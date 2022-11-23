مقتل شخص و إصابة 13 آخرين في انفجارين في القدس، وزلزال يضرب شمال غرب تركيا

قتل رجل مسلح عدة أشخاص في مركز للتسوق في إحدى مدن ولاية فرجينيا الأمريكية، وقتل مطلق النار في الهجوم أيضا.

وبحسب مسؤول الشرطة في مدينة تشيسابيك فإن الهجوم أدى إلى سقوط ضحايا وإصابة عدد من المتسوقين، واقتحمت فرق التدخل السريع المبنى بعد تلقي اتصال طارئ في ليلة أمس. ويبدو أن المهاجم كان يعمل بمفرده وتوفي في المكان.

ولم تصدر بعد أعداد الضحايا الرسمية لكن الشرطة أكدت أن العدد لا يتجاوز الـ10.

وأظهرت مشاهد بثتها وسائل الإعلام المحلية عددا كبيرا من الشرطة ينتشر في موقع إطلاق النار. كما قاموا بعمليات تفتيش دقيقة في المتجر لتأمينه وتأمين محيطه.

وأعاد هذا الهجوم الجدل الخاص بحوادث العنف المرتبطة بالسلاح وقالت عضوة مجلس الشيوخ عن ولاية فرجينيا"لن أستكين حتى نجد حلا لآفة العنف المرتبطة بالسلاح التي سلبت حياة العديد في بلادنا".

وتشهد الولايات المتحدة بانتظام عمليات قتل جماعي وأعمال عنف بالأسلحة النارية غير أن الكونغرس يمتنع عن تشديد القوانين بشأن حيازة الأسلحة