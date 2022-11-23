مقتل شخص و إصابة 13 آخرين في انفجارين في القدس، وزلزال يضرب شمال غرب تركيا

كأس العالم 2022: المباريات المقررة اليوم على ملاعب قطر
يتضمن برنامج اليوم الأربعاء أربع مباريات:
في االمجموعة السادسة وعلى ملعب البيت يقابل فريق المغرب في الساعة 10.00 صباحا بتوقيت غرينتش فريق كرواتيا.
وفي الساعة السابعة تقابل بلجيكا - كندا على ملعب أحمد بن علي
أما من المجموعة الخامسة فستواجه ألمانيا اليابان وستكون على ملعب خليفة الدولي الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت غرينتش.
أما في الساعة الرابعة فستكون على ملعب الثمامة وتواجه إسبانيا كوستاريكا.
مقتل 10 في ثاني إطلاق نار عشوائي في ولاية فرجينيا الأمريكية خلال أربعة أيام
قتل رجل مسلح عدة أشخاص في مركز للتسوق في إحدى مدن ولاية فرجينيا الأمريكية، وقتل مطلق النار في الهجوم أيضا.
وبحسب مسؤول الشرطة في مدينة تشيسابيك فإن الهجوم أدى إلى سقوط ضحايا وإصابة عدد من المتسوقين، واقتحمت فرق التدخل السريع المبنى بعد تلقي اتصال طارئ في ليلة أمس. ويبدو أن المهاجم كان يعمل بمفرده وتوفي في المكان.
ولم تصدر بعد أعداد الضحايا الرسمية لكن الشرطة أكدت أن العدد لا يتجاوز الـ10.
وأظهرت مشاهد بثتها وسائل الإعلام المحلية عددا كبيرا من الشرطة ينتشر في موقع إطلاق النار. كما قاموا بعمليات تفتيش دقيقة في المتجر لتأمينه وتأمين محيطه.
وأعاد هذا الهجوم الجدل الخاص بحوادث العنف المرتبطة بالسلاح وقالت عضوة مجلس الشيوخ عن ولاية فرجينيا"لن أستكين حتى نجد حلا لآفة العنف المرتبطة بالسلاح التي سلبت حياة العديد في بلادنا".
وتشهد الولايات المتحدة بانتظام عمليات قتل جماعي وأعمال عنف بالأسلحة النارية غير أن الكونغرس يمتنع عن تشديد القوانين بشأن حيازة الأسلحة
زلزال يضرب شمال غرب تركيا ويثير رعبا بين السكان
ضرب زلزال بقوة 6.1 درجات شمال غرب تركيا فجر الأربعاء، بحسب المعهد الأمريكي للمسح الجيولوجي.
وحدّد المعهد مركز الزلزال على بُعد 170 كم شرق إسطنبول، كبرى مدن البلاد.
وأضاف أنّ الزلزال وقع في الساعة الواحدة صباحا بتوقيت غرينتش على عمق 10 كم.
ونشر وزير الداخلية التركي سليمان صويلو تغريدة على تويتر أكّد فيها عدم ورود أنباء في الحال عن خسائر في الأرواح. وقال وزير الصحة إن أكثر من30 شخصا أصيبوا نتيجة الزلزال، ويقول المسؤولون في مقاطعة دوزجي إنه تم الإبلاغ عن أضرار هيكلية طفيفة في بعض المنشآت، وتعطلت الطاقة لفترة وجيزة. وشعر السكان بالزلزال في اسطنبول والعاصمة التركية أنقرة.
وتقع تركيا في منطقة تشهد نشاطاً زلزاليا هو من بين الأعلى في العالم.
ففي يناير/ كانون الثاني 2020 ضرب زلزال بقوة 6.8 درجة منطقة إلازيغ، مما أسفر عن مقتل أكثر من 40 شخصا.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني من العام نفسه، ضرب زلزال قوي بقوة 7 درجات بحر إيجه، مما أسفر عن مقتل 114 شخصا وإصابة أكثر من 1000 آخرين بجروح.
مقتل شخص وإصابة 13 آخرين في انفجارين في القدس
قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن انفجارين عند مداخل القدس الغربية أسفرا عن إصابة 13 شخصا على الأقل، ووصفت حالة أربعة منهم بالخطرة،
وقتل شخص واحد حتى الآن في أحد الانفجارين.
وفتحت الجهات الأمنية تحقيقا في الحادث، وسط توقعات بأن دراجة نارية مفخخة وُضِعت بالقرب من المحطة.
وأبلغ عن وقوع انفجار آخر في حي راموت في القدس، مما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص بجروح طفيفة.
وتزامن هذا مع استمرار العملية العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، إذ اقتحم الجيش الإسرائيلي مدينة نابلس وقتل خلال الاقتحام فتى فلسطيني يبلغ من العمر 16عاما، وإصيب أربعة فلسطينيين بالرصاص الحي.
وعلقت حركة حماس صباح اليوم على عملية القدس ووصفتها بـ"البطولية والنوعية" وقالت "إنها تأتي في إطار الرد المستمر على اقتحام المسجد الأقصى." وصفت حركة الجهاد العملية بـ"المهمة لأنها توصل رسائل بأن استهداف الفلسطينيين والقدس لن يمر بدون رد."
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كأس العالم 2022: المباريات المقررة اليوم على ملاعب قطر
يتضمن برنامج اليوم الأربعاء أربع مباريات:
في االمجموعة السادسة وعلى ملعب البيت يقابل فريق المغرب في الساعة 10.00 صباحا بتوقيت غرينتش فريق كرواتيا.
وفي الساعة السابعة تقابل بلجيكا - كندا على ملعب أحمد بن علي
أما من المجموعة الخامسة فستواجه ألمانيا اليابان وستكون على ملعب خليفة الدولي الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت غرينتش.
أما في الساعة الرابعة فستكون على ملعب الثمامة وتواجه إسبانيا كوستاريكا.
مقتل 10 في ثاني إطلاق نار عشوائي في ولاية فرجينيا الأمريكية خلال أربعة أيام
قتل رجل مسلح عدة أشخاص في مركز للتسوق في إحدى مدن ولاية فرجينيا الأمريكية، وقتل مطلق النار في الهجوم أيضا.
وبحسب مسؤول الشرطة في مدينة تشيسابيك فإن الهجوم أدى إلى سقوط ضحايا وإصابة عدد من المتسوقين، واقتحمت فرق التدخل السريع المبنى بعد تلقي اتصال طارئ في ليلة أمس. ويبدو أن المهاجم كان يعمل بمفرده وتوفي في المكان.
ولم تصدر بعد أعداد الضحايا الرسمية لكن الشرطة أكدت أن العدد لا يتجاوز الـ10.
وأظهرت مشاهد بثتها وسائل الإعلام المحلية عددا كبيرا من الشرطة ينتشر في موقع إطلاق النار. كما قاموا بعمليات تفتيش دقيقة في المتجر لتأمينه وتأمين محيطه.
وأعاد هذا الهجوم الجدل الخاص بحوادث العنف المرتبطة بالسلاح وقالت عضوة مجلس الشيوخ عن ولاية فرجينيا"لن أستكين حتى نجد حلا لآفة العنف المرتبطة بالسلاح التي سلبت حياة العديد في بلادنا".
وتشهد الولايات المتحدة بانتظام عمليات قتل جماعي وأعمال عنف بالأسلحة النارية غير أن الكونغرس يمتنع عن تشديد القوانين بشأن حيازة الأسلحة
زلزال يضرب شمال غرب تركيا ويثير رعبا بين السكان
ضرب زلزال بقوة 6.1 درجات شمال غرب تركيا فجر الأربعاء، بحسب المعهد الأمريكي للمسح الجيولوجي.
وحدّد المعهد مركز الزلزال على بُعد 170 كم شرق إسطنبول، كبرى مدن البلاد.
وأضاف أنّ الزلزال وقع في الساعة الواحدة صباحا بتوقيت غرينتش على عمق 10 كم.
ونشر وزير الداخلية التركي سليمان صويلو تغريدة على تويتر أكّد فيها عدم ورود أنباء في الحال عن خسائر في الأرواح. وقال وزير الصحة إن أكثر من30 شخصا أصيبوا نتيجة الزلزال، ويقول المسؤولون في مقاطعة دوزجي إنه تم الإبلاغ عن أضرار هيكلية طفيفة في بعض المنشآت، وتعطلت الطاقة لفترة وجيزة. وشعر السكان بالزلزال في اسطنبول والعاصمة التركية أنقرة.
وتقع تركيا في منطقة تشهد نشاطاً زلزاليا هو من بين الأعلى في العالم.
ففي يناير/ كانون الثاني 2020 ضرب زلزال بقوة 6.8 درجة منطقة إلازيغ، مما أسفر عن مقتل أكثر من 40 شخصا.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني من العام نفسه، ضرب زلزال قوي بقوة 7 درجات بحر إيجه، مما أسفر عن مقتل 114 شخصا وإصابة أكثر من 1000 آخرين بجروح.
مقتل شخص وإصابة 13 آخرين في انفجارين في القدس
قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن انفجارين عند مداخل القدس الغربية أسفرا عن إصابة 13 شخصا على الأقل، ووصفت حالة أربعة منهم بالخطرة،
وقتل شخص واحد حتى الآن في أحد الانفجارين.
وفتحت الجهات الأمنية تحقيقا في الحادث، وسط توقعات بأن دراجة نارية مفخخة وُضِعت بالقرب من المحطة.
وأبلغ عن وقوع انفجار آخر في حي راموت في القدس، مما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص بجروح طفيفة.
وتزامن هذا مع استمرار العملية العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، إذ اقتحم الجيش الإسرائيلي مدينة نابلس وقتل خلال الاقتحام فتى فلسطيني يبلغ من العمر 16عاما، وإصيب أربعة فلسطينيين بالرصاص الحي.
وعلقت حركة حماس صباح اليوم على عملية القدس ووصفتها بـ"البطولية والنوعية" وقالت "إنها تأتي في إطار الرد المستمر على اقتحام المسجد الأقصى." وصفت حركة الجهاد العملية بـ"المهمة لأنها توصل رسائل بأن استهداف الفلسطينيين والقدس لن يمر بدون رد."