب
السلطات الصحية.
كما ارتفعت الإصابات الجديدة في بكين خلال الأيام
الأخيرة بأكثر من الضعف لتسجّل 1438 حالة الثلاثاء مقارنة بـ621 الأحد، وهو رقم
قياسي بالنسبة للمدينة.
وتتمسّك ثاني قوة اقتصادية في العالم بسياسة صفر
كوفيد ففرضت تدابير إغلاق مفاجئة وعمليات فحص وحجر صحي واسعة النطاق للسيطرة على
تفشي الوباء، وهي سياسة نجحت في المراحل الأولى من انتشار الفيروس.
ReutersCopyright: Reuters
فيروس كورونا: حركة السفر في مطار دبي تعود إلى المستويات التي كانت عليها قبل تفشي كوفيد-19
Getty ImagesCopyright: Getty Images
عادت حركة السفر عبر مطار دبي في الربع الثالث من
السنة الحالية إلى المستويات التي كانت عليه قبل تفشي فيروس كورونا، بحسب شركة "مطارات دبي" التي تدير الميناء الجوي.
وجاء في بيان نشره المكتب الاعلامي لحكومة دبي أنّ
مطار دبي الدولي استقبل نحو 18,5 مليون مسافراً خلال الربع الثالث من عام 2022".
وهذه المرة الأولى التي يصل فيها عدد المسافرين خلال
ثلاثة أشهر إلى مستويات ما قبل الجائحة، حيث استقبل المطار ما يقرب من 17,8 مليون
مسافر خلال الربع الأول من العام 2020 قبل بداية الجائحة.
وبلغت حركة المرور السنوية في العام 2021 نحو 29,1
مليون مسافر، ما مثّل نموًا بنسبة 12,7 بالمئة عن العام 2020 حين أغلقت جائحة كوفيد-19
المطارات وعطّلت حركة السفر العالمية.
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اغتيال شينزو آبي: الحكومة اليابانية تحقق في نشاط كنيسة التوحيد
بدأت الحكومة اليابانية أخيرا في مباشرة التحقيق الرسمي بشأن كنيسة التوحيد، وهي الجماعة الدينية التي أثير الجدل حولها بعد ورود اسمها بقضية اغتيال الزعيم الياباني السابق، شينزو آبي، 67 عاما، الذي أطلق النارُ عليه في يوليو تموز 2022.
وخضعت المجموعة الدينية المثيرة للجدل المعروفة بـ" كنيسة التوحيد" من وقتها للتدقيق.
واستغرقت عملية تحديد الروابط المحتملة بينها والحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم قبل البدء في التحقيق أشهرا وفقاً لما أُعلن.
وسيتعين على الكنيسة الآن تقديم إجابات بشأن مصادر تمويلها ونشاطها في في غضون ما يزيد قليلا عن أسبوعين بحد أقصى.
وكان رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا قد أمر بفتح تحقيق بشأن "كنيسة التوحيد" مؤخرا.
وقال الرجلُ المتهمُ في جريمة قتل آبي إن الكنيسة تسببت في إفلاس والدته بسبب التبرعات التي تجمعها من أتباعها، وألقى باللوم على الأخير في ترويجه المزعوم لها.
وسبق للكنيسة أن قالت إنها تعرضت لتشويه غير عادل ومناهض لصورتها بسبب حادث إطلاق النار على آبي، الذي كانت قد أدانته.
ونفت استخدام تكتيكات قسرية لإجبار أتباعها على منحها أموال طائلة كما أُشيع عنها.
العثور على "بكتيريا خارقة" في عدد من الأنهار الإنجليزية يثير دعوات لفرض قيود على استخدام المضادات الحيوية في مزارع الماشية
دعا نشطاء بريطانيون في مجال الصحة ورعاية الحيوان إلى حظر الاستخدام المفرط للمضادات الحيوية؛ إذ يؤدي تناول الحيوانات لتلك العقاقير إلى تحفيز البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية على النمو، ما يشكل خطورة فادحة على حياة البشر.
وعثر باحثون ينتمون لجمعيات "الائتلاف" و "التحالف من أجل حماية المضادات الحيوية" و "حماية الحيوان العالمية" على بكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية، وتعرف باسم "البكثيريا الخارقة"، في عدد من الأنهار الإنجليزية بالقرب من مزارع الماشية.
ويقول الباحثون إن حيوانات المزارع، التي يعيش قطعانها في مساحات ضيقة، يتم إعطاؤها المضادات الحيوية بانتظام؛ لوقف تفشي أي عدوى بكتيرية بينها.
وقالت الحكومة البريطانية لبي بي سي إنها تدرس فرض قيود جديدة لمكافحة إساءة استخدام تلك العقاقير.
وتتمثل خطورة الإفراط في استخدام تلك العقاقير في أنها تسمح للبكتيريا والميكروبات بتطوير نفسها لتصبح مقاومة للمضادات الحيوية؛ إذ يموت نحو 700 ألف شخص في العالم، بينهم 300 ألف طفل حديث الولادة، كل عام، بسبب عدم فاعلية العقاقير المقاومة للالتهابات، وتشير التوقعات إلى أن الأرقام آخذة في الارتفاع.
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واشنطن وموسكو تحثان تركيا والجماعات الكردية المسلحة على وقف التصعيد في سوريا
دعت كل من الولايات المتحدة وروسيا تركيا والجماعات الكردية المسلحة إلى وقف التصعيد في شمال سوريا.
وشهدت منطقة الحدود السورية التركية أعمال عنف وهجمات متبادلة في الأيام الأخيرة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن واشنطن تعارض أي تحرك عسكري يزعزع استقرار الوضع في سوريا.
من ناحية أخرى، دعت روسيا تركيا إلى ضبط النفس في استخدامها للقوة العسكرية "المفرطة" في سوريا وعدم تصعيد التوترات، حسبما نقلت وكالات أنباء روسية عن مبعوث روسي إلى سوريا يوم الثلاثاء.
وكانت تركيا قد استهدفت مواقع لجماعات كردية مسلحة في سوريا والعراق عقب انفجار دام في إسطنبول اتهمت أنقرة جماعات كردية بالوقوف وراءه رغم نفي المسلحين الأكراد.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد قال إن بلاده قد تطلق عملية برية في سوريا للقضاء على "الإرهاب".
فيروس كورونا: العاصمة الصينية بكين تسجل عددا قياسيا من الإصابات بكوفيد-19
سجّلت العاصمة الصينية بكين عددا قياسيا من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، بينما فرضت السلطات على السكان العودة إلى التعليم والعمل عن بعد فيما أُغلقت العديد من المطاعم.
وتم تسجيل أكثر من 28 ألف إصابة جديدة على مستوى البلاد، ليقترب العدد من أعلى مستوى يسجّل منذ ظهور الوباء. وسجّلت مقاطعتا غوانغدونغ ومدينة تشونغتشينغ أكثر من 16 ألف و6300 إصابة على التوالي، بحسب السلطات الصحية.
كما ارتفعت الإصابات الجديدة في بكين خلال الأيام الأخيرة بأكثر من الضعف لتسجّل 1438 حالة الثلاثاء مقارنة بـ621 الأحد، وهو رقم قياسي بالنسبة للمدينة.
وتتمسّك ثاني قوة اقتصادية في العالم بسياسة صفر كوفيد ففرضت تدابير إغلاق مفاجئة وعمليات فحص وحجر صحي واسعة النطاق للسيطرة على تفشي الوباء، وهي سياسة نجحت في المراحل الأولى من انتشار الفيروس.
فيروس كورونا: حركة السفر في مطار دبي تعود إلى المستويات التي كانت عليها قبل تفشي كوفيد-19
عادت حركة السفر عبر مطار دبي في الربع الثالث من السنة الحالية إلى المستويات التي كانت عليه قبل تفشي فيروس كورونا، بحسب شركة "مطارات دبي" التي تدير الميناء الجوي.
وجاء في بيان نشره المكتب الاعلامي لحكومة دبي أنّ مطار دبي الدولي استقبل نحو 18,5 مليون مسافراً خلال الربع الثالث من عام 2022".
وهذه المرة الأولى التي يصل فيها عدد المسافرين خلال ثلاثة أشهر إلى مستويات ما قبل الجائحة، حيث استقبل المطار ما يقرب من 17,8 مليون مسافر خلال الربع الأول من العام 2020 قبل بداية الجائحة.
وبلغت حركة المرور السنوية في العام 2021 نحو 29,1 مليون مسافر، ما مثّل نموًا بنسبة 12,7 بالمئة عن العام 2020 حين أغلقت جائحة كوفيد-19 المطارات وعطّلت حركة السفر العالمية.